抖音網紅「秀才」曲終人未散 中老年女粉絲盼回歸

抖音網紅「秀才」被封號。(視頻截圖)

擁有千萬粉絲的抖音 網紅「秀才」被封號了，過往對著鏡頭挑眉、唱情歌的視頻全部消失。秀才被舉報稅收涉違法行為，也被揭露與粉絲有不當金錢關係。但是「曲終人未散」，仍有上萬粉絲相信這位「真誠的弟弟」，為他抱屈、並期待他回歸。

日前，有位吉林七旬老太跨越上千公里，坐火車到安徽蒙城尋找「秀才」一事，讓這位擁有千萬粉絲的短視頻博主「秀才」進入大眾視野。視頻裡，他穿著西裝襯衫，眼帶笑意，搭配著一串標誌性動作對鏡頭放電，這招讓他在過去三年中，受到中老年女性的熱捧。

粉絲透過「合拍」讓自己與秀才同框，這名粉絲讓秀才出現在臥房裡，牆上還掛著與秀才的婚紗照。(取材自抖音)

★有人說姐弟情 沒別的意思

秀才抖音帳號日前被封，知情人士透露，秀才被舉報存在違法行為，可能是被封禁的部分原因。秀才被封號消息傳開，網上有人用「全網阿姨心梗」，來形容這件事對中老年女性粉絲的打擊。

被稱為「中老年收割機」的秀才，討論區裡猶如中老年女粉絲們傾訴的樹洞。有人分享兒孫點滴，有人細訴婚姻挫折，更多的是對秀才的讚美與傾慕。

為了更了解這一群受眾，澎湃新聞在網上尋找「秀才」的粉絲，試圖理解她們對秀才的感情。

「我喜歡他是姐弟情，沒別的意思。」廣西人繁星說，她喜歡秀才的善解人意，「有時哭有時笑很現實（真實）。雖然秀才都用對口方式拍短視頻，但繁星仍然覺得「秀弟他唱歌太好太感人」。

69歲的北京 人梅花也用姐弟情概括對秀才的感情，「我們之間的喜歡不是男女之間的那種愛」。她認為，這種感情也不同於追星。在她眼裡，秀才是一個善良的農村孩子，原來在外面打工，有今天的成就不容易。她自稱對秀才更多是一種憐惜之情，「相當於覺得他不容易，有點想幫他一把那種」。

梅花會以點讚、評論、合拍、打賞等形式與秀才互動，上演情歌對唱。家裡人也很支持她，丈夫會主動幫她拍攝合拍作品，女兒還買了手機支架給她。

梅花並非一開始就表現得如此情感外露，有一回情人節，梅花想與秀才合拍，但是覺得這件事不太適合自己的年齡。當時有一位山西老太太對她說，合拍只是平台上的娛樂，圖個開心，不用想太多。梅花看到山西老太太和秀才合拍，通過視頻剪輯，對方像是躺在秀才懷裡一樣。「從那開始，我就放開了」。

秀才時常對著鏡頭拋媚眼。(取材自抖音)

★有人打賞 送「飛機跑車」

對待秀才，梅花也並不吝嗇自己的錢財。梅花從2020年開始觀看秀才直播，到2021年的時候幾乎每天都會打賞一輛價值120元人民幣(約16.4美元)的「私人飛機」和價值300元的「保時捷跑車」。一段時間後，梅花開始在秀才下播之後收到他的晚安消息，「早點休息，照顧好自己」。

報導指出，落雪也常出現在秀才的評論區，誇他唱歌好聽，為他鼓掌，送去鮮花和愛心。

她在抖音上和秀才相遇、給他評論後，另一個自稱是他本人的小號來互動關注她，「每一個作品他都給我評論」，甚至會主動私聯。對方會在私信裡寫「姐姐，我這個作品（大號作品）很好的，和我合拍一個嗎？」

順著連結發現這個小號頂著秀才頭像，主頁裡的五條內容，都是從秀才的主號搬運來的。評論區裡，也有人喚著「帥氣弟弟」，誇他風度翩翩。

在秀才的直播間裡，落雪幾乎不參與評論，害怕自己在直播間的公屏上打錯字，被拉黑。落雪只點免費的讚，不掏錢送禮物，「送小了對不起，送大了我送不起，我是農村人」。但她隨即誇起秀才，「秀才說了，沒有條件的可以不送，點點讚就好了」。

秀才時常穿著襯衫西服出鏡。(取材自抖音)

★有人不甩流言 仍然支持

雖然流言四起，粉絲仍然紛紛向秀才表達支持。落雪誇秀才的原因，有一條是，不管是作品還是直播，「嘴好甜，打扮也好，他好帥耶，穿的衣服好漂亮，髮型也好」。他們一家都喜歡秀才，她老公會發只有表情的評論，兒子會給秀才點讚。

湖南的雙英則不止步於和秀才互動，她熱中於走遍秀才的每一個大粉的帳號，為他們和秀才的合拍點讚、評論。

她原本和家人在廣州打工，今年上半年帶著年幼的小孫子回到了湖南鄉下生活。每晚6點前，雙英會盡量把事情做完，刷秀才的視頻、等秀才的直播。但她也很難確認每天刷的視頻是否是「真秀才」，看到有些含有秀才字樣的帳號在帶貨，她也不知道該不該買。

秀才的帳號遭封禁前，他的粉絲數量為1221萬，點讚超過2億。鐵粉為了封號難過，有人忍不住在粉絲群裡說，「秀才有啥錯？」

粉絲透露，秀才會因為粉絲禮物刷得不夠而發火。(取材自抖音)

●秀才多面人生 疑與夥伴鬧掰、涉欺詐

千萬粉絲網紅秀才一夜塌房，他的多面人生逐漸顯現出來，包括了疑似與合作夥伴鬧掰、曾被舉報欺詐51萬元。

從普通打工人到千萬粉絲的頭部網紅，秀才只用了兩年。

時代財經報導，秀才是安徽亳州市蒙城縣人，2020年前後，他曾在名為蘇州翔銘的工廠打工。根據天眼查信息，該工廠是一家從事化工專用設備製造業為主的企業，其招聘信息顯示，普通工人月薪為5000-8000元。

而在直播間內，秀才能在短短幾分鐘收割價值3000元的嘉年華。特別是連麥PK直播，見證過「秀才」和「一笑傾城」直播PK的粉絲筱筱回憶說，十幾分鐘下來，大面額的禮物從來沒停過。還有網友戲稱，「一場PK能消耗掉一個省的養老金」。

隨著秀才被封、消失在社交媒體，圍繞他身上的黑歷史也在不斷放大，目前他被捲進了兩起爭議性事件中。

日前，有人實名向亳州市稅務局稽查局檢舉秀才涉嫌稅收違法行為，舉報涉及到個人所得收入申報情況，相關調查工作正在進行中。

另一名來自北京的辛女士則發視頻公開控訴秀才，稱秀才以分紅為誘餌，通過線上打賞、線下分紅的方式，在3個月內哄騙其52餘萬元。

辛女士近三年來一直在向秀才追討這些錢，2021年要回1.7萬元。今年5月，她三次到蒙城找秀才追討這些款項，最終在當地警方的調解下，秀才同意再支付她3萬元，了結此事。目前，她已收到2萬餘元。剩下的數千元，她正在等對方分期返還，而她還有40多萬元打了水漂。

然而，在秀才老家蒙城，有關他的負面也在持續發酵。

據每日人物報導，自稱是秀才短視頻幕後策畫人的李秋月與他鬧掰，在李秋月的描述中，秀才原本想做直播帶貨，等她從廣州談好合作商後，秀才又改變了計畫，這給李秋月帶來了不小的損失。

據新榜數據顯示，秀才的千萬粉絲中，女性占比70%。其中，31-40歲的用戶占比38%，41-50歲和50歲以上的用戶分別占比24%和23%。

「秀才的性格並不像短視頻表現得那麽溫和體貼，和別人PK失敗了，他會對粉絲發火，怪他們不給自己衝禮物。」粉絲筱筱說道。

報導指出，此前在社交媒體上被封號的頭部網紅大多或銷聲匿跡，或轉為幕後、低調再就業 ，或在其他平台另起爐灶，但聲量往往遠不如從前。不過，完全靠打造人設走紅的秀才很難複製其他網紅的路徑。

「秀才的一夜塌房並不意外，一般像他這個級別的網紅都需要一整個團隊來配合內容輸出，對於網路違禁詞、短視頻選題都需要反覆確認，而秀才更像是完全走野生路子出來的。」從事直播業務的娜娜告訴時代財經。

「絕大部分高收入網紅都適用45%的個人所得稅稅率，正是這種高稅率刺激了主播避稅，甚至逃稅的動機。」上海申倫律師事務所律師夏海龍表示，「比如通過各類陰陽合同改變收入性質、利用其他人銀行帳號分散收入等方式非法逃稅，或通過設立個人工作室、開設公司等方式避稅。」

在秀才消失的這段時間，與其PK的女頂流「一笑傾城」幾乎同步陷入沉寂，其最近發布的短視頻還停留在8月21日，不符合之前日更的節奏。對此，一笑傾城解釋，近期家中有事，直播時間再通知。

報導說，雖然秀才擁有千萬粉絲的帳號被封，但吸引中老年群體的視頻題材已經形成了一股風潮。更多的「秀才們」盯上了中老年粉絲的吸金能力，模仿帳號也在野蠻生長，比如「秀才哥」、「傾城一笑」、「一笑傾城來了」，這些帳號粉絲量也達到了10萬以上。