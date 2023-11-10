直播間盯上有錢老年人 有人打造專屬IP、有人叫爹喊媽亂象多

中老年用戶因為消費力道大、購買力足夠，成為網上帶貨亟欲吸引的對象。(取材自澎湃新聞）

中國民政部數據顯示，截至2022年底，中國60歲以上人口超過2.8億人，占總人口19.8%。近來，看準老年人消費能力提升，不少直播帶貨業者盯上了老年人市場，也衍生出一些騙局。

經濟觀察報報導，幾位老人身著熨燙整齊的旗袍，搭配精緻妝容和燙染過的白髮，伴隨著兩側補光燈，緩緩走進直播間的屏幕中，全網擁有超過1000萬粉絲的「時尚 奶奶團」就這樣開啟了一天的專場直播帶貨。

直播間的一切幾乎都是為老年人量身定制。主播們沒有激昂的語調，而是平鋪直敘地講述珠寶、服裝或枸杞原漿等營養補充液。除了在搭建的室內直播間直播，直播形式還會變成看藝術展、做一頓美食等。通常，直播時間也極少安排在晚上10點後。

網上暴紅的「時尚奶奶團」。（取材自微博）

用戶增 孵化中老年IP

作為「時尚奶奶團」創始人，何大令把這個IP最高做到月成交額（GMV）超千萬（人民幣，下同）。她旗下擁有20多個類似的中老年獨立IP，短視頻的主角年齡均是50+，內容涵蓋老年人形體健康、健康養生等。平均每個IP的直播帶貨年成交額約500萬，折算下來，就是年成交額過億元的成績單。

何大令提供的數據，彰顯著直播間老年人誇張的消費力——在「時尚奶奶團」的系列直播中，最高一場直播間成交量突破200萬，客單價（每位顧客平均購買金額）為865.98元。目前，消費過萬的會員累計突破1000人，共有超2萬人曾購買過定價為365元的線上課程。

甚至，在今年7月舉行的一位簽約主播線下見面會，追捧程度並不亞於青少年追星。當天，現場共有300多名粉絲，見面會的線上直播點讚量超過100萬。

報導指出，如今，在老齡化加深的同時，老人們正逐漸成為一股不可忽視的消費力量。隨著新一年「雙十一」的到來，愈來愈多的直播間將目光投向老年消費群體。

時尚奶奶們在玩直播。（視頻截圖）

第三方機構QuestMobile發布的「2022年中國短視頻直播電商發展洞察」顯示，抖音、快手上46歲以上觀看直播用戶占比接近30%。其中，51歲以上用戶占比19%左右，且近三成用戶月度線上消費能力超2000元。

一名行業人士對經濟觀察報表示，一個定位中高端、主要面向老年人的百萬粉絲帳號，日常直播帶貨產品的抽成比例在10%-25%之間，短視頻廣告費則大約在一條10萬元。

何大令表示：「時尚奶奶團視頻內容定位為中高端，瞄準的是一二線老年人，他們的身份是女企業家、地方行業協會的會長、退休幹部等，具有相當可觀的消費力。」

作為北京 大媽科技有限公司創始人，邊長勇從2015年開始將「北京大媽有話說」這一IP在微信 、抖音、快手等平台推廣。僅在10月期間，微信公眾號上就有10篇推文瀏覽量高達10萬+。他說，當前老年人帶貨直播正處於窗口期。

老年人在網上消費力逐漸提升，圖為一名老人手持智能手機掃碼購物。(中新社)

消費增 付費意願提升

「從微信、抖音、快手在老年人群體中的應用程度可以看到，老年消費產業的興起一般比年輕人晚三年時間。今年老年人在直播間購物的現象愈發火熱，這樣的消費勁頭很像三年前直播帶貨剛在年輕群體中爆火的場景。」邊長勇表示。

市場湧動之際，一些亂象也隨之出現。今年以來，多個直播間因設置各類虛假劇情讓老年群體深陷其中進而下單的現象備受爭議。因此，面向老年人群體的IP在直播帶貨時必須面對的質疑是：究竟是滿足老人的剛需產品，還是利用老人心理收割他們的錢包。

從2015年成立起，從布局微信公眾號到今日頭條再到短視頻平台，邊長勇一直在追逐老年人群的流量。直到2019年，他才迎來老年人群流量變現的分水嶺。

老人付費意願提升過程中，不可忽視的背景是時代發展的紅利。邊長勇說：「當時拼多多在老人群體中發展特別快，拼多多促進大量老人綁卡進行線上消費。最近幾年，老年人的線上消費也是一年一個台階，消費潛力不斷釋放。」

報導指出，即使都是面向老年群體，不同直播間也有不同的細分受眾群體。

在抖音平台上，「北京大媽有話說」的線上櫥窗產品大多數單價在10元以下，其中銷量超千萬單的是7.9元的一次性杯子、20.9元的抽紙以及8.9元的垃圾袋。內容方面，更多是由一位北京大媽用一分鐘單口相聲的形式介紹北京的景點，點評治理看電視難、老年人出行難等熱點話題。

中國不少老年人好不容易學會如何上網，但在跨越「數位鴻溝」後，又馬上墜入「網購陷阱」。（新華社）

理解增 關心金錢、健康

在形成這樣特色化內容的過程中，邊長勇的團隊曾多次試錯。比如，站在年輕人角度去想老年人的閱讀需求，卻發現老人根本就不埋單；認為老年人催婚就是因為老年人喜歡孩子，其實並不然。他表示：「大多數老年人還是希望能有自己的時間，八卦、獵奇類的內容已經無法吸引他們，他們更最關心的還是金錢與健康的內容。」

經過8年的發展，「北京大媽有話說」這一IP已經形成了清晰的粉絲畫像：他們是50-70歲之間的活力老人，居住在三線及以上城市，其中60%為女性。

邊長勇認為背後的原因是，經濟發達地區老年人使用手機的熟練程度更高，更容易接觸到線上消費。對於經濟不太發達地區的農村老人，在線上內容的接受度和接觸頻次上，面臨諸多限制。

相比於「北京大媽有話說」布局大量低價高頻次購買的商品，「時尚奶奶團」在直播間中，推出的更多是單價在數百元乃至上千元的營養補充劑、珠寶、服裝等，短視頻內容也更接近年輕人風格——視頻運用當下時興的剪輯方法，奶奶們會身著旗袍、漢服等出現在沙漠或者時裝周現場。

「時尚奶奶團」成員郭麗榮與粉絲合影。（取材自南方都市報）

交流增 直播間展現自我

「時尚奶奶團」的粉絲超過80%為50+女性，大部分用戶來自一、二線城市。對於大量老年人願意留在直播間消費的原因，何大令說：「直播是中老年女性展示自己的一個窗口，因為這個年齡段的女性非常喜歡展示自己，喜歡舞台。但又沒有辦法在線下進行。於是，直播間成為大家交流的窗口。」

老年人的錢「好騙不好賺」

過去幾年，因為購買保健品的行為，77歲的李冰和丈夫發生過數次爭吵。客廳的櫃子早已被丈夫十幾種大小各異的保健品罐子所占據，櫃子一側還疊放著數件堆起來有半人高未曾拆開的保健品快遞。

她說，丈夫對於手機操作並不靈活，但並不影響他的網購。「最多的時候一天能送上門五六件快遞。稍不注意，他一個月花一兩萬養老金買保健品都正常。我和兒女都勸阻過他，禁止他網購，但他會鬧脾氣，說你虐待他。」

每一天，除了看電視，在家裡刷直播成為李冰丈夫消磨時間的方式，甚至在吃飯時，也會將直播間如聽廣播一般播放著。而網購往往就在這時發生。

為了阻止丈夫，李冰和丈夫甚至打起了「游擊戰」。她會提前囑托附近常上門的快遞員在送貨上門前給自己打電話，緊接著在收貨時強迫丈夫簽字退貨。但丈夫的辦法是，經常直接在線下活動中購買保健品回家。

常問候 成功賣出保健品

對於這樣的市場亂象，邊長勇已屢見不鮮。在行業內，這樣的做法常被稱之為「乾爹乾媽」模式，即推銷員和老人頻繁溝通交流並伺候老人，給他們提供情緒價值，最終促成保健品的交易。

邊長勇說，「乾爹乾媽」模式近兩年的一個變化是，因為線下被相關機構打擊，現在推銷員逐漸將主陣地轉移至線上短視頻平台，演變成通過扮演各類苦情戲博取老人同情，最終在直播間帶貨玉石、保健品等。

博同情 上演各種苦情戲

在保健品行業，有個不成文的規則是老年人的錢「好騙不好賺」，這也是「乾爹乾媽」模式能長久存在的重要原因。邊長勇表示：「大量老年人缺少陪伴且關注身體健康，推銷員精準滿足老人的需求，每日對老年人噓寒問暖並給他們推銷各種保健品。並且，有時老人們即使知道保健品作用很小，也依舊願意為情緒價值買單。」