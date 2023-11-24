充錢看網路短劇 「電子榨菜」配飯就是爽

毛珍珍（左）在其接拍的某短劇現場圖。(取材自中新周刊)

前言：中國網路短劇行業飛速凶猛發展，愈來愈多人渴望快速掘金、成名，紛紛投入，卻也導致行業野蠻生長等問題。

張阿姨近期生病住院，發現照顧自己的護工閒暇之餘總是捧著手機「嘎嘎樂」（東北方言、意指非常快樂）。一問才知道，護工迷上了手機裡的一部小程式短劇，看得停不下來，為了追劇充值了100元（人民幣，下同，約14美元）。在護工的推薦下，張阿姨也充了100元，成為了短劇的消費者。

很紓壓 但超沒營養

「上頭的電子榨菜（意指對著屏幕吃飯，沒營養的下飯菜）」幾乎是所有追過短劇的手機用戶對其的形象評價。意外反轉的劇情，快速、此起彼伏的高潮，可視化的「爽文短片」讓不少手機用戶欲罷不能，拋開現實壓力沉浸其中。

人們在吃飯時會用手機觀看電視劇。（取材自澎湃新聞）

現如今，「上頭」的不僅有手機螢幕前的觀眾，演員、導演、製片人、投資 人……愈來愈多人渴望快速掘金、成名，都在奔赴浙江橫店尋找機會。以至於股市中，多個與短劇有關的概念股都迎來大漲。

最近，橫店夜間氣溫不到攝氏十度，但各大短劇劇組拍戲熱火朝天；在橫店打拚的特約演員毛珍珍稱，每天至少有上百個劇組在橫店拍短劇，從大清早拍到凌晨都很常見。

「今年上半年，短劇開始火了，很多特約演員也都開始接短劇，最近一段時間群演和特約演員都挺忙的。」毛珍珍說。

毛珍珍口中的特約演員，是指電影、影視劇中有一些台詞的「小角色」。這類特約演員，既要有演技，也要會台詞，有時候要與主演搭戲，雖然在片中戲分不見得多，卻不可或缺，地位高於最底層的「龍套」。

掘金潮 橫漂找機會

「在短劇火起來之前，我們特約演員大都不願意去接，因為普遍覺得價錢不高，劇本也不好，演了『挺掉價的』，稍微有些追求的演員，大家都會以演正劇為榮。」

近年來，橫店的劇組數量肉眼可見地變少，而希望在橫店逐夢的演員沒有減少。「狼多肉少」的競爭環境下，導致了大量特約演員和群演無戲可拍，為了持續有收入讓自己生存下去，不少人開始接拍短劇了。

「對於我們這些小演員，生存第一，沒什麼好挑的，只要價錢合適就行。」毛珍珍表示，「短劇大部分會給300元一天的片酬，甚至有的只給200元，有的中介或者中間人會找藉口說，劇組沒預算 ，其實我感覺是他們在中間剋扣了。我們拿片酬就是日結，這部劇即便播出後火了賺了大錢，我們也沒有分成。」

即便收入不高，毛珍珍認為，短劇的火熱還是給了「橫漂」一個鍛鍊的機會，更重要的是，有了基本的收入。

100集 1周就拍完

但在毛珍珍看來，長期演短劇對自己的演技提高，並沒有太多好處。「它品質太差，大部分短劇一周左右就拍完100集，粗製濫造、台詞尷尬、劇情離譜，沒啥價值。演員們演多了這種短劇，就形成了一種誇張離譜的表演方式，演正劇的時候就很難再調整過來，這其實對於演員以後的發展也沒啥好處，但觀眾看著爽是真的。」

來自浙江麗水的投資人、出品人江波（化名）告訴中新周刊，橫店現在的短劇劇組確實很多，其背後的投資人背景也是「大鱷和小魚，什麼人都有」。「影視業內比較有名、有實力的公司，比如華策、檸檬這些大影視公司今年都投出過一些有影響力的、成功的項目。上半年，確實也有些短劇是火出圈也掙了大錢，這都是真實發生的。」

江波稱，上半年幾個賺了錢的標竿短劇，給業界一針「興奮劑」。「例如『無雙』上線24小時充值高達5500萬元（約771萬美元），8天破億；『閃婚後，傅先生馬甲藏不住了』單日充值額超2000萬（約280.5萬美元），這些爆款助推了短劇下半年的爆發。」

「閃婚後，傅先生馬甲藏不住了」單日充值額超2000萬。（取材自微博）

可江波發現，照現在的行情，押中爆款想賺大錢不是說完全沒機會，但機率確實已經大大降低了。因為市面上有大量同質化的內容，還要付出投流買量的高額成本。

賺快錢 業界興奮劑

短劇的劇本，基本上來自於網路小說IP改編，短劇平台對各類項目評估，內部評分愈高，獲得的平台支援愈好。如果被評定為S級，就會被認為有成為爆款的潛性而被看好。

「最初短劇還不火的時候，甚至成本5萬、10萬都可以火速拍一部，在成本低的情況下去投流，沒什麼對手競爭，相對可以搶到第一波紅利。但現在，一方面很多短劇的籌拍製作也已經水漲船高，30萬目前算是基礎投資，成本高的古裝劇可能要到50-60萬，另一方面目前市面上有幾十個、上百個短劇平台，每個平台每季上線的短劇也有數十部，市場上總共有上千部短劇在競爭關注度和回款票房，然後其中能殺出重圍，短時間內分到千萬票房的可能也就是最頭部的少數幾個，非常慘烈。」江波說。

某小程式短劇平台。(取材自中新周刊)

市場大 估逾200億元

不少機構、資本都在盤算短劇的價值，從數量來看，確實迎來快速成長黃金期。

德塔文「2023年上半年微短劇市場報告」顯示，2023年上半年，中國上新481部微短劇，超過2022年全年的454部。中國傳媒大學趙暉教授團隊統計顯示，2022年愛奇藝、優酷、騰訊、芒果TV、B站五大視頻平台全年首播重點微短劇數量276部，而2023年前7個月，上述五大影音平台首播重點微短劇數量就已達到297部，發展勢頭迅猛。

有媒體通報，目前中國國內全平台的付費短劇每日儲值消費約6000萬元（約842.7萬美元）左右，遇到十一長假，高峰甚至超過1億元。還有機構預測，2023年整個短劇市場規模可能會超過200億元（約28億美元），相當於2022年國內電影票房的66%。業內人士甚至笑言，「電影工業幾十年的產業鏈培養，短劇2年就已經達成。」

某短劇導演在豎屏前為演員講戲圖。(取材自中新周刊)

如此「野蠻生長」，必然伴隨著諸多「亂象」，題材低俗化、內容同質化引發了監管部門的強烈關注。

11月15日，中國網路視聽節目服務協會刊文稱，國家廣播電視總局將持續完善常態化管理機制，從七個方面加大網路微短劇的管理力度、細化管理措施。

治亂象 7箭齊發射

據表述，一是加快制定「網絡微短劇創作生產與內容審核細則」；二是研究推動網絡微短劇App 和「小程序」納入日常機構管理；三是建立小程序「黑名單」機制、網路微短劇推流統計機制；四是委託中國網絡視聽協會開展網絡微短劇日常監看工作；五是推動行業自律，互相監督，全行業共同抵制違規網絡微短劇；六是再次開展為期一個月的專案整治工作，圍繞著網路微短劇的導向、片名、內容、美學、人員、宣傳、播出等方面，加大違規網路微短劇處置和曝光力度，進一步優化演算法推薦，完善廣告推流審核機制，取得立竿見影成效；七是加強創作規劃引導，持續打造精品力作。

江波預測，未來產業應該還是會有一些不差錢的資本和平台繼續投入，投入到位確實也能做出些精品，但不少中小投資人考慮投資回報率的問題，或許會撤出這個賽道，「也算是一種洗牌」。

當下，橫店的各大短劇劇組，依然加班加點產出短劇，期待著自己成為那個「爆款」，只要付費回款持續高於投流成本，這門生意也多少還是會有人持續做下去，博一把。

同時，不少短劇從業人員開始準備做出海短劇生意。江波說：「畢竟一個用戶如果想看劇情、特效，那還不如去看正規電視劇、串流媒體。短劇本質上就不是靠特效、表演取勝，它本質上就是個情緒宣洩的入口。最近媒體都報導了，國外也有個短劇App，還是中國的一家企業孵化的。把語言和演員換成外國的，照樣有人看，只要是人，都很難拒絕爽文，這就是人性。」

人們在吃飯時會用手機觀看電視劇。（取材自極目新聞）