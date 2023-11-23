省房租？陪老人？ 住進養老院的年輕人有了不同想法

代際融合，需要更多年輕人的參與。（取材自上觀新聞／受訪者供圖）

中國年輕人發揚「省學」，還與目前多地推出的「代際融合」計畫相結合，兼顧物質與精神上「精緻省」的極大化。這群年輕人選擇住進了養老院 ，一開始的目的大都是為了省房租，順便做一些公益，但長期與老人相處下來，代際之間更取所需，彼此在陪伴之中獲得的「情緒價值」，不僅使養老模式探索創新，年輕人也獲了慰藉心靈的成長。

駱薇在陪老人跳舞。（取材自上觀新聞／受訪者供圖）

張瑾和老人們一起製作手工燈籠。（取材自上觀新聞／受訪者供圖）

提供為老服務 兌換住宿

上觀新聞報導，蘇州康養集團發布的「代際融合」青年志願者招募計畫就是其一，招募年輕人以志願者的身分入住養老機構，提供多種形式的為老服務，透過累積志工服務時間來兌換住宿資格和抵扣房租。目前已在其下屬的獅山怡養老年公寓、通安怡養老年公寓、江陵康養中心試點開展，有8名志願者簽約入住。

25歲的駱薇就是其中一名志願者，她選擇的獅山怡養老年公寓距公司僅4公里，最重要的是，用每月15小時的志願服務時間抵扣房租後，每月房租只需300元（人民幣，下同），非常划算。入住一個多月後，老人們會熱情地跟她打招呼，讓她很有歸屬感；老年公寓嚴格的安保措施，減少了她此前獨居的不安全感。

蘇州康養集團副總經理錢曉嵐表示，開展「代際融合」項目的難點之一是對志願者的篩選，不易評估志願者是否具有陪伴老人的真心。為此，他們設置了嚴格的篩選過程，比如需有固定工作或學習單位、擁有為老服務愛心和責任心等要求，並會對志願服務時長及滿意度進行考核，連續3個月不合格將被取消資格。

今年中秋節，張瑾發給老人們月餅。（取材自上觀新聞／受訪者供圖）

駱薇是因為豐富的志願服務經歷入選。入住養老院後，駱薇的作息變得相當規律，5點半準時下班，回到老年公寓簡單吃晚飯後，趕在6點半前去活動室陪老人們跳交誼舞約1小時。「我覺得這個項目很有意義。」駱薇說。老人最怕寂寞，年輕人的參與可以給為老服務增添很多不同元素。

在通安怡養老年公寓，志願者們參與最多的是陪伴類的志願服務。志願者張瑾說，有的老人性格內向，不願意參加集體活動，他們會一對一陪伴老人紓緩情緒。住進養老院的年輕人同樣也希望從陪伴中獲取「情緒價值」。對分別從安徽、江西來蘇州工作的駱薇和張瑾來說，參加養老院的活動，也能擴充他們自身的社交圈。

一個屋簷下 衝突與包容

但同住一個屋簷下，衝突有時難以避免。駱薇之前和一個室友出去唱歌，回來已經過了半夜12點，一時音量大了些，驚擾到隔壁房間的老人一晚上沒睡好覺。「我們專程買了水果去跟老人道歉，從那以後在房間裡都輕手輕腳的。」駱薇說。後來老人不追究，不過機構嚴格執行考核，駱薇的考核單上還是被記下了一筆。

目前，「代際融合」項目開展基本達到預期。不過，由於加入時間不長，志願者們還是以參與各機構現有的活動為主。蘇州康養集團將和志願者增加溝通，充分發揮他們的優勢，主動策畫一些新活動，尤其在活動設計創新性方面下功夫，進一步賦予養老生活新的內涵。

張文雯在給老人們上心理課。（取材自上觀新聞／受訪者供圖）

長期關注養老住房問題的研究者張逸萱提出，長遠來看，「代際融合」項目想持續開展，建立起各方受益的正向機制非常重要。「人在年輕時容易因為一些挫折而內心破碎，失去面對困難的勇氣。這種時候如果能與經歷過大風大浪的前輩交流一下，向他們尋求一些建議，年輕人可能因此受益良多。」

張逸萱的建議，蘇州康養集團已有所嘗試。錢曉嵐表示，在某種程度上，老人們也在積極回饋。比如，退休 數學教師徐麗莉在獅山怡養老年公寓開設了數獨課。下一步，老年公寓還計畫組織「長者講師團」，為年輕人分享生活工作經驗，幫助他們更好地成長。