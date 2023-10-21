走訪30多山村、4000老人 37歲的她在秦嶺拍「老相」

楊鑫在拍攝「老相」現場。（取材自新京報）

38歲的楊鑫近六年來帶領志願者走訪秦嶺南麓30多個山村，為4000餘名老人免費拍「老相」；村裡稱遺照叫「老相」，很多深居山村的老人一輩子沒拍過像樣的相片，有些連市區都沒去過，面對鏡頭拘謹的他們表示，有人免費為自己拍老相，算是了卻一樁心願。

三成的遺照不用精修，裁好尺寸即可沖印，餘下的則要放大調整，如眉毛蹭上麵粉的，眼睛少一隻的，嘴巴長癬的，口角歪斜的，衣服破洞、磨損、髒兮兮的……但皺紋、老年斑、痣等面貌特徵她向來不作改動，讓照片看上去真實而體面，是楊鑫拍攝和修圖的準則。

新京報報導，38歲的陜西商洛女子楊鑫從2017年底，帶領「商洛彩虹公益中心」志願者，展開為農村老人免費拍遺照的項目「老有所憶」，至今已走訪秦嶺南麓30多個山村，為4000餘名老人免費拍「老相」。

基層記者 隔代親體悟

楊鑫曾經在電腦前守了一天，一鼓作氣修完100餘張遺照，楊鑫跟團隊志願者提過，盡可能縮短老人等待照片的時日，老人們等不起，有些老人在發放照片的現場缺席，他們沒能熬過拍照和領照之間的時日，這讓楊鑫愈發體悟到生命的脆弱與無常。

奶奶葬禮上的遺照就是楊鑫拍的，楊鑫當時讀大一，那是楊鑫拍攝的第一張遺照，也是奶奶此生唯一的證件照。相片上，奶奶穿著灰色斜襟衫子，拄著拐杖，背後是插著小麥稈的土牆，她笑嘻嘻地瞧向鏡頭。

奶奶是看著楊鑫長大的，隔代親使楊鑫對山村老人有天然的親近，鄉土情結自小便流淌在她的血液裡。後來，她成了基層記者，頻繁奔赴商洛農村採訪，更懂得山裡的衣食住行，以及農村老人的孤單心事，「太需要陪伴和關注了」。

老人們捧著照片，坐農用車回家。（取材自新京報）

不避諱死亡 讓老有所憶

2017年7月，楊鑫成立「商洛彩虹公益中心」的社會組織，初衷本是關愛農村的留守兒童，後來，楊鑫留意到，給孩子送愛心物品時，總有一些老人趴在學校院牆外，眼巴巴朝裡面瞅；楊鑫意識到，農村裡的老人也需要關愛。

不久，公益中心開始為農村老人發放過冬的禦寒衣服。一次，送「溫暖包」到一個空巢老人家裡，屋內白色紙板製成的靈位分外顯眼，是老人過世多年的老伴。楊鑫脫口問，「家裡沒有照片嗎」，「農村誰還照相？」老奶奶說，「你還記得你老伴的樣子嗎?」老奶奶扯著嘴笑笑不吱聲。

楊鑫心中一酸，開始籌劃為農村老人免費拍遺照的項目——「老有所憶」。她找到好幾個此前打過交道的村委會，村委會領導熱烈歡迎，跟楊鑫講，村裡許多老人一輩子都沒拍過像樣的照片，有的老人上一次拍照還是辦身分證的時候。

拍攝時間敲定，村委會便挨個通知符合年齡的老人，不用費力想委婉話術，通常裸露而直白：「有公益組織要來村裡給老人免費照老相，你來不來？」

據報導，在農村，死亡並不是避諱話題，許多老人老早選好墓地，備好棺材和壽衣放在家中；而老相與棺材、壽衣一樣，都是為「百年之後」的長途跋涉備好的鞋襪，不少老人說，有人能免費給自己拍老相，算是了卻了一樁心願。

「免費的老相，彩色的。」去年6月，當通知村裡70歲以上的老人時，商洛楊峪河鎮曹灣村駐村第一書記楊琰特別強調「免費」和「彩色」。

「村裡的老人幾乎都沒拍過彩照」，楊琰說，曹灣村過去是深度貧困村，有勞動能力的年輕人都出村打工了，村裡的留守老人較多，許多老人連市區都沒去過。

拍攝當天，不少老人早早就在村委會院子裡候著，按事先編好的號碼排隊，來了50多個人；「都特別興奮，能來的都來了。」楊琰回憶。

排隊拍照的石牆村老人。（取材自新京報）

「村裡老人聚在一起的次數不多。」楊鑫感慨，拍攝和領照片，算是給老人們提供聚在一起的難得機會，能好好敘敘舊。有的老人在拍攝現場調侃，「你拍我也拍，你死我也死。」

報導指出，老人對拍照很重視，有拄著拐杖晃悠悠來，有家人騎摩托車載來，還有打零工中途溜出來的。有的老人特意戴上珍珠項鏈或是金耳環，有的三伏天也換上厚重的長袖套裝，有的抹粉塗口紅，有的鄭重穿上新衣在現場「顯擺」，「女兒買的。」他們想要將體面的事物呈現在「蓋棺定論」的照片上。

不少農村老人怵鏡頭，一坐下就不由自主地緊張 ，擔當「攝影助理」志願者就要逗老人笑；一些性格開朗、沾親帶故的鄉親，也會在一旁說笑，幫著逗那些較靦腆害羞的老人，「照相不疼」、「叔，你今天大表戴上了啊」、「張開嘴巴笑，牙還有的嘛」……

老人站在自己的「老相」旁。（取材自新京報）

農村孩子 更讀懂鄉村

趙丹是家庭主婦，也是元老級骨幹志願者，通常做攝影助理，負責整理儀容和活躍氣氛；用她的話說，她是「土生土長的農村孩子」，所以更能讀懂鄉村。

梳子、水、噴壺、濕巾、紙巾，是攝影助理的必備品。老人坐穩之後，趙丹會一邊和老人聊天，一邊幫對方梳好頭，將衣領調整對稱，頂端的扣子扣好，衣服拽平，並將他們的雙手放在膝蓋上，「你身體咋樣啊？最近吃得咋樣？」她想讓老人們打開自己，將身體鬆弛下來，和她說說心裡話。

有的老人指縫、掌紋裡遍布黑色泥漬，有的戴著十根指頭全磨破的手套；趙丹說，一些農村老人儘管年事已高，依然要下地幹農活，平時沒有良好的生活習慣，如衣領發黑，嘴角有飯渣，眼角有分泌物，她都會擦拭乾凈。

趙丹記得，有老人曾在她梳頭時不好意思地說自己好長時間沒洗頭了，不想弄髒她的手；「沒事兒不怕，整理好了才拍得好看。」趙丹手裡的梳子不停。

每一次發放照片，就是一個小型的遺照展覽，這已成為「老有所憶」項目的傳統，也是所有的志願者、所有的老人最期盼的環節。「視覺沖擊力很強，」楊鑫每一次看，都覺得很有成就感。

發放照片現場，老人們在尋找自己的照片。（取材自新京報）

一張張12英寸彩色相片裝進金色相框，再放入小貨車或麵包車，沉甸甸的笑容隨彎彎繞繞的山路顛簸向上；相框視數量在展架上掛出兩至四層，志願者會專門把夫妻二人的照片挑出來，掛在一起。

按理說，老相通常搭配烏黑色的相框，但楊鑫不喜歡，認為這樣會太沉重；她問過許多農村老人喜歡富貴的金色，看著氣派，而顏色鮮亮的紅色背景搭配金邊框，會弱化遺照的屬性。

志願者在為拍「老相」的老人整理衣領。（取材自新京報）

趕集領照 「誰笑得沒牙了」

每次領照的現場都像趕集一般熱鬧；一眼望去，展架上是一片暖色調的紅，被笑容暈染的紅，每張照片都傳遞著獨特的情緒。

楊鑫和志願者常常都會被領照片的現場逗樂，「跟選美大會一樣，許多老人都會仔細對比看誰照得最好看，誰笑得沒牙了。」

老人們的對話也頗有趣味，「人家年輕時就長得『排場』，老了也好看。」「你照得多自然，我就後悔當時沒露牙笑。」「嗨，咱倆還是同一年的。」「這個確實比身份證上的照得好，把我照年輕了。」

一次，一名缺失一隻眼睛的老人看到相片上完整的雙眼，驚喜地止不住笑，「這是專門給叔修了的，」楊鑫解釋，「好得很。」老人點頭。

去年7月，一個老人看到照片後，在楊琰面前激動地落了淚，她說「一輩子沒見過那麽好的照片」。後來入戶走訪的過程中，楊琰發現大多數老人將照片裹上一層布、小心翼翼地鎖在櫃子裡，有的則擺在櫃子上，「都很愛惜，他們覺得很珍貴。」

從去年7月至今，曹灣村已有五、六個老人相繼去世，楊琰前去吊唁的時候，發現家裡擺的正是楊鑫團隊拍的老相。

「拍照和相框都免費嗎？」項目啟動之初，這是老人們問得最多的問題；楊鑫曉得，他們不害怕拍遺照，是害怕上當受騙。報導指出，有人曾打著「慈善公益」的旗號，進村宣稱免費拍遺照，結果最後要討一筆相框錢，拍出的照片還掉色。