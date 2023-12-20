大扭胯部、充滿性暗示…「悶經濟」催生大膽直播？

近年短視頻、直播平台存在的擦邊、低俗等亂象仍層出不窮。（取材自澎湃新聞）

中國經濟復甦步調緩慢，青年失業率居高不下，反成為短視頻、直播市場的「利多」。年輕人紛紛轉行當主播拚雲端 富貴，「悶經濟」讓網友們在屏幕前花錢刷禮物毫不手軟，但缺乏行業准入門檻和即時監管的現況，都加大了行業失控發展的風險。

中國直播電商產業蓬勃發展，估計今（2023）年規模將超過4.9兆元（人民幣，下同），但在「流量為王」下，儘管官方多次整治，短視頻、直播平台仍亂象叢生。據媒體調查，特別是深夜時段，一些主播為利益伺機極盡各種挑逗的低俗行為，吸引網友眼球及刷禮物，卻不見平台善盡監管責任，「大膽」行徑儼然化外之地，令人憂心。

據法治日報調查報導指出，比如，某短視頻平台上一名暱稱為「愛玩貓的××」博主，個人簡介為「寵物醫療分享溝通，日常聊貓，經驗分享」，她在白天確實發布一些養貓視頻，但夜幕降臨後，則會發布一些穿著性感、姿勢誘惑的舞蹈視頻，一段她穿著藍色包臀裙、黑色絲襪，自拍扭動胯部臀部，點讚量多達3500餘個，評論區網友紛紛留言「愛看，姐姐多發點」。

這樣的博主不在少數。某社交平台上一名暱稱為「GOOD××」的博主，近3個月內，白天發布生活分享類視頻，點讚量往往只有幾十個，而大部分點讚量高的視頻都在夜間發布，視頻中的姿勢一成不變，都是穿著短裙坐在椅子上，露出「事業線」，變換的只是身上的性感服裝。

深夜發布 涉黃博流量

有業內人士表示，此類博主一般通過深夜發布擦邊視頻吸引流量和關注度，從而增加其白天發布的視頻的點擊量。還有一些博主通過小號在深夜發布擦邊視頻，等流量增加後，在小號評論區或私信發布其大號，藉此為大號引流。「就比如『GOOD××』這位博主，從建號到現在，如果她只發布白天這些日常生活視頻，就很難快速漲粉。」

這類博主在社交平台上還有很多，他們大都是深夜推送的內容比白天更性感嫵媚，擦邊視頻更多，並且如果一段擦邊視頻爆火後，許多同類型博主會爭相模仿蹭熱度、賺流量。有些博主只在深夜更新內容，內容都是穿著暴露的衣服、化著濃妝、用一些「可愛」的濾鏡、大幅度扭動胯部臀部，做一些帶有「性暗示」的動作。一些網友留言也非常大膽，有的不堪入目。

除了短視頻，直播在深夜的畫風也不一樣。一些主播在白天直播時以唱歌、聊天為主，晚上11點後便以才藝表演或PK環節，誘導、乞求觀眾為她們刷禮物，並許諾榜單前幾名的觀眾可以看更露骨的「私密節目」，話術通常是：「一輛跑車就能加到小妹的微信 ，一艘遊艇就能觀看小妹的私密節目」「哥哥刷到榜單前十，妹妹就能帶你去『祕密花園』，給你單獨安排」。

某直播左上角看來是在幫忙尋狗，但畫面是主播不斷扭動的身體。（視頻截圖）

通關暗語 擦邊尺度大

比如某直播平台上一名暱稱為「糊塗××」的主播，從12月3日至8日連續6天，其至少有7個帳號多在晚上8點至11點以後。直播時間愈晚，內容更加誘惑擦邊，主要是和粉絲玩遊戲，當粉絲送出主播想要的禮物，主播就會穿著暴露跳舞取悅粉絲，被網友稱為「線上選妃」和「線下交易」。

當晚近11點的直播間，該主播穿著一條前些天使她爆火的、透視性很強的黑色短裙，連線其他5名主播PK，一開始是言語調侃稱自己為「擦邊鼻祖」，另外5名主播也不避諱談及自己擦邊被封號的事情。她們將觀眾打賞、點讚量作為PK輸贏的標準。「上榜的朋友們咱們互關，下播給大家跳舞！」

幾位主播為要禮物使用不少手段，該場直播不但點讚量達10萬，收到的禮物也有很多「城堡」「火箭」（一個價值數百元）。許多網友在評論區留言問「深入交流需要多少啤酒（指直播間刷的普通禮物）」「在哪裡可以看跳舞」。該主播稱「12點再開始，給家人們整點刺激的。」

深夜12點，該主播換了一身更暴露的衣服，慫恿粉絲為她刷禮物。得到打賞後就隨機抽取評論區的願望，在鏡頭前扭動，甚至在鏡頭前表演「孔雀開屏」（指穿短裙分開腿對著觀眾）。該主播並經常連麥一名暱稱為「王×墨」的主播PK，輸了的人要接受懲罰，比如在鏡頭前跳大尺度舞蹈，評論區不少留言也令人無法直視。

抖音全網首個粉絲破億的「瘋狂小楊哥」直播間裡也常見連麥性感女主播。（視頻截圖）

躲審查 創建多個帳號

有業內人士告訴記者，「糊塗××」創建的7個帳號被叫做「矩陣號」，就是為了方便PK。「如果平台檢測 發現直播內容涉黃就會封號，但如果有多個帳號，就可以讓大號和小號一起參與PK，小號展示涉黃畫面，為大號引流，平台也不容易識別。」

類似的深夜主播並不少。某平台上一名暱稱為「圖圖××」的主播，經常在深夜1點左右身穿黑色短裙，戴著「貓耳朵」，在鏡頭前跳舞。「哥哥姐姐們刷個宮殿（打賞禮物，一個價值數百元）。」主播嬌嗔道，「刷宮殿的寶寶們，咱們下播以後開小會（指提供大尺度視頻）。」

給該主播刷禮物的粉絲都會瞬間取得互關，「開小會」也有人員限制，主播多次慫恿說「還差兩個人，哥哥姐姐們助我衝上巔峰！」事實上，人數滿員後，她還會繼續慫恿粉絲刷禮物，人員限制不過是「饑餓營銷」。

此類直播不只局限於女主播，還有一些男主播參與其中。比如某女性睡衣直播帳號，每次晚上一開播便曖昧起來，男主播會用低沉的聲音講述一些關於戀愛和情感、性和曖昧的話題，與觀眾互動時使用一些親暱的稱呼，進行一些曖昧的互動，包括比如互相調侃、開玩笑和性暗示的言語。

監管漏洞 晚間最鬆懈

據某平台業務人員表示，這類主播主要是想通過製造軟色情內容吸引用戶為她們打賞，獲取利益。而在深夜，平台審核會相對寬鬆，她們抓住這一「時機」進行直播。

亞太網路法律研究中心主任劉德良認為，一些主播確實存在逃避監管的心理，晚間時候平台監管相對鬆懈；另一方面，觀看此類尺度較大的視頻或直播的受眾群體內心空虛、夜生活豐富，所以一般會選擇在晚上收聽或收看，此時進行直播更能賺取流量。

「深夜觀看短視頻或直播內容的人群相對較少且固定，主播被舉報的風險降低。」北京市盈科律師事務所律師楊敏說，但這類短視頻或直播如果蔓延，對公眾尤其是青少年的影響危害甚巨。

那麽，該如何規範整治這類短視頻、直播？報導指出，今年7月，抖音平台就公告無限期封禁了22個涉低俗色情的高粉帳號，如「陳某妹」（粉絲406萬）「陳某妮」（粉絲383萬）會在半夜流量高時發布擦邊內容，同時在其他平台發布大量色情、低俗內容，打造不雅形象，並藉此不當獲利；同時誘導用戶前往第三方色情、低俗內容聚集平台，甚至實施詐騙。

短視頻和直播裡出現長腿女孩的畫面，幾乎都是高點讚率的「保證」。（視頻截圖）

平台不作為 恐被究刑責

劉德良認為，「平台主要承擔『守門人』的責任」，依據網路安全法和「互聯網信息服務管理辦法」，平台對於軟色情內容信息要限流或下架、刪除，對於相關直播帳號予以封號、警告等舉措。楊敏表示，如果平台對涉「黃」、涉「低俗」等相關信息不作為甚至放任，有可能被行政處罰，甚至被追究刑事責任。

劉德良建議，整頓互聯網直播、短視頻亂象，要呈現一體化思維。網路生態環境建設是一個大的系統工程，需要全面實施系統治理，依照「互聯網信息服務管理辦法」相關規定，統籌各方力量共同推進。

「在依法治理的同時，平台也應該承擔相應的責任義務，網路主播應當堅持正確的價值取向，積極踐行社會主義核心價值觀，崇尚社會公德、恪守職業道德、修養個人品行。三方合力，而不是單純地由某一個部門進行監督管理。」劉德良說。