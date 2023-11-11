傳統家庭角色正在轉變 他們為何選擇當「全職奶爸」

王迪和女兒。(取材自北京青年報)

一部分中國家庭的角色分工正在悄悄改變：媽媽將更多的精力投入工作中，爸爸則承擔起更多照顧家庭的責任。北京 青年報訪問了五名年輕的全職爸爸，揭開這「新」家庭模式面紗。

辭職帶娃 不忘充電

化名：橙子黃

年齡：95後

經驗值：3個月

今年8月，橘子黃擁有了一個新身分－「全職爸爸」。在此之前，他有一份不錯的工作：廣州某頭部公考訓練機構銷售，客源穩定，每天準時上下班，年收入超過20萬元（人民幣，下同）。

成為全職爸爸後，橙子黃的一切都圍繞著孩子。孩子夜裡睡覺頻繁醒來、常常哭鬧要出門玩耍、在家待著時刻想要抱抱。在全職帶娃的第32天，橘子黃適應了早7晚11的作息：給孩子喝奶、換尿不濕、玩玩具、哄娃睡覺、帶娃洗澡…

但還有一個需要適應的問題是，這份「工作」沒有任何收入；在網路上購物、支付，他只能使用妻子的帳號。

乍看之下，外人或許很難理解橙子黃的這個決定。但實際上，這是橙子黃一家經過一年時間探索出的最佳方案。

自從孩子2022年出生以來，他們先後經歷了老人幫帶、夫妻雙薪輪值、妻子邊考編邊帶娃等不同的養娃模式。那段時間裡，全家常被折騰得手忙腳亂，無人倖免。後來，夫妻二人商議，妻子一旦考編上岸，橙子黃就回家帶娃。

說到做到，妻子入職培訓的那天，橙子黃正式打電話給領導提出了離職。

橘子黃說，帶小孩不是件容易的事。有時孩子不吃飯、哭鬧一整天，累到翻身的力氣都沒有，他也只能堅持抱著孩子哄睡。

崩潰時，他會負氣似的過把嘴癮：「要不甭養這孩子了！」但過了一段時間，看到孩子抱著早教書，聽他念七八次「河馬」就能複述出這個詞語時，父子倆又忍不住開心地親親抱抱，「那些開心的瞬間足以抵消所有煩惱。」

他相信，人生每個階段都有不同的責任，他現在的主要任務就是認真帶小孩。在帶娃的間隙，橙子黃每天還會抽出大約兩小時的時間自我充電，「現在在家帶大寶，過兩年再生個二寶。在家全職帶娃四五年，我也不能荒廢了，要為未來回歸做好準備。」

橙子黃帶娃。(取材自北京青年報)

二孩經驗 勝過月嫂

化名：阿銘

年齡：90後

經驗值：2年+

成為全職爸爸的前後，阿銘對待「人類幼崽」的態度可謂天壤之別。以前，聽到別人家孩子哭鬧，他常常覺得煩躁。現在，他有兩個兒子，全職帶小孩超過了兩年，洗屁屁、換尿布、餵奶、山野遛娃……整套帶小孩的流程，他都無比嫻熟。

他甚至和老婆開玩笑說：「男人能當月嫂嗎？我現在都練出來了，我覺得我可以去做那個！」

最初決定當全職爸爸時，最讓阿銘頭痛的是來自父母的反對，「你去上班，孩子我們來幫你帶。」父母一再遊說阿銘，希望他改變心意，繼續工作。

阿銘說，當代年輕人賺錢謀生的方式已經愈發靈活、多樣，而老人眼中或許只有規規矩矩上班才是正常工作，很難理解他的決定。於是他把自己不坐班情況下的收入紀錄發給母親，這才讓老兩口放棄了勸說。

嚴格來講，阿銘並非真正意義上的全職爸爸。在帶娃的同時，他也在家中兼顧自己的「生意」，為客戶提供人參、茶葉等貨品。他甚至帶著奶娃去參觀工廠、和人談生意。

阿銘說，在帶娃的過程中，他開始更能體會女性兼顧家庭和社會角色的困難。「既然妻子有她熱愛的事業，那我就支持她。能找到自己喜歡的工作不容易，我適應能力強，幹什麼都行。 」

阿銘認為，由誰帶娃只是家庭分工的問題，無關性別。「好的家庭關係一定是互相扶持的，只要整個家能幸福安樂就足夠了。」

阿銘一家。(取材自北京青年報)

找回童年 全心陪伴

本名：王迪

年齡：90後

經驗值：3年6個月

與大多數全職爸爸不同，王迪早在戀愛初期就萌生了婚後要自己帶娃的想法。

13年前，王迪還是一名大二學生，和女友在操場遛彎時，他用開玩笑的語氣說：「如果我們以後生了小孩，並且恰好是女兒，那我就負責帶孩子。」

雖是玩笑的語氣，說的卻是王迪的心裡話。對於原生家庭中糟糕的父子關係，王迪一直有心結。王迪覺得自己沒有得到太多父愛，所以他希望未來能好好養育孩子，彌補內心的缺失。

婚後，王迪的「玩笑」成真了。2019年，女兒出生。此時，28歲的王迪在一家電商公司已經做到了主管級別，管理著六七人的小團隊，事業處於上升期，但他還是毅然做出了辭職回家帶娃的決定。

辭職前，他仔細分析了家庭和職場環境。妻子費勁考上教師編制，工作穩定，辭職後回歸職場難度較大，現在整體就業 還算靈活，能同時穩定好小家，妻子也可以更專注於她熱愛的教學工作，所以自己辭職帶娃是更好的決定。

如今，王迪的女兒4歲了，他們的親子關係比他所期待的還要好。日常生活中，女兒會奶聲奶氣、毫無顧忌地表達愛意：「爸爸，我愛你！」「媽媽，我愛你！」

他有時會忍不住想像女兒上幼兒園、甚至結婚生子的場景。「我應該不會在這些場合落淚，我盡心地陪伴她成長，也該在適當的時間放手讓她獨立。」如果全職爸爸這項工作的滿分是10分，王迪想給自己打滿分，因為他盡力做到了自己的最好。

王迪陪女兒在戶外玩耍。(取材自澎湃新聞)

意外身分 碎片學習

化名：小小龍

年齡：85後

經驗值：近1年

對小小龍而言，成為全職爸爸是個意外。2020年，小小龍從網路媒體公司裸辭。而後恰逢妻子懷孕，於是小小龍和妻子商量決定，不如自己先留在家裡照顧妻子和孩子。

這是一個讓小小龍有些糾結的決定：如果自己長時間離開職場，不知道以後還能能適應工作節奏，用人單位又能否接受空窗期太長的情況。但回到當下的處境——父母上了年紀，幫忙帶娃有難度；現階段經濟壓力不大，妻子工作和收入相對穩定；自己在家帶娃，還可以透過自媒體等方式補貼家用。這不失為一個最適合的方案。

於是，全職爸爸小小龍上崗了。身為新手爸爸，他原本有些手忙腳亂，甚至不知道如何才能正確把孩子抱在懷中。

帶娃讓人疲憊，小小龍的全部時間安排都圍繞著孩子展開，自我時間被極大壓縮，這讓他感到困擾。他盡可能利用碎片化時間學習攝影、育兒知識，並分享到網路平台上，擠出時間探索自己的職業新賽道。

小小龍說，沒有人天生是父母，每個人都在學習。家庭分工需要具體情況具體分析，無論性別如何、承擔的工作如何，都是在為家庭做出貢獻。

小小龍和女兒圓圓。(取材自北京青年報)

帶娃經驗 成為養分

化名：海子

年齡：85後

經驗值：600天

成為全職爸爸之初，面對外人的詢問，海子都會難掩尷尬，「一個人照顧孩子其實不是特別難，難的是如何面對周遭人的眼光。我覺得整個社會對全職爸爸、全職媽媽的寬容度都不太高，大家會認為年紀輕輕的怎麼不出去賺錢，老是窩在家裡帶孩子？」

其實，藝術生出身的海子做過銷售，也嘗試創業過兩次。妻子則是武警，需要留營住宿，懷孕生產後，暫時沒找到合適工作的海子便在家做起了全職爸爸。

海子沒想到，正是在「擔任」全職爸爸期間，他探索出了適合自己的職業。他喜歡攝影，從妻子懷孕起，他就背著相機紀錄妻子懷孕生產的過程。孩子出生後，他在家帶娃，時刻捕捉孩子玩鬧中的珍貴瞬間。

拍完照片，海子喜歡發布在微信 朋友圈。久而久之，不少親朋好友開始付費請他拍照。妻子退休回家後，他便開始「放開手腳」接單，走上了家庭攝影之路。

因為有充分的帶娃經驗，海子總能快速和客戶建立連結：他了解孩子的生理時鐘、理解帶孩子的苦悶、知道孩子父母想要的拍攝效果。

如今，海子的身分已經從全職爸爸、兼職攝影師轉變為全職攝影師、兼職爸爸。