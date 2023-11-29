抖音當跳板 老國貨迎第二春 活成了時下「年輕人想要的樣子」

「活力28」火熱後，工廠增加了夜班。圖為夜班工人展示直播間最暢銷的洗衣精。(取材自中國市場監管報)

巨大的流量面前，老牌國貨命運的齒輪開始轉動。中國「國潮」崛起，許多消費者原本看不上眼的國貨品牌，紛紛在沉寂多年後迎來始料未及的「第二春」。是國貨品質進步了？買不起進口貨的人多了？還是隨中美貿易戰硝煙而瀰漫的民族情緒成了推手？也許都有那麼一些影響。

說起近來翻紅的中國國貨，最令人意外的堪稱廣西南寧手表廠「桂花牌」手表，這個有半世紀廠齡的老牌國貨，靠著抖音電商 帶來的巨大流量賣到沒貨。其他如「活力28」等老字號商家也因為互聯網被看見。中國經濟復甦不如預期造成的購買力下降，讓年輕人開始追求高性價比，帶有中國經濟黃金年代的懷舊氛圍，都讓老牌國貨活成了「這屆年輕人想要的樣子」。

桂花牌手表 庫存賣光

最近，位於廣西省南寧市園湖南路18號的南寧市手表廠展銷綜合門市部，每天都是至少數千人大排長龍的場景，他們都為了購買產自上世紀90年代的桂花牌手表而來。而此前，門市每日賣出僅200支手表，如今日均銷售至少3000支，廠方把庫存全拿出來賣，也還是「一表難求」。

據紅星新聞報導，這波熱潮大致始於2023年11月8日，一位當地的博主「Lam」在社交軟件分享了自己偶然在南寧市手表廠淘到了「高性價比的機械手表」。「表鏈調好，手動上好鏈，調好時間以後，這支和我差不多年紀的表就復活了，戴上的感覺很奇妙。」

第二天後，南寧市手表廠門市部便陸續來了許多顧客。11月15日，一位手表廠員工在網上發帖稱，「突如其來的熱度讓我們措手不及，真心感謝每一位朋友的支持。」多位網友發文告訴「Lam」「托你的福，現在南寧市手表廠已成網紅地……」不少電視台也前往園湖南路18號直播排隊人潮，火爆互聯網。

民眾為購買桂花牌手表，在南寧市手表廠外大排長龍。據悉，該廠始建於1970年，目前吸引民眾購買的產品為20世紀90年代「桂花牌」手表庫存。因懷舊復古風潮興起，近期該廠手表產品受到消費者追捧。(中新社)

排隊10小時 黃牛興起

這波銷售熱潮還催生了代購、黃牛。據報導，在某二手平台上，幫人代購「桂花表」的跑腿費在180元（人民幣，下同）至1200元不等，許多跑腿代購甚至通宵排隊，有人自稱排了10個小時才買到。而原價不到200元的手表通過「黃牛」賣的價格要高出500元至800元。

由於購買人潮太多，11月21日，南寧市手表廠張貼公告稱近期門市部熱銷的成品表，多數為90年代生產的桂花牌手表庫存貨，走時精度有所下降。但仍擋不住購買人潮。據新華網採訪現場排隊的購買者，有的看中産品本身的使用價值；有的出於支援家鄉品牌的特殊情懷；有的是來湊熱鬧，或覺得便宜，跟風好奇的也不在少數。

南寧市手表廠黨委書記譚旭東說「我進廠30多年了，這樣的場景是完全無法想像的」，後面人愈來愈多，估計庫存很快就會清空。

果然，11月23日晚，南寧市手表廠官網發布公告稱，「因我廠現已進入每月常規零部件生產結算期，鑑於企業正常生產經營需要，決定暫停銷售庫存『桂花』手表。」對於已售的庫存『桂花』手表，南寧市手表廠維修部將提供自購買之日起一年的售後服務工作。」

談起桂花牌手表的爆火，譚旭東說：「我覺得一個重要原因是目前年輕人以用國貨為榮，他們用不同的眼光、角度去審視這些老産品。這些産品還可能承載著他們父輩的歷史印記。」

南寧市手表廠始建於1970年。20世紀80年代，桂花牌手表獲得廣西名牌產品稱號。南寧市手表廠是一家具精密零件生產和加工能力的老牌製造企業，現階段以生產多功能自動手表機芯為主，產品銷往全國各地和出口歐美等市場。

市民在南寧市手表廠外展示其購買到的「桂花牌」手表。 (中新社)

活力28破產 起死回生

要說2023年爆火速度最快的直播間，老國貨品牌活力28絕對名列其中。活力28直播間裡戴上老花眼鏡的三個小老頭，一口一個「寶寶們」叫著，用最樸素的方式，曾一夜之間收獲了500萬的銷售額。直到11月24日，活力28直播間已經擁有超過690萬粉絲。

近日，活力28關聯公司湖北活力集團有限公司新增破產重整案件，意味著活力28跨出了從破產清算轉為重整的重要一步。堪稱690萬網友救活了一個國貨品牌的傳奇故事。

據現代快報報導，「活力28，沙市日化。」這是很多老一輩人耳熟能詳的一句廣告詞。活力28始建於1950年，是位於湖北荊州沙市的一個國產品牌。在經歷幾十年風雨之後，活力28被曝欠薪、欠貨款，經營狀況不佳。2023年6月1日，湖北活力集團有限公司更直接宣布遣散所有員工。

一個月後，作為活力28的代工廠成都意中洗滌用品有限公司開通了抖音帳號「清倉式自救」，開始的直播並不順利，直到9月中旬，國貨品牌紛紛「抱團取暖」，活力28的直播間也一夜之間徹底翻紅。

直播助攻 盤活供應鏈

因不了解平台規則而被封了好幾次的三個小老頭，因為真誠，被網友們寵上了天。從9月12日開始，直播間人數從幾十人漲到幾千人。9月13日晚，活力28旗艦店銷量突破50萬單，一日漲粉超100萬。9月14日一場直播有1800萬人觀看，活力28洗衣液訂單激增。

據科創板日報，10月12日，活力28董事長向「雲股東」們匯報稱，在過去的30天內，工廠員工工資翻倍、就業崗位增加103個、產能上漲370%、更盤活了整個供應鏈。

11月22日，成都意中洗滌用品有限公司副總經理胡文忠表示，活力28正在申請破產清算轉為破產重整。「半個月前，公司已收到可能會破產重整的消息，正式確認是21日法院發布通告。」據企查查App，2023年11月21日，湖北活力集團有限公司新增了一條破產重整信息，經辦法院為湖北省荊州市沙市區人民法院。

胡文忠坦言，作為代工廠其中的一員，他感覺很振奮，很激動。因為破產重整意味著品牌有了起死回生的機會，接下來他們會積極配合相應的管理人，幫助企業盡快成功破產重整。

「確實是690萬人的善良，救活了這個企業，有很多人在直播間下單800塊，我們這個直播間買800塊，那要買多少東西呀？」胡文忠表示，以後會優化產品質量，用產品安全回饋粉絲的信賴。

「如果巔峰留不住，那就重走來時路。」活力28帳號的簡介裡寫著這樣一句話，也是該品牌的現實寫照。

多虧抖音 老國貨自發聯動營銷

靠著抖音電商「翻紅」的老國貨，遠遠不止這兩家。

據科創板日報報導，其中，「蜂花」一天漲粉近50萬；「郁美淨」連夜通網發短視頻，3天抖音漲粉超百萬……都掀起一波國貨消費熱潮。不少國貨品牌自發在抖音聯動營銷，多個國貨品牌官號在評論區互相調侃，被稱為「大型團建現場」，在直播間裡「夢幻聯動」，互相展示產品。

鴻星爾克抖音直播間放著「蜜雪冰城」主題曲，數位主播直接開始在自家直播間用蜂花洗髮水洗頭、喝匯源果汁、吃白象方便麵。據不完全統計，當晚出現在鴻星爾克直播間的國貨品牌有蜂花、蜜雪冰城、匯源果汁、大白兔、白象、老乾媽、南方黑芝麻糊、衛龍、娃哈哈、隆力奇等10餘家。在這場大聯歡中，多個「寶藏品牌」被網友「重新發現」，關注度和銷量屢創新高。

郁美淨袋裝兒童面霜有不少忠實顧客群。（取材自微博）

剛剛過去的雙11，郁美淨在大促前期就將自家經典袋裝兒童面霜在抖音電商裡爆賣了18.7萬件，乳木果身體乳熱賣達3.1萬件。

另有數據顯示，在抖音電商「遇見好國貨」計畫的助力下，2021年11月-2022年11月，該平台上的國貨品牌銷量同比增長110%，老字號品牌銷量同比增長156%，新銳品牌銷量同比增長84%。

報導指出，如何用好互聯網帶來的流量，是很多老牌國貨、老字號商家都想探索的「破圈」之路。從桂花手表等老牌國貨的翻紅、網友們的熱烈反響中可以看到，強互動性能讓國貨品牌與消費者建立較強的及時性關聯，觸及更廣地區的受眾。人貨場新場景激發了不少潛在消費需求，助力更多老牌國貨被看見，提高了銷售轉化率。