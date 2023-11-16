我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀夫人張淑芬逛聯合廣場 稱舊金山是第二喜歡的城市

拜習會溫馨時刻 拜登打開iPhone問習「你認識這個年輕人嗎？」

風光15年後 今年冷清蓋牌的雙11淪低價戰

中國新聞組／整理
今年「雙11」開始以來，頭部主播的「全網最低價」引發廣泛關注。李佳琦直播間所售商品的質量又再掀起話題。（取材自微博）
今年「雙11」開始以來，頭部主播的「全網最低價」引發廣泛關注。李佳琦直播間所售商品的質量又再掀起話題。（取材自微博）

從簡單的平台大促，到意外成為全球億萬網民的狂歡節日，中國的「雙11」成就了零售業大顛覆的開始，創造了許多「千萬姊」和「億哥」品牌，寫下劃時代的歷史。但在經濟下行的現在，當年的成功模式淪為低價戰，還有多少人能分到蛋糕？

2016年11月11日18時55分36秒，天貓「雙11」成交額超過1000億元人...
2016年11月11日18時55分36秒，天貓「雙11」成交額超過1000億元人民幣。（新華社）

2009年夏末，剛成為淘寶商城總經理的張勇在辦公室裡和團隊交流：「11月份幹點啥，把成交往上拉一拉。」沒想到，在光棍節喊出「全場5折，1元（人民幣，下同）秒殺」口號，這樣一場為期一天、簡單粗暴的打折活動，歷經15年竟演變成「全球範圍內的社會大協同」。如今，隨著電商平台的進化和迭代，跑馬圈地階段已經過去，「雙11」或又到了一個十字路口。

雙11是由時任淘寶商城總經理張勇促成。（路透）
雙11是由時任淘寶商城總經理張勇促成。（路透）

張勇選中11月，是因為10月有十一黃金周， 12月有聖誕節，11月是空白。2009年秋天，張勇親自邀請運動品牌Kappa參與「雙11」。中國新聞周刊報導，原中國動向（集團）有限公司副總裁宋立回憶，當時張勇提出了全場5折，大家並沒有太高期望值，然而這一天，Kappa的銷售額達到了405萬，在運動類別裡排第一。

「太突然了，我對電商的爆發能力有一些預估，但沒想到那麼強，因為電商門店一個月也只賣一兩百萬而已。」宋立說，第二年，參與「雙11」的品牌就從27個，增加到了上百個。

品牌改變 當一場大仗打

這場自2009年11月11日開始，利用「光棍節」這個年輕人在網上創造的梗，對中國消費影響深遠的大型促銷活動誕生。一些品牌商心態也徹底改變，把「雙11」當作一場大仗去打。

一場時代的序幕就此拉開。根據公開數據，2009年27個品牌在淘寶參與「雙11」後，光是這一天成交額就達到0.52億元。第二年這數字變成了9.36億，隨後「雙11」一發不可收拾。同時，電商產業方興未艾，web 2.0帶動網購發展火熱。2011年，「雙11」第三年，淘寶商城和淘寶網總支付寶交易額突破52億元，銷售額又實現了里程碑式的飛躍。

Gina任職綾致公司，2012年天貓「雙11」期間，綾致成了全國第一家單天銷售額...
Gina任職綾致公司，2012年天貓「雙11」期間，綾致成了全國第一家單天銷售額過億的網店。（取材自中國新聞周刊）

銷售飛躍 單日單店破億

2012年，綾致時裝公司電商營運經理Gina上任後第一年參加「雙11」，她記得張勇曾親自帶隊來備戰「雙11」，強調「雙11」的重要性。「他來之後，我們發現，這一天的潛能可能超乎我們的想像。」Gina帶著團隊做了兩三個月的準備，在「雙11」當天旗下品牌創造了1億的銷售額，是全網第一家銷售破億的單店。

2012年往往被業內人士看作「雙11」的爆發年。公開數據顯示，2012年「雙11」當天，天貓與淘寶的總銷售額達到191億，其中天貓達到132億，淘寶達到59億。這也是天貓第一次成交額破百億。那一年，淘寶商城改名叫天貓。「雙11」被正式註冊為「全球購物狂歡節」，開始推廣到海外市場。天貓、京東、當當、蘇寧易購等崛起，「雙11」進入高速發展期。

2016年11月11日23時，阿里巴巴集團董事局主席馬雲在廣東深圳舉行的活動上發...
2016年11月11日23時，阿里巴巴集團董事局主席馬雲在廣東深圳舉行的活動上發表演講。截至當天12日零點，2016天貓「雙11」全球狂歡節交易額衝破1207億元人民幣。（新華社）

商家競爭 電商主流戰場

方建華在2012年感受到商家的競爭尤其激烈。茵曼在殘酷的競爭中仍然保持前三甲的江湖地位，這場線上與線下品牌之間的角逐被稱為「淘品牌保衛戰」，撼動了整個行業。2013年，一大批線下傳統品牌湧入了「雙11」，首次參與小米和優衣庫一舉奪魁。謝璞認為，這意味著電商已開始變成主流的銷售管道。

而海爾、TCL等「傳統品牌」的出現，意味著「雙11」不再只是清尾貨、去庫存的銷售大賣場，而是成為了一個品牌不能忽視的新戰場。

2013年的「雙11」是阿里IPO前夕交出的成績單。當時馬雲在阿里內部表態：「在無線上沒有建樹，我們就不該考慮上市。」到了2014年的「雙11」，行動電商已有爆發態勢，「雙11」成交額為571億，其中無線端佔比42.6％，達243億元。行動網路時代徹底改變了「雙11」的運作模式。

「雙11」期間，位於江蘇省南京市的蘇寧華東物流中心，工人駕駛叉車運輸商品。（新華...
「雙11」期間，位於江蘇省南京市的蘇寧華東物流中心，工人駕駛叉車運輸商品。（新華社）

如同春運 成為公共問題

面對新的人群，新的市場，對「雙11」也出現了質疑的聲音。吳曉波在2015年發文，列數「雙11」的「六個尷尬」。他認為，趕羊式的行銷運動看來熱鬧，其實已是非常陳舊低效的模式。而且，幾何級暴增的貨物配送量造成了巨大的混亂和社會資源浪費。「『雙11』已經同春運一樣，成為了一個新的公共問題。」

這一年，天貓首次聯合湖南衛視舉辦了一場「雙11」晚會。晚會、紅包、行動購物，自2016年起成為辦購物狂歡晚會成為「雙11」的新常態，有人稱它為「貓晚」。這次「雙11」的成交額是1207億元，其中無線占比81.87％，覆蓋全球235個國家和地區，產生6.57億物流訂單，一年後的2017年，「雙11」物流訂單首次突破10億。

2016年「雙11」格局，從「一家獨大」悄悄變成「兩強領軍」。拼多多加入戰局後，格局再次從「兩強領軍」變成「三足鼎立」。這一階段，各平台都致力於打造自有的電商生態體系。歐陽日輝觀察到，消費面呈現出消費升級和消費降級同時發生的景象。「居民功能性消費需求基本上得到滿足，趨於降級；意義性消費需求趨於升級，是未來需要重點

2019年的天貓「雙11」狂歡夜請來泰勒絲演出。（取材自微博）
2019年的天貓「雙11」狂歡夜請來泰勒絲演出。（取材自微博）
關注的對象。」

直播帶貨加劇內卷 價格戰成淘汰賽

報導指出，2016年，是公認的直播帶貨元年。導購平台蘑菇街率先上線直播功能，電商領域開始出現影像聲音、互動體驗、名人效應等。天字直播總監陳大壯2016年入局直播帶貨，他回憶，當時「雙11」的直播相對於現在而言非常簡單，只要主播坐在鏡頭前面基本就有成交額。直到淘寶直播上線，網路賣貨的潮水，開始大流轉。

後續不少商家湧入進來，逐漸形成頭部和超頭部流量的分化，不少店舖甚至把直播間打造為自己的核心賣貨管道。淘寶很快就培育出了薇亞、李佳琦兩大直播頂流，頭部矩陣形成，腰部及以下主播更是不計其數。京東也很快入局，快手和抖音兩大短視頻平台巨頭從最初的短視頻帶貨，逐步更迭到直播帶貨。

李佳琦在今年的「雙11」爭議話題不斷。（取材自36氪）
李佳琦在今年的「雙11」爭議話題不斷。（取材自36氪）

直播入局 主播爭搶資源

直播電商成長速度持續跑贏電商大盤，整體進入高速發展期，並發展到超過萬億規模，也愈來愈成為大促期間的核心戰場。今年「雙11」開始以來，頭部主播的「全網最低價」引發了廣泛的關注。

中國數實融合50人論壇智庫專家洪勇表示，直播電商在「雙11」和電商發展中扮演愈來愈重要的角色。不過，直播電商也面臨超級頭與品牌、平台之間的矛盾。超級頭部主播可能更傾向於合作大品牌，而中小型品牌和平台則需要尋找合適的合作方式，以確保資源的公平分配和市場的競爭。

2020年，彭博商業周刊報導稱，短短十多年，「雙11」就變成世界最大購物活動，吸引全球數億人參加。「富比世」雜誌稱之為「星球史上最大的購物盛會」。但行動網路紅利的消失，使「雙11」的成長動能逐漸放緩。2018年，「雙11」全網銷售額3143億元，較去年同期成長23.8％，成長率開始下滑；平台不再過度關注GMV。「雙11」回歸常態化。

在星圖資料營運副總裁王穎看來，「雙11」已經變成了一個標誌性的時間點，無論是消費者或是品牌在這個時間點都形成了慣性。相較於十多年前，整個產業在電商投入更多，品牌的參與度反而更高。更大的變化是，自2017年之後，新零售平台以及線下商超等開始參與到「雙11」中，如今「雙11」是一個全民參與的節日。

消費降級 轉追求性價比

浙江工商大學教授趙浩興表示，從整體宏觀環境來說，這兩年經濟成長放緩，大部分消費者開始變得更加理性，追求性價比。但需要警惕的是，透過價格來吸引消費者並不意味著降低品牌價值和服務來換取市場。「低價的核心是性價比」莊帥認為，這樣的「價格戰」才是一次產業的淘汰賽，能夠帶來新的產業升級。

2016年11月10日，貝克漢夫婦等明星大咖雲集2016天貓「雙11」嘉年華。（...
2016年11月10日，貝克漢夫婦等明星大咖雲集2016天貓「雙11」嘉年華。（新華社）

電商 富比世 聖誕節

上一則

蘋果雙11大促「翻車」 最後兩小時又降價300 中網友喊退錢

下一則

貧困生花1500元看演唱會 中山大學：停發助學金

延伸閱讀

傳李佳琦雙11業績達250億 網友咋舌

傳李佳琦雙11業績達250億 網友咋舌
中東獨角獸Tabby 蔡崇信出手投資

中東獨角獸Tabby 蔡崇信出手投資
被爆進會所 陸委會副主委梁文傑：電商董座邀請

被爆進會所 陸委會副主委梁文傑：電商董座邀請
「公主與王子」只玩梗不購物 雙11氣壞電商客服

「公主與王子」只玩梗不購物 雙11氣壞電商客服

熱門新聞

男子將頭埋進女子胸前「吃奶」。（取材自微信）

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

2023-11-09 09:30
Katie（中）成功尋親後在宗祠前留影 (視頻截圖)

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

2023-11-11 06:30
「明家集團」轉移旗下詐騙集團成員時，對試圖逃跑的人進行屠殺。圖為「明家集團」準備把人活埋。（取材自X平台）

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

2023-11-15 07:30
針對前一晚間出現人民幣10到30元（約美元1.37元到4.12元）低價票，涉及成都進出港的多條境內航線。「中國南方航空」公眾號9日發布公告，稱8日晚間在系統異常期間南航售出的所有機票（支付成功並已出票）全部有效，旅客可正常使用。圖／南航提供

多條航線票價1~4美元 南航回應：全部有效 放心用

2023-11-09 15:33
拆解報告顯示Mate 60 Pro零件中製比率為47%，南韓居次，零組件供應比率為36%。(路透)

日經：華為Mate 60 Pro拆解 中製零件比率47％

2023-11-12 19:55
中國國家主席習近平14日晚間搭乘專機，離開北京赴美國。（新華社）

出發了 新華社：習近平乘專機赴美

2023-11-14 08:54

超人氣

更多 >
拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武

拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武
既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店

既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店
4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」
習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵

習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵
「世上最美銀杏樹」在這裡 歷經800年風霜 遊客慕名而來

「世上最美銀杏樹」在這裡 歷經800年風霜 遊客慕名而來