中國脆皮大學生 一碰就壞了…

年輕人在網上對「脆皮年輕人」的詮釋是：「周內打工，周末去醫院」。（取材自微博）

這個時代真魔幻，老年人在冬泳，年輕人在脆皮。年輕人「躺平」潮，影響的不只是他們在經濟低迷下的就業與未來，還有中國大學生體質「滑坡」的嚴肅問題，若不正視，可能動搖國本。

年輕人在醫院候診現場。（取材自中國新聞網／受訪者供圖）

「打了個哈欠下巴脫臼了」，「軍訓踢正步把自己踢成骨折」，「打遊戲太激動導致呼吸性碱中毒」，「一天一杯奶茶半夜突然全身麻痺，被送進醫院檢查出缺鉀」……最近在中國各類社交平台，愈來愈多年輕人分享自己「脆弱到一碰就壞」的經歷，「脆皮大學生」一詞迅速走紅網路。不過，「脆皮大學生」現象不再是自嘲的玩笑，已為中國年輕人的健康敲響了警鐘。

在社交平台上搜索關鍵詞「脆皮大學生」，可以看到形形色色的意外傷害、「突發疾病」事件。綜合大公報、中國新聞網報導，僅2023年9月，河南鄭州 一間醫院的急診科就接診了逾1700名18到25歲的年輕人，涉及外傷、腹痛、胸悶、過度換氣、急性酒精中毒、膽囊炎等。鄭州中心醫院急診科副主任程曉丹表示，大多病症由於作息不規律、飲食不健康等原因引發。

帶300個學生 每周有十多人病假

看似玩梗，但各種健康問題也真實發生在年輕人身上。北京 的大學生李同學分享了自己的「脆皮」經歷。「前陣子，我突然想淺淺的自律一下，跟著手機視頻鍛鍊，結果剛起步就由於姿勢不對，導致髕骨脫位。」她說當時自己是被輪椅推進醫院的，帶著固定綁帶在家休息了兩個多月才逐漸恢復正常步態。李同學此後甚至對運動產生恐懼心理。

大學生這麼「脆」，輔導員們也迎來了「至暗時刻」。開學以來，每到晚上，安徽省某高校輔導員阿宛（化名）都會有點心慌。「我帶的學生有300多人，每周基本上都會有十幾個因生病請假的學生。」 阿宛說，最常見的是感冒發燒、胃疼等，也有「著急下樓收衣服結果被垃圾車刮到，半夜嘔吐到進醫院，低血糖一天兩次在課上暈倒」等。

類似情況並不罕見。在某短視頻平台上，「脆皮大學生」相關話題播放量已達到12.2億次。

事實上，「年輕人體質不佳」的話題近年來一直備受關注。據教育部 2021年發布一份針對115餘萬在校學生體質健康的抽測覆核數據顯示，截至2020年，抽查樣本中，大學生體質健康「不及格率」約30%。又比如，南開大學2022年本科畢業生4138人，2688人體測合格，合格率僅為64.96%。大學生的生活似乎真的離「健康」有點遠。

在首屆全國高校健康教育教學指導委員會專家、華東師範大學體育與健康學院教授汪曉讚看來，現在很多大學生缺乏對體育健康應有的認知，「沒有意識到體質健康跟自己的未來有關係，如果保持目前的生活習慣未來會怎樣，當我把相關數據展現給學生看時，他們也覺得怵目驚心。」她認為，大學生體質健康問題應引起足夠的警覺和重視。

年輕人在網上分享對「脆皮年輕人」的詮釋是：「周內打工，周末去醫院」。（取材自微博）

南開去年畢業生 體測合格率不到七成

汪曉讚表示，在學生認知方面的原因外，還有社會輿論、審美風潮等因素的影響。此外，很多高校和家長對於體育的重視度也不夠。「脆皮年輕人」話題走紅已讓大家警覺到，想有高質量的生活要堅持體育鍛鍊，養成良好的生活習慣。

21世紀教育研究院院長熊丙奇認為，想提高身體素質，還需要大學補上培養學生運動興趣這一課。讓大學生改變懶散的生活狀態，積極投身體育運動。首先，要對大學體育課教學進行改革。可以成立若干個體育運動俱樂部、運動隊，由學生自主選擇參加；其次，要改革對學生體育的評價，例如，一名學生堅持上好體育課，堅持每天鍛鍊，其體育課就可得到滿分。

高校也在「挖空心思」引導大學生重視體育鍛鍊，其中不乏用跑步App打卡，將體測成績與學生畢業、評優掛鉤等方式。不過，這類方式也引發了一些學生的不滿。在「脆皮大學生」相關話題裡，不少評論都表示「別加熱這個話題了，萬一大學要求跑早操了怎麼辦？」