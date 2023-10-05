乘載失意和失業 北京雍和宮能解年輕人的焦慮？

在雍和宮上香的年輕人。（取材自微博）

盡管神佛不一定保佑願望實現，但一片充盈希望、平等的空間，總是可以安撫波動難平的心緒。有人調侃，雍和宮的人流是經濟風向標，經濟愈差，人愈多。年輕人的焦慮，雍和宮的神明和開光法物都知道。

最近，去北京 雍和宮燒香的人都發現，雍和宮裡35歲以下的年輕人，比以前更多了，他們虔誠地向正殿叩首，認真地上香，專注的神情和背著的名牌包，詮釋了他們的失望與希望。一個年輕網友則這樣形容自己自己去雍和宮上香的感觸：「小時候總覺得迷信，長大以後，發現成年人的世界崩落只在一瞬間，這裡才是心靈的寄託和慰藉」。

排隊3小時 只為買手串

每日人物報導，雍和宮火了，這座由三牌五殿構成的古老寺廟，正成為時下年輕人的新寵兒。他們來這裡祈福考試、求職或尋找心靈解困，一串排隊三小時「請」到的香灰琉璃手串，成了社交網路的硬通貨，甚至因此衍生了手串帶請業務、海外代購服務，300歲的古寺廟一時風頭無限。也無怪有網友調侃，「當代年輕人在上班和上進之間，選擇了上香。」

網友曬出自己去雍和宮買的香灰琉璃手串。（取材自微博）

據國家統計局信息，今年中國青年失業率持續處於較高水準且逐月攀升，從1月的17.3%升到6月的21.3%，此後因「健全優化」調查統計工作，8月起不再發布青年失業率數據。9月則稱青年人就業在8月出現明顯改善，但仍未發布具體數字。有外媒稱去年16到24歲青年就有600多萬人失業，今年勢必更高，港媒則引述有年輕人稱，目前「身邊10個朋友7個待業」。

當生活中的不確定性愈來愈大，這些困難並不能全靠努力就解決，而焦慮愈演愈烈，就累積成為精神內耗。除了盡人事，剩下的便是聽天命，因此求佛就成了年輕人絕佳的情緒出口。他們開始走進寺廟，為不安的心靈尋求寄託的場所。在寺廟，評判一個人的標準終於不是上岸分數、院校等級和加班時長，而是「虔誠」，這多少讓他們感到鬆一口氣。

當失意和失業年輕人都湧向了雍和宮，這裡也「卷」了起來，上香、磕頭甚至求開光法物都要排長隊，去一回就要花上好幾個小時。但他們不以為意，仍一個勁兒地往雍和宮跑。年輕人愛去雍和宮的原因之一，是因為雍和宫出了乾隆、雍正兩位皇帝，是「龍潛福地」，且如今的雍和宮有神佛真身坐鎮，各殿的神仙們都得招呼到，特別靈驗。

雍和宮在社交平台掀起過幾次浪潮，最近的一次是2023年2月的金剛舞會。這是一場被高度期待的法會，因為疫情緣故已經停辦了三年，每天限額兩萬張門票提早就被預訂一空。

據北京日報報導，雍和宮大願祈禱法會，又稱善願日、傳昭大會，藏語稱「曼蘭欽摩」，是藏傳佛教格魯派寺院的重要節慶日。老北京民間俗稱雍和宮「打鬼」。明永樂七年（1409年）宗喀巴為紀念釋迦牟尼在拉薩大昭寺舉行大願祈禱法會並形成慣例，清康熙末年傳到北京，從此雍和宮在每年農曆正月23日至2月初一日都舉辦大願祈禱法會。正月29日、2月初一日兩天要跳金剛驅魔神舞。

據微信 公眾號「首席人物觀」報導，在金剛舞會中，當頭戴龍角面具，穿著各色彩衣的演員引著大師與幾位喇嘛出來時，現場幾乎所有人都掏出手機拍照，扮演仙官的演員將「小鬼」捉住的瞬間，大家除了繼續拍照，也不斷鞠躬作揖，口中小聲念叨著願望。

打鬼法會 帶來感動與希望

最後，當「祝福國泰民安，風調雨順，祝福各位身心康泰，六時吉祥」的結束語響徹在雍和宮的藍天下時，一位頭髮微捲的中年人掏出手絹開始擦眼淚，民眾爭相重覆著這16個字。許多年輕人因為這澎湃的期待環繞在雍和宮的場景所感動。

北京雍和宮僧人跳金剛驅魔神舞，吸引民眾到場觀看。（中新社）

雍和宮火了，年輕人的焦慮有解了嗎？

報導引述第一次來雍和宮的年輕人毛球說，他的本意只是陪朋友來許願，兩人是大學同學，畢業後先後來到北京，如今已經是第5年。

毛球說，對於來雍和宮，他是疑惑的。2019年，雍和宮第一次在互聯網引起廣泛討論，朋友跟風走進了雍和宮，求的是能順利找到工作。盡管後來工作找得並不順利，朋友卻習慣了時常來雍和宮上柱香，來的次數多了，自然也就買過些開過光的手串項鏈。

毛球很快找到了答案。兩人上香後，朋友揣著上次求來的手鏈去開光處開光，毛球坐在正殿的台階上等候，看見一對中年夫妻在虔誠地向正殿叩首，三個年輕女孩認真地正面向一間已經落鎖的宮殿上香，盡管不確定殿裡還有沒有神仙的塑像，但至少在那一刻，香客們專注的神情，詮釋了希望。

布布是在今年2月19日下午2點半，在雍和宮觀看完金剛舞會後，來到正殿上香。27歲的布布在北京生活了8年，兩次來雍和宮的時間倒相隔不足一年。與上一次有事相求不同，布布這一次來雍和宮的目的是和佛祖做個解釋。

大批市民趕在新年湧進雍和宮燒頭炷香祈福，其中不乏年輕人。（中新社）

免費贈香 更匯聚人氣

2022年春天，布布第一次走進雍和宮，許願可以找到一份穩定的工作。彼時的她剛完成失業3個月後的第一場面試，內心焦灼不已。布布從雍和宮出來，果然很快收到了新工作的offer，然而在努力工作了3個月後，她再次遭遇了裁員。

布布認為原因是自己沒有按時去還願。於是今年再來到雍和宮正殿上香，除了和佛祖解釋自己上次不知道許願後要還願外，只請佛祖繼續祝福自己身心康泰，六時吉祥，沒有再許下更具體的願望。布布還花了666塊（人民幣，下同）請算命老師打卦，卦象顯示這是觸底反彈的一年。

無論是否應驗，買幾個如香灰琉離手串等的開光後法物帶在身邊，幾乎是這群虔誠的年輕人來到雍和宮必走的行程。當年輕人焦慮成了一門生意，付費與服務正如天平的兩端，砝碼需要精準的衡量，包括雍和宮。

在這裡，一處為雍和宮變現的地方叫做法物流通處，除了開光處，更多的地方則用來售賣商品，價格從幾百到上萬都有。但在金剛舞會的兩天，售賣處被暫時關閉，只留下免費的開光處服務老顧客。讓人想到雍和宮現任主持胡雪峰曾多次公開強調的：「一個企業想要發展必須創立品牌，產品質量要過關。」

報導認為，這是雍和宮智慧的克制。這位在雍和宮度過半生的僧人胡雪峰，15歲便從東北來到雍和宮出家，成為住持的第3年，開始帶領僧眾們勸說香客們量力而行，不燒「高香」與「大香」，還積極推動了「北京市宗教場所燃香安全規範」，到了2013年，胡雪峰索性宣布對所有香客「免費贈香」，禮佛者只需要花25塊的門票錢。

年輕人在北京雍和宮燒香祈求好運。（路透）

那是全國寺廟大興燒香的時代，「免費贈香」無疑會中斷重要的香火來源。但從產品的角度而言，這不妨試為降低門檻，吸引人氣的好辦法。流量轉化成了購買力。盡管雍和宮並未對外披露財務數據，但在小紅書 上搜索雍和宮，已經有超過10萬篇筆記和近9000件商品。

焦慮商機 帶動網購潮

儘管雍和宮的官方聲明中，並不建議大家代購「開光產品」。但因需求龐大，愈來愈多年輕人購買這些產品，除了祈願，也把這些產品當做潮流品追逐，這也催生了周邊生意。

一位做雍和宮珠串代購的女孩，已經在小紅書拉了5個超過500人的群，幾乎每天都有客人拿著照片主動在群裡問價。有年輕人說，與雍和宮的手串結緣，除了讓自己對未來重新懷抱希望，他也在這串珠子裡，找到能讓自己沉浮的心靈可以停泊的港灣，多貴都要想辦法買來戴在自己手上，撫慰自己不安定的情緒。

一個細節發生在雍和宮裡。一位購買珠串的男孩不小心重複付款後，在被告知第二天錢會原路退回時不放心地詢問是否有憑據，結果換來售貨阿姨一臉詫異：「我雍和宮差你那1000多塊錢？」

報導總結，會引流，懂變現，新老用戶甚至會相互指點，互相啟發，雍和宮「活」成了互聯網公司們羨慕的樣子。