「跨欄女神」流量化…吳艷妮為何招惹這麼多非議

中國跨欄選手吳艷妮在杭州亞運會上，因搶跑引起關注。(路透)

儘管跨欄成績只是亞洲水平，但「田徑女神」吳艷妮得到的關注超過世界冠軍，除了長得漂亮，面對媒體充滿自信、滔滔不絕，也贏得流量與話題；這次亞運搶跑讓吳艷妮飽受非議，但其實她的爭議不僅於此，從手勢、刺青、直播帶貨、驚人語句等， 她更被質疑把精力都用在賺錢上，耽誤了訓練。

中國跨欄選手吳艷妮因為搶跑痛失銀牌，成了亞運田徑賽場喧騰的話題，相較於國內外媒體的惋惜，網路上充斥不少刺耳的聲音：「搶跑就搶跑了，光明正大承認」、「沒奪冠還要搶曝光」…甚至有人還幸災樂禍，「輸得好，誰叫她這麼飄！」

一次搶跑，為什麼會讓吳豔妮承受這麼多的非議？上觀新聞報導，這樣的惡評並非源自於一次搶跑，翻看過往所有與吳艷妮相關的報導，總有兩種截然不同的聲音。

話題頂流 「搏流量作秀」

吳豔妮是「話題頂流」，多數人是在今年的成都世大運會認識吳豔妮。這名26歲的跨欄運動員經常掛著笑容，極富感染力，賽場上的她，一會兒手指指天，一會兒比心，一會兒雙手輪番點射，給人古靈精怪的喜感，這讓她迅速出圈，成為不少人口中的「田徑女神」。

一些人則盯住她身上的「特別之處」：右臂上花環纏著王冠的紋身，被看作「非優秀運動員才會有的東西」；起跑前雙手比畫胸口的名牌，隨後抬手指天的動作，被說成「極度誇張做作」；一次次「尋找鏡頭」的張揚個性，被認為是「為流量故意作秀」…… 然而大量支持吳豔妮的聲音又形成對立，形成巨大輿論場，所以自吳艷妮到杭州出現在大眾視野開始，一舉一動都被無限放大。

據報導，開幕式中國代表團入場時，吳艷妮走出隊伍找到鏡頭，做出比心的動作；踩場訓練時，看到國旗升起、國歌響起，吳艷妮立刻暫停訓練，轉身面向國旗行注目禮；預賽發槍前，選手都在起跑器邊等待介紹，吳豔妮和其他人拉開距離，在賽道上特別顯眼……吳艷妮的每個舉動最終都「落地」為一條條短視頻，在點讚聲中夾雜質疑甚至謾罵，這也讓吳豔妮成了中國體壇罕見靠舉手投足，就能登上熱搜的運動員。

「小妮子」這麼火，既因為她太特別了，也因為背後有熟知流量規律的推手。

2023年中國國內大環境逐漸復甦，大型體育賽事回歸，也讓品牌瞄準商機，頻頻簽約運動員加碼體育營銷，吳艷妮就是代表人物。

吳艷妮成績普通但有高顏值；圖為吳艷妮在成都31屆世界大學生運動會女子100米欄奪得亞軍。（新華社）

感染力強 擁8品牌代言

杭州亞運 開賽前，吳豔妮已經手握八份代言合同，代言門類有汽車、護膚產品、AI軟體、運動內衣，品牌包括一汽奔騰、瑞幸咖啡 、LV等大品牌；商業合作之外，以她為主要對象的雜誌拍攝、首封也陸續釋出，可謂是亞運前曝光度最高的運動員。

在傳統觀念下，運動員的商業價值是伴隨著賽場成績而生的，但當下，只要有話題度、有流量，「那就是你了」。於是，品牌喜歡的運動員「畫像」就變得愈加清晰：首先是外形佳、顏值高，再有就是有著陽光、積極、拚搏的態度，最後就是能夠製造足夠的話題。

「我們不一定接受，但年輕人喜歡呀！」借用亞運賽場一名老記者的說法，吳艷妮有一種超強的感染力，也是這個時代不少年輕人特別羨慕和推崇的。

「我很牛」、「我很棒」、「我就是我」…這是吳豔妮常掛嘴邊的話語，她自信、霸氣、笑容常在，她和媒體、大眾溝通，不藏著掖著。她大方承認自己就是個「顯眼包」，她說：「就是希望能夠引起更多人的關注。」她還說，「如果輸了，我也是美美的，但如果贏了，那就是漂亮的勝利。」

一名資深的廣告業人士認為，「正是這種自我認同與積極向上的價值理念，是品牌在當下社會審美語境下所渴望傳達給目標受眾的。」據報導，比起老一輩運動員低調謙虛的形象，吳艷妮這樣的新生代運動員，很符合當今大眾的期待。

吳艷妮是精品品牌的代言人。（取材自微博）

頻上熱搜 挨批張揚狂妄

但在不少人眼裡，這些恰恰都很刺眼。「優秀運動員就不該這麼張揚，吳豔妮不僅張揚，還有些狂妄自大。」有網友這樣說。但越有這樣負面評價，越有人站在吳豔妮這邊說話，「我們就羨慕和支持吳艷妮身上的勇氣和決心。」

紅星新聞報導，被取消成績當晚，吳艷妮在個人帳號發文稱「非常抱歉，辜負所有人的期待！」、「尊重裁判組的最終決定，尊重比賽規則，也向完賽的隊友和對手們表示祝賀。」

據報導，相關資訊迅速占領「熱榜」、「熱搜」，網友既有力挺，也有質疑和不解的；對於媒體的關心，吳艷妮表示：「我沒事，放心吧。」

「她也提到，賽後教練已經與她進行初步的複盤，她的起跑技術需要改進，心態需要重新調整。是自己背上了沉重的包袱，最後被壓垮了。但她不會認輸，體育教會她的，就是在哪裡跌倒就在哪裡爬起來，接受失敗，正視失敗，重新再來！

此條消息發出後，吳豔妮再次占據微博熱搜榜首。目前，#吳豔妮回應搶跑#的詞條已獲得超4.6億次的閱讀量，在榜時長近13小時。

她的成績 「亞洲一流、世界二三流」

招牌動作，極強的鏡頭感和關於顏值、成績、性格、炒作等話題雜燴，讓吳豔妮在流量場上，牢牢占有一席之地；但吳艷妮的競技水平究竟如何？觀察者網報導，截至目前，吳豔妮的最佳成績是今年世大運跑出的12秒76，這個成績在中國現役選手中，確實是毫無爭議的第一。

事實上，這個成績如果平移到2021年的東京奧運會，也能排到總決賽第七，不過單就東京決賽而言，排名第一的卡馬喬-奎恩可謂一馬當先，後三名又自成一檔，吳豔妮的巔峰成績，差不多是東京這屆的第三檔，如果平移到一個月前的田徑世錦賽上，12秒76也能擠上決賽的末班車了。

當然，這種只比極限成績的比法過於粗糙，拋開真空球形雞的理想環境不談，吳艷妮的最佳成績，放在今年國際田徑總會認可的高級別比賽中能排第37名；如果時間再拉長一點，算2022年，這個成績就只能排到52名了。

是的，在美國、牙買加、歐美等選手的包圍中，今年跑進13秒25的156名選手裡，只有吳豔妮和林雨薇兩個中國人；但坦白說，吳艷妮目前的最佳成績，在世界範圍內並沒有很大的競爭力。

女子100公尺跨欄早在上世紀八十年代，保加利亞的東科娃就把世界紀錄頂到12秒3以內，去年的田徑世錦賽上，奈及利亞的阿姆桑更是跑進12秒20大關，創造12秒12的世界紀錄（這位大神在決賽好風憑借力，一口氣跑出12秒06的成績，可惜因為順風風速過大，未被認定為世界紀錄）。

吳艷妮除了顏值高，還有流量與話題。（取材自微博）

拿世界級獎牌 還有距離

目前來看，12秒50是「具備世界級競爭力」的門檻，跑進12秒50，就有望衝擊世界級的獎牌，以這個標準來說，吳艷妮還有距離。

還好亞洲範圍內還沒這麼卷，吳艷妮的成績放在2021年以來的亞洲，是妥妥的第二人，距離排名第一的福部真子只有0.03秒的差距，但她後面的印度選手亞拉吉，也在大運會同一天跑出12秒78的成績獲得銅牌。所以換句話說，吳豔妮目前的水平可以形容為：國內頂流，亞洲一流，世界二三流。

考慮到吳艷妮26歲的年紀已達到田徑跑者的黃金期，未來幾年應該就是她成績的巔峰期。

在2020年之前，她在國內的最佳成績都無法突破13秒，當時關於她的新聞報導也不多，即使有，多半也是在「其他選手」那一欄。

但在2020年9月的全國田徑錦標賽上，吳艷妮跑出13秒09的成績，刷新個人紀錄，也一步步拉近自己和13秒大關的距，吳艷妮開始逐漸得到關注。

從2021年開始，吳艷妮的競技水準大幅提升，最好成績能穩定跑入13秒大關。在今年世大運上，吳艷妮預賽就跑入13秒，半決賽12秒86，決賽12秒76，雖然只獲得銀牌，但已經創造個人和國內現役最佳成績，還獲得巴黎奧運 會的參賽資格。