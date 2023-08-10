「活成大媽」 中國年輕人新潮流

中國社群平台上，年輕網友貼出學習大媽廣場舞步和「舉絲巾拍照」姿勢的照片。（取材自微博）

「大媽文學」只是年輕人面對生活「不內耗」的一個情緒縮影。隨著年齡增加，閱歷積累，再加上疫後對生命意義與生活方式的新一層體悟，他們覺得，與其讓自己焦慮疲憊，不如活得更加從容、隨性，同時勇敢說「不」。

中國社交平台上近來興起一股「大媽文學」熱。小紅書、B站、微博等都可見年輕人發帖稱自己正經歷著「質疑大媽、理解大媽、成為大媽」的心路歷程，坦承能勇敢地表達訴求並堂堂正正爭取自己應得權利的「大媽精神」，正是他們所欠缺的。他們效法大媽購物「對半砍」，試吃不喜歡也堅定拒買，不僅省下錢，收穫快樂，還學會不再用「算了」的心態敷衍自己。

不少中國年輕人正經歷著「質疑大媽、理解大媽、成為大媽」的心路歷程。圖為電視劇「老閨蜜」劇照。（取材自微博）

微信公眾號「燃次元」報導指出，這群年輕人出遊時開始模仿大媽用絲巾拍照，和花海合影；鑽進熱鬧的廣場舞裡和大媽們「神同步」；拋棄文藝小眾旅行，跟著低價老年團「感受快樂」。有人感慨，緊跟「大媽」步伐，可以少走30年彎路。報導並邀了六位年輕人，暢談他們「成為大媽」的經歷。

嘉怡前後兩次購買的訂單紀錄。（取材自微信公眾號「燃次元」）

有問題直說 甭怕

嘉怡（25歲，公司職員）

過去，我不止一次被我媽說，「大手大腳，不識算數」。因為我買東西從不講價，也不願意「麻煩」別人。不過最近，我開始轉變。起源是幾個月前在地鐵口小攤買了一個售價30元（人民幣，下同，約4.16美元）的燈光球，卻聽到攤主給其他人報價20元。我明明當了「大冤種」卻現場不敢吭聲，我就暗自想，下次，我絕不會再有這類事情發生。

沒過幾天，我去家門口的水果店挑了個蜜瓜，讓店裡順帶切了。店員給我算了兩個裝水果大方盒的錢，但只用了一個盒子。想到比別人多花10元買的燈光球，我脫口而出，「你好，剛才多收了我一個盒子錢。」店員愣了一下後確認說「你下次再買時和我們提一下，我們下次不收錢。」幾天後我再去店裡買西瓜提了這件事，收銀員沒再核實就幫我剔除了帳單裡的大方盒。

此後，我發現，好像有問題直說也沒什麼不對的。於是，我就從原先被多收錢都要一番思想鬥爭才敢直說，「進階」到了買東西砍價的段位。我發現，只要自己沒有包袱，就會活得更恣意。

李冉日常經過的賣菜攤。（取材自微信公眾號「燃次元」）

嘗水果不甜 拒買

李冉（26歲，互聯網運營）

在水果攤販「不甜不要錢」的吆喝下，當你品嘗了對方遞過來的果子，發現真的不甜時，你會有勇氣不買嗎？過去的我，是不能堅定說不的，即使真的不甜，或不合自己的口味，但是看著手裡已經被我咬了半截的果子，「不買了」這句話總是不好意思說出口，也因此我常買回去自己根本不喜歡吃的水果，最後也只能扔掉。

不過，最近頻繁刷到「大媽文學」後，我的心態開始有了轉變：不敢維護自己的權益，事情過去之後再「內耗」，不就更加得不償失了嗎？有次遇賣藍莓的攤主吆喝「15一斤，不甜不要錢」並遞過來試吃，我嘗了嘗有些發酸，面對攤主熱情招呼「買5斤」，我笑著擺擺手說「不好意思」就離開；幾個年輕人也放下袋子，似乎我的「大膽拒絕」也傳遞給了他們一些勇氣。

而經此之後，不管是在任何場景下，我都有勇氣大大方方拒絕自己「不想」的選擇了，能夠成為一位睿智、會維護自己權益的「大媽」，又何樂不為呢？

超市裡的西藍花也能掰掉壞的根。（取材自微信公眾號「燃次元」）

買菜 掰掉壞菜根

錦希（31歲，採購）

作為一名採購，我每次為公司採購物件都會「貨比三家」，但在生活中，我卻是一個「粗線條」，買菜不問價，也不看秤，在幾次明顯感覺秤不準而受騙後，我決定買菜直接去超市。看著沒有菜市場新鮮的菜，實在挑不出，我就買回去，再把不能吃的葉子扔掉。但當我發現幾位大媽會在超市把壞掉的菜葉子先摘掉再去稱重時，我忽然明白了如何買菜。

再去超市買菜時，我做好了心理建設：錢這麼難賺，為什麼不能省一點呢？我就把剝好的菜遞給稱重的工作人員，很順利就完成了。不過在買西藍花（綠花椰）時又犯難了，這麼大的根怎麼「砍」？我看見幾位大媽正用力掰西藍花的根，甚至還借力菜筐的鋸齒，就趕緊效仿，看著手中的傑作，我禁不住一次買了2個。

有一次我去超市買菜，看到裝蔥的筐上貼有告示「禁止摘葉，否則按精品蔬菜 計價」，顯示價格為現在的2倍，但仍有一位大媽摘掉葉子去稱重，還和工作人員吵了起來。看來，這種有明確提示的蔬菜還是應該按照商家的規定來，不能做得太過分了。現在我去超市買菜，還是會將不好的菜葉，或者菜根去掉，大媽還會指點我一些挑菜的經驗，這或許也是一種「傳承」吧。

有遊客在參加新疆低價團時，因學到了「大媽精神」的精髓，抵制住了額外收費。新疆景區示意圖。（新華社）

低價團 守住荷包

菁菁（28歲，公司職員）

自從參加過一次大媽們熱中的低價旅行團，我才知道旅行可以這麼省錢，原來我也可以早睡早起，也可以日行1萬步，更可以大聲對一切不合理說「N0」。

日前獨自到新疆 旅行，幾個團的報價均超出我5000元預算，後來報名「9天新疆遊只需1200元」低價團，但內心忐忑。旅行大巴上，兩位阿姨聊天時說，女兒原本給她報4000元的團，避免有強制購物，她主動換成低價團，「砍價就好了啊」；另一位阿姨也驕傲地說，從沒有導遊能從她手裡拿走「一分」不合理的錢。

半小時後，導遊告訴我們要收取800元的景區遊玩費，「不交齊不開車」。不少人不情不願地掏了錢。但那兩位阿姨拒絕交錢：「想去的才交，不玩的不交」。我彷彿也受到鼓舞，堅持跟兩位阿姨站在同一條戰線上，最終導遊妥協。後來我在收費景點就挑幾個想去的，因為掌握了「大媽精神」中「敢拒絕，不內耗」的精髓，我僅僅花了1500元就在新疆玩了9天。

王博在山姆試吃的部分食品。（取材自微信公眾號「燃次元」）

排隊試吃 是樂趣

王博（28歲，學生）

曾幾何時，「試吃」就像「排隊領雞蛋」一樣，被認為是專屬於上了年紀人的專利，而現在，「排隊試吃」正變成我逛超市的一種樂趣。大家都是陌生人，沒必要太在意別人的目光。

我的學校距離青浦山姆大約35分鐘車程，我一般每個月會去兩次，採購一些日常所需，也積極去「排隊試吃」。許多人會覺得自己是成年人，「排隊試吃」有點不太好意思，特別是山姆經常會有很多小孩在排隊試吃，但我覺得無所謂。因為我不是出於填飽自己肚子的心態去排隊試吃的，而是為了評判這個新產品是否符合我的口味偏好，這和買衣服時試穿是一個道理。

除了在山姆試吃，之前，我參與了一個贈送杯子的活動，我覺得沒必要因為不好意思而拒絕參與這種「0元購」的活動，評判參與否的標準應該是我們是否需要這樣物品，或者說，這件事情是否對自己有效用，如果有，我們又有充裕的時間，何樂而不為呢？

微博網民特別尋訪大媽們愛去的服飾店，發現衣服真的便宜。（取材自微博）

購物 價格對半砍

菲菲（31歲，北京 自由職業者）

我是個出生在東北的女生，東北人的豪爽大家都有耳聞，我卻對講價這件事情始終膽小。而過去15年，我由「從來不講價」，變成了「向來都講價」。

2000年某天，媽媽帶我去地下時尚商城，我看中一條350元的紗裙，還在考慮是否要買這麼貴的裙子時，我媽媽已經張口還價，「100能不能拿？」經過你來我往之後，最終我們150元拿走了這條裙子。我媽當時的砍價理由是她是做服裝批發的，但她不是呀。對於這個「張嘴就來」的能力，我十分羨慕，並開始用於實踐，後來逐漸大膽。

上個月，我朋友過生日，作為生日禮物我準備送他一副眼鏡，正好自己也想買一副新眼鏡，就一起去了北京的眼鏡城。我們看中一個款式，報價是500元一副，經過我和銷售以及老闆兩輪「唇槍舌戰」，最終以「700元兩副+有色鏡片」價格拿下。那一刻，我朋友看我的眼神，有點像我當年看我媽的影子。反正，講價這件事，已經刻進我的DNA了。