中山二院醫學生集體涉癌風波 直擊高危實驗室

一些實驗室被指軟硬體都不足，充滿安全隱患。示意圖。（路透）

在一些實驗室裡，安全似乎被有意無意地忽視了。一方面是防護意識的淡漠，另一方面，一些實驗室的客觀防護條件不足。中山二院此次被爆出的學生患癌風波，似乎只是冰山一角。

中山二院（中山大學孫逸仙紀念醫院，即中山大學附屬第二醫院）3名學生患癌事件近日引發軒然大波，儘管校方否認患癌學生與該院乳腺外科團隊的實驗環境和試劑有關，輿論仍質疑該院對實驗室管理鬆散。

媒體深度採訪發現，一些學生直到此事件發生才知「原來自己用過的試劑都有毒」，有的實驗室竟連防護手套都要學生自己買。軟硬體都不足，讓實驗室充滿安全隱患。

2023年11月7日以來，中山二院學生患癌風波持續發酵。在各個社交平台上，此前只在小圈子裡討論的實驗規則及安全問題，也迅速進入公眾視野。中山二院的熱搜給醫學 生敲響了警鐘。經濟觀察報對5位在實驗室裡工作或工作過的醫學生進行了深度採訪發現，在他們必須卷科研、泡實驗室裡的日子裡，幾乎處處都是令人看了膽戰心驚的風險。

知識不足 上網查隱患

沈南是一名在讀博士生，她仍然記得碩士期間自己第一次進實驗室的場景，導師把任務分配下來，由師兄師姐帶著操作實驗，第二次就自己上手了，沒有相關的實驗安全培訓。「我們的防護知識只停留在知道戴手套和口罩 ，至於為什麼戴？哪些東西對身體有損害，大家不清楚。」

一名醫學碩士感觸最深的一次是師姐教染片子，但師姐不在實驗室，她只能獨自染了兩個多小時，二甲苯的氣味熏得她頭疼，飯都吃不下。直到某天她去另一個實驗室才發現，那裡配備了可供染片子的實驗台。「二甲苯可能會對呼吸道、皮膚、造血功能等造成損害，很多危險的操作都是我自己後來慢慢反應過來的」。

進行病毒或相關實驗，需要在相應等級的生物實驗室中進行，也需要有相應等級的防護用品和措施。但接受採訪的多數學生表示，他們沒有接受過實驗室安全培訓。也因此，實驗安全主要依賴導師、師兄師姐的言傳身教和自己的安全意識。一所211大學的教師陳康表示，如果遇到師兄師姐也不了解的新試劑，只能自己上網查詢自保。

實驗室通道堆滿雜物。（取材自南方都市報）

管理鬆散 劇毒隨手放

一名醫學博士說，他讀碩士時，實驗室管理鬆散，許多注意事項來源於「隨口一提」，有一次，有同學沒蓋DNA膠緩沖液的蓋子，師姐就說了一句「這個有劇毒」。當時他又驚又怕，但師姐告訴他，淡定。「不怕是假的，但當大家都這麼做，也就存了僥幸心理。」他說，在實驗室裡，實驗一上手都是自己的事情，「自己管好自己，有結果就行」。

兩年前從浙南一所醫科大學碩士畢業的蘇晴表示，研究生期間，自己所在的實驗室，不論做什麼實驗，都是一雙手套「打天下」。甚至導師偶爾來實驗室做細胞實驗，手套也不戴就徒手操作，「細胞實驗不算危險，但有時候會用到有毒試劑，他也沒戴口罩」。

除了缺乏防護意識，一些實驗室的硬體設備也不足。按道理說，涉及到二甲苯的實驗，應該在通風櫥裡做，但沈南所在的實驗室沒有通風櫥。「要不是中山二院這件事，我甚至不知道慢病毒實驗需要在P2實驗室（指生物實驗室安全等級的一個分類，適用於對人和環境有中等潛在危害的微生物）做。」

一名北方某醫科大學的醫學生具表示，其所在的實驗室經費比較充足，防護用品都有。但是同專業許多的實驗室相較，可能護目鏡都是破破爛爛的，甚至一些防護的手套也需要學生自己購買，「倒貼做實驗」。

事發後，涉事實驗室內仍有工作人員，裡面堆放著很多設備儀器等。（取材自澎湃新聞）

工位上飲食 安檢淪形式

蘇晴的工位和實驗台只隔一條小走道，不做實驗的時候，蘇晴和同學們通常坐在工位上做PPT、處理數據。燒水壺就放在實驗室的桌子上，有時也在工位上吃東西。由於實驗時間不固定，常需要待到零點以後，即使忙到沒時間吃飯，不可避免地也要在實驗室裡喝水。「可以說，我們生活在實驗室裡。實驗區和我們的工位都在一個房間。」

一些實驗室會將辦公區和實驗區分在不同房間，有些在一個房間裡但會設置隔斷，而有一些實驗室的辦公區和實驗區則完全混在一起。陳康說，其所在高校的實驗室基本沒有分區。

一次常規體檢，讓陳康發現自己有甲狀腺結節，他不確定是否與實驗相關，但他比較確信，由於實驗室通風不好，自己的咽喉炎可能與長期吸入一些氣體有關，「學生的辦公桌就在實驗室裡，長期生活在實驗室的環境中，一些化學試劑，如苯酚、醇等實驗試劑會有致病可能」。

一些高校也存在實驗室資源緊缺現象。一名湖南知名醫院的醫師表示，自己所在醫院的實驗室也承擔了附屬院校的科研工作，而醫院的醫師和醫學生僅有一個實驗室可用，必須預約，還經常排不上號。

所有受訪者都表示，實驗室會安排定期的安全檢查，但檢查僅限於劇毒溶液的儲存、上鎖，實驗室台面上是否有生活物品、食物等。「一般是行政人員來查，來的時候把東西收一收，工位上把電腦、吃的都收起來。看不見就可以了」。 涉事實驗室門口安全信息牌。（取材自每日經濟新聞）

拚科研 醫學生不敢得罪老師

在高校，一些理工科的碩士、博士生導師也被稱為「老闆」。「老闆」有實驗課題和科研經費，通常也是實驗室的PI（principle investigator，主要的研究者），拿到課題、有科研經費才能申請到實驗室，這些資源通常掌握在一些資深教授手裡。相比一些文科類專業，醫學生對導師的依賴更強，因為要發表論文才能畢業，而醫學論文的發表離不開實驗。

凌晨才休息 快要「窒息」

沈南對碩士階段最深的記憶就是實驗室，專碩學生通常白天在醫院上班，晚上做實驗，基本天天在實驗室，「細胞和老鼠可不會雙休」。每個「老闆」風格不同，逼得緊的，手下學生做實驗的節奏相當「窒息」，一些同學常常在凌晨一點後才能回寢室，脫髮、失眠 很普遍。

「沒見過不辛苦的醫學生。」沈南所在的組，每周會開一到兩次組會匯報實驗結果，沒有結果會被罵，開組會的時間五花八門：周六周天開的，晚上9點以後開的，早上五六點就開的，一開就是大半天甚至一天。「換導師幾乎不可能，不敢得罪老師，怕老師不讓畢業」。

這些年，陳康除了上課，其餘時間基本都泡在實驗室裡，每周工作超過70個小時，每周需要向PI匯報實驗成果，比做博士的時候累。一名浙江某醫院的青年醫師表示，進入醫院後，晉升也有科研要求，所以很多在職醫師也會「卷科研」。這種鏈條式的壓力讓醫學生們在每個環節都不敢放鬆，甚至更為謹慎。

不敢受訪 「匿名也不安全」

報導指出，這次採訪事先聯繫了40位在實驗室裡工作或工作過的醫學生，最終只有5位接受採訪，其中僅一名是目前在讀的醫學生，多位在讀醫學生出於對畢業的擔憂拒絕了採訪，其中包括兩位中山大學的學生，因為「即使匿名也不安全」。

此次中山二院乳腺外科一名導師的團隊中多名學生患癌事件，還一度傳出院方在事件爆發後疑似拆除了涉事實驗企圖「滅證」的傳言，校方先稱是因應例行性消防檢查而拆，後來又改口稱拆除的不是實驗室，而是佔用通道的置物櫃。加上媒體梳理了事件的五大疑點等，都讓中山二院成為眾矢之的。

中國科協對此事件發聲指出，中山二院3人患癌是否和醫學實驗室有關聯，需要嚴謹、專業的醫學調查和驗證，盡快地探求事件真相。但更深層次的警示在於公眾忽視了一個非常重要的科技倫理原則：安全的實驗室環境。希望有關部門盡快啟動清查實驗室環境安全行動，特別是生物、醫藥以及化工等相對「高危」的實驗室環境。徹查實驗室安全刻不容緩。