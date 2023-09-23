內卷安慰劑 邊熬夜邊服用 「防猝死套餐」火了
輔酶Q10、D3、魚油、葉黃素…一長串營養品的組合是目前最受年輕人歡迎的「防猝死套餐」。面對工作的內卷與壓力，改變不了環境，只好強化自己的身體素質。只是，保健品真的是有吃就有用嗎？遠離猝死，恐怕不是「吃得全就是吃得好」。
「因為工作需要，我幾乎每天都熬夜，總覺得胸口悶，尤其是熬到凌晨3時之後更加難以入睡，很怕哪天會猝死…」網友「雪梨」供職於一家互聯網公司，她因為常常加班，寫下了對身體狀態的憂慮。
在極度內卷化的中國職場，「996」（指早上9點上班、晚上9點下班，一周工作6天）、「5+2」（指除正常的5天上班日，周末也需工作）、「白加黑」（指必須經常熬夜加班）成為常態。
熬夜加班 猝死年輕化
重慶廣播電視台知名主持人李林日前傳出猝死消息，李林因感冒尚未痊癒就去運動，導致突發性心肌梗塞離世，而他年僅42歲。
杭州網引述浙大二院急診科副主任醫師盧驍就說，「我們在臨床中發現，如今發生猝死的人群愈來愈趨於年齡化。最近兩個月裡，我們在急診中就遇到了5、6例猝死病例，他們年紀都很輕，年齡集中在20多歲到40多歲。」
有20多歲的女孩熬夜通宵沒睡覺，第二天返家休息就沒再醒過來；也有40歲的男子下班後在睡夢中過世。許多上班族都壟罩在猝死的陰霾下，意外在民間催生出「防猝死套餐」。
所謂「防猝死套餐」並不是真的餐點，而是一系列保健品的組合。一般是由輔酶Q10、魚油、葉黃素、維生素D3，和Omega3系列不飽和脂肪酸、鎂、維生素B等保健品組成。
有嘗試過的網友稱「這個套餐太強了，吃了完全不累」。
雪梨也分享了她自用的「套餐」：輔酶Q10早午餐後各1粒，保護心臟健康；魚油晚餐後2粒，養護皮膚又助眠；複合維生素B早餐後2片，控油；維生素C早餐後1片，去黃提亮；葉黃素每日1粒，護眼……。
補品吃夠猛 相信能續命
「防猝死套餐」衝上熱搜後，不少網友便一邊描述著自己的不良生活習慣，一邊自豪地曬出自己精心搭配的「防猝死配方」，為此家中更是堆滿了各種用來續命的瓶瓶罐罐。
「每天睡4個小時精神都很好」、「真的減緩心悸了」、「情緒平和不少」，網友各種有效的分享，成為「防猝死套餐」最好的背書。不少人認為只要補得夠猛，最後都可以「正負相抵」。
但是，這些「防猝死套餐」真的管用嗎？
農視網引述中國醫學科學院藥物研究所研究員吳松表示，把這幾樣湊在一起命名為「防猝死套餐」，這種說法本身就不正確。因為猝死是疾病的一種，而保健食品本身不具有治療或預防的臨床作用，可以食用但只能作為保健輔助。
他提到，輔酶Q10對保護心血管系統有一定作用，魚油某種程度上有助於降低血脂、預防血管硬化，葉黃素保護眼睛，維生素D3對鈣的吸收和預防感染疾病方面有作用。不過，由於它們的作用各不相同，也就難以達到對症下藥的目的。
吳松認為，「防猝死套餐」的搭配要根據每個人的身體需求情況有所側重，不能把一堆東西都攢到一起胡亂吃，也不能淺顯地認為「吃得全就是吃得好」。
濫用保健品 醫稱不靠譜
有諸多相關領域專家也發微博對「防猝死套餐」提出質疑，紛紛表示這個配方鐵定沒有真的防猝死的作用。
如浙大二院急診科盧驍醫師就發文稱，「如果你有熬夜、吃夜宵、酗酒、抽菸、不運動各種不良生活習慣，套餐裡面必須加一個靠譜的急診科醫師，否則VIP套餐也救不了你了。」
而在現實生活中，也有不少因濫用藥品和保健品而引發肝損傷的案例。
中國青年報提到，2022年7月，浙江杭州一名53歲男子每天8顆維生素吃出肝衰竭；2022年9月，浙江杭州一位28歲程序員網購生發丸吃成肝損傷。
廣州市紅十字會醫院藥學部主任張述耀指出，保健品可以作為健康生活方式的一部分，但不能替代均衡飲食和健康生活方式，濫用保健品的危害遠超大家想像。
長沙市第三醫院藥學部副主任劉麗華則稱，在醫學上有一種名為「安慰劑效應」的說法，也就是在人們花了比較昂貴的價格購買了相關藥品（保健品）後，從心理上產生一種認同感，「我買的東西是有效的」。
猝死高危群多不良習慣 掌握7救命關鍵
臨床上，猝死分為心源性猝死和非心源性猝死，心源性猝死占總人群的80%以上。
長沙晚報報導，據中國國家心血管病中心統計，中國每年心源性猝死者高達55萬人。而在心源性猝死中，有50%左右的患者是由於冠心病。此外，急性心肌梗死、肥厚性心肌病、先天性冠狀動脈異常、瓣膜性心肌病等也可能是導致心源性猝死的原因。
非心源性猝死的原因包括其他系統疾病，如氣道梗阻、睡眠呼吸暫停等呼吸系統疾病，或急性腦血管病等；也可能是藥物或毒物中毒、過敏、精神應激、水電解質代謝紊亂、嚴重感染等所致。
對於沒有心血管疾病的年輕人而言，猝死的高危因素多是不良生活習慣，如長期缺覺熬夜、飲食不規律。無法保證充足的整睡眠、深睡眠，營養不均衡的飲食等不健康的生活習慣，會導致人體多臟器失調、免疫系統崩潰，發生猝死的風險就會增加。
湖南省職業病防治院內一科主任曾妍表示，與心血管疾病屬於「老年病」的固有認知不同，近年來心血管疾病年輕化趨勢日趨明顯，而且部分起病隱匿，疼痛並不集中在前胸處，可能出現背疼、牙疼，以及腹痛、嘔吐等消化道症狀。若民眾覺得自己在一段時間內過度勞累，同時察覺免疫力下降，易發生感冒、感染等狀況，建議留意自身健康狀況，警惕猝死的發生。如有不適應及時就醫，以排除風險。
那麽，什麽才是預防猝死的正確做法呢？
農視網提到幾個要點：
1.減少熬夜
熬夜的傷害是潛移默化、逐漸積累的，長期熬夜疊加勞累更是會極大加重心臟負荷，讓身體雪上加霜。因此不管工作再忙、事情再多，都應該優先保證睡眠時間。
2.及時就診
無論少年還是老年，一旦出現持續性胸痛、胸悶、冷汗等，都可能是猝死的徵兆，應及時去醫院就診。
3.合理飲食
首先，別吃太飽、過多的食物，特別是高蛋白、高脂肪食物，會加重心臟負擔。其次，相比起種類繁多的保健品，天然的蔬菜、水果已涵蓋了人體所需的一切營養元素，包括人體不能合成的微量元素，比如葉黃素，從蘿蔔、玉米、雞蛋、菠菜、青花菜就能補充。
4.戒菸戒酒
很多容易發生猝死的病人一邊吃著降壓藥、降糖藥，一邊參加各種酒局。實際上，在用藥治療的同時，良好的生活習慣同樣重要。
5.避免久坐
科學研究發現，一動不動的生活方式帶來了諸多的健康問題，是造成癌症、失能和死亡的一個主要潛在原因。
6.調理情緒
很多心臟病發作是因為劇烈的情緒變動。比如，暴跳如雷引起心臟病發。另外，焦慮、壓力大等不良情緒對於心腦血管患者來說是引發猝死的一種誘因。尤其是抑鬱。
7.運動適量
很多平時不參加鍛鍊的人，在長時間跑步之後，體內心臟供血不足，導致心臟負荷過大，引起生命危險。在運動中，如果突然出現胸悶、心動過速、呼吸困難等症狀，則不能再強行運動。
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