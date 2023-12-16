皸裂、褪皮…瑞幸咖啡師「爛手」之痛 有誰憐？

瑞幸咖啡是中國最大的連鎖咖啡品牌。（路透）

「沒想到『爛手』來得那麼快，就在繫上藍色圍裙後的第二天…」在瑞幸咖啡 工作，頻繁洗手及接觸消毒水，沒多久手變得粗糙，甚至皸裂、褪皮；社群平台上一張張傷痕累累的「爛手」，製作了爆款的醬香拿鐵，也撐起全中國近1萬5000家瑞幸咖啡門市，「爛手」算工傷嗎？員工該忍受還是離開？

今年10月，縱相新聞記者透過公開招募入職上海某家瑞幸咖啡門市，據報導，洗手是到門市後的第一課：每個整點必須洗手、摸過頭髮、圍裙要洗手，雙手至少揉搓20秒，關水龍頭要隔著擦手紙，否則整個重來。

瑞幸的操作規範裡還包括營業期間內，每30分鐘更換用於清潔食品接觸面的粉紅色消毒抹布，用來擦非食品接觸面的綠色消毒抹布，以及擦客區的藍色消毒抹佈在髒污時也需要立即更換。

更換抹布，首先要將用過的抹布清洗擰乾，放在貼有對應色條的消毒水浸泡盒中，確保抹布被消毒水完全浸泡；隨後取出新的抹布並擰乾放置在專用盒中備用。而盒中的消毒水也需每3小時更換一次。

每班洗8次手、22次抹布

如上一套流程，依工作8小時算，一名員工每班至少洗8次手，清洗抹布22次，觸碰消毒水22次。

「就算單子再多、顧客再催，到點也要先洗手、換抹布。」所有的清潔工作都有吧台上方的攝影機「監視」，若被發現違反規定，輕則扣店長績效工資，重則全店「連坐」走人，包括店長。

每天閉店後也是大量的「洗洗洗」；奶缸、剪刀、冰匙、量杯、茶夾、咖啡機奶倉等都需用清潔劑清洗，再在清毒水中浸泡至少5分鐘，接著用粉紅色消毒抹布擦乾。報導指出，怪不得網路上不少人戲稱咖啡師實為「瑞幸清潔工」。

記者在瑞幸咖啡工作期間，右手食指「爛手」最嚴重時。（取材自縱相新聞）

這一切，在工作兩天後就給雙手帶來明顯變化：十指乾燥緊繃，一道道「口子」密密麻麻，像縱橫交錯的溝槽。此刻，記者還沒有獨立製作超過20杯飲品，社群平台那張張「爛手」，比想像中來得更快。

有沒有解決方法？實際上工作時可以戴上PVC手套，或一次性透明手套，這樣一來，整個工作期間只需在戴手套前洗一次手就可以。不過，除了手上有傷口依規定必須戴手套，在實際工作中一直戴手套操作的同事幾乎沒有。

因為頻繁清洗，很容易有水進入手套，手如同「泡發」在水裡，手指發白變粗，如果濕了就換新手套，同事會提醒，手套用完是需要訂貨的，「公司沒規定一盒用多久，但損耗率不能太高。」

績效壓力 顧不及雙手

更不方便的是，由於手套表面比較光滑，拿取物品不方便，除了容易扯壞手套或飲品杯，也大大降低工作效率，而製作效率是門市營運的評量內容，瑞幸要求半小時內製作完成16杯飲品，每一單製作時間不能超過2分鐘，逾時會影響績效。

至於橡膠手套雖然比較長，比清洗池與消毒池的深度短，除了瑞幸規定器具必須完全被消毒水覆蓋，員工為了爭取盡早下班，也會把消毒水倒滿池子，因此拿物品時手套就容易進水。

「做單慢扣績效」「洗得晚算自己的」…如此一來，誰還會顧及雙手？

當規則與現實工作衝突時，相對弱勢的員工在日常工作中也有一套自己的「作弊」方法。報導指出，「假洗」於是成了公開的秘密，一種公開順從中的反抗。

洗手時做「按洗手液」的假動作，洗手池前搓空氣，「有些店鋪攝像頭有死角，是拍不清手上有多少泡沫的。」

下有對策 假洗躲攝像頭

瀏覽社群平台，確有不少瑞幸咖啡員工為了減少手部傷害公開這一方法：「只要有搓洗這個動作就可以了」、「手是自己的，洗壞了瑞幸又不給報銷醫藥費」、「護手霜還不得自己掏錢買」…

除了「假洗」，減少額外洗手次數是另一種「反抗」。當吧台內的椰漿、牛奶、糖漿、咖啡豆等原料缺貨時，員工要從倉庫取貨，流程上絕對無法避免洗手。但以記者工作的門市為例，攝影機由於角度關係無法拍到倉庫全貌，員工索性每次要用到手時，比如繫上鬆了的圍裙、摘口罩 喝水、扔垃圾等，就進入倉庫，然後重回吧台，像什麼都沒發生過。

更諷刺的是，消費者在社群平台上發表關於瑞幸產品或服務的評價與投訴，「瑞幸咖啡」官方帳號會第一時間「下場」互動；而員工的「爛手」照下卻沒有任何官方「現身」。儘管兩類內容發布在同一平台上，也都帶有「#瑞幸」這個話題詞。

「瑞幸的品控誠然帶給消費者不錯的產品體驗，但這種工作流程、勞動強度是否合理值得商榷。德國耶拿大學社會學博士許輝表示，咖啡師面臨的「爛手」職業傷害與其先前的研究發現類似。他曾在某家蘋果供應鏈企業進行調查，發現大量負責沖壓iPad外殼Logo圖案的工人雙手被雕銑機裡的化學藥水泡爛。

淪形式主義 品牌受創

中國經營報報導，為了壓縮人力成本，目前瑞幸咖啡直營門市最多保留3個全職員工，瑞幸咖啡預計年底全國門市數將突破1萬5000家，依照一家店平均5名員工，其中2至3人為全職員工，保守預估，則全國有近300-4萬5000名兼職員工。

「可以說，瑞幸高速擴張，很大程度上依賴兼職咖啡師。面對『爛手』，他們要麼默默忍受，要麼自動離開。這對瑞幸來說都是最有利的，但也是最不道德的。」

社群平台上發文者們發布的「爛手照」。（取材自微博）

許輝表示，如果不關注咖啡師工作傷害問題，咖啡師會採取策略來規避對不友善的規定，比如用各種方式躲避攝像頭監控，「這樣所謂的『清潔』難免就成為形式主義，原本為了保證品質的措施被繞開，消費者也無法獲得最佳的品質保證」；「瑞幸有必要從咖啡師的工作實際出發，改善工作流程和規則，找到消費者和咖啡師之間的平衡點，這樣才會雙贏。」

瑞幸咖啡最新季度財報數據頻率創新高，市場也不時出現其重返納斯達克的呼聲。許輝認為，一家企業除了獲得資本市場青睞，也有必要實踐ESG中對勞動者權益與健康的保護，在承擔社會責任方面作出更好的表率。

工傷嗎？醫曝診斷複雜且需企業配合

「爛手算工傷嗎？」社群平台「爛手」照片下，不少人問這個問題。

縱相新聞報導，記者在門市工作近100個工時後，就手部問題前往上海市皮膚病醫院就診，門診醫師初步診斷為手部濕疹。記者也進行斑貼試驗，結果顯示對芳香混合物I、異丁子香酚、丁子香酚與丁苯基甲基丙醛等物質有陽性反應。斑貼試驗適合檢測 所有懷疑接觸變應原引起的接觸性過敏，門診醫師說，斑貼試驗是職業性皮膚病診斷的重要一環。

根據工作紀錄，門市所使用的洗手液、消毒粉與清潔劑為同一品牌，其中洗手液含0.3%-0.36%三氯羥基二苯醚，消毒水主要成分是二氯異氰酸鈉，有效氯含量為55%-57%；清潔劑的主要成分有環保溶劑、界面活性劑與添加劑。華東理工大學化學與分子工程學院教授王利民表示，洗手液是廣譜抗菌劑，消毒粉是高效消毒殺菌劑，兩者都不建議徒手使用，「含氯產品長期使用，會造成手部過敏。」

上海皮膚病醫院過敏性皮膚病診療中心負責人鄒穎並表示，頻繁洗手會破壞皮脂膜，容易產生相關皮膚問題。

報導指出，中國現行「職業病分類與目錄」包括10大類132種職業病，職業性皮膚病是指在職業活動接觸化學、物理、生物等有害因子所引起皮膚的疾病，「目錄」中規定的12種職業性皮膚病，接觸性皮膚炎較常見。

「職業性皮膚病診斷較為複雜，且需要企業配合。」鄒穎說，勞工申請職業病診斷後，雇主要提供蓋有公章的勞動者職業史和職業病危害接觸史，包括在崗時間、工種、崗位、接觸的物質等。上海市總工會法律顧問、上海七方律師事務所律師李華平則表示，「確認勞動關係是職業病診斷與工傷認定的起點，而勞動關係的核心是直接管理。」