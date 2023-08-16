刀郎神曲 諷誰？各自解讀

刀郎的歌聲滄桑沙啞，歌曲歌詞直白並帶有深沉的情感。（取材自知乎）

前言：刀郎的「羅剎海市」究竟是怎麼暴紅的，一直是許多人的疑問。有人說，聽刀郎的歌像在看一場「君子報仇，十年不晚」的痛快大戲；有人說，刀郎的歌讓人找到釋放情緒的出口。刀郎到底為什麼火了，其實答案在每個中國人的心中。

沉寂多年後，52歲的刀郎一回歸就創造了一首許多網友心目中的「2023第一神曲」——「羅剎海市」。網上大都以「沒點文化的人聽不懂」來評價這首歌，有更多網友稱這是刀郎的復仇之作。這首歌還讓200多年前蒲松齡寫的「聊齋志異」重回人們視野。無論聽懂沒懂，不可否認地，在大眾精神苦悶之際，刀郎與蒲松齡趁虛而入，成了許多人的救命稻草。

「羅剎海市」是刀郎新發行專輯「山歌寥哉」中的一首，短短11天全球播放量就突破80億次，引發全網熱議。中國新聞周刊報導，網友們的熱評集中在兩點：一是這首歌風格怪誕，歌詞寫得別緻，但也難懂；二是有網友直言此歌暗諷味道十足，劍指當年的「那英汪峰楊坤與刀郎的恩怨」。

刀郎發行新專輯「山歌寥哉」。（取材自新民周刊）

2010年，那英以刀郎的歌曲銷量可觀但不具備「審美觀」為由，拒絕刀郎入圍 音樂風雲榜十年盛典評選的十年影響力歌手。當年汪峰曾以「簡直就是流行音樂的悲哀，除了新鮮，一無是處 」形容刀郎的歌曲。楊坤則曾發問質疑：「刀郎那是音樂嗎？你認為他懂音樂嗎？」此後不久，當年如日中天的刀郎選擇了急流勇退。

那英曾公開砲轟刀郎不具備審美觀點。（取材自環球網）

現在，儘管刀郎多次在公開場合回應關於「報仇」之說有不少是謠傳或節目組的「藉口」，但新歌上線後，不少網友怎麼聽，都覺得「太深奧」的歌詞是在報十多年前的一箭之仇，因為如果歌詞不講復仇，也真的聽不懂在說什麼。很多人因此把「羅剎海市」的出處，蒲松齡「聊齋誌異」找來看了好幾遍，也還是各有見解。

專輯名稱「山歌寥哉」中的「寥哉」，就是清代小說家蒲松齡所著「聊齋誌異」的諧音。「羅剎海市」是蒲松齡「聊齋誌異」中的著名篇章，原篇章究竟講的是什麼故事？與刀郎的「羅剎海市」又有什麼關連？

刀郎的歌讓許多人在微博上曬出自己讀「聊齋志異」的心得。（取材自微博）

羅剎海 長相越醜官越大

「羅剎海市」講了一個「美少年的奇幻漂流」的故事。「羅剎」指的是羅剎國，「海市」是個海上奇珍異寶交易市場。美少年男主是馬驥，字龍媒，能歌善舞、有學識且相貌俊俏。馬驥聽父親的話繼承「外貿」家業，某次出海被颶風颳到神祕國度「羅剎國」，刷新了他的三觀。

因為羅剎國裡不僅審美觀顛倒，以醜為美，還格外看重外貌，官員職位高低都要按外貌「好壞」排序，越醜的人官做得越大。依此標準，「俊人」馬驥在當地如同「妖怪」，別人見到他就跑。 這使得馬驥沒機會和當地人交流，直到走到一個極貧窮的村子，得知都城位置，見到了當地官員，席間唱歌得到官員賞識，被引薦給國王獻藝。

但當地官員擔心馬驥的美男子長相嚇到國王，就讓馬驥用煤灰抹臉。馬驥後來意外得到國王賞識還被封官。但他逐漸受到其他官員排擠，辭官不成的馬驥請長假3個月，帶金銀珠寶回到窮山村分給村民，他在和村民逛「海市」時又受到「東洋三世子」關注，被引薦給龍王。馬驥寫了一篇「海市賦」深得龍王賞識，被招為駙馬，妻子龍女為馬驥生下一兒一女，馬驥最後還是返鄉。

蒲松齡在「羅剎海市」裡，諷刺了不分美醜、顛倒黑白的羅剎國，也諷刺了男主馬驥。馬驥名中的「驥」字有兩個意思，一是「良馬」，二喻指「傑出的人才」，但其發音同「雞」。因此刀郎歌詞中的「馬戶」和「又鳥」是一個人，就是「醜化」後的馬驥。馬驥靠著由內而外的「醜化」在羅剎國獲得官職，而刀郎的歌詞裡重點諷刺了「知醜扮醜」的男主馬驥。

不甩評論 他只做自己

有學者認為，蒲松齡筆下的「龍宮」，是一個神話般的理想世界，既重視馬驥的文學才華，又「提供」富貴、美人，使馬驥娶得龍女，實現階層躍遷，達成了封建時代讀書人的終極理想。龍宮之行使馬驥擺脫了之前的醜化，變回了原來的自己。

馬驥的「奇幻漂流」中雖有愛情，但故事的重點是言志。那麼，刀郎的「羅剎海市」與原著有啥不同？

歌詞究竟有沒有暗諷，最終解釋權在原作者手裡。從刀郎歌詞的內容看，與原著差異最大的地方有兩處：一處是羅剎國的位置，一處是維特根斯坦。

第一句歌詞「羅剎國向東2萬6千里」，與蒲松齡「羅剎海市」中「西去2萬6千里，有中國」相呼應，只是方向相反。有網友認為，當羅剎國在北緯53度到北緯45度區間時，向東、向西2萬6千里都會到達中國境內，大概率在美國境內。但在其他緯度時，可能到非洲幾內亞 。

「羅剎海市」歌詞節錄。（取材自百度百科）

而歌詞中的「一丘河」、「苟苟營」等，似暗諷與羅剎官員如一丘之貉，扮舞女又唱靡靡之音的馬驥，自然名揚十里花場。而據新民周刊，「她兩耳傍肩三孔鼻，未曾開言先轉腚」被網友分析很像是那英在「中國好聲音」上的動作。而「黃蜂尾上針」似在暗諭最毒婦人心。

最後一段歌詞「西邊的歐鋼有老闆，生兒維特根斯坦......」，據中國新聞周刊，這指的應是著名哲學家路德維希·維特根斯坦，他曾說過「漂亮的東西不會是美麗的」。或許刀郎認為，審美觀各異，無論別人如何評價，他都不會成為迎合羅剎國醜陋審美的馬驥。

48歲時的刀郎臉圓了，禿頭體胖，雙下巴明顯，打扮隨意，被形容像「油膩」的大叔。（取材自環球網）

刀郎現象 影響層面大

鳳凰網「風快哉」分析「刀郎現象」的奧妙有二，一是歌曲製作，一是社會心理。

「山歌廖哉」基本配方是民間音樂+傳統文化，還將「聊齋志異」的魅力部分地轉移到自己的歌曲中，這讓聽眾產生了「沒有點文化還真聽不懂」的感覺。追捧者之所以不願「小看刀郎」，歸根到底是不願小看自己，於是在 「刀郎到底諷刺了誰？」話題中，大眾各自獲得了自我解讀的滿足。

刀郎的新歌看起來是在反抗著某種東西，也似乎在影射音樂圈子乃至更大的東西。如今「刀郎現象」或許是大眾精神空虛和苦悶的表現，人們沒有出口，刀郎的歌趁虛而入，成了救命稻草，人人為之顛倒夢想。

新民周刊引述南大文學院教授苗懷明認為，「羅剎海市」是否有針對性，仁者見仁，對號入座的人越多，說明諷刺的意義越大。「我願意解讀為刀郎對社會醜惡現象的嘲諷，不是具體針對哪個人，這樣他的歌曲才更有意義。」

妻力挺 成就現在的他

刀郎是中國著名流行樂男歌手、詞曲創作者、音樂人，1971年6月22日出生於四川省內江市資中縣，原名羅林。17歲高中未畢業，便從資中縣來到內江一個歌廳裡學習鍵盤樂器，兩年後又到成都、西藏等地跑攤4年多，曾組成「手術刀」、「地球之子」等樂隊。

刀郎的妻子朱梅。（取材自百度百科）

刀郎第一任妻子是舞蹈演員楊娜，育有一女。第一次婚姻失敗之後，刀郎於1993年在海南打工賣唱，認識新疆 歌手朱梅並結婚，刀郎迎來第二個孩子，此後刀郎和朱梅來到新疆，成立西北音樂工作室，開始接觸新疆民樂。1995年至2004年，刀郎擔任新疆德威龍音像公司音樂總監等職，期間推出「2002年的第一場雪」專輯，並以「西部明珠」獲中國音樂電視銅獎。

刀郎「2002年的第一場雪」專輯。（取材自知乎）

2001年，刀郎出版一張流行和時尚音樂拼湊專輯只賣了2000多張。其後他天天泡圖書館，並到戈壁灘、維吾爾族老百姓家採風。2003年11月推出專輯「西域情歌」，開始以「刀郎」演藝。2010年7月在譚詠麟演唱會任嘉賓。2011年6月參與央視慶祝中共成立90周年電視文藝晚會，2012年5月接受央視專訪。之後直到2020年10月再推出「彈詞話本」等專輯。

2010年，刀郎寫了一首歌「阿倫永遠的朋友」送給偶像打氣。（取材自中新網資料照片）