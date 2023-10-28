老年休閒湧入新面孔 廣場舞大軍中的男孩女孩

中國中老年人間流行以廣場舞健身，在多個電視劇中可見相關場景。圖為 「歡迎光臨」劇照。（取材自微博） 戲裡，為了追求白百何，黃軒每天早起陪白百何的媽媽跳廣場舞，打通關係。

廣場舞不再是中年婦女的代名詞，近來，在廣場上出現愈來愈多打扮時尚的年輕男女，他們跟著舞曲韻律，前後邁步、擴胸、擺臀…帶著獨有的熱情，為這項「老年」休閒方式注入新活力。

北京 青年報報導，多年前一個冬天的傍晚，小白和朋友在廣場附近遛彎時，突然被一段節奏強烈的音樂吸引。追隨音樂的節拍，遠處一群中年人自由、跳躍的身姿吸引了他的注意。

那是小白第一次感受到廣場舞的魅力，當時播放的音樂正是鳳凰傳奇和筷子兄弟合唱的「最炫小蘋果」。而他剛好是鳳凰傳奇的歌迷。「令人意外的是，廣場上聽到這首歌的感覺和戴上耳機聽居然完全不同。」

2001年出生的小白還清晰記得，這首歌是在2015年登上春晚舞台的。當時幾十名跳廣場舞的叔叔阿姨在筷子兄弟和鳳凰傳奇身後伴舞的場景，給他留下了深刻印象。

雖然那次路過廣場，小白只趕上了這首音樂的「尾巴」，但這足以讓他興奮。他用手機錄下了一段跟在叔叔阿姨後面跳廣場舞的小視頻並發到了朋友圈，配文：「我可真開心吶！」

隨後的幾日，為了能再次聽見這首歌，小白幾乎都在傍晚踩著點出門，也就是在那個時候，還在上高中的小白下了一個「重大」決定，加入廣場舞大軍。

起步 從健身 操開始

小白留意到，不同的廣場舞舞隊跳舞風格也有所不同。他最初選擇的是看起來最簡單易學的健身團隊。隊伍排列成豎著的兩條長隊，浩浩蕩蕩能有五、六十人。這種健身操的內容源自於網路上風靡一時的「中國夢幻隊」，整套包括十組動作，每組有四個八拍，要跳兩遍。

起初，小白還有些羞澀，總是站在隊尾，緊盯著前面叔叔阿姨的動作。兩個月後，小白能隨著音樂嫻熟地變換姿勢，緊張感也慢慢被興奮和自信取代。於是，他轉移了陣地，來到一旁更加年輕化的曳步舞隊伍中。

如今，小白最常出沒的廣場位於吉林長春九台體育館附近，這裡相當寬敞，全場只有一個舞蹈隊名叫「輕舞飛揚」。

冬天，由於天氣嚴寒，道路濕滑，廣場舞的參與者會少一些。但儘管如此，小白卻憑著一腔熱情與興趣堅持了下來。

很多時候，在跳舞之前，他必須先把地上的積雪清掃乾淨。跳到最後，羽絨外套常常已經濕透，睫毛和帽子都結了薄霜。

隨著天氣漸漸轉暖，小白所在的廣場舞隊伍也日益壯大，特別是夏天來臨，每晚都有100人左右在此「自由飛翔」。

搭檔 瘦身切磋新舞步

今年36歲的媛媛是小白加入「輕舞飛揚」後最先認識的人。媛媛的兒子已經上小學，平常和舞隊裡年紀大的阿姨們聊天，很難找到共同話題。這次，小白這個「00後」的出現也讓她倍感驚喜。

「他很年輕、個子高、長得還帥。而且跳舞跟別人的風格很不一樣，動作非常放得開。」媛媛回憶，小白剛來九台體育館時，她就注意到了這個大男孩。

她覺得挨著小白，跟著他的節奏和勁頭，自己也更能放得開，「如果跳一天廣場舞能讓我掉秤一斤，那麼跟著小白跳就能掉2至3斤。」

現在，媛媛和小白已經變成了廣場舞「搭子」，每次去跳廣場舞，他們都會提前在微信上問一問對方「今天去不去」。

晚上八點以後，大家則可以自由練習新舞蹈。小白和媛媛常會留下來進行超前學習，或是互相切磋，還有研究網路上新出的熱門舞步。

媛媛和小白一起跳舞。(取材自北京青年報)

暖心 成阿姨們的「兒子」

瀟灑的身姿，配上一套流暢的動作，跳舞的小白渾身散發著青春朝氣，很難不吸引周邊人的目光。「大家第一天不會跟你說話，假如你連著來兩三天，這些阿姨們就按捺不住熱情了。」小白說。

沒過幾天，舞隊裡的其他叔叔阿姨開始主動來找小白搭話：「小伙子，你跳得不錯，以後你也上前面跳試試唄。」於是接下來的日子，小白多了一個身分──領舞。

上大學之後，小白回家跳廣場舞的頻率就變低了，但他時不時會收到來自舞隊阿姨們的問候：「『兒子』，什麼時候回來跳舞？」小白說，平時舞隊只要有活動，舞隊的叔叔阿姨們就喜歡叫上他，只要他有時間，也一定會回去參加。

除此之外，舞隊的成員們經常一起外出聚餐，或是前往風景名勝區遊覽，小白也是這個大家庭不可或缺的一分子。

「他們對待我就像對待自己的孩子一樣。」小白感慨道，自從加入「輕舞飛揚」舞隊以來，他感受到了無數『媽媽』的愛護。

在舞隊中，有一位阿姨給小白留下了最深刻的印象。每次見到小白，阿姨總是充滿喜悅地擁抱他，握住他的手，關心備至。有一天，阿姨望著小白說：「我兒子也和你一樣大，但他在廣州，很少回來。」說著，眼中泛起了淚光。小白立刻感受到了阿姨對孩子的思念，於是溫柔地安慰道：「沒事，『媽』，我會常來陪大家的。」

小白隔天再去廣場時，這位阿姨立刻熱情地奔他而來，手裡提著一袋瓶裝水，說是要送給他。

小白和送水「媽媽」的合影。(取材自北京青年報)

暴紅 社群擁2萬舞粉

也是因為對音樂與舞蹈的熱愛，小白考大學填報專業時毫不猶豫地選擇了藝術表演專業。現在，小白喜歡穿梭於學校周邊的各個廣場和公園，只為「見識」更多樣的廣場舞。

小白的大學在長春，於是他開始悄悄觀察這個城市中不同的廣場舞圈。有時他在一個公園，就能遇見三、四個不同風格的廣場舞隊伍，但不論什麼風格，總能在跳舞的方陣中發現一些年輕的參與者。

就在今年夏天，「輕舞飛揚」舞隊也吸引了不少年輕的「新血」。

小白回憶道，有兩位女生給他留下深刻的印象。她們剛加入時充滿羞澀，默默地跟在舞隊的後面學習。但很快，兩個人的自信和技巧就快速增長，站位也從最後一排一躍到了第二排，呈現出一種「我的地盤，我要做主」的架勢。

另一邊，小白也將自己跳廣場舞的影片發布在社群平台上。如今，他的帳號已經有兩萬粉絲。有粉絲甚至開車一個多小時來到九台體育館，只為和小白跳舞。

報導指出，小白只是當下年輕人湧入廣場舞潮流的縮影。在長春以外的許多城市，廣場舞也同樣吸引了無數年輕人投入其中。在北京奧林匹克森林公園的夜幕下，數十位年輕面孔正在跟著DJ音樂，盡情蹦蹦跳跳。

在廣州太古倉碼頭，廣場舞大部隊呈現了完全不同的風格。頭幾排幾乎都是穿著性感短裙的少女，也會有幾位打扮新潮的男生。

如今，這種多元化的風格和打破傳統的創新，使廣場舞也成為了時尚和表達自我的方式。

小白的社交帳號經常更新廣場舞的視頻。(取材自北京青年報)

蹭老 嚮往高品質生活

不只是湧向廣場舞群，Z世代年輕人似乎愈來愈向中老年生活靠近，如「混跡」夕陽紅老年旅行團、社區助老食堂「蹭飯」、去老年大學「蹭課」等等，這些行為被外界戲稱為年輕人在「蹭老」。

中國首家傳媒社會學專業委員會創立者徐文勝對北京青年報指出，這些「蹭老」現象更顯現了年輕人對老年人生活狀態的嚮往和追求更高生活品質的渴望。

一方面，老年旅行團提供了慢節奏、高品質、低價位的旅遊體驗；社區助老食堂為年輕人提供了具有高營養價值、衛生且實惠的飯菜選擇；老年大學則提供了多樣化豐富的課程，而且費用較低。

總之，社會為老年人提供了尊老敬老的氛圍、環境和條件，使老年人過著了幸福美滿的生活。

徐文勝稱：「老年人退休 後可在各大公園免費暢遊，免費搭乘公車，還有專為他們預留的愛心座位。此外，社區養老中心、老人手機、一鍵報警等各項適老化服務也在不斷改進。老年人本身的退休收入穩定、時間可自由支配，這些因素都使得老年人成了年輕人眼中的『人生贏家』」。

另一方面，年輕人承受著生活工作壓力，在這個背景下，跳廣場舞也成了一種能短暫獲得放鬆的方式。