從內卷到「躺平」…「鬆弛」成了中國年輕人的人生觀

中國青年的「躺平」不只是在家就業、啃老，即使只在公園內躺著，也有他們嚮往的「鬆弛」感。示意圖。（歐新社）

從「佛」到「喪」，從「卷」到「躺」，中國年輕一代創造的新詞愈來愈多，也說明著他們正在快速轉變的人生觀。儘管長輩專家們一再以「只有奮鬥的人生才稱得上是幸福的人生」相勸，也不得不承認，比起背著房貸、養家庭的自己，更無負擔的年輕人其實比誰都清醒。

疫後經濟放緩，當前有些中國年輕人被外界稱他們「躺平」了。這「躺平」不只是一般認知的在家就業 、啃老，即使在職場上，辛勤工作也不見得能換來好生活所產生的疲倦與不滿，讓他們歷經幾波內卷後也開始學習隨遇而安，離職也不忘辦上一場歡樂派對來慶祝。即使只在公園內划船、躺在綠地上野餐，也有著他們嚮往能暫時獲得喘息的「鬆弛」。

中央社報導，中國今（2023）年的16至24歲青年失業率，從1到6月以來節節攀升，17.3%、18.1%、19.6%、20.4%、20.8%、21.3%，數字屢創2018年有統計數據以來新高。

政府的對策很多，比如要校方高層走訪企業尋找工作機會，結果在體制的扭曲下，學生被強迫簽訂虛假就業合約，衍生出「紙上就業」的亂象。畢業生被告誡對於就業不要「挑三揀四」，最後是官方宣答為了統計工作的「健全優化」，停止發布青年失業率的數據。

逃避挫敗感 過一天算一天

但是，官方蓋牌，掩飾不了整體社會風向的改變。疫情 與清零政策，讓原本「內卷」的年輕人在出社會後選擇了「躺平」，揭示在大環境之下的挫敗感。

「沒有壓力，就沒有壓力，你自己不卷就不卷了，擺爛就完事了」，「95後」的陳先生這麼說。1996年出生於河北的陳先生是任職於北京 一家半導體公司的工程師。他已有北京戶口，可以買房落戶北京，但他覺得沒必要。「不買就沒有買房的壓力，女友也覺得不用買」，他說，官方推出「認房不認貸」刺激房地產市場政策之後，房價還是很貴。

陳先生也意識到現在工作難尋，公司裡坐在他旁邊的實習生，從國外名校畢業，在外投了60、70份簡歷都沒下文，今年畢業的家人與朋友也還沒找到工作。「過一天算一天」，他說。

另一名來自成都，在北京某大學就讀中醫系的「00後」吳姓女大學生解釋了「啃老」。她認為，只是躺在家裡只是虛假的啃老，但如果是出去工作還跟爸媽拿錢買房，才是真實的啃老。

她接了一些合作拍照的案子，在社群媒體小紅書上有破萬的追蹤者。她說：「有時感覺我做自媒體工資都比醫師工資高，所以覺得沒必要去當醫師。」

她自嘲自己是「新一代的中國廢柴」，因為是獨生子女，爸媽沒有給她壓力，且比起北京，成都的物價更為低廉。所以，除了畢業未必會從醫，她未來也不一定會留在北京發展。

一名男子在招聘會上查看招聘信息。（路透資料照）

開心最重要 離職派對夯

她的另一名同伴則說，「不結婚、不生小孩、不買車、不買房，什麼壓力都沒有」，因為開心最重要。

來自廣東的「95後」張先生任職於金融業。他說，有聽聞近期找工作較為困難，比如大學生延緩畢業就讀碩博士，也有朋友說要去考公務員等。跟早些時候相比，現在選擇確實較少，要降本增效，不能不幹就不幹，社會也很「卷」。

中國緩慢步出新冠病毒疫情陰霾之際，經濟和社會面臨諸多衝擊，不僅謀職難，20多歲年輕人近期還掀起了「離職派對」風 ，紛紛以低薪、筋疲力盡等理由辭去工作。報導引述美國有線電視新聞網（CNN）刊文指出，今年以來，中國社群媒體已出現數以百計的「離職派對」貼文。

今年5月辭去銀行工作的小梁（化名）即是其中一個例子。他原本在浙江省一間銀行工作，離職那天，朋友幫他辦了一場派對，敲鑼打鼓彷彿像一場傳統婚禮般熱鬧。小梁的朋友們也離職不久，他們在他胸前別上一朵花，上面的布條寫著「我們受夠這份爛工作了」。

據官方統計，中國今年6月的城鎮青年調查失業率升至21.3%。文中指出，慶祝辭去一份令人羨慕的銀行的工作，看似有點奇怪。尤其在中國經濟前景低迷、青年失業率創新高之際，這類職位供不應求。

不過，27歲的小梁離開銀行工作後，一邊從事內容創作，一邊經營咖啡廳。他說，之前在銀行公關部門工作，「陷入機械化模式，重複相同工作，消耗好多精力」，而且創意點子經常被駁回，然後就消失殆盡，直言「現在比較快樂」。

網友曬出同事「恭喜離職」的看板。（取材自微博）

競爭激烈「完全累壞了」

中國求職平台脈脈指出，1554名來自各領域的受雇者於2022年1月至10月期間受訪，其中28%在當年離職；有意辭職但還沒辭的人數則多了一倍。

中國年輕人經歷激烈升學和企業升遷競爭，面對過勞的現實，許多人不免感到理想破滅。專家分析，這股離職潮可能加劇中國經濟難題，生育率下降再加上勞動人口減少，恐為經濟成長帶來問題。

美國西北大學經濟學教授錢楠筠認為，中國以外的西方人無法理解在中國為人子女有多麼辛苦，「年輕人正面臨因辛勤工作而產生的失望、疲倦及不滿」。

這些年輕人成長的階段正值中國經濟全速成長、對未來充滿希望的年代。受到中國過去一胎化政策的影響，年輕人大多為獨生子女，父母對其寄予厚望。錢楠筠分析，他們從小常聽到犧牲奉獻就能換取財富，現在卻面臨薪資停滯、工作負荷大、經濟低迷的環境，讓他們「完全累壞了」。

另有專家分析，年輕人理想破滅也跟他們具備的教育程度和技能，與實際工作機會間存在落差有關。

哥倫比亞大學社會學系教授姚璐（Yao Lu，音譯）在研究中發現，許多人都是大材小用，他們的學歷和技能遠超過目前職位所需。

重慶早前舉行的一場招聘會現場擠滿求職者。（中新社）

舒緩壓力 「小確幸」當紅

許多離職的年輕人尚未完全離開勞動市場，只是換了職位或轉換跑道。目前還不清楚這波離職潮會持續多久。「在我這個年紀，還可以想辭職就辭職」，小梁坦言，「但是也許一兩年後，還是必須沮喪地重回職場吧」。

面對大環境的不景氣和生活上的內耗，中央社報導指出，為「治療精神內耗」許多年輕人三五成群來到不用門票的朝陽公園，或是在傍晚騎著共享單車沿長安街沿路騎行，在充滿競爭壓力的北京尋求他們想要的「鬆弛」。

在四環內最大的城市公園——朝陽公園的草皮上，假日有結伴成群的年輕人在公園內划船，躺在綠地上野餐，或是趴著沐浴在陽光底下，彷彿在這「北漂者」的城市中，有了一個舒服的歇息之地。

「因為這裡可以鋪墊子，不會管，如果是奧林匹克公園會管，無法鋪墊」，城裡的公園很少能有這樣可以放得開的地方，9月初與朋友前來朝陽公園鋪墊子打牌的Stanley（化名）說。

Stanley是一名「95後」，剛從研究所畢業，在北京從事金融工作，也是一名北漂。偶爾與朋友聚會成為他喘一口氣、舒緩壓力的解方。

傍晚，一大批又一大批在網路上從社團尋找共享單車夥伴的年輕人，相約在長安街上的自行車道上夜騎，活動只需要一趟共享單車不到5元（人民幣，下同）的費用。一些騎行者說，這一路線可以治療「精神內耗」，消除負面情緒與焦慮。

有時自行車道的騎行者太多，反而比一旁的車道壅堵，形成自行車「晚高峰」。他們塞在天安門的車道前，拿著手機想要打卡拍照，一旁的公安則回大聲吆喝著「往前走！」、「上車！」、「騎車！」。

經歷3年疫情，在得以自由出行之下，不少中國年輕人追求一點點可以在心態上「鬆弛」，又能與他人相聚的「小確幸」，這可能與疫情後出現經濟放緩，以及消費降級有所關聯。

一名來自廣東的「95後」年輕人表示，他喜歡喝咖啡，假日前去探店就算咖啡要價一杯40元、50元也會買單，這是他的生活嗜好，甚至前幾年還會去喝調酒。但之後發現很多事情可以自己做，像是自己在家裡煮咖啡，就會自己來了。

問他感受到消費降級了嗎？「肯定有」，他說。