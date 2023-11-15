我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

襲擊裴洛西丈夫 嫌犯出庭聲淚俱下：想改變腐敗的政府

藍白合成局「達6點共識」民調決定侯柯配或柯侯配

中山二院醫學生集體涉癌風波 直擊高危實驗室

中國新聞組／整理
一些實驗室被指軟硬體都不足，充滿安全隱患。示意圖。（路透）
一些實驗室被指軟硬體都不足，充滿安全隱患。示意圖。（路透）

在一些實驗室裡，安全似乎被有意無意地忽視了。一方面是防護意識的淡漠，另一方面，一些實驗室的客觀防護條件不足。中山二院此次被爆出的學生患癌風波，似乎只是冰山一角。

中山二院（中山大學孫逸仙紀念醫院，即中山大學附屬第二醫院）3名學生患癌事件近日引發軒然大波，儘管校方否認患癌學生與該院乳腺外科團隊的實驗環境和試劑有關，輿論仍質疑該院對實驗室管理鬆散。

媒體深度採訪發現，一些學生直到此事件發生才知「原來自己用過的試劑都有毒」，有的實驗室竟連防護手套都要學生自己買。軟硬體都不足，讓實驗室充滿安全隱患。

2023年11月7日以來，中山二院學生患癌風波持續發酵。在各個社交平台上，此前只在小圈子裡討論的實驗規則及安全問題，也迅速進入公眾視野。中山二院的熱搜給醫學生敲響了警鐘。經濟觀察報對5位在實驗室裡工作或工作過的醫學生進行了深度採訪發現，在他們必須卷科研、泡實驗室裡的日子裡，幾乎處處都是令人看了膽戰心驚的風險。

知識不足 上網查隱患

沈南是一名在讀博士生，她仍然記得碩士期間自己第一次進實驗室的場景，導師把任務分配下來，由師兄師姐帶著操作實驗，第二次就自己上手了，沒有相關的實驗安全培訓。「我們的防護知識只停留在知道戴手套和口罩，至於為什麼戴？哪些東西對身體有損害，大家不清楚。」

一名醫學碩士感觸最深的一次是師姐教染片子，但師姐不在實驗室，她只能獨自染了兩個多小時，二甲苯的氣味熏得她頭疼，飯都吃不下。直到某天她去另一個實驗室才發現，那裡配備了可供染片子的實驗台。「二甲苯可能會對呼吸道、皮膚、造血功能等造成損害，很多危險的操作都是我自己後來慢慢反應過來的」。

進行病毒或相關實驗，需要在相應等級的生物實驗室中進行，也需要有相應等級的防護用品和措施。但接受採訪的多數學生表示，他們沒有接受過實驗室安全培訓。也因此，實驗安全主要依賴導師、師兄師姐的言傳身教和自己的安全意識。一所211大學的教師陳康表示，如果遇到師兄師姐也不了解的新試劑，只能自己上網查詢自保。

實驗室通道堆滿雜物。（取材自南方都市報）
實驗室通道堆滿雜物。（取材自南方都市報）

管理鬆散 劇毒隨手放

一名醫學博士說，他讀碩士時，實驗室管理鬆散，許多注意事項來源於「隨口一提」，有一次，有同學沒蓋DNA膠緩沖液的蓋子，師姐就說了一句「這個有劇毒」。當時他又驚又怕，但師姐告訴他，淡定。「不怕是假的，但當大家都這麼做，也就存了僥幸心理。」他說，在實驗室裡，實驗一上手都是自己的事情，「自己管好自己，有結果就行」。

兩年前從浙南一所醫科大學碩士畢業的蘇晴表示，研究生期間，自己所在的實驗室，不論做什麼實驗，都是一雙手套「打天下」。甚至導師偶爾來實驗室做細胞實驗，手套也不戴就徒手操作，「細胞實驗不算危險，但有時候會用到有毒試劑，他也沒戴口罩」。

除了缺乏防護意識，一些實驗室的硬體設備也不足。按道理說，涉及到二甲苯的實驗，應該在通風櫥裡做，但沈南所在的實驗室沒有通風櫥。「要不是中山二院這件事，我甚至不知道慢病毒實驗需要在P2實驗室（指生物實驗室安全等級的一個分類，適用於對人和環境有中等潛在危害的微生物）做。」

一名北方某醫科大學的醫學生具表示，其所在的實驗室經費比較充足，防護用品都有。但是同專業許多的實驗室相較，可能護目鏡都是破破爛爛的，甚至一些防護的手套也需要學生自己購買，「倒貼做實驗」。

事發後，涉事實驗室內仍有工作人員，裡面堆放著很多設備儀器等。（取材自澎湃新聞）
事發後，涉事實驗室內仍有工作人員，裡面堆放著很多設備儀器等。（取材自澎湃新聞）

工位上飲食 安檢淪形式

蘇晴的工位和實驗台只隔一條小走道，不做實驗的時候，蘇晴和同學們通常坐在工位上做PPT、處理數據。燒水壺就放在實驗室的桌子上，有時也在工位上吃東西。由於實驗時間不固定，常需要待到零點以後，即使忙到沒時間吃飯，不可避免地也要在實驗室裡喝水。「可以說，我們生活在實驗室裡。實驗區和我們的工位都在一個房間。」

一些實驗室會將辦公區和實驗區分在不同房間，有些在一個房間裡但會設置隔斷，而有一些實驗室的辦公區和實驗區則完全混在一起。陳康說，其所在高校的實驗室基本沒有分區。

一次常規體檢，讓陳康發現自己有甲狀腺結節，他不確定是否與實驗相關，但他比較確信，由於實驗室通風不好，自己的咽喉炎可能與長期吸入一些氣體有關，「學生的辦公桌就在實驗室裡，長期生活在實驗室的環境中，一些化學試劑，如苯酚、醇等實驗試劑會有致病可能」。

一些高校也存在實驗室資源緊缺現象。一名湖南知名醫院的醫師表示，自己所在醫院的實驗室也承擔了附屬院校的科研工作，而醫院的醫師和醫學生僅有一個實驗室可用，必須預約，還經常排不上號。

所有受訪者都表示，實驗室會安排定期的安全檢查，但檢查僅限於劇毒溶液的儲存、上鎖，實驗室台面上是否有生活物品、食物等。「一般是行政人員來查，來的時候把東西收一收，工位上把電腦、吃的都收起來。看不見就可以了」。

涉事實驗室門口安全信息牌。（取材自每日經濟新聞）
涉事實驗室門口安全信息牌。（取材自每日經濟新聞）

拚科研 醫學生不敢得罪老師

在高校，一些理工科的碩士、博士生導師也被稱為「老闆」。「老闆」有實驗課題和科研經費，通常也是實驗室的PI（principle investigator，主要的研究者），拿到課題、有科研經費才能申請到實驗室，這些資源通常掌握在一些資深教授手裡。相比一些文科類專業，醫學生對導師的依賴更強，因為要發表論文才能畢業，而醫學論文的發表離不開實驗。

凌晨才休息 快要「窒息」

沈南對碩士階段最深的記憶就是實驗室，專碩學生通常白天在醫院上班，晚上做實驗，基本天天在實驗室，「細胞和老鼠可不會雙休」。每個「老闆」風格不同，逼得緊的，手下學生做實驗的節奏相當「窒息」，一些同學常常在凌晨一點後才能回寢室，脫髮、失眠很普遍。

「沒見過不辛苦的醫學生。」沈南所在的組，每周會開一到兩次組會匯報實驗結果，沒有結果會被罵，開組會的時間五花八門：周六周天開的，晚上9點以後開的，早上五六點就開的，一開就是大半天甚至一天。「換導師幾乎不可能，不敢得罪老師，怕老師不讓畢業」。

這些年，陳康除了上課，其餘時間基本都泡在實驗室裡，每周工作超過70個小時，每周需要向PI匯報實驗成果，比做博士的時候累。一名浙江某醫院的青年醫師表示，進入醫院後，晉升也有科研要求，所以很多在職醫師也會「卷科研」。這種鏈條式的壓力讓醫學生們在每個環節都不敢放鬆，甚至更為謹慎。

不敢受訪 「匿名也不安全」

報導指出，這次採訪事先聯繫了40位在實驗室裡工作或工作過的醫學生，最終只有5位接受採訪，其中僅一名是目前在讀的醫學生，多位在讀醫學生出於對畢業的擔憂拒絕了採訪，其中包括兩位中山大學的學生，因為「即使匿名也不安全」。

此次中山二院乳腺外科一名導師的團隊中多名學生患癌事件，還一度傳出院方在事件爆發後疑似拆除了涉事實驗企圖「滅證」的傳言，校方先稱是因應例行性消防檢查而拆，後來又改口稱拆除的不是實驗室，而是佔用通道的置物櫃。加上媒體梳理了事件的五大疑點等，都讓中山二院成為眾矢之的。

中國科協對此事件發聲指出，中山二院3人患癌是否和醫學實驗室有關聯，需要嚴謹、專業的醫學調查和驗證，盡快地探求事件真相。但更深層次的警示在於公眾忽視了一個非常重要的科技倫理原則：安全的實驗室環境。希望有關部門盡快啟動清查實驗室環境安全行動，特別是生物、醫藥以及化工等相對「高危」的實驗室環境。徹查實驗室安全刻不容緩。

醫學 口罩 失眠

上一則

中國爆肺炎黴漿菌感染 某醫院單日洗肺最高67人

下一則

中美教育機構對話 盼高教領域續合作

延伸閱讀

紀念國父孫中山158歲誕辰 中山學術研究會主祭

紀念國父孫中山158歲誕辰 中山學術研究會主祭
廣州教學醫院爆集體罹癌 凸顯中國實驗室隱憂

廣州教學醫院爆集體罹癌 凸顯中國實驗室隱憂
研究團隊多人罹癌 廣州中山二院拆實驗室 被疑滅證

研究團隊多人罹癌 廣州中山二院拆實驗室 被疑滅證
華女照顧患癌兒子 家人變故過往造就堅強性格

華女照顧患癌兒子 家人變故過往造就堅強性格

熱門新聞

男子將頭埋進女子胸前「吃奶」。（取材自微信）

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

2023-11-09 09:30
Katie（中）成功尋親後在宗祠前留影 (視頻截圖)

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

2023-11-11 06:30
針對前一晚間出現人民幣10到30元（約美元1.37元到4.12元）低價票，涉及成都進出港的多條境內航線。「中國南方航空」公眾號9日發布公告，稱8日晚間在系統異常期間南航售出的所有機票（支付成功並已出票）全部有效，旅客可正常使用。圖／南航提供

多條航線票價1~4美元 南航回應：全部有效 放心用

2023-11-09 15:33
拆解報告顯示Mate 60 Pro零件中製比率為47%，南韓居次，零組件供應比率為36%。(路透)

日經：華為Mate 60 Pro拆解 中製零件比率47％

2023-11-12 19:55
文靜在應對此次小意外時反應迅速 。（視頻截圖）

央視女主播牙齒貼片脫落 她一遮裝回…網讚反應堪稱教科書

2023-11-08 08:30
中國國家主席習近平14日晚間搭乘專機，離開北京赴美國。（新華社）

出發了 新華社：習近平乘專機赴美

2023-11-14 08:54

超人氣

更多 >
秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟

秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟
哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行

哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行
疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死

疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死
逾四成美國人 不知自己罹患這種病

逾四成美國人 不知自己罹患這種病
習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機