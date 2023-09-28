「景漂」捏泥巴 緩解內卷焦慮？

米亞在景德鎮的時間幾乎都是在做陶中度過的。（取材自時代周報／受訪者供圖）

為緩解心中焦慮，中國許多年輕人毅然「漂」去「詩和遠方」捏陶，有人在文具店買幾個繽紛多彩的蘿蔔刀也能解壓。在一個個小確幸、大理想的背後，是經濟復甦不如預期，因為「內卷」而想逃離現實的壓力。

最近，大批年輕人放棄996，湧入陶瓷歷史文化名城江西省景德鎮，開啟了捏泥巴的「景漂」生活。據統計，從2022年起，已有3萬多名年輕人選擇移居此地學習陶藝或創業。網友稱，「半個小紅書，都漂在景德鎮了」。有人在這裡重新找回人生的重心，也有人因耗人又清苦的生活，最終又回到城市。

英國廣播公司（BBC）在2023年9月24日一則「中國年輕人湧入景德鎮捏泥巴，能緩解『內卷』焦慮嗎？」報導指出，中國青年失業率居高不下，經濟增長放緩，許多年輕人被景德鎮的陶瓷工坊吸引，也希望從城市的「內卷」中逃離出來。

「90後」女孩在景德鎮給陶瓷打箍。圖為示意圖。（新華社）

工作不滿意 裸辭做陶

報導引述一位定居景德鎮的的前室內裝潢師曉飛說，之前她因為失業宅在家裡，日子久了，覺得「愈宅愈難受」，來景德鎮之後，她發現交朋友非常容易，來這裡的年輕人，很多和她一樣，對自己的工作不滿意，就業 壓力大，所以選擇「裸辭」來做陶，因為這裡生活成本比較低，「我們還可以在這個地方苟且地自由一兩年」，也有一種在「躺平」的感覺。

「我們經常會約在一起看日出、看日落，這樣的生活，時間上比較靈活自由，可以自己去安排。」曉飛說，在景德鎮，想做陶瓷的時候就做，如果突然沒有靈感了，可以去大自然找靈感和放鬆一下，比較沒有壓力，她「在景德鎮感受到了以前沒有的快樂和自由。」

而據時代周報旗下微信 公眾號「讀城記工作室」的報導，漂，是現在多數年輕人的生活方式。有些人追求自由，嚮往寧靜，想要實現自己創業夢，景德鎮這樣一個古樸寧靜，千年來只專注於做一件事的江南古城便自然地進入了他們的視線。加上國潮興起，年輕人被陶瓷技藝所吸引，從四面八方來到景德鎮學藝、旅遊和定居。

據不完全統計，每年有3萬多人來到景德鎮學習陶瓷製作工藝，期待在這裡找到理想的生活及事業。

身為3萬分之一，蘇鑫沒有想到，她在景德鎮一漂就是4年。 最初她只是想在景德鎮學完一個月的陶藝課程後便會回到廣州，卻被陶瓷文化所吸引，留下來擔任一間陶社的助教。「這裡有最完備的陶瓷產業鏈，也有技藝最高超的製瓷師傅，遇到任何瓶頸和問題，都可以隨時請教和學習。」

未來她想回到廣州開設工作室，兼顧作品創作和陶藝教學。「像我的話，是沒有想過要靠這個賺多少錢的，只是因為自己喜歡這個東西，然後能靠賣自己的作品生活就好，回到廣州之後，我想把陶藝帶給更多人， 讓他們體會做陶時那種專注當下的狀態，釋放自己的壓力。」蘇鑫說。

但並不是所有到景德鎮的年輕人都會進入陶瓷這個行業。報導指出，2021年去景德鎮學陶的米亞表示，據她觀察，去景德鎮學習陶藝的年輕人分為三種，一種是因為興趣，學一兩個月玩一玩，感受一下；第二種是在景德鎮學了幾年後發現不能靠陶瓷來生存，決定離開；第三種是把陶藝當成自己一輩子的事業，最終選擇留在景德鎮，或者是回到其他城市，開一個工作室。

年輕人在微博上發文分享自己在景德鎮捏陶的快樂，形容「來江西印象超棒，每一餐都好吃不踩雷」。（取材自微博）

沒想像療癒 毅然放棄

米亞是「景漂」群的第二種，兩年前，她帶著對陶藝的好奇和憧憬來到了景德鎮，希望透過幾個月的學習後，利用積累的資源開一個陶吧，但學了一個月後，她主動放棄了這個想法。

「其實做陶器並沒有想像中的那麼療癒，從經營者的角度來說，它是一個非常基礎性的工作，而且非常的消耗人，過程中還會發生很多意料之外的事件，比如裂底 、把手開裂等等，其實是一件很吃力不討好的事情。」米亞說，這裡清苦的生活也勸退了許多人，「景德鎮生活成本很低，對應著生活水平不高，其他的設施都比較落後，這也使得很多年輕人離開了。」

不過，愈來愈多陶瓷人才湧入，景德鎮正在積極做出改變。 比如以陶溪川為代表的文創街區，透過新業態植入，截至今（2023）年3月，已吸引1.8萬名「景漂」、2902個孵化創業實體、帶動上下游10萬餘人就業，榮獲國家級文化產業示範園區、全國雙創示範基地等稱號。「景漂」們在這裡重塑自己的人生，也讓這座延續千年窯火的城市煥發新生。

網友曬出的粉色蘿蔔刀。（取材自微博）

蘿蔔刀紓壓？ 恐激發孩子暴力傾向

「想買一支蘿蔔刀。」在中國的社群平台上，經常可見中小學生和年輕網友發出這樣的心情帖子和留言。他們所稱的蘿蔔刀，是近來突然走紅網路的一種以彩色塑膠製成的玩具刀，只要一甩，就能輕鬆亮出「刀片」或收回，是他們口中能緩解焦慮和壓力的「解壓神器」。不過專家說，這種塑膠刀仍有安全疑慮，且孩子們扎堆「互捅」，可能激發孩子的暴力傾向。

惠州日報報導，蘿蔔刀最近突然暴紅，很多小學生、國中生都會購買玩耍，有的成年人也玩，還稱其為解壓縮玩具。據他們的體驗，一甩「刀片」出來，再一甩就回去了的過程「很療癒」，且不是銳利的真刀，傷不了人，許多中小學生下課玩，除了自己甩，也會和同學比誰甩得漂亮，或是互相戳來戳去，有人瘋到連上課也偷著玩。

報導指出，孩子們玩的蘿蔔刀是塑膠仿刀玩具，借助自身重力實現刀體滑動，也叫重力蘿蔔刀。大多數學校周邊的小店都有售賣，價格在5元（人民幣，下同，約0.68美元）上下，在電商平台上價格更低，單價在2至3元一把。

在多家購物網站上發現，這款蘿蔔刀的銷售量驚人，很多款商品單月銷售量已經賣到超過10萬把，少的也有幾萬件。價位在幾元到20元不等，不僅各種色彩和造型繽紛多樣，其中還有金屬蘿蔔刀、夜光蘿蔔刀等不同類型，價位更高。

3D列印 仍有安全隱患

一位商家表示，這種蘿蔔刀是一種緩解焦慮和壓力的玩具，形狀非常可愛，就像胡蘿蔔一樣，所以人們也稱之為「胡蘿蔔刀玩具」。它由3D列印塑膠製成，刀片不鋒利，不必擔心它會割傷手指。不使用時刀片隱藏在刀鞘中，使用時只需輕輕一彈，即可依靠重力和慣性將刀片甩出。

此外，少數大學生、上班族也會購買這種玩具，他們在面臨學習或工作壓力，會有坐立不安的習慣，有了這款玩具，能夠在一定程度上抑制那些不良習慣。

但不少家長也提出了質疑與擔心，這玩具真的適合小孩玩嗎？通過試驗發現，有幾款蘿蔔刀雖然是塑膠材質，但是尖頭處很硬，稍微用力，便能插破白紙，扎入蘋果。有些短視頻平台，在銷售的同時也教導購買者如何去玩，還教怎麼去刺、扎別人。對成人來說是個玩笑，但對孩子來說，潛移默化就會受到影響。

多名小學老師表示，雖然這是玩具，但它可以像刀一樣捅出去，當孩子在課間拿著刀跑來跑去，萬一摔倒或失控捅向同學們，安全隱患非常大。當用玩具蘿蔔刀甩和刺形成一種習慣，那麼就很容易受傷及其他同學。

報導引述國家二級心理諮商師查獻瓊表示，玩耍蘿蔔刀主要通過手部，可以鍛鍊孩子的手指靈活度，對開發大腦也有一定的積極輔助作用；有些蘿蔔刀還帶有夜光，可以增加孩子的趣味感、緩解壓力。

但查獻瓊也提醒，孩子玩蘿蔔刀時，最好有大人監管，因為孩子在把玩「蘿蔔刀」過程中，拿著玩具刀想戳誰就戳誰，甚至互相戳，對於年齡較小、還沒有形成安全意識的孩子來說，可能會激發孩子的暴力傾向，增加了他們拿到真刀時做出同樣舉動的風險。