碧桂園兵臨城下 恐掀骨牌效應？

中國地產巨頭碧桂園被學者形容是「大到不能倒」。（路透）

碧桂園 的困境，是整個房地產 行業面臨的困境。但當前的中國房地產市場再也不能承受住一家萬億級頭部房企出事了。面對市場風聲鶴唳，中國政府至今未出手相救，大到不能倒的地產巨頭恐怕等不及了？

繼恒大之後，兩筆未能支付的美元債票息，近日把頭部民營房企碧桂園控股有限公司（以下簡稱碧桂園）推向了輿論漩渦的中心。「『宇宙第一房企』也扛不住了？」消息，讓市場陷入恐慌。因為碧桂園一旦真正爆雷，市場影響巨大，甚至恐將在中國房地產市場形成骨牌效應。已兵臨城下的碧桂園正努力自救。只是，更大的壓力還在後頭。

中國企業家雜誌報導，碧桂園兩支債券 在新加坡交易所上市，發行規模均為5億美元，到期日分別為2026年2月6日和2030年8月6日，本應於8月7日支付美元債票息共計2250萬美元（約人民幣1.62億元），碧桂園未能按期支付。

減持套現 股價跳水

碧桂園陷入流動性困境，市場並不意外。自2021年10月以來，房市持續低迷，已有多家房企公開違約。作為中國規模最大的民營房企，碧桂園扛了近兩年，如今也走到了債務違約邊緣。

關於碧桂園的各類猜測和傳聞，從7月下旬，碧桂園股債出現異常波動就已開始。7月19日，碧桂園服務總裁李長江分兩筆合計減持碧桂園服務322.79萬股股份，套現2824.7萬元（人民幣，下同，約388.76萬美元），因減持數目巨大，被外界視為清倉式減持。此後碧桂園的債券價格連續跳水，碧桂園和碧桂園服務股價一度下跌15%至20%。

北京「碧桂園和世界」建案。（路透）

兩天後，碧桂園在官方公眾號上發文「碧桂園：不負重託，堅定信心，走高質量發展之路」稱，「將扎實落實『保安全、保交付、保資產』的三保工作」。而四個月前，碧桂園在另一篇文章裡表述曾提到的「保信用」沒了，此事引發債券異常波動。

7月30日，碧桂園董事會主席楊惠妍宣布將名下持有的20%（約6.75億股）碧桂園服務股權捐贈給國強公益基金會（香港），估計價值達64億港元。由於時間節點太過巧合，捐贈引發外界質疑楊惠妍在「保全資產」，不過據報導，去年初楊惠妍就謀畫捐贈，因流程複雜，一年多後才落地。

7月最後一天，碧桂園再次出現股債雙殺。當天，碧桂園公告稱，預計2023年上半年淨虧損，其中一句「為了確保現金流安全……同時積極尋求政府及各方監管機構的指導和支持。」讓外界大感不妙，因為這樣的措辭常出現在爆雷房企的公文裡。碧桂園頓時被各類傳言包圍，即使都被否認，但市場已是驚弓之鳥，8月8日，碧桂園股價大跌14.39%。

碧桂園上海總部大樓。（歐新社）

房子滯銷 壓力山大

接近碧桂園人士表示，受近期銷售額與再融資環境持續惡化，疊加各類資金監管的影響，公司帳面可動用資金持續減少，出現了階段性流動壓力。公司高度重視債務風險化解，仍在積極優化資金安排，努力保障債權人的合法權益。報導說，原因除融資渠道不斷收窄，核心因素還是賣不出房子。

而讓碧桂園處境更艱難的是，碧桂園接近六成的項目位於三、四線城市，這些城市商品房市場量價下跌的幅度更大。為此，碧桂園去年就開始調整土儲結構。但報導指出，調整需要時間，碧桂園恐怕等不及了。未來幾個月，碧桂園將面臨更大壓力，因為後續還有新的債務到期。

據wind數據，9月2日，一筆私募債「16碧園05」將到期，債券餘額為39億元。另有一筆債券餘額為4億泰銖的海外債將於10月19日到期。此外11月2日，公司債「19碧地03」到期，債券餘額為9.9億元。

易居研究院研究總監嚴躍進稱，一旦碧桂園倒下，將影響更多民營房企，因為類似問題不僅限於碧桂園一家企業。廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，最近國家和地方政府層面的樓市利好政策密集出台，給碧桂園提供了緩衝周期。「付息還有30天寬限期，目前還不算違約或爆雷。」

重金引進經理人 家族企業色彩仍濃

雖然碧桂園控股有限公司創始人楊國強曾花重金引進過很多重量級的職業經理人，碧桂園高管名單上或多或少都有楊國強的親屬關係出現。比如董事會主席楊惠妍，執行董事楊子瑩，執行董事、區域總裁楊志成是楊國強的侄子，非執行董事陳翀是楊國強的二女婿。有濃厚的家族企業色彩的碧桂園能否克服當前困難，有投顧認為，還有待繼續進一步觀察。

碧桂園創始人楊國強。（取材自上游新聞／官網截圖）

楊國強 泥瓦匠出身

上游新聞報導，碧桂園的發展離不開其核心人物原董事會主席楊國強。楊國強為人低調，中國證券報曾指楊國強家境貧窮，曾在鄉下耕田放牛，後轉職做建築工人，20多歲加入鎮政府屬下的北滘建築工程公司從泥瓦匠做起，上世紀90年代初已晉升為總經理。據第一財經日報，楊國強首度創業是在企業改制中與多名同鄉合資將順德市北滘建築工程公司買下，並成為大股東。

1992年，他低價買了順德碧江及桂山交界的大片荒地，以「碧桂園」命名進軍房地產，不過那時4000戶裡只賣出3戶，差點變爛尾樓。為擺脫困局，楊國強興建了貴族國際學校，吸引有錢人兒女就讀，帶動學生家屬買樓定居方案，正好切合了廣東市場需求，碧桂園一砲而紅，逐漸發展為地產龍頭。

一位業內專家對媒體說，楊國強做房地產就是「低成本土地、規模化生產、快速銷售」。2007年4月20日，碧桂園在港交所主板掛牌上市。此時，實際控制人楊國強通過兼任碧桂園董事會主席、執行董事掌控著旗下50多家企業。2023年3月1日，楊國強因年齡原因辭任，轉任特別顧問，其二女兒、董事會副主席楊惠妍接任主席職務，完成31年歷史的碧桂園新老交替。

碧桂園董事會主席楊惠妍，這是她在中國網路上流傳最廣的一張個人照。（取材自上游新聞）

楊惠妍 曾是女首富

市場對碧桂園這位新任掌門人並不陌生。1981年7月，楊惠妍出生於順德，現年42歲。據第一財經日報2007年4月報導，時年25歲的楊惠妍兩年前畢業於美國俄亥俄州立大學市場及物流系，便出任楊國強的私人助理。2005年楊國強將其持有的碧桂園股權悉數轉給女兒。2007年4月20日上市當天，楊惠妍持有股票市值692億港元（約88.47億美元），成為中國新女首富。

2012年3月，楊惠妍出任碧桂園副主席，並於2018年12月調任公司聯席主席，與董事會主席楊國強共同管理集團。2023年3月1日，在幕後參與企業管理近20年的楊惠妍，終於站到台前接替父親董事會主席職務。

據天眼查App，目前楊惠妍還兼任碧桂園集團44家企業的董事長、執行董事等高管職務。截至2023年8月8日，關聯企業中，碧桂園地產集團有限公司直接持股390餘家企業，佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司投資有110家企業，碧桂園生活服務集團股份有限公司投資有170餘家企業。

楊子瑩。(取材自澎湃新聞)

楊子瑩 財管有一套

楊國強育有三女，大女兒較少露面，三女兒楊子瑩直到2011年被委任公司執行董事才被外界所知，當時23歲。楊子瑩畢業於美國俄亥俄州立大學，主修心理學，曾在著名的國際投資銀行工作，2008年加入碧桂園擔任主席助理，2011年起主要負責碧桂園財務。

據中國經濟時報2011年6月11日報導，楊子瑩雖然工作不久，卻已經初露頭角，顯示出個人的不凡能力。2011年初碧桂園9億美元的巨額融資，就是她一手主導並促成的。當時碧桂園內部人士向媒體解讀稱「楊主席此舉的確是為了培養自己的三女兒。楊子瑩在管理財務方面的確有一套。」

而在碧桂園債務違約爆雷前的2023年7月30日，楊惠妍宣布將捐贈碧桂園服務20%的股權，接受股份捐贈的香港國強公益基金會承諾，將在十年內持有捐贈股份並委託楊惠妍行使股份投票權。公告顯示，國強公益基金會（香港）有限公司2023年6月13日在香港設立，註冊資本100港元，其創始成員就是楊子瑩。