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「卡」高鐵二等座的大碼女孩 親身體驗讓你「看見歧視」

中國新聞組／整理
付豚豚挑戰騎旋轉木馬。（取材自南方周末／受訪者供圖）
付豚豚挑戰騎旋轉木馬。（取材自南方周末／受訪者供圖）

肥胖無罪，但歧視有理？在紐約等地已通過立法禁止體重歧視，體重歧視不僅無理，而且可能有罪的趨勢下，不少中國人仍以罵人「肥豬」為樂。一位「大碼女孩」忍受著這一刀刀的扎心，站出來向一波波非人性化的偏見與侮辱宣戰。

付豚豚挑戰去坐高鐵二等座。（取材自新京報／受訪者供圖）
付豚豚挑戰去坐高鐵二等座。（取材自新京報／受訪者供圖）

「286斤（約143公斤）女生坐高鐵二等座引爭議」話題近日登上微博熱搜，26歲女當事人付豚豚拍下自己被「卡」高鐵二等座的過程，希望大碼人士能「被看到」，卻也因此遭遇了網暴。付豚豚說，雖然很受傷，但她認為，「瘦」和「胖」都有各自的美。她會堅持拍一些大碼女孩的視頻，推動社會平等對待所有的身材。下一步，她考慮挑戰坐飛機去一趟北方。

塞在二等座 卡得肉疼

新京報報導，這則視頻中，身高1米7，體重286斤的付豚豚，穿著粉色印花的長裙，把自己擠縮在高鐵二等座的一角。她在視頻中笑稱，「卡住」很疼，肉是「液態」的，有一點占到旁邊的位置了，「大碼女孩真的太難了。」

付豚豚說，她其實平時很少坐高鐵出行，上次坐高鐵是在兩三年前，當時體重220斤左右，坐二等座，覺得那個座位有點擠，當時坐在她斜對面的一個男生用當地方言大聲笑話她說「大肥婆」。她不敢當面反駁，自己回家偷偷哭，之後就不敢再坐高鐵，也很少出門，會刻意避開人群。

視頻走紅後，付豚豚收到的網路私信。（取材自南方周末／受訪者供圖）
視頻走紅後，付豚豚收到的網路私信。（取材自南方周末／受訪者供圖）

網暴不斷 「我做錯什麼」

視頻讓她登上了熱搜，也遭遇了網暴，她的留言、私信不斷。除了「豬腳飯」、「就是懶」、「建議坐集裝箱」等的謾罵，還有人根據「豚」聯想到「豬」來罵她，讓她甚至不敢上網看評論。

「上熱搜之後的那兩個晚上，我一直失眠。視頻下面的評論加上私信，有太多難聽的話了。一個粉絲在網上留言幫我說話，被7000多個網友罵。我不明白，我到底做錯了什麽，我也沒有傷害任何人，為什麽要這樣罵我。」付豚豚說。

付豚豚挑戰坐過山車。（取材自新京報／受訪者供圖）
付豚豚挑戰坐過山車。（取材自新京報／受訪者供圖）

拍視頻 面對大碼歧視

為何拍攝這則視頻，付豚豚說，這是她和朋友在做大碼女孩的100個挑戰系列視頻，內容是「大碼女孩的尷尬瞬間」。

「我和朋友聊天，他們會覺得看似簡單的事情對我來說卻很難，又尷尬又慘又搞笑，就建議我拍出來。視頻裡的事情基本上都是我的親身經歷，比如今年我在公司坐壞了兩把椅子，之後我每次坐椅子就特別小心，尤其是塑料凳子；還有去年我租的出租屋的床板塌陷過，此後我每次出去住酒店，都會檢查一下酒店的床板。」她說。

付豚豚從小就被說胖，初中時，她身高1米68，體重120斤，會有男同學說她的腿很粗，她當時也覺得自己要減肥了，每天晚上去跑步。但後來體重還是一路漲到160多斤。找工作也會遇到麻煩，面試時會被問是不是懷孕了？肥胖會不會導致精力不足，影響公司形象等等。

「我也經常和一些大碼女孩交流，不管是在上學、談戀愛、結婚備孕階段，體重都會被拎出來說，就連一家人吃著飯也會被拎出來說。前兩天有一個大碼姑娘告訴我，她因為肥胖和家人鬧翻了，她本身就因為體重很焦慮了，家人的聲音讓她更加崩潰。」她說。

付豚豚覺得，這些可能是大碼人士平時都會遇到，大多數人是不能理解的，甚至會被嘲笑、歧視的，她就希望把她的日常生活拍出來，讓更多的人了解大碼人士的生活。

一方面，想做成大碼人士的出行攻略，因為很多大碼人士像她一樣，不敢出門。回程時，她買了一等座，確實寬敞舒適了很多，就在視頻中推薦像她這樣的大碼人士買一等座。另一方面，是希望大家能夠看到大碼人士生活中的種種不容易，在公眾場合遇到大碼人士，不要再用不好的眼光看他們，減少對大碼人士的歧視。

付豚豚曾瘦到100多斤。（取材自九派新聞／受訪者供圖）
付豚豚曾瘦到100多斤。（取材自九派新聞／受訪者供圖）

付豚豚小時候。（取材自九派新聞／受訪者供圖）
付豚豚小時候。（取材自九派新聞／受訪者供圖）

初中就減肥 試過各種方法

事實上，付豚豚從初中就開始減肥，各種減肥的方法都試過，比如有段時間每天只吃水煮菜，不喝牛奶，不吃米飯，也不吃肉，一天只吃一兩頓。「那段時間確實瘦得很快，一個半月減了二三十斤，但整個人都是飄的，眩暈、月經不調、脫髮，一抓一大把。我當時以為我得了什麽大病」，恢復正常飲食後，體重就迅速反彈了。

去年（2022）12月，付豚豚在一個減肥訓練營待了3個月，每天都吃得很少，可能一個星期加起來吃的米飯還不到平常的一頓。她瘦了20多斤，但離開訓練營，恢復正常飲食，也是立刻反彈。當時訓練營教練覺得她的減重速度要比其他人慢很多，建議她去檢查身體，查出她有胰島素抵抗和甲減，所以會很難瘦下去。

醫師給付豚豚開了藥，她說，吃完之後配合運動和飲食，會瘦一些，但那個藥副作用很嚴重，會導致她的情緒低落，「有一種世界被關了燈的感覺」，但若不吃藥，即使每天吃很少的飯，體重仍會上漲。「我現在也在繼續看醫師，看有沒有更好的方法。」付豚豚說，她想先把自己的身體往健康的方向調，不會再用極端的傷害身體的方式去減肥。

生活中，付豚豚與「胖」帶來的指責鬥爭的時間其實更長。面對周圍人的指責和歧視，付豚豚說，之前她會默默聽著，晚上自己偷偷哭。很長一段時間裡，甚至會自己和自己吵架，會覺得沒有持續瘦下去是自己的錯，不瘦就是有罪的。負面情緒讓她暴飲暴食，吃過後又會陷入後悔、自責之中。

2021年前後，付豚豚的工作、感情都不順利，身邊的人又一直對她的身體指指點點。「當時我的心理承受能力已經到了一個極限，我封閉了自己，不見家人、朋友，電話也不接。我感覺我的人生全完了。」

她說，那個時候很煎熬，打過醫院心理諮詢的電話，看了差不多200多本書，思考為什麽自己會陷入情緒內耗中，覺得還挺有用的，慢慢開始和她的同輩親戚聊天，告訴他們她的感受，他們也比較能理解我，鼓勵她多出去走走。

付豚豚參加公司團建，騎越野車。（取材自新京報／受訪者供圖）
付豚豚參加公司團建，騎越野車。（取材自新京報／受訪者供圖）

做不敢做的事 鼓勵自己

「這兩年，我會做一些我一直不敢做的事情，慢慢地，我覺得其實我還行，有一種鼓勵自己的聲音出現，不會像以前那樣說，這個你不行的，放棄吧，不要試了。」

比如，付豚豚說，今年年初她所在的公司組織團建去玩越野車，之前這種活動她都不敢去的，因為怕各種意外，怕越野車承受不了她的重量，當眾出糗。當大家已經騎上跑了100米開外時，她的車子還在原地不停地熄火，教練甚至讓她退票不要玩了。在同事的鼓勵下，她換了一個教練，車子才啟動了，但開出去十多米，車子又熄火。

「那時候我已經想放棄了，『我不行」』，又出現在了我的腦子裡。但我還是告訴自己，再試最後一次。」結果歪歪扭扭的，竟然開出去了，中間遇到泥路陡坡，她也會害怕因為體重問題翻車，但都很順利地過去了。這不免讓她想到自己的減肥路，「是不是只要『再堅持一次』，就會有轉折？」

優點多 「別因胖否定我」

不過，付豚豚說，她不希望因為胖就被完全否定，「我也有很多優點呀，我比較喜歡幫助別人，平時也很幽默，也有很多其他興趣愛好，我希望我的這些閃光點也被看到。」即使她把這個觀點發到網上後，有人評論吐槽她憑什麽定義美，她仍想呼籲，不是只有瘦才是美的，胖也是一種美，不應該用一個標準去衡量所有人，健康快樂才是最重要的。

對於未來計畫，付豚豚說，目前還會堅持拍一些關於大碼女孩的視頻。「大碼人士『被看到』的機會不多，我會覺得我做的這件事情也許能讓更多大碼人士的困境被看到，所以我也想堅持做下去。」希望更多人看了她的視頻之後，可以更好地理解大碼人士，不要有那麽多的偏見，平等地對待所有的體型。

「我也想挑戰自己坐飛機去一趟北方，我之前是不敢坐飛機的，因為我聽說飛機的座位很窄，所以還在考慮。」她說。

去年下半年，付豚豚參加減重訓練營，每天運動5小時。（取材自新京報／受訪者供圖）
去年下半年，付豚豚參加減重訓練營，每天運動5小時。（取材自新京報／受訪者供圖）

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