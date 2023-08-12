難度不亞於考研 揭祕浙江道教學院「修仙之路」

學員在站樁。（取材自官網）

道教學院被稱為「中國人的魔法學院」，這兩年火了起來，浙江道教學院今年的報錄比接近21:1，難度不亞於考研；但道教學院學什麼？畢業後做什麼？讓外界很疑惑。至於這些人為什麼選擇上山？山上的生活是否如想像的逍遙自在？也許每個人都各有故事。

道教學院位於浙江省台州市天台縣天台山金庭湖畔。（取材自官網）

在自媒體、短視頻的運作話語裡，浙江天台縣的浙江道教學院被稱為「更適合中國人的魔法學院」：包吃包住、學費全免，學生只需安心「修仙練功」，畢業後也無需擔心就業 問題，可直接分配到道觀工作。

媒介賦予的集體想像亦真亦幻，但的確影響到今年報名人數。南風窗報導，招生辦公室的老師表示，「今年報名本科專業的將近1300人，比去年多了近1000人，也是歷年最多。」

浙江道教學院是經國家宗教事務局批准、由浙江省道教協會主辦的全日制高等宗教院校，設置「道教經義與宮觀管理」全日制本科專業，學制四年。

招生 1300人錄取60人

這所學校不通過高考 招生，通常是由符合年齡（18歲至28歲）、學歷（高中及以上文化程度）等條件的人報名，參加學校各輪考核，擇優錄取，每年招收60人。從近1300人裡選拔60人，報錄比接近21:1。意味著如今上山的難度似乎不亞於考研「上岸」。但山上的生活是否如山下人描繪的逍遙自在？

瀚予是道教學院大三學生，暑假期間選擇留校，「主要待在桐柏宮內接待遊客和道友，空閒時就幫學院開展圜堂集訓（也稱護圜）」。

圜堂集訓是每年招生考核最後一關，集訓期間考生必須上交所有電子設備。據了解，今年有80名考生通過前期考核進入到圜堂集訓環節，其中已有道名的人數35人，占比43.8%。

「集訓強度不會低於普通高校軍訓，教師會在戒行、苦行、功行、德行、道行五個方面對考生進行綜合考察，如果能堅持到最後並通過考核，就能成為正式學生。」招生辦公室老師解釋。

學員必須完成畢業論文的設計、開題、撰寫、答辯等，才能順利畢業。（取材自官網）

專業 醫、易、道擇主攻

據報導，瀚予展示了自己的課表，課程大致分政治理論、文化基礎、道教專業、宮觀綜合管理、文體藝術五類。其中道教專業課以醫(道醫)、易(道術)、道(丹道)、科儀等四個專業為課程的核心構架，文體藝術課涵蓋道教音樂、書畫、易筋經、太極、圜堂出坡等課程。

「每門課都有固定學分和相應的期末考試。」瀚予說，「我之前上了一門科儀課，期末考有一道題是讓我們僅根據圖片信息判斷風水，還是挺難的。」

在專業培養方案上，大三開始，學生可以根據自己的興趣在醫(道醫)、易(道術)、道(丹道)、科儀中選擇一門作為主攻方向。

大四第一學期，學院就會綜合考慮每個學生的特點，安排學生進不同的道觀開展實習。到了第二學期，學生就需要開始論文寫作，畢業答辯。

「可能很多網友以為來這裡能『躺平』，但實際上我們每天都是五點起床，一周要上六天課。」金霝說道，「60人裡能堅持到最後並順利畢業的，一般只有一半。」

不得躺平 僅半數人畢業

嗣琈是1989年生，留著一頭濃密長髮，偶爾有道友來訪，便在一樓廣場上切磋功法，動作和神情都證明現在的他充滿活力；但在十年前，嗣琈還是患有乳腺肌瘤、一度想輕生的「廢人」。

嗣琈本科畢業後，進入武漢的一家五星級酒店工作，「在當時這算是不錯的出路」。可是沒過多久，酒店經理安排他連續上夜班，還用刺耳的話當眾羞辱他；同事們經常在他休息的時候抽菸打牌，故意製造出很大聲響。「不敢還手，怕丟了工作，只能生悶氣。」嗣琈說道。

長期感到胸痛的他去醫院檢查，被確診患有乳腺肌瘤；嗣琈請了長假回山東老家，站在村口，他顫顫巍巍地跪下，磕頭，一路跪拜到父母面前，三人哭作一團。

他果斷選擇辭職，機緣巧合下，在網上看到浙江道教學院的信息，「反正沒處去了，不如去看看山上的生活是怎樣的」。

嗣琈記得很清楚，2014年7月4日，他坐了十多個小時的大巴到天台客運中心，打車到山腳，他決定沿著盤山公路，一步步走上去。

疫情 發生後，從事證券業務的瀚予發現，世界的劇烈變化讓他產生高度緊張的窒息感。眼前的K線圖總是不斷跳動、折疊，幾小時內，它發生的變化似乎已超過人類幾百年、幾千年發展的總和。「它變得太快了，即便它是有規律的，我也很難抓住它。」

偶然一次電腦熄屏，陽光照射下，他透過屏幕看見一張疲憊不堪、有些陌生的臉，「貪欲讓我變得不像我自己。」2020年，28歲的瀚予卡著最後年齡門檻參加招生考核，順利成為道教本科生。

學員在包素餃子。（取材自南風窗）

化解雜念 找到想做的事

起初，上山的人大多和嗣琈、金霝、瀚予一樣，想解開在山下積累的鬱結；但後來，他們有了更多想做的事。

嗣琈每天清晨會在每層樓道的角落點起幾支香，隨後開始打掃廚房、清潔廁所。「把刷馬桶當作刷自己的牙一樣。」這句話像極了酒店在培訓新手服務生，只不過，遠離社會上的一切KPI，他幹起這些活很有動力，「清掃污穢的時候，覺得心裡的雜念也慢慢化開。」

瀚予能和上山的遊客聊起「暗物質」、「量子糾纏」這些科學熱詞，也時刻關心山下社會千絲萬縷的變化；他規劃畢業後，用學到的知識打造以接納山下人士靜修的道觀，「就算是愁眉苦臉地進來，也要開開心心地回去」。

上山之後，還會下山嗎？瀚予提供了一種見解：「當你處於對什麼都在意、又對什麼都不在意的階段時，這個問題便不再只有一種答案。」

學員在叩拜。（取材自官網）

他們學卜卦、誦經典 要站樁、圜堂集訓

很多人疑惑，道教學院的專業和所學能為社會做什麼？學生畢業後能幹什麼？

據了解，中國的道教學院一共有十所，而且都是本科學歷，由於學校比較特殊，每年招生很少，因此招生要求比較高。像武當山道教學院，整個學院只招45人，而且年齡是要在18-35歲內，還需要政審。

其實大家對道教學院的了解僅來自電視劇或網路的傳聞，從道教學院公布的授課內容看，並不是很神秘。比如要學卜卦、疊元寶，下課後練太極，不少人有疑惑，在這樣的院校畢業後可以從事什麼的工作？

學歷獲認可 出路待遇佳

其實他們的就業問題沒有一般畢業生那麼嚴峻，因為每年招生少；學歷還得到國家認可，可到各地宗教機構或廟、道管從事相關工作，待遇也很好。甚至這些本科生還可以讀研，未來可考公考編制，都是鐵飯碗。

不過，道教學院和其他院校不同，一般需要全年穿道教服裝，而且不許燙髮、染髮、化妝，在吃的方面，不可以吃葷，學校規章制度很嚴格，個別項目是有保密協議，否則會有一定懲罰，報考前要考慮清楚。

浙江道教學院舉行首屆本科班畢業典禮。（取材自官網）

據南風窗報導，根據浙江道教學院提供的癸卯年（2023年）圜堂集訓時間安排，考生須在每天4點15分起床，5點參加早課，以誦讀道家經典為主，6點早課結束便是早修，主要是站樁、打坐。

站樁、打坐主「靜」，屬於內圜，相對應的還有主「動」的外圜，「主要是體能訓練和體力勞動，體力勞動會按照五行分組。」金霝說道，「比如火組在廚房幹活，木組負責種植。」

「整個圜堂集訓總體是循序漸進的。」瀚予解釋，以站樁為例，一開始一般只要求一小時，後來時間和頻率都會逐漸增加，形式也多樣，「可能還會要求一邊站樁一邊吹簫，主要是為了檢驗氣息是否平穩」。

「學會吹簫，也是成為道士的關鍵一步。」走進道教學院、桐柏宮，不難發現道士們總是手執一簫，晝夜練習。

學會這種樂器不僅需要指法靈活，還要嚴格控制呼吸氣流的強弱，才能發出幽深飛揚的聲音，「很多初學者因為定力不足，學到一半就放棄了。」

「雖然學習洞簫有很多訣竅，但是訣竅再多再妙，也要訓練很久才能成才。」瀚予說道，「我來道學院三年了，如果嚴格按照老師的標準，我只學會了吹兩首曲子。」