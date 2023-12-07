讓橫店變「豎店」 揭開網路微短劇的造富祕密

微短劇拍攝一切以預算優先，剪輯工作也追求速成。 (取材自中新周刊/視覺中國圖)

網絡微短劇成新的內容造富神話，預算 優先、流量為王，人們扎堆入場，它背後的秘密到底是什麼。

「我們下一部戲要在橫店開機了，現在好多景都訂不到，整個橫店基本上人滿了。」吳詩原是北京一家傳媒公司的後期主管，此前他們主要承接廣告和宣傳片的攝製業務，今年開始嘗試涉足網絡微短劇。在新業務的開拓過程中，除了繼續帶領團隊負責剪輯任務外，北京電影學院科班畢業的吳詩原有時也會下到劇組擔任製片人。在經歷了七部微短劇的製作後，他發現這條賽道在短短一年之內已經變得十分擁擠。

手機觀看 季發行150部

這不是吳詩原一個人的感覺。隨著「閃婚後，傅先生馬甲藏不住了」上線一天，充值破2000萬、「無雙」上線8天，充值破億、「夜班日記」播放量破10億等信息的頻繁刷新，互聯網以及影視相關的行業內都在流傳著「一周拍完、8天收入過億（人民幣，下同）、10天暴富」的神話。知名影視基地浙江橫店甚至被戲稱為了「豎店」——因為這些短劇都是在手機上用豎屏看的。據說每天都有上百個劇組在此製造著這種正在流行的劇集產品。

艾媒諮詢發布的「2023-2024年中國微短劇市場研究報告」顯示，2023年中國網絡微短劇市場規模為373.9億元，同比增長267.65％，其中僅第三季度就發行了150部，接近2022年全年總和的2倍。

微短劇儼然已經成為了2023年一股最為猛烈的內容財富風暴。

「微短劇現在為什麼大火，一個核心的原因就是移動終端和各種各樣的應用程序的產生，導致觀眾的碎片化時間增加。當大家已經不滿足於短視頻段子，肯定會想要去選擇時長相對較短但是內容凝聚、節奏快的影視劇作品。」在豎屏微短劇領域，張健算是第一個吃螃蟹的人，其所擔任CEO的春風畫面製作的「生活對我下手了」被譽為此類劇集的開山之作。

成本低 各大傳媒搶進

春風畫面的控股母公司是華誼兄弟。在目前的微短劇市場中，除了各大視頻平台、以打造網紅為業務核心的MCN公司以及廣告傳媒等與影視相關的從業者，傳統影視公司也是不可忽視的一個身影。華誼兄弟並非唯一的進場者，唐人影視、嘉行傳媒、檸萌影業、華策影視、正午陽光等都先後布局、投資 。

事實上，微短劇雖然是一種全新的影視形態，卻並不意味著在製作上完全脫離傳統的影視流程。周敏華(化名)是一家知名影視公司旗下的短劇廠牌的CEO，他表示：「短劇跟長視頻沒有太大的區別，唯一的區別就是因為成本低，決策的周期會變得短一點，然後因為總時長短，拍起來也快一點。」

通常，一部微短劇的成本在30萬到40萬之間，在15至30人左右的劇組規模下拍攝5到7天，有些時候為了節省成本，還會將兩三個項目放在一起連拍，盡量使用相同的班底。吳詩原說：「這種片子導演會相對弱化，攝影、燈光什麼都會相對弱化。」

類型化 劇情只要爽點

「微短劇對導演的要求就是別整太麻煩，大家達成一個共識，就是只要把劇情爽點拍出來，構圖、燈光這些不要太差就行了。」導演唐葉(化名)介紹，在微短劇的拍攝中，一切都以預算為優先。

後期的情況與拍攝類似。以往無論電影還是電視劇，導演都會緊密參與剪輯工作，電影一般還會有詳細的分鏡頭腳本供剪輯師參考。但在微短劇上，這樣操作顯然過於笨重了。

除了拍攝和後期，一部影視作品的核心生產環節還有地基一般的劇本創作。在這一環節，微短劇同樣壓縮到了極致。

目前，市面上的微短劇在題材方面非常的類型化，無外乎戰神、虐戀、甜寵、贅婿、神豪、宮鬥等幾種故事。這些題材模式本身起源於網絡小說，因此諸如閱文、點眾、花生、番茄、中文在線等網文平台在嗅到微短劇的商機後也紛紛下場參賽。

製作人唐葉說：「微短劇本質上就是一個縫合，把各種爽的點子縫到一個人設上，然後再給這個人設加條主線。一些大平台自己養了一批編劇，採取比較工業化的流程生產劇本，有人專門去想爽點，有人負責做主線設定，有人負責總體把控。」

橫店一處古裝短視頻拍攝現場。(取材自中國新聞周刊)

首重投流 「有點像賭博」

最能標明微短劇產品性質的一個證據便是：在整體成本投資中，運營和投流的預算遠遠大於內容製作的預算，幾乎所有微短劇都會在有限的成本中將80％~90％的比例都用於投流，類似「無雙」這樣的爆款僅投流就花了8000多萬元。根據字節跳動披露的數據，微短劇行業2023年全年的充值流水達到了183億左右。

所謂投流，即付費購買流量，也可以簡單理解為花錢打廣告。而推流的流量當然不是免費的，投流便由此成為了一門生意。

因為手握巨大流量，這門生意早已在抖音等短視頻平台與各行各業間展開，所謂「得流量者得天下」，只有在投流上捨得砸錢才有可能賺到更多。因此如今直播賣貨的會投流，打造網紅會投流，明星曝光會投流，電影電視劇宣發也會投流，輪到了微短劇的時候，自然一樣逃不開這套商業邏輯。

微短劇身上的另一個產品基因，是「大幹快上」的策略。用唐葉的話說，這「有點像是賭博」。「你剛好運氣好，這個劇火了，你賺到錢，不然的話你就是賠。所以像一些大的製作方會海量地找外部投資，如果有重點就自己投，然後每個月都上很多劇，只要其中一小部分賺錢就會把所有不賺錢的覆蓋掉。」

從根本上講，這種策略的形成是商業模式所決定的。傳統劇集的商業模式是所謂「ToB」（面向企業客戶），製作方是把內容售賣給平台，平台再去賣給觀眾和廣告商，微短劇則是直接面向千千萬萬的受眾，也就是所謂的「ToC」。

低俗內容 粗製濫造

現在，在「多、快、省」的思路指引下，微短劇迎來了爆發式增長的局面。相關的衍生商機也如火如荼，比如在微短劇產能占到全國的一半以上的西安，一些人把廢舊的家具城、庫房承包了下來，裝修成拍攝常用的場景，然後出租給劇組。

然而表面上的火熱，不意味著每一個參與者都能收獲豐厚的利益，甚至由於競爭過於擁擠，反而使得這塊共同分割的蛋糕相對縮小了。

「這個生意裡面只有巨量引擎在賺錢，其他人都是賠錢或者利潤很薄的。」在周敏華看來，許多匯入這條賽道的人其實是盲目的：「這個東西門檻非常低，很多人就會覺得自己也可以，而且它還是一個爆款邏輯，所有人進去的時候都覺得自己會是搞出爆款的人。」

魚龍混雜之下，微短劇的面貌也呈現出了良莠不齊，一些劇集為了吸引眼球不惜觸碰色情、暴力等低俗內容，讓最初即被調侃為服務「三保人員」（保安、保潔、保姆）的微短劇進一步滑向了粗製濫造的泥潭。

短劇因預算成本低，劇組規模也相對精簡。圖為一短劇拍攝現場。(取材自中國新聞周刊)

登陸東南亞 也進軍北美

「現在這個行業不僅在中國市場迅速發展，也延伸到了北美以及三四線國家的市場。」在與許多公司的溝通洽談中，唐葉發覺向海外進軍成為了國內微短劇行業的一種共識。

騰訊視頻2019年便開發了Wetv，將自己的微短劇品牌「十分劇場」推向東南亞；同年，愛奇藝也在東南亞各國上線了海外版應用；優酷則在YouTube開設頻道，上傳自有內容，國內爆款橫屏短劇均取得亮眼成績。

從目前看來，微短劇的出海主要有兩種模式，一種是將國內原有的劇集進行翻譯，另一種是選擇本土化劇本、本地班底專門製作。前者成本投入較少，是大部分廠商的選擇，後者則更加貼合海外用戶喜好，便於快速破圈。(中國新聞組整理)