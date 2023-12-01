中國丐幫湧泰國 細節浮出水面

泰國警方抓捕一名遭毀容的中國籍行乞者。（視頻截圖）

前言：近期泰國 警方在曼谷街頭拘捕數名遭毀容的中國籍乞討者，引起國際關注，儘管最終警方調查結果指向這些行乞者多為金錢自願進入泰國乞討，但當地長期以來充斥人口販運黑暗交易也隨之曝光。

臉部毀容、肢體殘疾……日前，曼谷街頭出現的幾名中國籍乞討者，不僅將泰國置於輿論的風口浪尖，也掀起了新一輪打擊非法乞討行動。

2023年11月22日，泰國曼谷大都會警察局副局長昂姆納在記者會上公布，從11月10日到20日，曼谷警方逮捕了六名中國籍乞討者，且六人均有不同程度的毀容。

結合六名乞討者被捕時的身體狀況、供詞以及部分調查結果，泰國警方懷疑，這些乞討者可能是人口販運受害者。

泰國網紅坎Guntouch稱，他連續四天跟進中國乞丐事件，並與警方合作，逮捕了六名中國籍乞討者。（圖取自Guntouch Pongpaiboonwet臉書）

泰網紅檢舉 逮6人

泰國明令禁止行乞，但街頭乞討一直存在。泰國社會發展與人類安全部數據顯示，從2016年至今，泰國發現了7151名乞討者，其中外籍乞討者2473人，絕大部分為柬埔寨人和緬甸 人，68人為中國公民。

流浪在泰國街頭的乞討者，有些則是因為人口販賣而被迫從事乞討工作。泰國慈善機構明鏡基金會稱，泰國至少有1000名被拐賣的兒童乞丐。聯合國毒品和犯罪問題辦公室發布的《全球人口販運報告》亦指出，2020年發現的3萬6488名人口販運受害者中，其中0.7%是以剝削性乞討為目的。

11月22日，中國駐泰國使館發言人回應稱，「使館注意到相關報道，並已派領事官員對當事人進行了領事探視。中方一貫要求來泰中國公民遵守泰國法律、尊重當地習俗，也重視維護其合法權益。我們相信泰政府有關部門和警方會盡快查明真相，依法妥善處理。」

中國乞討者被捕，離不開泰國網紅Guntouch Pongpaiboonwet的檢舉。

Guntouch活躍於Facebook上，他長期關注泰國社會議題，擁有73萬粉絲。2023年11月19日，Guntouch獲悉有一名身穿學生校服、臉部畸形的女性在曼谷Pin Klao地區乞討，他懷疑背後可能涉及國際人口販運，於是向警方舉報。

黑手疑藏幕後操控

當天，泰國警方逮捕了該名女性乞討者。被捕時，她隨身攜帶一個背包、一張椅子、一個討錢用的盒子和一張門卡。

在商場經營門市十多年的一名泰國商販告訴警方，她今年才開始發現有穿學生校服的乞討者在附近行乞，「被捕的中國乞討者並不是孤身一人，她每天一大清早就和其他乞丐一起出現，直到晚上才離開」。

曼谷多處街頭出現數名嚴重毀容的中國籍乞丐。（圖取自Guntouch Pongpaiboonwet臉書）

媒體通報稱，該名女性乞討者告訴警方，她於11月10日到泰國行乞。她表示，自己已經離婚，有兩個兒子需要撫養。

女子被捕後，另外一名中國女子自稱是乞討者的翻譯，來到警局欲將其保釋，但遭到泰國警方拒絕。

該名女子並不是唯一一個被泰國警方逮捕的非法乞丐。截至11月20日，泰國警方一共在曼谷逮捕了六名中國籍乞討者。根據泰國移民局 消息，這六名乞討者分別從中國、香港、馬來西亞和寮國搭乘不同航班入境泰國。

隨著調查持續深入，更多細節浮出水面。

泰國警方調查發現，這些乞討者於6月開始持旅遊簽入境泰國，其中一人正在申請泰國北部的一所私立大學。若旅遊簽轉為學生簽，將可延長在泰國的停留時間。

據報導，乞討者日常在人流密集的商場和旅遊景點行乞，每人每天收入約一萬泰銖（約合人民幣2000元）。警方調查了其中一名女子的銀行帳戶，發現每月流水高達200萬泰銖（約40萬元人民幣，約5.76萬美元）。

曼谷多處街頭出現數名嚴重毀容的中國籍乞丐。（圖取自Guntouch Pongpaiboonwet臉書）

六名被逮捕的乞丐年齡在40歲上下，臉部均有傷痕、四肢存在殘疾。其中一位乞丐告訴警方，其臉部傷痕和手部殘疾均是童年舊傷，係易燃物品爆炸後受傷，而其餘人則拒絕提供相關資訊。

為了錢 他們自願入境

此外，這些乞討者之間也存在著千絲萬縷的關係。泰國警方發現，其中兩名乞討者居住在Wang Thonglang地區，其餘則分散居住在曼谷不同飯店。這與先前一名被捕女子所說的居無定所並不一致。同時，有些乞討者共用同一個泰語翻譯。

泰國警方起初懷疑，這些乞討者可能是國際人口販運的受害者，乞討集團背後或許有泰國人支持。

隨後，一名乞討者已被泰國驅逐出境，剩餘乞討者仍被羈押在移民局。泰國移民局副局長潘塔少將表示，正在擴大涉案集團的調查。

與此同時，泰國打擊非法乞討的行動仍在持續深入。媒體通報稱，泰國警方相繼又在曼谷逮捕了四名乞丐，他們分別來自寮國和柬埔寨。

民族報（The Nation）報導，泰國移民局局長逸提彭（Ittipol Ittisarnronnachai）27日在記者會上說，調查後發現，6名因在曼谷街頭行乞而被捕的中國籍人士不是酷刑、身體虐待、或人口販賣的受害者。他們當中有人是得悉在曼谷行乞「收入高」而自願入境。

微笑之國 人口販運中轉地

在泰國，乞討是違法的。早在2016年，泰國就推出了「乞討管控法」，企圖消滅街頭的非法乞丐。

在泰國，乞討是違法的。圖為曼谷民眾手持請勿施捨乞丐傳單。（取材微博）

同時，為了打擊街頭乞討行為，近年來，泰國曾多次進行街頭清掃行動。據報導，2023年5月，泰國警方逮捕了37名柬埔寨乞討者，其中包括19名成人和18名兒童。

根據泰國官方說法，對街頭乞討採取嚴格措施，是為了防止非法乞討滋生諸如人口販運、童工等諸多犯罪問題。

然而實際上，素有「微笑之國」美譽的泰國，長期以來一直充斥著人口販運黑暗交易。

2015年，美國國務院發布「人口販運報告」，將泰國列為最低排名的第三級，這意味著泰國政府在應對和消除人口販運中並未完全遵守最低標準，且沒有做出重大努力。同時，美國國務院指出，泰國是遭受強迫勞動和性販運的男性、女性和兒童的來源國、目的地和過境國。

發財夢 淪人蛇目標

泰國位於東南亞中心，是許多鄰國非法移民尋求高薪工作的目的地。根據聯合國國際移民組織估計，泰國有近500萬移民，其中約100萬至250萬人沒有合法移民身分。由於缺乏法律保護，這些非法移民極易遭受工作剝削、人口走私和販運以及跨國犯罪等諸多問題。

同時，連接泰國、緬甸和寮國的「金三角」一直是非法活動的溫床，而泰國則是人口販子將受害者運送到其他國家的便利地點。有報告指出，來自孟加拉、巴基斯坦、越南和北韓的性販運受害者會經由泰國中轉至西歐、新加坡、俄羅斯和美國。

而泰國民眾本身也同樣難以逃脫人口販運的噩夢。

據報導，截至2020年7月，仍有逾12萬名泰國人在國外工作。泰國朱拉隆功大學亞洲研究所高級研究員薩曼恩表示，許多泰國人更願意在國外尋求更容易但非法的工作，這使得他們很容易成為人販子的目標，並且易於被不良雇主利用。

湯森路透基金會估計，2015年至2022年7年間，至少有522名泰國勞工在韓國死亡，其中約84%為非法移民。

官員收賄 助長歪風

數據顯示，2022年，泰國政府調查了253起人口販運案件，確定了444名人口販運受害者。這444名受害者，絕大多數來自泰國本土（344名）以及寮國、緬甸、印尼等東協國家，另有11名來自中國、烏干達、坦尚尼亞、烏茲別克和肯亞等國。

然而，泰國政府公布的數據或許只是冰山一角。

美國國務院在2023年的「人口販運報告」中指出，分布在柬埔寨、寮國、緬甸和菲律賓的詐騙公司，往往會將泰國視為引誘詐騙人員的中轉國。

位於泰緬邊境的妙瓦底，是詐騙園區的主要集結地之一，與泰國湄索隔河相望。湄索反人口販運非政府組織執行長梅歇爾·摩爾告訴記者，自2022年8月以來，該組織至少已幫助452名人口販運受害者。

另外，泰國人口販運背後，往往有政府官員的身影，他們透過收受賄賂，為人口販賣提供便利。光是2022年，就有35名政府官員因參與人口販運而被泰國政府調查。(中國新聞組整理)