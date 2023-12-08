海底撈熱舞「科目三」有人卷、有人厭 但這魔性搖擺已紅到海外

海底撈員工集體跳「科目三」。(視頻截圖)

「科目三」？很多人看不太懂，但並不妨礙接受震撼，在「科目三」的忠實代言人海底撈，平均每天要響起三、四十次；背景音樂節奏感很強，帶著京劇唱腔等中國風元素，動作簡單易學，又有鮮明律動感，「科目三」火熱的風潮還一路颳到海外。至於這場狂歡，也有人說，讓打工人看了辛酸。

海底撈員工集體跳「科目三」。(視頻截圖)

來源:YouTube

科目三？乍聽，以為在考駕照 ，再一看，竟是一段舞蹈──扭胯搖花手，瀟灑小連步，搭配「江湖一笑」BGM；潮新聞報導，不用幾秒鐘，就能引得男女老少注目，齊刷刷打出評論「絲滑」、「魔性」、「上頭」。

最初，它叫廣西「科目三」，據說源自婚禮載歌載舞的年輕人，後經改編傳播，一路從南方火到北方，火到日本、菲律賓、俄羅斯、英美等各國。「科目三」究竟有啥魅力能成流量密碼？透過它，我們看到當代年輕人怎樣的精神狀態？

科目三是啥？廣西人也懵

「科目三」到底起源哪裡？連廣西人都很懵圈，「這舞流傳好多年了，只不過最近火了。」

溯源到2021年發布的婚禮視頻，來自橫州市的媒體人卻說，他們是轉載「柳州新聞」的內容；柳州的小編又稱，這是發生在南寧隆安縣的事。南寧人辨認了一會兒，「最早可能在梧州流行。」資深短視頻平台用戶、網約車司機黃師傅斬釘截鐵地說：「一個小夥通過駕照考試，當場跳了段舞被拍下來火了，不然為什麼無緣無故叫『科目三』！」

線索一時指向婚禮，一時指向駕駛學校，一時又指向柳州名為「路易十三」的KTV包房，實在撲朔迷離。

當然，不管起源哪裡，「科目三」在廣西的知名度確實很高。11月25日，在南寧最熱鬧的三街五巷，隨機訪問十餘位市民遊客，除了一人「沒聽過」，其餘人都說「知道」或「看過」。其中，還有一名來自池州的女孩、一名學街舞的小夥當場表示自己「會跳」。

在當地一家海底撈時，也看到不時有店員應顧客要求、跳起「科目三」，手勢舞中加入了切菜、削麵等動作；店員小黎稱，最近他每天跳二、三十次，全國所有門市的人都在學。

又土又帥 主打一個快樂

「科目三」憑啥能從廣西走向全國乃至全球？「主打一個快樂。」粉絲量近百萬的抖音 博主Qc，本名錢辰，原是一名街舞老師，經常發布跳舞視頻。看到「科目三」後，他也進行嘗試，最高一條視頻收到71萬點贊，「沒想到那麼多人愛看、想看，評論區清一色的『哇塞』、『好帥』、『有趣』。」

據報導，最近他的直播間每天有一、兩千人湧入，一晚幾乎要跳近百遍「科目三」；跟風也好，解壓也好，單純喜歡也好，每個人都從中獲得獨特的情緒和娛樂價值。

肖傑跳起改編版「科目三」。（取材自潮新聞）

「近期，『科目三』在人群中的熱度，不亞於之前的廣場舞。」錢辰說。甚至，在11月24日舉辦的四川省首屆街舞大賽頒獎典禮上，KOD國際街舞精英挑戰賽四屆冠軍肖傑也加入「科目三」鬥舞。

有趣的是，「科目三」火遍全網之時，短劇流行全球，音樂節和演唱會「下沉」鎮村，中國戲劇節、長三角文博會、浙江書展等也頻頻「出圈」 。從陽春白雪到下里巴人，足以看出中國人精神文化生活的多姿多彩。

最近，因為年輕店員卡著音樂節點左右搖擺、雙手交叉疊換的舞蹈視頻，「海底撈科目三」伴著火鍋味，再次火爆全網。同時，「顧客吐槽海底撈科目三」等話題也登上熱搜，引發網友兩極評論。

事實上，分析「科目三」舞蹈動作，其中包含鮮明的「社會搖」元素。而後者，先前常被貼上「非主流」「土味」等標籤。喜歡的人，一天不搖就心癢。反感的人，將它視為「審美淪喪」，是迪斯可文化在城鄉結合部的產物。

但不管喜歡與否，從千禧年產生至今，它一度火熱、又沉寂、再火熱，表現出頑強的生命力，並產生「廣西搖」、「青海搖」、「西安搖」等諸多風格。相關社會評價，也從單一的「土」走向中立多元。

「儘管尚未形成體系和理論，稱不上是一種文化，但它已然成為一種風潮。」浙江傳媒學院碩士生導師鞏述林說，從嘻哈文化到二次元文化，每種次文化興起過程中，都經歷過爭論甚至嘲諷，「因為文化本質上是一個充滿競爭和對抗的場域，發展過程總是充斥著『碰撞』、『收編』和『抵抗』。」

當前網友尤其是青年群體對「科目三」的接受與熱愛，鞏述林認為，一方面作用於劃分圈層，在共享「魔性」、「發瘋」等文化標記時，青年人的內群邊界得以確立，另一方面也顯示社會傳播主體在迭代，從消費品牌到文化潮流，新生代群體有更開放、更多樣化的視野，對新的現象接納程度更高，也對喜愛的事物和文化充滿自信。

「科目三」舞蹈也流行到南韓。（視頻截圖）

俄羅斯的網民也跳起「科目三」。（視頻截圖）

外國也流行 加快傳播

「科目三」風潮不僅火遍大江南北，還一路飄洋過海，吸引了全世界的目光。在倫敦、在紐約、在莫斯科，起初只在留學生中傳播的「科目三」，很快在海外青年群體中流行，大街小巷、不同膚色的年輕人們喊著「英區不大，創造神話」、「俄區上分」等口號，相繼加入PK大賽。

「儘管存在文化和語言差異，但世界各國青年的生命熱情、情緒表達有很多共性。『科目三』契合大眾審美需求和情感需求，又帶著全球網絡文化基因，它的易得性、可複製性、可傳播性高，大家可以根據自己的文化環境改編，既能吸收流行元素，也有自己的創新，因此得以在世界傳播。」中國傳媒大學傳播研究院教授趙如涵認為。

「與廣場舞的海外傳播不同，之前是屬於華人圈子的『自嗨』，『科目三』真正掀起了中國流行元素的海外模仿秀，是一次全新的民間的跨文化傳播和互動實踐。」鞏述林說。

BOX：「科目三」 從考科到起舞

「科目三」的完整名稱其實是「廣西科目三」，原先「科目三」指的是中國駕照的考科之一，之所以會變成現在抖音上的熱門曲，是因為一場廣西婚禮上的歌舞環節，婚禮上大家在歡快的氣氛隨歌起舞的畫面讓人印象深刻，之後便開始出現「科目三」的說法：「廣西人一生中會經歷三場考試，科目一唱山歌，科目二嗦米粉（吃米粉），科目三跳舞。」之後「廣西科目三」的舞蹈便開始流傳。

2023年6月，抖音博主「神不在邯鄲」改良廣西科目三舞蹈，並搭配「一笑江湖」的音樂 ，讓新版的「科目三」於近期在社群上竄紅，成為抖音平台熱門的流行歌舞。

笑容的背後也許是無奈，許多員工表示他們並不想跳「科目三」。(視頻截圖)

日跳多場 樂了看客 累了打工人

「科目三」走紅引出一連串連鎖反應；有員工短短兩周在抖音漲粉47萬人，有員工一天跳幾十場跳到扭到腳；有門市稱會給跳舞員工3000元獎金，也有門市開始緊急訓練員工「科目三」。

拚才藝 海底撈門店競爭

新週刊報導，截至目前，海底撈表示不會強制所有員工都要學習「科目三」，表演是門店自發行為；但按照目前流量效果來看，即使有一天「科目三」一躍成為海底撈員工的保留才藝，似乎也不讓人意外，畢竟海底撈的員工是沒有權利對顧客說「不」。

在上一個五年，海底撈還是業界服務水準的標竿；例如為獨自吃飯的人提供玩偶陪吃，為等位的顧客提供無限量零食，還有一系列加值服務，包括美甲、擦鞋、寄放寵物甚至洗頭。

「科目三」又將服務人員的「產品」屬性發揮到極致，因為員工很難拒絕顧客要求，不同的海底撈門市之間也存在競爭，一個海底撈門店因為「科目三」火了，其他門市也會跟上。在這種競爭之下，儘管海底撈官方並不會發布文件要求員工學習，但是員工為了顧客滿意度，只能在工作以外的時間自己練習。

儘管有些海底撈門市對於店內跳「科目三」的員工給予了現金獎勵，但這是少數。其餘月休四天、每天工作10小時，還要抽出空來無償學習、表演「科目三」的員工，才是沉默的大多數。

一名海底撈員工就曾表示，並非所有服務員都願意跳「科目三」，「我有聽到服務員說，覺得好尷尬，想戴口罩 、戴墨鏡，不想露臉」。

這名員工還表示，「我們很累，門市之間卷起來了，忙的時候每天就十幾二十分鐘的休息時間。服務生還要承擔很多體力活，比如搬東西、卸貨等，還要跳『科目三』，又耽誤工作，自己跳得也很累」。

不難看出，對於有些員工來說，「科目三」其實是種額外的負擔，例如河北衡水一家店的服務生在跳「科目三」時，全程緊張僵硬、面無表情，在音樂結束後僅僅鬆了口氣，就馬上無縫切換為客人操作點單的畫面，反而讓打工人看了有些莫名共情；在為了工作硬著頭皮去做自己不擅長的事情時，打工人的內心該是何其局促與窘迫。

爆火的「科目三」，大學生看了狂歡，打工人看了辛酸；但隨著客群越來越年輕，這波潮流也是海底撈不得不迎接的課題。過去，海底撈是打工人的庇護所，近兩年起，海底撈搖身一變成為大學生的「快樂老家」。