河南迷笛狂歡變調 音樂節咋成「音樂劫」？

樂迷忘我的跟著節奏搖滾。(取材自迷笛音樂節官微)

中原迷笛音樂節的失竊事件，讓河南 省南陽市陷入巨大輿論旋渦。音樂節變成「音樂劫」，有人挖出對河南的地域攻擊，也有人譏諷這是無產階級的逆襲。南陽市頂住外界壓力，抓造謠、揪盜竊，對找不回的財物溝通賠償，挽回樂迷的心。不讓小部分人的行為，抹掉一個城市的努力。

河南省南陽市臥龍區黃山村舉辦的中原迷笛音樂節，是中國最有品牌影響力的音樂節之一。音樂節於9月29日至10月2日連續4天舉辦，先後有搖滾歌手崔健、痛仰樂隊等80餘個國內外樂隊及音樂人登台表演，15萬人次樂迷現場觀看，創下了規模之最。

在音樂節接近尾聲時，大量樂迷反映，露營區的帳篷、睡袋、露營車、手機、平板電腦等財物被盜。

中原迷笛音樂節組委會官方5日晚發布公告表示，因陳姓網民違規發布「活動已結束要清理現場」的不實資訊，引發附近村民趁亂下手，出現多起露營區財物被盜的案件，南陽市區兩級政府也會聯合迷笛方盡力挽回樂迷的損失。即便如此，迷笛音樂節與南陽市的聲譽仍然受到了巨大的影響。

市民熱心 開車接送樂迷

全程參與了音樂節的深圳樂迷小馬介紹，本次音樂節連續舉辦了4天，門票價格不算高，最便宜的前夜派對門票為99元（人民幣，下同），四日通票最貴為498元，「中原迷笛音樂節算是給的良心價」。

天公不作美，在長假期間，整個河南地區幾乎都在降雨中度過，音樂節現場也因為降雨變得泥濘不堪。在丟失物品事件發生前，並沒有太多樂迷因為糟糕的天氣吐槽主辦方，反而在活動現場開心地聽搖滾、玩泥巴。

在音樂行業工作超過10年的陳小北，追了迷笛音樂節16年，他回憶了自己抵達南陽後的感受，「市民會開車義務接送樂迷，並沒有嫌棄渾身是泥的樂迷會弄髒自己的車輛，還給樂迷準備了免費的薑茶取暖。當地的志願者也會在每天演出結束後，在場地內抓緊時間排水和鋪路。」在陳小北看來，絕大部分南陽市民是善良且熱忱的。

迷笛音樂節與南陽合作，選址在南陽市的「綠野獨白」。該場地占地27萬平方米，相當於將近40個足球 場的大小，設置了唐、戰國、迷笛學校和孩迷四個舞臺以及迷笛音樂節有史以來第一個樹林大露營區。

萬萬沒想到，正是這個樹林露營區，最後給迷笛和南陽招來了大麻煩。

幾百人遭竊 「天塌了一樣」

親身遭遇失竊的小馬解釋，從地圖看，整個露營區分為A、B、C區，C區是個獨立的長方形，既緊挨著A、B區，又挨著一條河，「我是把帳篷紮在C區的一個角落」。小馬指出，多到數不清的人都在這裡紮帳篷，不聽音樂的話晚上在這裡喝酒聊天的人很多。

1日這晚，因為下雨泥濘不堪，帳篷內已不便居住，小馬與女友決定外出去找酒店。情急之下，小馬沒有帶包，同樣離開露營區去找酒店的樂迷，有人為了方便也沒帶上隨身行李。

但2日小馬和女友回到營地帳篷後，發現包已經不翼而飛。「我和我女友掛著綠色青蛙掛件的背包丟了，裡面有我一晚上畫的一張手繪明信片，用了5年的iPhone7……另外，我的包裡有大約500元的迷笛周邊產品，我和我女朋友幫朋友買的手環、徽章全沒了。」

小馬說，他還不算最慘的。他一個朋友的帳篷直接消失了，只剩下一個防潮墊，丟得乾乾淨淨。另外有樂迷收集了13年的迷笛周邊也都沒了，「感覺天塌下來一樣」。

樂迷在泥巴裡打滾。(取材自迷笛音樂節官微)

及時補救 未推諉獲讚

陳小北說，約在3日下午，樂迷們關於丟東西的反饋陸續出現，隨後當地發布公告，市區成立兩級專案組、迷笛組成專門團隊，在村裡和迷笛營展開調查。「按超過10萬的總人數看，丟東西的人比例或許不大，但即便是幾百人遭竊，也已經形成了一定規模，這不是個小數。」

4日下午，相關部門控制了部分嫌疑人，追回部分財物，5日下午，追回物品歸還方案、未追回物品補償方案以及附加補償方案都已經出台。「客觀講，整個過程中我認為沒有耽誤時間，沒有相互推諉，長假期間，這些流程處置還是非常負責任的。」陳小北說。

2023中原迷笛音樂節臥龍區指揮部的通報稱，南陽一些愛心組織和志願者在場地找到手機、身分證等遺落物品多件，對現場遺棄的帳篷、睡袋等戶外用品進行妥善保管。同時，公安機關已開展專項偵查調查，追回了相關物品。目前已歸還身分證79張、電腦3台、手機17部，其餘物品正在核實聯繫。

部分被南陽警方控制的盜竊嫌疑人。（取材自南陽廣播電視台官微）

舉全市之力 一場意外毀掉美好

2019年底，南陽就曾舉辦「高鐵之夜」音樂狂歡節，當時演出的崔健曾表示，希望南陽成為中國搖滾的另一個根據地。後來南陽市臥龍區、南陽市文廣旅局看中音樂節拉動客流的強大示範效應，多次邀請並爭取，才與迷笛創始人張帆達成協定。

為了辦好音樂節，南陽市委、市政府實施提級管理，召開高規格籌備會議，調度交通、衛生、市場監管等各部門力量，舉全市之力創造便捷條件、舒適環境。中共南陽市委書記朱是西更是與南陽市市長王智慧親自到火車站迎接各地的樂迷。但是，意外事件的發生毀掉了所有的美好。

迷笛音樂節組委會工作人員羌臣表示，7日早上9點，組委會對丟失財物的樂迷開啟了物品返還，「據我所知返還比例還是挺高的」。如果沒有返還，經過確認，會啟動相應程式進行補償、賠償。

目前，小馬以及同行的深圳樂迷組織都收到了迷笛方面的回應。小馬說：「我已被告知，丟失的財物已基本確定不能找回，當地後續會進一步溝通賠償。」

正在翻找物品的村民。(視頻截圖)

距離民宅近 僅一河之隔

對於露營區面積過大的問題，羌臣說明，主辦方及南陽市對於現場的安保力量投入，包括安保、警方以及工作人員等大約有超過300人。這次的露營區非常大，達到了8.9萬平米（約為10個足球場大小），能容納約1.5萬人，露營區周邊也有2米高的水泥圍牆和鐵皮圍牆進行封閉管理，只有買票看演出、獲得手環的樂迷，相關安保、工作人員才有權進入。「過去我們主辦的音樂節，露營區的設置也有很多年了，但過去的露營區沒有像這次一樣，距離居民居住地如此之近，只有一河之隔。」

羌臣稱：「發生了如此遺憾的事，這對於迷笛和主辦城市都有一些警示和反思，未來音樂節活動對於露營區的人文環境的打造都有了新的認識。未來，一方面我們會對於樂迷加強宣傳，保管好自己的隨身物品，另外也需要對於附近的居民在合規經商等方面加大宣傳，提升公眾的法治意識。」

南陽廣播電視台官方5日公布了7名涉嫌盜竊的嫌疑人被警方控制的照片，配發了嫌疑人涉嫌現場盜竊的圖證。

村民趁機亂盜 恐涉侵占

北京 市京師律師事務所合夥人律師李泓軒表示，如果村民辯稱受到短視頻資訊誘導，主觀上認為相關物品是遺棄物，從疑罪從無的角度說，確實也不構成盜竊罪。

但從案發過程看，嫌疑人是否是在活動正舉行的時候進入，是確認主觀故意的關鍵。另外有一些客觀證據，比如手機、平板電腦不大可能是遺棄物，頂多是遺忘物，將遺忘物拿走且拒不歸還，也可能涉嫌侵占犯罪。

至於造謠的陳男，李泓軒表示，該事件形成了網路和現實中極大惡劣反響，陳男已被有關部門刑事拘留，他可能涉嫌觸犯「刑法」第293條的尋釁滋事罪。