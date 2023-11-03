新興行業、月入過萬 大城市掀「臨時兒女」陪診風

醫療機構應盡力方便老人看病就醫。（視覺中國/取材自南方周末）

中國「看病難」，不僅僅是資源的分配，複雜的流程，各種新興的模式，對老人來說，走一趟醫院更是難上加難；扮演「臨時兒女」的陪診師陪同掛號、引導就醫、跑腿拿檢查報告…不少陪診師網路發布自己月入過萬人民幣，讓這一新興職業引起關注與討論。

人社部2020年發布的9個新職業中，「社群健康助理員」榜上有名，「提供病患預約掛號、繳費、取藥、辦理住院手續等協助服務」就是其職責之一，這就是陪診師的主業。目前陪診師這個職業在各大城市悄悄「興起」，小到為病人取號、陪同候診、與醫師溝通、交錢拿藥，大到跨城市問診……職業陪診師幾乎可以包辦病人看病的一切準備工作。

陪診師的業務內容也並不局限服務老人，在異鄉的年輕人，丈夫不在身邊的孕婦，到陌生城市求醫的病人，陪診師都可以作為「臨時家屬」提供陪診服務。

許多陪診師聲稱自己月入過萬（人民幣，下同），這使得這個新興行業備受關注；然而，成為一名陪診師並不像想像中的那樣簡單。陪診師需要掌握各項就診服務環節，包括提前與患者溝通病史、規劃路線、了解醫院政策等。他們需要具備專業知識和技能，為患者提供優質服務。

行動不便的孤單老人就醫是個難題。（新華社）

代客排隊 核心服務

老人看病最擔心什麼？

據南方周末報導，在「小林陪診」的問卷中有一項開放題：「您認為看病最耽誤時間的是什麼？」結果有80%的受訪者的回答是「排隊」。

「代排隊」就此成為「小林陪診」的核心服務。「小林陪診」是2022年7月趙彬和朋友合夥成立的陪診公司，公司創立之初，他們在北京 幾家大醫院隨機發放問卷，發現有82%的受訪者表示需要陪診服務。

每次陪診，趙彬都會起個大早，在部門開門前就趕到醫院，爭取能在隊伍裡占個好位置；做檢查時，她會讓客戶慢慢走，自己撒腿飛奔。這都是為了能減少排隊時間。

排隊確實是老人就醫痛點。2022年兩會期間，全國人大代表、陝西省女法律工作者協會會長方燕表示，許多大型醫院就醫患者數量眾多，從掛號、看病、檢查、化驗到取藥等各環節大多需要排長隊等候。老年人行動不便，或從異地前來就醫，他們在排長隊等候過程中身心消耗較大。

陪同檢查 跑腿拿藥

不僅預約掛號環節，付費、檢查、取報告、列印憑證等環節也正在高速擁抱資訊化；一排排白色的智慧型終端機器已成為醫院走廊裡一道新的風景線，許多挺過智慧型手機關卡的老人在此處頻頻受阻。

根據中商產業研究院統計，2019年中國三級醫院自助服務終端市場滲透率在91.3%，預計2025年中國醫院自助服務終端市場滲透率將接近100%。

趙彬曾在北京大學第三醫院看到，一名老年患者將手臂伸進一台需要病人自主操作的血壓 測量機後，不知該按哪個按鈕。如果去幾公尺外的護士站求助，又擔心要重新排隊，急得滿頭大汗。

「不是每個老人都了解醫院的運作機制，有的老人連掛完號要簽到都不知道。」王菊說。

王菊只跟著「師傅」旁觀了一次陪診，便接單了。據報導，有一次，王菊陪同一名視網膜脫落的客戶就診，應該掛視網膜外科，但王菊卻掛成了內科。

大學生志願者教授老年人用手機上網掛號。（新華社）

月入過萬 被當黃牛

這是一項輕鬆的工作、「零基礎」也能入行？報導指出，即使曾經有過這樣輕鬆的想法，28歲的王菊也在成為陪診師後改觀了。2022年9月的一個上午，她不知如何在醫院機器上列印發票，在醫院體檢中心跑了三趟才掛上號，用輪椅推著客戶下坡時還險些發生意外。

可想而知，這些對64歲的楊阿姨——王菊的客戶來說是何等困難；幾年前一次意外摔斷腰後，楊阿姨飲食起居都靠他人照顧，做完這些的體檢後，楊阿姨就要搬去養老院 了。

陌生的機器、繁複的程序、令人筋疲力盡的排隊……隨著人口老化程度加深，這些現實因素都使得陪診──幫病患處理掛號、排隊、取藥等繁雜事項的服務成為剛需。

根據美團數據，2022年第一季度，陪診、陪護等相關養老行業進駐商戶數量較去年同期成長達117.19%。「老人陪診」等關鍵字搜尋量較去年同期成長達424.08%，訂單量較去年同期成長95.07%，一名鄭州的陪診員更是在接受媒體採訪時稱自己「月入過萬」。

趙彬說，他們團隊員工上崗後會進行培訓，主要普及就診基本流程，以及服務中的注意事項；例如，抽血環節要提醒客戶空腹；如果客戶選擇的不是熟悉的醫院，陪診師會提前跑一次客戶就診的醫院，摸清各科室位置，防止就診當天跑錯方向。「很多患者以為陪診師就是黃牛換了個名頭，所以我們想把服務做好，讓口碑立起來」。

他們會把老人當父母照顧嗎？騰訊報導指出，90後新聞專業研究生畢業的王可可，從事陪診2年，服務客戶800人左右，她從真實的視角分享她的看法。首先不提倡過度美化陪診師的工作，有些媒體報導會說「臨時兒女」，其實陪診師這份工作主要職責是複雜的。

王可可分享一下她的從業收入；以上海為例，目前市場定價在100元一小時，一次陪診時間約在3-4小時，一天最多可以陪診2個患者，以一天600元基數來算，一個月的薪水是1萬8000元。

陪診的工作內容從幫忙掛號、陪同做檢查等，還得懂得安慰心情緊張的病人。 （取材自微博）

考驗體能 卻無保障

她表示，開始做的時候訂單不穩定，月收入在3000-5000不等；後期穩定了，每個月實際收入在8000-2萬之間，因為口碑好、服務好的，後續的客源大多來自老客戶介紹，相對就穩定了。

在成為陪診師之前，她每天定時打卡上下班，雖然沒有做什麼，但是每天下班都覺得很辛苦。成為陪診師之後，「我意識到了，這個世界上是沒有輕鬆的工作的」。

做陪診沒有任何職業保障，從父母的視角裡，會覺得這是上不了檯面的工作；其次，做陪診之後，她幾乎都是5點半起床，6點出門；上海的醫院很多，通勤距離也很遠，一次檢查或陪診都是要半天的時間，在醫院裡走出一萬步是很正常的；忙的時候根本沒有時間吃飯，隨時準備處理突發或複雜的情況，對體能的考驗很巨大，每天陪診結束後，「我幾乎都是拖著身體回家」。

報導指出，王可可表示，每個患者情況都不一樣，她接到最小患者是24天大，年紀最老的患者93歲；接到的最複雜的患者，跑了四家不同的醫院，做了30多項精細的檢查。凌晨2點的急診、一個人產檢的媽媽、外地來上海帶著孩子看病的一家人，以及子女在國外的爺爺奶奶；還有很多腫瘤患者，在醫院見過生老病死、人生無常。

王可可說，規劃就醫的路徑、提前約好檢查、醫保報銷相關事項、幫助患者向醫師提問、行動不變的需要租借輪椅、做好看病資料的整理，陪診結束後，再整理和確認細節或者吃藥的細節，還得懂得怎麼安慰心情，做好陪伴，這些都沒有那麼簡單。

至於老人們對陪診師的感覺，王可可說，明顯感覺到老人們是希望子女陪伴，覺得花錢買來的人不可信。他們那一代人，有不一樣的成長背景，對建立人與人之間信任很難，在這種時候，越是著急證明自己，越容易引起反抗。

冰冷城市 溫暖寄託

王可可於是把所有的精力放在和醫師的溝通和對談，檢查的部分幫忙排隊，不讓他們累到，用這樣的方式，慢慢獲得爺爺奶奶的信任。

她強調，陪診師涉及的的板塊是很多的，每年有2億3000萬的外地人來上海看病，這些外地來上海看病的老人，大多抱著最後的希望，想看看有沒有更好的治療方案；接待這樣的老人時，除了要告之詳細的就診細節，還要學習很多不同病種的學習，在看病過程中正向鼓勵。

另一名陪診師熙熙表示，自己一年多的時間遇見超過一千位的病友，和他們一起經歷數不清的掛號、檢查和緊張的手術等候。很多的病友，身邊連個照應的人都沒有，「我們成了他們在這座冰冷城市裡最溫暖的寄託」。熙熙的月入在6000到1萬2000元左右，他表示，如果夠細心、有愛心，患者給的小費可是會讓你意外。

他也說，陪診的工作內容從幫忙掛號、陪同做檢查、聽懂醫師的各種高深醫囑、提醒病人按時吃藥，還得懂得怎麼安慰心情緊張的病人，不是一般人能幹的，需要真材實料。至於怎麼對待病友，要看陪診師自己的態度和專業精神了。