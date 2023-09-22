智能、電競、實力、選手、阿富汗 杭州亞運5大看點吸睛

杭州亞運會將於9月23日舉行。圖為賽事地點之一的杭州奧體中心。(新華社)

杭州亞運會將登場，這是僅次於奧運的世界第二大綜合性運動會；這屆亞運會據宣傳是首屆「智能亞運會」，從場館、交通到醫療，都有更多的運用，而電競、霹靂舞、卡巴迪、藤球則是吸眼球的賽事項目；至於焦點人物，除了關注知名運動員 的表現，阿富汗 「飛翔的天使」能否出賽，也牽動眾人的心。

杭州亞運會將有來自45個國家和地區的1萬2500名運動員展開角逐，參賽選手代表的國家和地區涵蓋世界60%人口，以及在種族和文化上極盡多元的社群。

除游泳、田徑、球類等傳統奧運項目，BBC報導，具亞洲文化色彩的武術、象棋、藤球、卡巴迪（一種類似「老鷹捉小雞」的亞洲民間對抗性比賽）等則成為亞運會特有的競技項目。此外，電子競技和霹靂舞還在本屆亞運會上首次成為國際綜合性運動會的獎牌項目。此次亞運會共有五大看點，值得關注。

智能掃地機器人在杭州亞運村中工作。(中新社)

1.智能亞運 沉浸式體驗

人工智能技術未來在體育賽事會有愈來愈多的運用，據報導，杭州亞運會可能是2023年在這方面備受矚目的一項賽事。

主辦方一直宣傳本屆亞運會將是第一屆「智能亞運會」，許多革新性的沉浸式體驗和人工智能技術將投入；目前已公開的，除幫忙「帶位」的智能機器狗、自動駕駛巴士，及去年底宣布啟動的智能醫療急救保障系統，透過人工智能和5G網絡等技術，協助遙路急救診斷和醫療資源的實時調度。

據報導，亞運會的杭州奧體中心體育場、黃龍體育中心等十多個場館均安裝「智能大腦」，以智能化技術感知場館人群密度、光線等因素，自動調節溫度；還號稱運用「百米級、分鐘級」的氣象預報技術，提升氣象精準預報能力。

總部在杭州的阿里巴巴旗下阿里雲，則主導支援亞運會的雲計算系統，稱本屆亞運會將以雲計算取代傳統數據中心（IDC），從票務服務到賽事信息發布等數據處理均100+%「上雲」。「雲上亞運會」還令無法接收衛星信號的國家或者媒體都能通過「雲直播」直播賽事。

中國首座亞運會賽事標準的專業電子競技場館——杭州電競中心。(中新社)

2.電子競技 登星際戰艦

雖然亞運會參賽人士和賽事規模不及奧運，但多樣性和文化特色卻可能更勝一籌；杭州亞運會將有40個大項、61個分項、481個小項的比賽，官方稱這是史上規模最大、項目最多的一屆亞運會。

其中最引人注目的項目將是電子競技，從2018年雅加達亞運會到2021年東京奧運 作為表演項目，在杭州亞運會終於成為國際綜合運動會項目。

在新建成的「星際戰艦」中國杭州電競中心，參賽者將爭奪七個項目的七枚獎牌，分別是：「英雄聯盟」（League of Legends）、「王者榮耀（亞運會版本）」（Honor of Kings）、「和平精英（亞運會版本）」（Game for Peace）、「刀塔2」（Dota 2）、「夢三國2」、「街頭霸王5」（Street Fighter V）和「足球在線4」（FIFA Online 4）。

其中「王者榮耀」和「夢三國2」屬於中國自行研發的遊戲，「王者榮耀」專為亞運會而將中國版和國際版當中不同的英雄彌合，亞運會版本的「和平精英」則是剔除對射和大逃殺等被認為暴力和血腥的內容，並加入如跳傘、越野射擊等等體育元素。

杭州亞運會的電競項目決賽門票票價達到1000元人民幣(約137美元)，是本屆亞運會最貴的門票之一。

其他一些吸引眼球的特別項目還包括：

•霹靂舞（Breaking）—這可能是除電競之外最引人注目的亞運會新項目，明年它還將是巴黎奧運的獎牌項目。

•卡巴迪（Kabbadi）—據說起源於印度類似「老鷹捉小雞」的比賽，卻是對抗性極強的團隊運動；進攻方一名隊員要在回到己方半場之前盡可能多地觸及對方選手。

•輪滑（Rollerskating）—滾軸「溜冰」是上屆亞運會重新成為獎牌項目。

•藤球（Sepak Takraw）—源於馬來地區的東南亞傳統體育項目，被稱為「腳踢的排球」。

•武術（Wushu）—自1990年北京亞運會開始成為正式項目，分套路和散打兩個項目；此外亞運會還有柔術、空手道和克柔術（烏茲別克的傳統摔跤）

•象棋（Xiangqi）—這是中國象棋自2010年廣州亞運會之後第二次成為亞運會獎牌項目。

•花樣游泳（Artistic Swiming，韻律泳）—巴黎奧運將首次准許男子選手參加花樣游泳比賽，而杭州亞運會這項比賽中的集體項目也准許不超過兩名男子選手參賽。

在WNBA效力的女籃選手李夢將代表中國出征亞運。(新華社)

3.焦點選手 拚刷新紀錄

亞運會參賽運動員還是會看到世界頂尖選手出場獻技；在田徑場上，在東京奧運為印度奪得該國史上首枚奧運田徑金牌的男子標槍選手秋普拉（Neeraj Chopra）將再次牽動十幾億國民的心。

還有世錦賽女子金牌得主、日本選手北口榛花，及卡塔爾的亞洲跳高紀錄保持者巴希姆（Mutaz Barshim）、菲律賓的華裔「亞洲最強」撐桿跳選手蔡華強（EJ Obiena）等。

游泳項目上，中國「蛙王」覃海洋是焦點人物——他在7月福岡的游泳世錦賽上成為史上第一個包攬蛙泳50、100和200米三金的選手，他希望在亞運會同樣能奪得這三枚金牌。

而今年刷新100米自由泳亞洲紀錄的18歲中國選手潘展樂與南韓選手黃善宇在男子100自和200自賽事中的對決將備受矚目。同樣是中國占統治地位的乒乓球項目，樊振東、孫穎莎等狀態巔峰的選手悉數在列。

羽球項目，除丹麥的男單世界第一安賽龍（Viktor Axelsen）不是亞洲選手，新科世錦賽男單女單世界冠軍昆拉武特·威提訕（泰國）和安洗瑩（南韓）均會出現在杭州。

換代中的中國羽毛球隊則仍有奧運冠軍陳雨菲，日本名將山口茜和中華台北選手戴資穎也將出戰；在東京奧運會上為香港代表團奪金的男子花劍選手張家朗希望在亞運會衝擊個人和團體兩面金牌。

團隊項目，過去一年先後奪得世界盃亞軍和亞洲杯冠軍的中國女子籃球隊，在美國女子職業籃球聯賽（WNBA）效力的李夢和韓旭帶領下將力爭衝擊亞運會金牌。

女足世界盃上大放異彩的日本女足在本屆亞運會派出19歲以下青年隊出戰，水慶霞則帶領的中國國家隊出戰。

4.疫後時代 展實力機會

杭州亞運會是中國解除封鎖後舉辦的最大規模國際性綜合體育賽事，被認為是展示體育、組織和技術實力的機會。中國國家體育總局局長高志丹表示，中國代表團在本屆亞運會的目標是「取得運動成績和精神文明雙豐收」，並特別提到所有運動員「增強政治意識」。

此次中國派出本國史上第二大的亞運會代表團，共886名運動員，僅次於2010年的廣州亞運會。長年位居亞運會獎牌榜第二、但上屆被日本擠到第三的南韓，將會派出該國史上最大的亞運會代表團——共867名運動員，甚至多於八年前的仁川亞運會。

北韓也將派出代表團參加杭州亞運會，這是該國自新冠疫情開始以來第一次重回國際體育賽事舞台。

阿富汗代表團中的女性將會是本屆亞運的焦點之一(如果她們能夠前往杭州的話)。圖南韓仁川市亞運時，阿富汗代表團入場，極少數的女性運動員非常顯眼。（中新社）

5.「飛翔的天使」 能否出賽?

在女性平權日益成為體育界焦點話題的當下，有一群女性或將成為杭州亞運會的一大焦點。

她們是阿富汗的17名女子運動員。該國的奧委會9月初在官網宣布，這群被稱作「飛翔的天使」的女運動員將代表阿富汗在亞運會參加田徑、自行車和排球三個項目。

路透引述該國奧委會的聲明指，阿富汗女運動員過去也曾參加過亞運會個人項目，但這次是該國女性首次參加亞運會的團隊項目比賽——女子排球。

「這是一個歷史性時刻，讓我們無比自豪和期待。阿富汗奧委會將在第19屆杭州亞運會上留下自己的印記，」阿富汗奧委會秘書長在被引述的聲明中說，「阿富汗將大放異彩，因為它自豪地宣稱這是有史以來，最多女運動員登上亞運會舞台的一次。」

但在阿富汗奧委會發出聲明後，2021年接管阿富汗政權的神學士（又譯塔利班）官員隨即否認，聲稱阿富汗不會派女性運動員參加杭州亞運會，並指133人的代表團將全為男性。

17名「飛翔的天使」如果最終出現在杭州，很可能也將成為本屆亞運會的焦點。