50多人公園追逐 中國年輕人瘋玩「躲貓貓」

年輕人分享玩「快樂躲貓貓」：「雖然都不認識但是玩的很開心，跑到腿軟」。（取材自微博）

如果說中國的大學生都不愛運動，這也不盡然，就有這麼一群年輕人在戶外瘋玩「躲貓貓」，因為省錢，能兼顧運動，還能解壓。而「輕社交」與「微商機」並存的發展特色，讓這項新科技加持的「位置共享躲貓貓」已在中國至少50個城市興起社群和線下活動。

釋放壓力 重拾童年快樂

「別動，我又抓到一隻『老鼠』了！」夜色下，一個個佩戴著螢光手環的年輕人在公園互相追逐著，上百名參與者分為「湯姆貓」和「傑利鼠」兩大陣營，使用手機App 來共享位置，在限定時間內你追我逃，上演一齣刺激的「躲貓貓」追逐大戲，猶如動畫片「貓和老鼠」中「湯姆貓」和「傑利鼠」瘋狂追逐的現實版。

「躲貓貓」爆火的原因，長沙晚報報導引述多名參與遊戲的年輕人表示，這項遊戲不僅可以運動瘦身，還可以沉浸式體驗童年捉迷藏的快樂，釋放生活壓力，更重要的是作為一個社交遊戲，有趣又好玩。有玩家一局遊戲下來跑了近萬步，社群組織「躲貓貓」活動收費在10至20元（人民幣，下同，約2.73美元）不等，「花一杯奶茶錢就能玩，比劇本殺、密室逃脫更省錢」。

據潮新聞報導，目前年輕人玩的主要是「共享位置躲貓貓」。將玩家分成「貓」、「鼠」兩陣營，一般「鼠隊」會戴上螢光手環，「貓隊」持螢光棒，透過微信 、高德等程式共享位置，由「貓」隊奪取「鼠」隊的螢光手環，來判定勝負，最終贏得螢光手環最多的為「貓王」，躲到最後則是「鼠王」。

潮新聞記者近日花費9.9元報名費，參與了一場在杭州運河亞運公園沙坑邊，一群由50餘人組成的「躲貓貓」大戰團。「貓」和「鼠」在高德地圖的位置共享群中換好各自頭像後，「鼠鼠」們便迅速開始逃竄，5分鐘後「貓」開始抓捕。一局遊戲下來，素不相識的一群年輕人很快就打成一片。活動結束後，不少參與者仍能在保留著的遊戲微信群中社交聊天。

除了參與者，不少人也從「位置共享躲貓貓」中嗅到了商機。以潮新聞記者參與的團為例，活動組織者小虎說，他是做公司運營的，白天工作不會太忙，之前在上海時玩過一次遊戲，感覺很有意思，所以回來後和朋友一起組織。相比其他地區19.9元或29.9元每人的價格，小虎的9.9元定價看起來則更親民。

嗅到商機 風行50個城市

雖說如此，小虎為大家準備的後勤裝備卻一樣不少，除了活動必備的螢光棒和卡牌外，還有礦泉水、花露水、碘酒等，面面俱到。「剛開始一晚上只有30多人，後來在網上多發發帖，現在一晚上就有近60人，最多時達到100人，工作之餘也能掙不少零花錢。」當被問到周末是否會組織「躲貓貓」時，小虎笑笑說，「周末我想出去玩。」