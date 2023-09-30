從遊戲一躍成國際體育賽事項目 電子競技甩汙名
本屆杭州亞運，電子競技首度作為正式比賽項目亮相，中國隊不負眾望登頂，帶回「王者榮耀亞運版本」首金。電子競技在2003年被中國列為第99個正式體育競賽項目，從遊戲走向體育，擺脫汙名走向榮耀，國家隊「打遊戲」，每一步都不容易。
72年歷史的亞運會，迎來了一項新運動，一項需要人與計算機配合的運動，一項沒多少肢體觀賞性的運動——電子競技。
這是電競首次成為亞運會正式比賽項目，也是全球迄今為止，電競在最高級別綜合性運動會上的初次正式亮相。
根據官方售票方案，電競項目決賽最高檔票價高達1000人民幣，成為杭州亞運最貴門票之一，也是唯一需要抽籤才能購票的比賽。
雖然20年前電競已經被官方納入正式運動項目的名籍，但電競始終在小圈子裡「圈地自萌」。在公眾意識中被接納為體育，滿足綜合性運動會的標準，最終進入綜合性運動會，電競走過了漫長崎嶇的道路。
集訓嚴苛 半個月500場
此次杭州亞運會電競比賽設置了7個小項——「英雄聯盟」、「王者榮耀亞運版本」、「和平精英亞運版本」、「刀塔」、「夢三國2」、「街霸5」、「足球在線4」。中國電競隊由包括31名電競運動員在內的40人組成，分屬6個項目，規模超過跳水、乒乓球、羽毛球、排球等傳統體育項目。
與傳統體育項目通過比賽層層選拔的方式不同，此次電競國家隊選拔，採取版權方推薦的方式。所謂版權方，是指電競項目的製作方或代理方，例如中國出品了「王者榮耀」的騰訊公司。
今年5月，國家體育總局陸續公布各項目候選選手名單後，這些候選選手一頭扎進封閉的集訓場，開始集訓。
「王者榮耀亞運版本」國家集訓隊主教練李托指出，項目集訓從5月16日開始，當月最後一天結束。在深圳坪山的基地裡，選手們每天9點前起床，一共展開超過500場次的小局訓練，進行了密集高強度的隊內訓練，22位運動員候選人經受了嚴苛的評估。
集訓隊的技術訓練從每天下午開始，上午則會安排一些輔助但十分必要的培訓項目，包括反興奮劑知識、公關意識課程、心理培訓等。這些特殊的培訓，成為每個集訓隊的常規安排，「英雄聯盟」集訓隊也安排了言行規範課程、性格測試等內容。這些技術訓練之外的培訓項目，延續到了兩個月之後的國家隊訓練中。
考察言行 需背景調查
職業聯賽就像一個封閉的泡泡，極盡周到地保護著電競選手，他們只需要心無旁騖地展示出自己的競技水平。而亞運會則是一個向所有公眾打開的平台，要想駕馭這個平台，某種程度上，他們必須是全方位做到最好的。一位曾服務於電競國家隊的專家說，選手們需要接受背景調查，考察過往的言行。此外，他們還需要培訓一些國家隊運動員所需的必備能力。
「英雄聯盟」項目國家隊主教練朱開說，以前自己更多是以俱樂部主教練的身分帶領團隊，大多時候俱樂部的成績只會影響到俱樂部自己和俱樂部的粉絲。而擔任了國家集訓隊主教練，身分發生轉變，一言一行都被更大範圍的社會大眾所關注，也承載著他們的期望和支持，自然壓力也隨之而來了。
在國家隊，電競選手們開始認識一項關鍵的任務：反興奮劑。
「足球在線4」主教練許澤西說，反興奮劑象徵著電子競技項目與傳統體育的融合，電競在往規範化、體育化的方向走，站在傳統體育的肩膀上。「夢三國2」主教練張迪表示，反興奮劑在電競領域比較少見，隨著電競的逐步專業化，後續可能會成為各大電競賽事的基本要求，電競選手們應該做好準備。
選手考量 要有榮譽感
亞運會與職業聯賽不同，這是一個代表國家出征的比賽，選手胸口繡著國旗，得了冠軍會升國旗奏國歌。選拔標準除了競技實力，還有針對亞運會國家隊的一些綜合素質考量，這些考量包括國家榮譽感。
張迪指出，國家隊選拔不單單只以選手的過往成績和技術水平作為評選依據，選手的集訓積極性、紀律遵守情況、個人價值觀、主觀意願度等都會作為考量因素。首先運動員必須具有優秀的個人品德素養。這是代表國家參賽，「對此我們是非常嚴肅認真的」。
5年前亞運會 中表演賽鏖戰12小時
5年前的雅加達亞運會，電競項目也躋身其中，只不過是作為表演賽，獎牌不計入總榜。
那年夏天的比賽打得很辛苦，「王者榮耀國際版」比賽鏖戰了12小時才落幕，中國隊最終奪得金牌。「皇室戰爭」的比賽也激戰超過10個小時。不論是對於選手體能、觀眾耐心，還是賽事轉播，這種漫長到失控的比賽都不適應亞運會。
賽制可控 確定3戰2勝
5年後的杭州亞運，電競項目確定為三局兩勝賽制，比一般聯賽更短，相比於激烈性和觀賞性，亞運更需要可控性。
中國在杭州拱墅區建了一個先進的電競館。參賽規模也比雅加達大了很多，一共有500多名各國選手參賽，烏茲別克這樣一個在電競世界裡不顯眼的國家，也派隊參加了7個項目。從雅加達到杭州的5年，亞洲的電競氛圍肉眼可見地濃厚了起來。
雅加達表演賽之後，電競首先在亞洲開始了進入運動會的嘗試。2019年，在第30屆東南亞運動會上，電競首次成為綜合類運動會的正式項目。2020年12月16日，在第39屆亞奧理事會全體代表大會上，電子競技獲准列為杭州亞運會正式比賽項目。
「探討和準備的時間已經結束。現在是交卷的時候了。」2023年6月，亞洲電子體育聯合會（簡稱亞電體聯）主席霍啟剛說得很乾脆。
說這番話的時候，他正在「亞運征途」（RDAG）開幕式現場，距離杭州亞運會的電競比賽還有3個月。
「亞運征途」的電競比賽，它被視為亞運會的前站，7個項目與亞運會完全重合。比賽由亞奧理事會和亞電體聯共同發起。全亞洲分東亞、南亞、東南亞、中亞、西亞五大賽區、45國參賽，由此產生各項目亞洲官方排名。
「亞運征途」不僅要建立亞洲電競的官方排名，探索官方電競賽事的標準和模式，還有另一個目的：推動各個國家建立自己的電競國家隊。
霍啟剛說明，亞運征途賽事的重大意義在於，它將支持亞洲各國在各個電子體育項目中國家隊的組建，這也是電子體育邁入國家級別綜合賽事的重要一步。今年6月，亞運征途第一階段比賽在中國澳門舉辦，共進行了104場比賽，433名運動員和隨隊人員參加，以確定每個項目的亞洲排名。
身分正名 選手終獲肯定
2017年，亞洲電子競技聯合會在亞奧理事會主導下進行了改選，更名為亞洲電子體育聯合會，霍啟剛當選為主席。從電腦遊戲到電子競技到電子體育，在亞洲，電競謀求「體育」身分的願望越來越強烈。
「回顧過去的6年……我們從未放棄我們的夢想——讓電子體育成為一項被認可的運動。」今年7月，霍啟剛在深圳的一次峰會上說。
由於一些原因和偏見，讓電競這項運動始終處於被汙名化之中。進入亞運，對於電競行業一直渴望的去汙名化，是令人振奮的一步。
電競選手登上亞運會，好比搖滾歌手登上春晚、純商業片導演拿下奧斯卡，是一種被官方和主流承認的象徵。一位杭州亞運國家隊的電競選手說，自從入選亞運國家隊以來，家人對他的表揚比過去20多年加起來還要多。
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