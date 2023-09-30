從遊戲一躍成國際體育賽事項目 電子競技甩汙名

在杭州電競中心舉行的杭州亞運會王者榮耀亞運版本半決賽中，中國隊以2比0戰勝泰國隊，中國隊選手蔣濤在比賽中。(新華社)

本屆杭州亞運 ，電子競技首度作為正式比賽項目亮相，中國隊不負眾望登頂，帶回「王者榮耀亞運版本」首金。電子競技在2003年被中國列為第99個正式體育競賽項目，從遊戲走向體育，擺脫汙名走向榮耀，國家隊「打遊戲」，每一步都不容易。

72年歷史的亞運會，迎來了一項新運動，一項需要人與計算機配合的運動，一項沒多少肢體觀賞性的運動——電子競技。

這是電競首次成為亞運會正式比賽項目，也是全球迄今為止，電競在最高級別綜合性運動會上的初次正式亮相。

根據官方售票方案，電競項目決賽最高檔票價高達1000人民幣，成為杭州亞運最貴門票之一，也是唯一需要抽籤才能購票的比賽。

雖然20年前電競已經被官方納入正式運動項目的名籍，但電競始終在小圈子裡「圈地自萌」。在公眾意識中被接納為體育，滿足綜合性運動會的標準，最終進入綜合性運動會，電競走過了漫長崎嶇的道路。

集訓嚴苛 半個月500場

此次杭州亞運會電競比賽設置了7個小項——「英雄聯盟」、「王者榮耀亞運版本」、「和平精英亞運版本」、「刀塔」、「夢三國2」、「街霸5」、「足球在線4」。中國電競隊由包括31名電競運動員在內的40人組成，分屬6個項目，規模超過跳水、乒乓球、羽毛球、排球等傳統體育項目。

與傳統體育項目通過比賽層層選拔的方式不同，此次電競國家隊選拔，採取版權方推薦的方式。所謂版權方，是指電競項目的製作方或代理方，例如中國出品了「王者榮耀」的騰訊公司。

今年5月，國家體育總局陸續公布各項目候選選手名單後，這些候選選手一頭扎進封閉的集訓場，開始集訓。

「王者榮耀亞運版本」國家集訓隊主教練李托指出，項目集訓從5月16日開始，當月最後一天結束。在深圳坪山的基地裡，選手們每天9點前起床，一共展開超過500場次的小局訓練，進行了密集高強度的隊內訓練，22位運動員候選人經受了嚴苛的評估。

集訓隊的技術訓練從每天下午開始，上午則會安排一些輔助但十分必要的培訓項目，包括反興奮劑知識、公關意識課程、心理培訓等。這些特殊的培訓，成為每個集訓隊的常規安排，「英雄聯盟」集訓隊也安排了言行規範課程、性格測試等內容。這些技術訓練之外的培訓項目，延續到了兩個月之後的國家隊訓練中。

在杭州電競中心舉行的杭州亞運會英雄聯盟本四分之一決賽中，中國隊教練朱開與選手卓定（前）在比賽前交流。(新華社)

考察言行 需背景調查

職業聯賽就像一個封閉的泡泡，極盡周到地保護著電競選手，他們只需要心無旁騖地展示出自己的競技水平。而亞運會則是一個向所有公眾打開的平台，要想駕馭這個平台，某種程度上，他們必須是全方位做到最好的。一位曾服務於電競國家隊的專家說，選手們需要接受背景調查，考察過往的言行。此外，他們還需要培訓一些國家隊運動員所需的必備能力。

「英雄聯盟」項目國家隊主教練朱開說，以前自己更多是以俱樂部主教練的身分帶領團隊，大多時候俱樂部的成績只會影響到俱樂部自己和俱樂部的粉絲。而擔任了國家集訓隊主教練，身分發生轉變，一言一行都被更大範圍的社會大眾所關注，也承載著他們的期望和支持，自然壓力也隨之而來了。

在國家隊，電競選手們開始認識一項關鍵的任務：反興奮劑。

「足球在線4」主教練許澤西說，反興奮劑象徵著電子競技項目與傳統體育的融合，電競在往規範化、體育化的方向走，站在傳統體育的肩膀上。「夢三國2」主教練張迪表示，反興奮劑在電競領域比較少見，隨著電競的逐步專業化，後續可能會成為各大電競賽事的基本要求，電競選手們應該做好準備。

選手考量 要有榮譽感

亞運會與職業聯賽不同，這是一個代表國家出征的比賽，選手胸口繡著國旗，得了冠軍會升國旗奏國歌。選拔標準除了競技實力，還有針對亞運會國家隊的一些綜合素質考量，這些考量包括國家榮譽感。

張迪指出，國家隊選拔不單單只以選手的過往成績和技術水平作為評選依據，選手的集訓積極性、紀律遵守情況、個人價值觀、主觀意願度等都會作為考量因素。首先運動員必須具有優秀的個人品德素養。這是代表國家參賽，「對此我們是非常嚴肅認真的」。

亞運電子競技項目王者榮耀亞運版本決賽在杭州電競中心進行，中國隊以2:0戰勝馬來西亞隊，贏得冠軍。圖為中國隊隊員向觀眾致意。 (中新社)

5年前亞運會 中表演賽鏖戰12小時

5年前的雅加達亞運會，電競項目也躋身其中，只不過是作為表演賽，獎牌不計入總榜。

那年夏天的比賽打得很辛苦，「王者榮耀國際版」比賽鏖戰了12小時才落幕，中國隊最終奪得金牌。「皇室戰爭」的比賽也激戰超過10個小時。不論是對於選手體能、觀眾耐心，還是賽事轉播，這種漫長到失控的比賽都不適應亞運會。

賽制可控 確定3戰2勝

5年後的杭州亞運，電競項目確定為三局兩勝賽制，比一般聯賽更短，相比於激烈性和觀賞性，亞運更需要可控性。

中國在杭州拱墅區建了一個先進的電競館。參賽規模也比雅加達大了很多，一共有500多名各國選手參賽，烏茲別克這樣一個在電競世界裡不顯眼的國家，也派隊參加了7個項目。從雅加達到杭州的5年，亞洲的電競氛圍肉眼可見地濃厚了起來。

由亞奧理事會和亞洲電子體育聯合會共同發起的亞洲電子體育官方賽事——「亞運征途」日前在澳門開幕，由各項目中產生亞洲官方排名。(新華社)

雅加達表演賽之後，電競首先在亞洲開始了進入運動會的嘗試。2019年，在第30屆東南亞 運動會上，電競首次成為綜合類運動會的正式項目。2020年12月16日，在第39屆亞奧理事會全體代表大會上，電子競技獲准列為杭州亞運會正式比賽項目。

「探討和準備的時間已經結束。現在是交卷的時候了。」2023年6月，亞洲電子體育聯合會（簡稱亞電體聯）主席霍啟剛說得很乾脆。

說這番話的時候，他正在「亞運征途」（RDAG）開幕式現場，距離杭州亞運會的電競比賽還有3個月。

「亞運征途」的電競比賽，它被視為亞運會的前站，7個項目與亞運會完全重合。比賽由亞奧理事會和亞電體聯共同發起。全亞洲分東亞、南亞、東南亞、中亞、西亞五大賽區、45國參賽，由此產生各項目亞洲官方排名。

「亞運征途」不僅要建立亞洲電競的官方排名，探索官方電競賽事的標準和模式，還有另一個目的：推動各個國家建立自己的電競國家隊。

霍啟剛說明，亞運征途賽事的重大意義在於，它將支持亞洲各國在各個電子體育項目中國家隊的組建，這也是電子體育邁入國家級別綜合賽事的重要一步。今年6月，亞運征途第一階段比賽在中國澳門舉辦，共進行了104場比賽，433名運動員和隨隊人員參加，以確定每個項目的亞洲排名。

身分正名 選手終獲肯定

2017年，亞洲電子競技聯合會在亞奧理事會主導下進行了改選，更名為亞洲電子體育聯合會，霍啟剛當選為主席。從電腦遊戲到電子競技到電子體育，在亞洲，電競謀求「體育」身分的願望越來越強烈。

「回顧過去的6年……我們從未放棄我們的夢想——讓電子體育成為一項被認可的運動。」今年7月，霍啟剛在深圳的一次峰會上說。

由於一些原因和偏見，讓電競這項運動始終處於被汙名化之中。進入亞運，對於電競行業一直渴望的去汙名化，是令人振奮的一步。

電競選手登上亞運會，好比搖滾歌手登上春晚、純商業片導演拿下奧斯卡，是一種被官方和主流承認的象徵。一位杭州亞運國家隊的電競選手說，自從入選亞運國家隊以來，家人對他的表揚比過去20多年加起來還要多。