「一周花50」、「包包背三年」兜裡沒錢的年輕人走向「精緻省」

中國年輕人省錢之餘，也一定要讓自己過得光鮮亮麗。示意圖。（歐新社）

中國年輕人愈來愈追求消費的性價比。他們在有限的收入下，轉而追求「精緻省」，愈懂省錢，反而愈過得精緻。他們為省房租而走進養老院 ，卻也從陪伴中獲取了「情緒價值」。

過去，他們是最會花錢的一群人，如今，他們是最會省錢的一群人。經濟復甦緩慢，讓中國的年輕人不得不從花式炫富的「凡爾賽文學」中掙脫，開始宣揚炫省的「省學」。他們充分發揚「摳門精神」，掌握了各種技術性的省錢方法，極盡節省之能事，妥妥過成了「外表光鮮亮麗，實則兜裡沒錢」的「新生活」。有人說，「省學」反而治好了他們的花錢焦慮。

快手達人丁鄭美子一人分飾多角進行摳摳搜搜的反向攀比。 （取材自每日人物社／快手視頻截圖）

我需要 它才值得買

「除了省，還追求精緻」是這些年輕人實踐「省學」的主要方式之一。每日人物社報導，精緻省錢背後，傳達一種理性消費的觀念——因為我需要，所以它值得買。省下來的錢被用於體驗性消費，他們看重事物的內在本質，享受效用、健康、愉悅、有品質。以今（2023）年雙11為例，社交媒體上，曬購物車的人數少了，許多人漸漸從「炫富」變成了「炫省」。

32歲的李非非循著一份「窮鬼攻略」，花33塊（人民幣，下同）買到3.7kg貓砂。「我600塊花了15天」「我一周只花50」「我的包19.8背了三年」「我這個藍包9塊9」快手達人丁鄭美子一人分飾多角進行摳摳搜搜的反向攀比：一瓶3塊的茉莉清茶，可以變成3種不同口味的奶茶。不用包的情況下，可以直接拎著塑料袋出門。

美食部落客「一個坨坨」說，比起分享帝王蟹大餐，小吃代表著更多選擇。 （取材自每日人物社／快手視頻截圖）

延遲付 更容易透支

還有一種極致的省錢——假裝自己沒花錢。有網友分享開通淘寶的88VIP後，利用花唄分期免息達到「今年收貨、明年付款」。只要將還款日調整到每月25號，收到雙11的貨物後，可以分三次慢慢還款，不僅沒有利息，還可以一直拖延到明年2月底再自動扣款，享受「似乎沒有付錢」的幻覺。

曾經，雙11還是26歲的葉梓柳一年一度的「吃土」大會，她依靠信用卡 為自己的超額花銷「延遲」買單，直到支出開始填不滿消費的額度，才發現錢包已經完全被透支了。像葉梓柳一樣，許多年輕人，也因為無止境地買那些遠超消費能力的商品，過上了精緻但窮困的「精緻窮」生活。

李非非曾在廣東一家私人博物館 做學術編輯，沉迷在「享樂狀態」中的他，2019年花15000元去大西北環遊一個月，回來後突然意識到，超額消費讓他「就要扛不住了」，他開始減少大吃大喝的頻率，才把支出降了下來。李非非也看清了幻覺中的那個現實：碩士畢業後，沒有一件工作超過一年，一直靠消費來麻痺的自己。

快手「臘月小九」的「省學指南」課。 （取材自每日人物社／快手視頻截圖）

掌控生活 擺脫花錢焦慮

現在，不僅是李非非在消費上變得克制，整個社交媒體上都開始倡導一種節儉主義。年輕人花錢變得更加清醒。從「精緻窮」到「精緻省」，就是在保證性價比和追求消費體驗的基礎上，降低消費成本和物質欲望。僅僅只是不會再在沒必要的地方花錢，但也並不會降低對生活質量的追求。

報導指出，精緻省錢通過強化對生活的掌控感，還成為一種緩解焦慮的辦法。多次換工作後，李非非目前在一家軟件開發公司當行政人員。以前他依賴放肆買和沉迷switch遊戲來轉移工作上的情緒，現在，購物和遊戲都是平靜的，不會再因商家製造焦慮的內容衝動下單。

快手達人星然拍攝了一段主題小短劇——在辦公室，她剛被女同事嘲笑「愛用便宜貨」，就和男友宣布他們靠省吃儉用買下了房，宣揚「東西真實的價值不是價格，而是這件物品能不能滿足需求。」