扛著中國男籃的大哥 拚搏21年，易建聯退役了

易建聯的背影。（中新社）

易建聯代表中國男籃參加4屆奧運、2屆世錦賽和1屆世界盃 。隨著易建聯的退役，中國男籃「2008黃金一代」全員謝幕。而中國男籃的「黃金時代」是否也從此涼了？

易建聯在2019年男籃世界杯上。（取材自中新網）

扛著中國男籃的「大哥」，退了。2023年8月29日23時56分，中國男籃前隊長易建聯通過社交媒體宣布自己告別21年的籃球職業生涯。他感謝球迷們無怨無悔的陪伴，教會他微笑迎接掌聲；並稱「無關勝敗，皆是熱愛」。而就在幾個小時前，中國男籃在FIBA世界盃創下33年來最差戰績。35歲易建聯宣布退役消息，讓球迷們更加糟心，因為，如今中國男籃已無領軍人物。

無關勝敗 皆是熱愛

體球網分析易建聯退役3大原因是：

其一：易建聯退役，廣東男籃是多次阻攔的，易建聯不但是中國男籃的老大哥，更是廣東男籃的精神核心，作為培養易建聯的廣東男籃更是深知這一道理，讓阿聯多打了幾個賽季，如今他個人確實想陪伴家人，退居幕後，球隊最後只能尊重他的意願。

其二：21年職業生涯，易建聯確實累了。15歲易建聯升入廣東男籃一隊開啟了個人職業生涯，在CBA（中國男子籃球職業聯賽）帶領球隊7次奪得總冠軍，他個人三次獲得總決賽MVP，5次獲得常規賽MVP。在21年職業生涯得到12781分，成為CBA歷史得分第二人，搶下6159個籃板，成為CBA歷史籃板王，且代表中國男籃四次參加奧運，還在NBA 效力了5球季。

如此多的比賽，讓易建聯身心疲憊，在19-20賽季總決賽易建聯跟腱斷裂，傷病加上疲勞，加劇了易建聯退役的速度。

其三：周琦的加盟，接替了易建聯。此前易建聯堅持不退役，主要是考慮到廣東男籃確實內線。看到周琦的到來，易建聯算是完成了他最後一個接力棒，終於可以安心退役。

易建聯在NBA共打了五個球季。（歐新社）

21年拚搏 交棒後進

中國新聞周刊報導，今年4月23日，CBA季後賽中，廣東隊96比101不敵浙江隊，近20年來，廣東男籃首次無緣CBA四強，比賽中，易建聯出場24分鐘，拿下了3分7籃板5犯規的數據，這也是他最後一次登場比賽。

今年對於中國男籃來說，是重要的一年。這兩周正在進行的男籃世界盃，直接影響巴黎奧運 的入場資格，而下個月在杭州亞運會，中國男籃同樣渴望證明自己「亞洲霸主」的地位。易建聯因此前的跟腱傷勢和身體狀態下滑，中國男籃主帥喬爾杰維奇在本屆世界盃中並未將其招致麾下，而是選擇了更年輕的周琦、王哲林和胡金秋三個大個子。

但坊間相傳，倘若中國男籃在男籃世界盃上獲得了奧運的入場券，那麼在接下來的亞運會中，中國男籃或許將徵召易建聯入隊，讓其在亞運會賽場上為自己的職業生涯畫上圓滿的句號。

怎奈，中國男籃在FIBA男籃世界盃上的表現著實無法令人滿意，接連上演「崩盤大戲」，吞下三連敗，無緣晉級。

易建聯在2023年8月29日宣布退役。（新華社）

沉默是金 他的標籤

在本屆男籃世界盃進行過程中，易建聯從未公開發布任何一則關於中國男籃的消息，但作為曾經中國男籃的旗幟和脊梁，相比起姚明的能說會道，王治郅的風趣幽默，沉默是金彷彿一直是易建聯的標籤。

曾經國家隊的隊友，姚明、王治郅、巴特爾、孫悅紛紛退役，而和自己一同開創俱樂部輝煌的杜鋒當了主教練，朱芳雨變成了總經理，王仕鵬去做了解說員，只有易建聯還拖著跟腱斷裂的雙腿在賽場上拚搏。甚至國家隊隊友中最小的球員出生時，易建聯就已經在打球了。

今年5月，易建聯接受了籃球媒體人楊毅的專訪，他回憶，自己剛進國家隊時，年齡小，體格瘦弱，隊內的老大哥們都稱他爲「小易」或「阿聯」。在職業生涯初期，因為是內線大個子，又是被NBA首輪選中的中國大個子，不少海內外媒體當年都將易建聯作為姚明接班人進行宣傳報導。在姚明的巨大光環之下，「缺乏領袖氣質」是在國家隊層面對於易建聯最多的指責。

易建聯2016年效力於NBA湖人隊。（新華社）

領袖哲學 戰無保留

近20年過去，易建聯已經被球迷稱為「大哥」很多年了。他不再是隊伍中最瘦弱的那個小孩子，而是最強壯的那個屏障。哪怕球隊輸掉比賽，易建聯只要登場就從未放棄，並且逐漸開始展現自己的領袖氣質。那是一種屬於易建聯自己的領袖哲學：「為國出戰，毫無保留。即未戰死，便當死戰。」

能少輸的比賽，輸了40分，有機會拿下的比賽，輸了20分，倘若易建聯在場，能保證贏下比賽麼？顯然不能。目前的中國男籃隊中，球隊一旦出現逆境，就會崩塌式潰敗。比失敗更糟糕的是，習慣失敗，並且習慣接受失敗。而在以八一隊為班底組建國家隊時，在國際賽場上，贏球的信念和鐵打的作風，曾令世界籃球刮目相看。

林書豪發文致敬易建聯。（取材自微博）

戰場信念 敵我分明

易建聯的精神底色便是在接連贏球的時代積累下，在老球員的超強信念和作風下合力形成的結果。易建聯從來不會在「戰場」上和對手「友好交流」，就像2015年在長沙亞錦賽上，易建聯為趙繼偉出頭，怒推伊朗國手哈達迪一樣，場下彼此是老朋友，但是在場上：我們就是對手，我們就是敵人。

2020年9月，在經歷了男籃世界盃失利後，新一屆中國男籃集訓，阿聯因為受傷無法參加集訓，時任國家隊主帥杜鋒面對所有參加集訓的隊員，朗讀了一封來自易建聯的信，信中是這樣寫的：

「2008年北京奧運會，很多隊友帶著老傷、甚至是手術未康復的風險堅持出戰，最後我們拿了第八。那之後我的感悟是：國家隊是要你玩命的地方，是要你付出一切去幫助全國球迷完成夢想的地方。前輩們用血汗奮鬥出佳績，希望你們也一樣去努力、奮鬥、繼承。加油！」

時過境遷，不知道當時誰看了阿聯給自己寫的信，又是誰把它丟在了風裡。

2019年，易建聯在中國男籃對戰奈及利亞的比賽中傾盡全力。（中新社）

獨木難支 那一戰他砍27分卻絕望拍地

2019年男籃世界盃，中國男籃不敵奈及利亞，歷史首次無緣奧運，中國男籃徹底輸了，但易建聯沒有輸；他一個人面對奈及利亞4人包夾，全場砍下27分。澎湃新聞報導，那一夜的故事，就是易建聯整個職業生涯的縮影。

無法想像，易建聯是如何克服腳踝的疼痛在場上硬生生地拚了25分鐘。那場比賽首節還剩3分38秒易建聯才上陣，教頭這樣的安排無疑傳遞出一種信號：讓阿聯保存體力，下半場關鍵時刻要拚。

但登場後易建聯沒有半分惜力，首次拿到球，易建聯拉到高位接傳球，殺入內線後，扛著防守球員造成對方犯規，第一分，就拿得如此艱難。

第二節開打，一向沉默少言的易建聯開始頻頻找裁判溝通，在對方一次上籃不中但裁判判罰前場球時，阿聯大步衝向裁判。下一個進攻回合，郭艾倫持球突破站上罰球線，易建聯又到裁判身邊和對方交流，每一次判罰，易建聯都在盡力爭取。

易建聯打出堪稱2019年世界盃、乃至國家隊生涯最出彩的一戰，兩次在奈及利亞將要拉開分差時外線飆中三分，保持著中國男籃的追分勢頭。如果籃球是一個人的運動，易建聯一定已經取勝。

易建聯拿出他的所有武器，上演小布式的後仰中距離跳投，側翼直衝籃下雙臂暴扣……每次高難度得分後，他都是第一個跑回後場防守。

但鐵打的阿聯也有無奈的時候，終場前2分57秒，易建聯在人縫中拚下後場籃板，卻因為無人接應被對手抄球暴扣——阿聯朝著隊友攤開雙手，俯身用力拍打地板。

那是奈及利亞隊殺死比賽懸念的時刻，易建聯的背影多麼孤單絕望。

2008年2月2日，在一場NBA常規賽後，密爾沃基公鹿隊球員易建聯（左）與休士頓火箭隊球員姚明交談。（新華社）

老將煎熬 姚明不捨

「像他那樣的老將，不該在場上經歷那樣煎熬的40秒」，姚明賽後的解釋，是給老兵易建聯最大的尊重。

「這場比賽對中國男籃意義重大，對我來說意義尤為重大，我像是對待職業生涯的最後一場比賽，想幫助球隊獲得勝利。」易建聯的陳述聽起來充滿遺憾、不甘和無力。