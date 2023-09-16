「帶貨王」忘了人間疾苦 李佳琦一句話 讓人設翻車

李佳琦如今是直播界的一哥。(取材自微博)

一支79元（人民幣，下同）的眉筆令網紅李佳琦掉粉百萬，遭遇直播生涯危機。79元真的很貴嗎？刺痛粉絲的不是價格，而是李佳琦不經意對打工人的嘲諷。當初那位塗著口紅、親切喊粉絲「豬豬女孩」的李佳琦，如今站在資本那邊。

近日，李佳琦在一次直播中，有觀眾提問一款賣79元的中國品牌花西子眉筆「越來越貴了」，李佳琦回嘴「哪裡貴了」，在說明眉筆價值後，李佳琦又說：「有的時候找找自己原因，這麼多年了工資漲沒漲，有沒有認真工作？」這樣一句話，讓李佳琦一夜掉粉百萬，被批「忘了初心」。

問一句工資殺傷力這麼大？鳳凰網專欄「風聲」署名評論指出，這不是李佳琦個人問題，更多折射了直播行業變遷以及經濟大環境變化。

犯大忌 忘了同理心

開門是客，作為一個頂流主播來說，李佳琦這樣說話肯定不合適，甚至可以說觸犯了直播行業大忌。李佳琦過去興起源自於此，他能與萬千粉絲即「所有女生」共鳴，誕生一個新購物IP，讓粉絲覺得相信李佳琦不錯，他直播間物品，必然都是便宜又好才推薦的物品。

直播帶貨雖然意在賣貨，但商品理解之類其實只是入門基本門檻，主播更重要功能是陪伴，就需要源源不斷提供情緒價值。

「這麼多年工資漲沒漲」是個好問題，堪稱靈魂之問，擊中了打工人的玻璃心。

「風聲」評論指出，這些年，各個城市的社會平均工資年年上漲，上海北京 等地已經超過1萬/月，按照官方數據，2022年北京市社會平均工資為1萬1297元每月，上海市2022年平均工資為1萬2183元/月。但這一數據更多和社保基數掛鉤，很難真實反映個人情況。

每次數據公布，都有人表示自己拖後腿了，從平均數的數學概念而言，其實就意味著有一多半的人收入達不到平均數。而對比房價、房租等價格上漲，這些收入雖然看起來名義上增加，但是實際上可支配收入在降低。

隨著經濟增速下行，名義的工資漲幅其實也很難維持。根據智聯招聘發布了2023年第二季度「中國企業招聘薪酬報告」數據，38座城市的企業平均招聘薪酬為1萬0266元，同比下降0.7％；中位數為8001元，同比減少251元。根據麥可思數據，畢業半年之後的平均薪酬水平從2010屆的2479元，一路上升到2019屆的4868元。

也正因此，李佳琦注意到工資上漲問題，可以說很敏銳，可惜這個問題問錯了人，畢竟消費者多數都是打工人。

變傲慢 火速道歉難止血

李佳琦在直播隔日火速發表文章道歉止血，稱他深知大家的工作都是辛苦與不容易。該文章下方有超過30萬的評論，但「你掙著普通人的錢，到頭來嘲諷普通人貧窮」、「你得承認你變了」、「打多少字也擋不住你直播時內心真正的傲慢」等留言，數十萬的按讚數代表了網友心裡的感受。

央視評論指出，帶貨主播本質上是商品和消費者之間的橋梁，安身立命的根本就是兩個字——服務。無論是簡單粗暴的「買買買」，還是娓娓道來講知識、聊人生，都是在給消費者提供消費情緒。

面對消費者的價格質疑，帶貨主播完全可以從物價、原材料、工藝、賣點等去解釋、開導，但他卻選擇了最糟糕的方式回應——吃消費者的飯，笑消費者的窮。一時的口不擇言，暴露的是哪怕一瞬間真實的想法。

李佳琦從櫃位銷售走入直播，他有口紅一哥的稱號。(取材自微博)

砸飯碗 驚動官媒籲尊重

評論說，所有行當，都離不開柴米油鹽精打細算的普通人。一旦「飄了」，脫離了普通民眾，就等於自砸飯碗。如果不及時調整心態，真正做到尊重消費者、腳踏實地做好服務，被網上輿論聲討、被大眾厭棄、被市場淘汰，是注定的結局。希望更多的「李佳琦」們，能藉著這件事，好好想想自己從哪裡來？要向哪裡去？

李佳琦的微博 ，從直播爭議前的粉絲數是3043.5萬，迅速下降至2912萬，少了約130萬粉絲。

經常看李佳琦直播的人幾乎都會記得他的名言「所有女生，買它」，他在直播間敲鑼，喊粉絲起來付尾款，被稱為「人間嗩吶」，他也總是會給直播間的「豬豬女孩」們說，這一款不忙買，之後有價格更合適的產品。

在他的微博中，仍然有許多粉絲為他緩頰，認為他「壓力太大了」，希望李佳琦能重新調整自己。「其實大部分人都在努力工作，工資低不是他們的錯，是大環境如此」，有網友如此說，「下次不要這樣了，我還指著你過雙十一」。

李佳琦直播時流淚道歉。(取材自節點財經)

失守全網最低價 讓他掉粉塌房

李佳琦失言後，他在直播間中哭著向粉絲道歉。「我說的話非常不合適，讓大家失望了」、「誠懇接受大家一切的批評和建議」。有網友表示接受，也有網友表示「給我508一天，我能哭得比他還真誠」、「是讓你刺激消費不是刺激消費者」。

從一名普通美妝銷售成長為如今關聯19家公司的直播一哥，從最初直播間只有79人到創下4.6億觀看人次的李佳琦。鈦媒體「字母榜」認為，李佳琦失控背後，是「全網最低價」失守，不再享有全網最低價後，李佳琦失去供應鏈 掌控權。

國產美妝品牌花西子的昂貴並非個例，過去幾年間，國貨美妝價格一路狂飆。「幾十塊錢就能擁有大牌平替」的口號正在消失，取而代之的是「大牌平替」們的價格，正在紛紛超過國際大牌。

靠著「全網最低價」，李佳琦一度拿下九成的女性市場，並擁有了在品牌和用戶之間完成價格博弈的資本，由此創造了直播間的流量奇觀和直播間交易額的屢次突破。

然而，隨著平台比價壓力、品牌自播以及更多同類主播的出現，李佳琦全網最低價的標籤開始被不斷打破。李佳琦憑藉價格優勢，周旋在用戶和商家之間取得平衡的局面，逐漸滑向失控邊緣。

去年10月，一張疑似京東內部的守護低價的截圖在電商圈流傳，截圖顯示，要求團隊提前與廠家溝通李佳琦直播間的商品，確保京東價格與李佳琦拉齊。

事實上，李佳琦一直引以為傲的全網最低價優勢，早就遭遇到了蠶食。代表性事件是2021年的歐萊雅和2022年的資生堂事件，直播間先後售賣的兩款產品，比後續天貓官方旗艦店都要貴。

以美妝帶貨出名的遙望網絡，就曾和海旅免稅城達成合作，旗下多名帶貨主播由此在美妝方面掌握了價格優勢；被稱為「體育界李佳琦」的孫楊，在去年年初直播帶貨時，部分美妝產品也能拿到比李佳琦便宜的價格，比如一款LAMER海藍之謎150毫升的修護精萃水，比李佳琦雙十一的直播間還要便宜306元。

報導指出，曾經李佳琦一句全網最低價就吸引來大批粉絲，但隨著用戶擁有了更多的比價渠道，在社交平台上，聲稱「李佳琦直播間東西越來越貴了」的聲音越來越多。

有網友表示在李佳琦直播間買的babycare熊柔巾，均價3.56元一包；但是在babycare旗艦店買，均價2.76元一包。

李佳琦樹立的「全網最低價」標籤形象，已經開始在部分用戶心中崩塌。有網友用了李佳琦說過的話反問他：「這麽多年沒把花西子的價格打下來，你怎麽不反思一下你工作是不是不努力啊？」