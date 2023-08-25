旅行必做體驗? 「流水線公主」 擠滿各大景區

甘肅敦煌鳴沙山月牙泉景區內，遊客身著飛天服飾進行旅拍。(中新社)

景區吹起「公主風」，相似的扮相、動作、風格，被稱「流水線公主」。但「流水線公主」帶動景區相關經濟，甚至是有些人旅行中難得的體會。「誰不想當一回公主？」對於這個風潮，有人嘲諷，也有許多人理解。

旅遊旺季，甘肅敦煌鳴沙山月牙泉景區遊客絡繹不絕；據新黃河報導，景區內，身著西域特色服飾的女孩們無疑是一道亮麗的風景。她們從全中國各地趕來，除了觀光 遊覽還有一項重要的任務，那就是畫上精緻的妝容，穿上具有當地特色的公主服飾，在景區裡拍上一組美美的「敦煌公主」照。

甘肅敦煌鳴沙山月牙泉景區內，遊客身著西域服飾進行旅拍。(中新社)

★人太多了 排隊爬沙丘

7月底，肖雪在小紅書 上刷到網友吐槽旅遊旺季敦煌鳴沙山的人流如螞蟻大軍，停車要排隊，買票要排隊，做什麼都要排很長時間，遊玩體驗很糟糕。這讓肖雪有點打「退堂鼓」，但看到「敦煌公主」的一系列美照，人流大軍並沒能阻擋肖雪的決心；做完旅遊攻略後，肖雪便馬不停蹄地到了敦煌。

8月初，早上六點肖雪就從臨時居住的酒店趕到景區附近的寫真店，七點半做完飛天公主的妝髮便和攝影師急匆匆地前往景區拍攝。到拍攝地點後，肖雪被嚇到了。「鳴沙山上擠滿了『敦煌公主』，周圍和我一樣拿著琵琶的就有七、八個。」不僅如此，「這個一日『敦煌公主』一點也不好當，溫度升上來以後沙子燙腳，陽光刺得眼睛睜不開，風大吹得滿嘴沙。」

和肖雪一樣震驚的還有劉雯，她是臨時找的店鋪，因為暑期遊客太多，劉雯和朋友小娜問了幾家寫真店才找到當天還有餘位的店。「我們以為到景區裡爬上沙丘就開拍了，可爬上去一點都不簡單。景區雖然提供了梯子，但人太多了，連爬沙丘的梯子都要排隊。」攝影師也因為後面還有其他顧客要拍，壓縮劉雯的拍攝時間，收到的精修照片也不是特別滿意，「我和朋友找店家理論也沒理論出啥，懶得吵了，自己修了修。」劉雯說。

「公主照」上傳社群也蔚為風潮。（取材自界面新聞）

★妝容動作 高度同質化

離開敦煌去到東北吉林小城延吉的民俗園或是西雙版納的星光夜市，還會見到「朝鮮公主」、「哈尼公主」。這些「公主們」雖然身分不同，但因在景點租賃相似的服裝，畫著相似的妝容，做著相似的髮型，擺著相似的動作，並進而拍出高度同質化的照片，就像標準商品一樣源源不斷出產，也被一些網友調侃為「流水線公主」。

儘管有人不解，但報導指出，就像「竹筒奶茶」和「我在XX很想你」的廣告牌一樣，越來越多的遊客把拍攝這種風格的照片當成旅行必做的項目之一，「流水線公主」之風吹遍全中國各大景區。

「流水線公主」帶來了寫真店生意，也帶動相關產業的發展。在敦煌，暑期旅遊旺季景區周圍各大寫真店均爆滿，一些寫真店甚至要提前一個星期預約。據報導，鳴沙山月牙泉景區附近幾家寫真店的價格，單人套餐價格主要集中在599-1299元人民幣(約82.1-178.1美元)，包含妝造和拍攝，一些額外的費用收取，各家情況各有不同。

7月6日，鳴沙山月牙泉景區曾發布喜報稱，截至2023年7月6日，鳴沙山月牙泉景區接待遊客數量突破100萬，同比2019年提前18天。如果其中有四分之一的遊客會選擇約拍服務，按500元一套寫真的價位計算，敦煌的約拍產業規模也已經超過1億元。

此外，據每日人物報導，僅在延吉一地，短短幾個月內，寫真店就從20家擴張到100多家，一些寫真店開起1000平方米的超大型店面，還有些搞起全中國連鎖，在敦煌、延吉、新疆喀什、河南洛陽等有「流水線公主」的景區都設立了分店。

公主風吹到各大景點。（取材自新黃河）

★良莠不一 踩雷帖頻發

在小紅書、抖音 等平台搜索後發現，部分寫真店還會以店名或妝造師、攝影師個人為IP，發布優質的圖片或視頻作品吸引遊客；「一個在版納的化妝師兔子」是西扶海棠寫真館的簽約化妝師，在小紅書有28.7萬粉絲，抖音上有240多萬的粉絲，其視頻是以拍攝化妝前後對比反差效果為主。僅今年8月上旬，在抖音的直播就已超過50場，場均觀看人次破萬。

但流量也是壓力，商家的服務質量往往決定其在網路的口碑及後續經營。僅在小紅書一個平台，就有不少顧客發布踩雷帖，大部分都是抱怨商家趕工，從妝造到拍攝時間壓縮得很緊湊，精修照片要麼趕工修圖粗糙，要麼半個月都收不到。

肖雪收到敦煌寫真店發來的精修照片後，第一時間配上精美的文案發了朋友圈。「敦煌公主」寫真是肖雪為數不多的朋友圈裡，被點讚最多的一條。她上一條這麼受歡迎的朋友圈，還是大學畢業那年穿學士服的畢業照，這讓她十分開心。劉雯和朋友拿到照片後，又按照自己的審美仔細修了修，「發出去的瞬間，覺得人擠人、日曬這些辛苦都值得了。」

甘肅敦煌鳴沙山月牙泉景區內，遊客身著西域服飾進行旅拍。(中新社)

●「當一回公主」 獨特體驗該被嘲諷?

公主風吹到各大景點，公主們身分不同，但拍照時的妝容、動作和地點都是像素級複製，流水線公主正成為一種旅行新潮流，有人不解，「這不就是當年故宮拍格格照的翻版嗎」；也有不少支持者前去打卡，畢竟「誰不想當一回公主呢」。

「流水線公主」在受到像肖雪、劉雯這些年輕人追捧的同時，有網友嘲笑「流水線公主」忍著風吹日曬、寫真店踩雷等風險，只為了去追求高度同質化的照片，追隨網紅潮流人云亦云。

但也有網友覺得，「流水線公主」在別人眼中可能是千篇一律的造型風格，對於拍照的人來說，卻是她們人生中一份獨特的體驗。

中山大學旅遊學院教授張朝枝表示，「人們旅遊追求氛圍感，拍照是遊客創造氛圍中美好記憶的一種本能方式。透過著裝更好地融入這種氛圍，使自己的記憶更美好，這種需求本身應該尊重。」

另一方面來說，「對很多大眾遊客而言，旅遊本身就是某種形式的社會資本，而打卡拍照是在社交媒體炫耀自己社會資本的方式之一。遊客需要一些『精修』的照片與朋友分享，這也是提高旅遊幸福感的重要途徑之一，這種需求也需要尊重。」張朝枝說。

大眾日報署名評論指出，拍攝過程的流程化，是「流水線」一詞的主要由來，不難看出這個詞並無太多褒獎的意思。「流水線」即去個性、機械的，把這樣的定語前置於「公主」一詞，也有將「公主」污名化的嫌疑。評論指出，拍特色照的遊客，可能只是抱著開啟新奇體驗的想法，被冠以「流水線公主」的名號，顯得過於苛刻。

拋開「流水線公主」的說法，這種體驗當地風情的旅行方式，可以說是遊客和景區雙贏；網上流傳的圖片中，有人在延吉穿上朝鮮族服飾化身朝鮮族公主，在西雙版納，則存在哈尼公主、人魚公主、傣族公主多種選項。穿上極具特色的民族服飾，是一種最直接觸及當地民俗文化的方式，本質上跟打卡熱門旅遊景點、吃當地特色小吃沒什麼不同，都是在旅行中的體驗。

儘管拍出來的照片相似，但每個人從中獲得的感受一定是獨一無二的；每張公主照的背後，也不全是奔赴辛苦和狼狽，也有從工作和生活暫時解放的快樂，變身為異域公主時充滿自信的美。

新黃河報導也指出，遼寧大學文學院藝術設計學專業講師傅相霖表示，「從審美角度來看，『流水線公主』很多人跟風、模仿，恰恰表明它符合當下年輕人的審美。這種美是一種共美，這種行為本身是可以理解的。」

「換個角度思考，這些所謂的流水線公主在別人眼中可能是千篇一律，但對拍照的人來說，卻是人生中獨特的體驗。『流水線』的本質是標準化、高效化，也正因為流程的標準化、高效化，帶給遊客清晰、直接、省時的體驗，在不妨礙他人的情況下，體驗一把『流水線公主』，有何不可？」傅相霖說。