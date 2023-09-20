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整體市場下滑… 華為智慧手機歸來 還能封神？

中國新聞周刊／陳惟杉報導
上海華為專賣店外展示華為 Mate 60 系列智能手機的廣告。(路透)
上海華為專賣店外展示華為 Mate 60 系列智能手機的廣告。(路透)

在手機市場整體下滑之際，沒有哪一部手機可以像華為Mate 60 Pro吸引如此多關注。撇開愛國情緒，這款Mate 60系列也象徵了華為在重塑供應鏈之後的「回歸」。而華為手機歸來，還能封神嗎？

在經歷三年蟄伏後，華為8月29日突然宣布，推出「HUAWEI Mate 60 Pro先鋒計畫」，開始在華為商城銷售新款旗艦手機Mate 60 Pro，售價為每台6999元人民幣（約962美元）。

廣東深圳華為旗艦店內，一名工作人員向顧客介紹新款華為Mate 60智能手機。(路...
廣東深圳華為旗艦店內，一名工作人員向顧客介紹新款華為Mate 60智能手機。(路透)

★未發先售 仍一機難求

根據當日上傳的測評視頻，這部手機並未帶有5G標識，但是下載速度超過500Mbps，超過4G的最高下載速度100Mbps。「華為5G手機回歸」的消息引發用戶對於Mate 60 Pro的熱情，一度線上、線下渠道預訂時需繳納1000元訂金。

上一次華為發布5G手機，還是2020年10月發布的Mate 40系列。

Mate 60 Pro是Mate 60系列第一款「未發先售」的機型。9月8日，Mate 60 Pro+、Mate X5在華為商城開啟預訂。9月10日，Mate 60則線上、線下發售。一名華為授權體驗店工作人員說，雖然第二天起Mate 60便會線上下門店發售，但是到貨數量、顏色與配置都不清楚，他建議有購買意願的用戶先做登記。他已經習慣於華為的高端機型供貨緊張，特別是Mate系列。顯然，對於「華為5G手機回歸」感到興奮的不只有用戶，還有經銷商。

「隨著2019年美國啟動對華為第一輪制裁，將其列入實體清單，2019年至2021年上半年經銷商反而吃到紅利。因為缺芯所以採取窄渠道供貨，貨源減少使得經銷商更多以原價、溢價銷售，並在這個過程中加碼布局了華為的專賣店、授權體驗店。」有資深手機經銷商說。

轉捩點發生在2021年下半年，華為不再推出5G手機，而當年二季度，華為在中國國內市場的出貨量已經跌出前五。這位經銷商說，伴隨華為市占率下滑，華為體系的零售商在經歷銷量下滑的同時，單機毛利同樣在下滑。

在這一過程中，華為一度頻頻向經銷商「壓貨」。

經銷商說，如今「為了拿到更多Mate 60系列貨源，仍需要接受一定程度『壓貨』，不過業內仍然認為Mate 60系列的利潤空間頗為可觀。」

以Mate 60 Pro為例，12GB+512GB版本的定價為6999元，在華為尚未透露其晶片資訊的情況下，已然一機難求。

華為Mate 60 Pro手機內的麒麟9000s晶片。(取材自中國新聞周刊／視覺...
華為Mate 60 Pro手機內的麒麟9000s晶片。(取材自中國新聞周刊／視覺中國圖)

★麒麟晶片 誰代工受矚

談及Mate 60和Mate 60 Pro的區別，線下門店的工作人員更多會解釋兩者在螢幕尺寸、充電速度等方面的差異，「關於晶片與5G信號方面的資訊，我們也無法掌握」。

9月4日，著名半導體行業觀察機構Techlnsights發布Mate 60 Pro的拆解報告稱，其SoC麒麟9000S採用7nm製程。Techlnsights副主席哈徹生分析稱，其距離最先進技術的差距在2~2.5節點範圍內。

中國資訊經濟學會常務副理事長呂廷杰分析稱，此次完成了從0到1的進步，解決智慧手機先進的5G晶片問題，但必須承認距離最先進技術還有很大差距。即將發布的iPhone 15系列已經用到4奈米的晶片，現在麒麟9000S應該是達到或接近7nm技術，但是從7nm到5nm再到4nm，不是一個線性的時間問題，複雜度會越來越高，需要一個很長、很艱難的研發過程。

這次的麒麟9000s由誰代工仍是懸念，但是除SoC外，Mate 60系列背後的供應鏈已然重塑。據媒體報導，華為Mate 30系列的國產零部件比率僅為三成，到2021年推出Mate 40E系列時比率已近六成，如今的Mate 60 Pro已超過九成。

「這幾年，一些細分領域進步比較快的原因便是客戶願意使用國內廠商的晶片，如今通過與客戶的緊密合作可以實現迅速迭代。」一家「華為系」哈勃投資入股的晶片企業負責人感慨說，原來任正非的觀點也是要用就用全球最好的，如今已經不抱這樣的幻想。

「在華為2019年被列入美國實體清單之前，使用的感測器全部從博世、意法半導體、應美盛三家外國廠商採購。如果沒有制裁，任何手機廠商都沒必要冒風險進行國產替代。因此被制裁對華為而言是挑戰，對我們而言是機遇。」有中國國內感測器廠商人士說，正是在2019年，公司開始與華為進行合作。

他透露，與華為的磨合經歷兩年，直到2021年才逐步進入到華為全線產品。從2019年將第一顆晶片送樣，首先進行半年的功能測試，查驗晶片功能是否符合華為要求；再進行半年的可靠性測試，將晶片放入滾筒中，仿真跌落4萬次；再次進行一致性測試，晶片送樣數量從1顆增加至100顆、1000顆、1萬顆，之後才能進入小批量量產。「實驗室可以做好一顆晶片，但並不意味著可以做好1000萬顆晶片，這恰是手機廠商的要求，要保證缺陷率低於百萬分之一的水平。」

民眾在北京一家華為專賣店內參觀 Mate 60 系列智能手機。(路透)
民眾在北京一家華為專賣店內參觀 Mate 60 系列智能手機。(路透)

★市場回歸 供應鏈重塑

此前，一些中國國內晶片廠商確實難以突破既成的供應鏈體系。有電源管理晶片企業負責人解釋說，比如一部智慧手機中需要多顆電源管理晶片，射頻子系統就需要單獨的電源管理晶片。而國內手機廠商射頻元件更多由國外晶片廠商供應，他們習慣於選擇德州儀器這樣的國外廠商配套電源管理晶片，給手機廠商提供一套完整的解決方案，國內電源管理晶片廠商只能更多從二供、三供做起。

以華為在資訊通信技術（ICT）基礎設施、智慧手機領域的體量，華為的帶動作用不可小覷。

「2019年美國政府第一輪制裁之後，有外國供應商便通知華為，隨時有可能斷供用於主幹網路的濾光片。當時我們主動聯繫到華為，希望生產濾光片交由華為驗證。」中國國內濾光片廠商負責人說。

他表示，2020年5月產品通過華為驗證後，華為方面一度比較驚訝，甚至有些質疑真實性，就派出一個小組在公司駐守一個月，從原材料進入倉庫，到最終產品下線，全過程參與。「目前一些二級供應商的產能正處在爬坡階段。」

而伴隨供應鏈重塑，華為也正在智慧手機市場回歸。

華為專賣店內展示的Mate 60 Pro智能手機。(路透)
華為專賣店內展示的Mate 60 Pro智能手機。(路透)

●曾出貨2.4億支 天花板能夠突破嗎?

8月11日，華為發布2023年上半年經營業績，實現銷售收入3109億元，同比增長3.1％。其中以手機為主的終端業務收入為1035億元，與去年同期相比增長2.17％，華為終端業務止住連續兩年的下跌趨勢，但是相比於2020年上半年2558億元的「高位」，跌去近六成。

華為終端業務止跌回升，一定程度源於今年上半年出貨量的增長。根據市場研究公司IDC統計，今年上半年中國國內智能手機出貨量同比下滑7.4％，華為與蘋果是唯二實現出貨量增長的兩家廠商，華為的增幅高達76.1％。憑藉約13％的市占率，華為與小米並列中國國內市場第五位，這是華為在2021年一季度跌出國內市場前五之後首次回歸。

更重要的是，華為5G手機終於回歸。

不過，華為重拾5G這張「入場券」，但卻面臨中國國內智慧手機大盤不斷下滑，手機廠商愈來愈「卷」的現狀。

華為回歸後直接受到影響的便是榮耀，2020年底從華為剝離後，榮耀的市占率迅速反彈。此前面對華為5G手機回歸的傳聞，榮耀CEO趙明曾回應稱：「如果華為5G回歸，最開心的就是榮耀。」他表示，獨立兩年半的榮耀已經和過去不可同日而語，榮耀已經具備與華為抗衡的能力。

當然，市場更加關注的還是華為能否憑藉Mate 60系列重歸，與蘋果在高端機市場的競爭態勢。

據天風證券分析師郭明遐預測，Mate 60 Pro的需求遠比2022年9月發布的4G版本Mate 50 Pro，以及2020年10月發布的5G版本Mate 40 Pro更為強勁，後兩者發售12個月後的出貨量分別為150萬部和600萬部，而Mate 60 Pro則可能達到1200萬部。他甚至認為，受益於Mate 60 Pro需求等因素，今年華為手機出貨量或增長約65％至3800萬部。

2019年，華為手機的年出貨量曾達到2.4億支的天花板。顯然，Mate 60 Pro只是一個開始，華為手機還要經歷漫長的回歸。

(中國新聞組整理)

華為 晶片 5G

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