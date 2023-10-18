「不回中國內卷」 年輕人逃離都市湧向非洲掘金

知乎用戶「心野Mark」（右三）20多歲時被中國央企派去非洲工作。（取材自知乎）

近日在中國社群平台上，幾乎只要關於「年輕人去非洲工作」的話題都能引來廣泛關注。有人前進非洲是為掘金、逃避，還有人是因為叛逆。儘管有著語言障礙、安全顧慮和文化差異需要適應，「不回中國內卷」是他們共同的堅持。

在中國經濟不景氣、青年失業率高企的情況下，職場競爭日益激烈，對於一些畢業於普通高校的年輕人來說更是如此。而隨著中非經貿往來日益頻繁，大批中資企業進駐非洲多國，愈來愈多中國大學畢業的年輕人把目光投向非洲，試圖在那裡找尋出路。

英國廣播公司（BBC）報導，過去除法語專業的學生，到非洲工作基本不是中國應屆畢業生的考慮，語言障礙、安全問題、文化差異等因素令他們望而卻步。但失業和「卷」進職場的壓力，讓非洲進入了更多中國年輕人的視野，有人看重中國在非洲不斷增長的投資帶來的機遇，思考著未來的創業前景；還有一些新生代年輕人希望到非洲體驗多元文化，提升外語能力。

外派非洲 登微博 熱搜

中國年輕人去非洲工作的人數和區域分布至今沒有可靠的統計。但在中國社交媒體上，對外派非洲工作的興趣正在增長。微博上，「年薪20萬（人民幣，下同）你會考 慮外派非洲嗎？」話題在今（2023）年7月底一度飆升至熱搜榜第一，相關文章閲讀量達到2億，有近30萬人參與互動。

在年輕人聚集的社交平台小紅書 和嗶哩嗶哩上，一些博主拍攝的非洲工作經歷吸引了上百萬人觀看，在評論區，許多留言詢問怎樣去非洲、如何選擇公司、當地是否安全等等。

過去，在非洲的中國企業大多以勞務輸出的方式大量招聘合同工人，並傾向於招聘有經驗積累的人來擔任管理職位，而現在，一些在非洲的中資企業似乎開始青睞有技術和管理潛力的年輕人。

美國喬治亞州立大學國際傳播副教授瑪利亞·列普尼科娃（Maria Repnikova）分析，中國年輕人不僅到非洲的大型國有企業工作，還以較小的團體、個人形式到非洲尋找創業機會，「這種需求很大程度上來自中國的大型項目，尤其是在基礎設施和技術領域」。

但列普尼科娃表示，這種趨勢不是均衡發展，而是取決於特定非洲國家的安全和經濟狀況。根據她對非洲東北部埃塞俄比亞的研究經驗，過去四年裡，由於新冠疫情和戰爭，那裡的華人社區已經萎縮。但有趣的是，一些中國人離開後並沒有選擇回國，而是移居到非洲其他國家。

過去十年裡，中國一直是非洲第一大貿易伙伴國。據官方統計，2022年，中非貿易額達到2820億美元，同比增長約11%；與此同時，中國在非洲的企業數量幾乎翻了一番，達到約3500家。

王姓女老師到非洲教中文，稱學生好學，讓她感受到學習的熱情。（翻攝自「小鍾Johnny」YouTube）

高薪吸引 還包吃包住

許多中國年輕人提到，吸引他們到非洲工作的其中一個重要原因是——高薪。首先是包吃包住，大部分年輕人都有一個自己的小單間，公司會提供適合中國人口味的飯菜，負擔往返機票、簽證費等等。其次，除了基本工資，許多企業還會給員工發放高額的外派補貼和艱苦補助，以及獎金、提成等。

今年20歲的陳卓出生在中國中部地區一個農村家庭，有一個弟弟。為了給家裡減輕負擔，從重慶一所普通大學國際貿易專業畢業後，半年內向國內企業投出1000多份簡歷，但都找不到合適工作。權衡之後，今年6月，陳卓遠赴非洲西部國家迦納（又譯「加納」），如今他已是加納一家中資重型建築設備公司的銷售部經理。

陳卓所在的公司，以他大學應屆生的身分，所有費用加起來，一年至少能賺20萬。一般外派合同是每一年或三年一簽，那麼三年下來，扣除支出，「起碼能攢下50萬」。對比他普通大學應屆生的資歷在大城市頂多每月能賺一萬左右，扣除房租、交通等費用，幾乎所剩無幾，在加納的工資水平顯然很大程度上減輕了家裡的負擔。

27歲的小魚今年4月來到剛果（金）首都金沙薩，她曾在一所學校任中文老師。(取材自微博)

當地生活圈 遍布中品牌

來非洲之前，陳卓和家人都擔心會吃不好飯、經常生病什麼的，但到了之後才知不僅不存在這些事情，還在首都阿克拉驚喜發現，市中心一家購物中心有相當多中國零售品牌，附近還有中國人開的火鍋店、KTV、奶茶店、酒店等，他甚至吃到了中國北方口味的豬肉大葱包子、河南小吃胡辣湯。「如果不是看到了黑皮膚的當地人，我還以為我在中國」，他說。

不過，即便有不少中國人開的店面和娛樂場所，但舒適性和技術含量趕不上國內。剛來幾個月的陳卓還沒適應利用大段的業餘時間對抗孤獨。偶爾，當他在工作時受到老闆指責，會在夜晚寫下日記抒發內心的落寞。但對於他來說，一份好的收入更重要，合同期結束後，他還是會考慮留下來繼續工作。「畢竟還年輕」，他說。

看中多元文化 開拓視野

除了追求高薪之外，報導指出，一些年輕人還表示，希望逃離當前「內卷」的中國社會，到非洲尋找更廣闊的空間。不過，與過去一輩人的想法不同，新一代年輕人似乎更看重非洲的多元文化，期待未來回國或到發達國家有更好的發展。

今年畢業於中國山東一所普通大學國際經濟與貿易專業的楊帆就是其中之一。23歲的楊帆拿到了幾家銀行和會計事務所的錄取通知，但綜合考慮後還是放棄，選擇到非洲尚比亞（又譯贊比亞）一家國企工作，因為他不喜歡加班的工作節奏，「所以說走到非洲也算是一種逃避」。而且，他的公司裡還有來自印度、阿拉伯等地方的人，他有更多機會開拓視野。

楊帆去非洲工作，還有一部分是原因是受到曾經參與援建非洲的老師影響。自上世紀60年代，中國各省市開始派遣醫療隊和技術專業人員到非洲，支援當地的基礎設施建設。

但工作一個月後，楊帆發現，他時常因公司人手不夠而不得不身兼數職；初入公司兩個星期就要負責對數千噸的貨物進行規畫，跟蹤千萬元級別的項目。即使與他的想像有落差，他還是願意把這樣的生活當做一種挑戰，業餘時間在自己的「小於勇闖非洲小記」小紅書帳號記錄在尚比亞的所見所聞，希望有一天也能成為市場經濟下新的弄潮兒。

博主「小鐘Johnny」介紹在非洲工作的視頻。（視頻截圖）

躲父母催婚 想自由生活

基於安全考慮，許多初入職場的中國年輕人傾向於通過官方渠道應聘國企外派崗位。但也有人主動請求熟人介紹工作，或者直接與當地的私企聯繫工作。

27歲的小魚2019年畢業於中國一所普通大學的法語專業，今年4月通過企業內部員工推薦，來到剛果（金）首都金沙薩（Kinshasa）一家大型中國私企做財務專員。她居住的地方位於一個較為高檔的別墅小區，住戶大多是中國人，還有一些較富裕的非洲人，通往小區的大馬路上設有關卡，小區內每個區域也有保安把守。

小魚將自己走到非洲的經歷形容為「叛逆之路」，很大程度是為了逃避家庭生活的瑣碎。小魚來自廣東省一個小縣城，她嚮往自由自在的生活，但父母不斷催促她結婚，國內大城市的生活壓力讓她覺得反感，考研失利，又不甘心回到家鄉，索性遠走非洲。這是她第二次進入非洲。她畢業後曾在剛果（布）首都設立項目擔任一名中文老師，兩年後回國。

非洲吸引她的是八小時工作後大段可以自由支配的時間。她學會了畫畫和花式跳繩，也會在下班後換上無袖衫，蹬上球鞋，到操場上和當地非洲人一起打籃球。「很簡單，很快樂」，她說。

「就像大家說的，可能在非洲待久了就回不去了」，她說。 一是適應不了國內的工作節奏和要求，工資待遇也未必能達到要求；二是自己掌握的業務也許只適用於非洲的環境。小魚也希望到法國留學，但如果沒有機會留在那裡，她可能重新回到非洲長久居住。回國對她來說已經不再是一種選擇。

（陳卓、楊帆、小魚為化名）