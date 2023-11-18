河南周口藥材田遭強刨事件 「哄搶」？拾荒權？

邱先生展示已收割的藥材白朮。(取材自紅星新聞)

河南 近傳多起秋收撿拾衝突，當地民眾更被貼上「愛哄搶」標籤。官方解釋，秋收後的「撿拾」行為在當地持續已久，本意多是惜糧。由此也衍伸出機械化收割後，「拾荒權」（拾秋）的相關討論。

紅星新聞報導，今年10月31日，河南周口市淮陽區馮塘鄉一藥材種植農婦坐在地上哭訴的影片引發關注。根據相關媒體報導，藥材種植戶邱先生承包了上百畝土地，用來種植藥材。10月31日下午5時左右，他們收割藥材白朮時，附近村民前來「哄搶」。

現場影片顯示，有不少人拿著籃子、籃子和袋子挖藥材。「雇了20多個人（在田間看著）都攔不住來哄搶的人。」影片拍攝者還表示，經過清點，藥材被搶走了約2萬斤，「白朮是一年一收成，今年能賣到10元（人民幣，下同）一公斤。」

隔日，淮陽區農業農村局發布情況通報稱，當時種植戶邱某某對種植的白朮做第二遍收割，進行到三分之二時，機械發生故障。附近村民誤認為種植者第二遍已收割完畢，遂進地裡撿拾藥材（藥材二次收割完成後，種植者允許村民到田地內撿拾遺留藥材已是多年來的習慣），種植者勸阻無果後報警，當地派出所民警迅速到場，勸導民眾離開。

哄搶失序 驚動警方

據報導，實地走訪馮塘鄉，邱先生說：「影片裡哭喊的農婦是我母親。」談起「哄搶」事件發生當天的情形，邱先生記憶猶新。他說，當時他所種植的藥材白朮正值收成時期。當日下午4時許，他的白朮地剛採收完第一遍，正準備採收第二遍時，進行收割的機器出現了故障，便有上百名村民到地裡撿拾白朮，「開始收割的時候，就有人站在旁邊看著，也有人問過能不能撿，當時我們說還不能。」

邱先生說，如果來撿拾的人少的話還好說，場面可以控制，「因為一般有人來撿的時候，他會提前問一下可不可以撿，如果不可以他就走了，極少有人會起哄。但人多了現場就不一樣了，可能你給這個人說了，另外遠一點的人沒聽到，又看到這麼多人都在撿，就不打招呼跟著下地了。」據邱先生回憶，當天是因為在與一名撿拾戶拉扯時發生了爭執，報警等警察來後，事情才逐漸得到解決。

對此，馮塘鄉政府一名工作人員表示，此事確由當地派出所負責，「派出所都去人了，挨家挨戶去收了，但處罰啥的是派出所的事。」另外，該工作人員也表示，在當地老百姓一直都有去地裡撿拾的習慣，且這種習慣不僅存在於河南，省外其他地方也有，「承包戶都是機械化收割，大部分會收走，但多少會剩一點，這些剩的老百姓就會去撿，這都是承包戶允許的。」

藥材田作物遭到村民哄搶，農戶無助坐地痛哭。(視頻截圖)

藥材漲「都想撿去賣錢」

以往邱先生都種植了白朮，為何今年會引起村民「哄搶」？對此，邱先生解釋說，或與中藥材漲價有關，「以前白朮就兩三元錢一斤，所以撿拾的人少，也就沒發生過這麼大型的哄搶。但今年中藥材漲價，白朮能賣到10元/斤左右。可能大家知道漲價了，都想撿點回去賣錢。”

另外，對於網傳自己損失有20萬元的說法，邱先生給予了否認，「沒有那麼多，估計也就兩三萬元。」

「其實我們這裡的村民並不壞，很少人會明目張膽去偷去搶，這次事情發生也有一些誤會存在。」邱先生指著不遠處一塊正在收割藥材的田地說，那邊正好也有種植戶在收白朮，旁邊也有去撿拾的人，但大家都很有秩序，會等著種植者收完才下地，「我們這裡種植者收割完自己的經濟作物後，是默許其他村民下地撿拾剩餘作物的。拿我家這個藥材白朮來說，一年一收，今年成熟後不收，第二年就沒有藥效了，就是雜草，我要種其他東西還得花錢僱人除草。那還不如讓別人現在來幫我撿拾清理這些剩餘的、機器沒收走的白朮。」

根據邱先生的指引，紅星新聞記者沿路從邱屯走到李莊村外。沿途除了部分田地有機器在運作外，其他田地幾乎沒有人煙。

主人「不要了」 才去撿

臨近李莊村，記者看到，在一大片已經收割完成的地裡，仍有大批村民在彎腰勞動。一名上了年紀的大媽正手持一把三叉小鋤刀，利索地將面前的地來回翻了一遍。如果翻找到成熟的白朮，就會撿起放進自己隨身攜帶的小竹籃裡。

大媽說，她是馮塘鄉人，在家就能看到外面地裡的情況，「我看大家都來（地裡）撿了，也就跟著來了。」另外，大媽還說，他們正在撿拾的這塊地此前種植的是白朮，不過經過承包戶多輪收割早已不剩多少，「他（承包戶）在村裡給大傢伙說『不要了』，我們才來的。現在就算還有剩下的，都是比較小和破的，賣不起價。」

在李莊村外一白朮種植地裡，一位大媽正裝備齊全地撿拾剩餘的白朮。(取材自紅星新聞)

爛在地裡 會壞名聲

另一名大爺則說，他並不以撿拾為生，而是因為自己家的地已經犁完，加上子女都已上班、上學，他在家閒著沒事做，便想出來撿拾一些剩餘的糧食，「可以賣了貼補家用，也可以留著自己家裡吃，反正這糧食啥的不能爛在地裡，會壞了莊稼人的名聲。」

前述大媽表示，她在刷短影片時看到了不少評論，感覺很氣憤，「怎麼能叫搶呢？我們都是打過招呼的，但也不排除一些別有用心的人，不能因為一兩個人就罵整個河南。」大媽說，在他們這裡，秋收撿拾是一直就有的習俗，並且每次下地撿拾都會詢問種植戶的意見，得到同意才會去撿拾，「如果別人不同意肯定會攔著，不然我們也不敢光明正大在地裡刨呀。」

在馮塘鄉一些已經完成秋收的田裡，仍有老人在地裡進行撿拾。(取材自紅星新聞)

機械化收割 「大戶田裡總有東西可以撿」

據報導，在「哄搶」藥材事件發生的一個月前，同在周口的一名種植大戶反映自己玉米遭數百名村民「哄搶」，之後當地回應實為收割後的撿拾；10月上旬，有媒體報導駐馬店市遂平縣一承包商收花生時被數百名村民哄搶……事實上，此類哄搶事件並非只有河南存在。

武漢 大學社會學院副教授、中國鄉村治理研究中心研究員王德福表示，透過調查，可以對此類現像作出解釋：土地規模化種植帶來的變化以及承包戶和當地村民間複雜的關係，導致「哄搶」、失序集體撿拾等行為時有發生。

王德福說，「拾荒權」（拾秋）曾經普遍存在於世界許多地方，屬於鄉土社會道德經濟的一部分。拾荒權的實現，有賴於拾荒者與所有者對非正式規則的默契，即拾荒者應在所有者收穫完成後才有權進入，所有者自願放棄對殘留的佔有。但有的拾荒者會故意「擦邊」「越界」，或偷或搶。過火的行為，常導致村民間的衝突。

此外，根據「南風窗」報導，西北農林科技大學研究農村社會變遷的博士褚慶宜表示，這類「哄搶」行為的出現與土地規模化經營進程高度相關。