自駕闖羅布泊 最終倒臥高溫沙漠 是冒險還是生命賭注？

有一個自駕車隊進入羅布泊期間失聯，最後不幸4人罹難，圖為事發現場。（取材自微博）

自駕穿越近年成為中國流行的旅行探險方式之一，充滿未知的無人區吸引不少尋求刺激和挑戰的戶外愛好者。而在違法又沒做好專業的準備下就貿然出發，無異是一場用生命做賭注的穿越禁區之旅。

一起自駕車 隊進入新疆 羅布泊期間失聯事件近日引發社會廣泛關注。2023年7月29日，警方找到失聯者遺體，確認事件造成4人遇難。據了解，該車隊未經批准擅自穿越若羌境內保護區，結果發生慘劇。網上對於事發過程有多種版本，但原因都指向車隊隊員過於大意，事先準備不足再加上陰錯陽差而喪命無人區。究竟是什麼原因讓4人命斷羅布泊？

這起事件進入公眾視野，是因為7月28日，新疆維吾爾自治區若羌縣公安局發布的警情通報。通報指出，7月27日13時許，若羌縣公安局接敦煌市公安局轉警稱，一自駕車隊於22日自敦煌市出發，未經批准穿越若羌境內國家級野駱駝自然保護區，7月26日1車4人失聯。

經搜救，於7月27日發現失聯車輛，3人已無生命體徵，1人失蹤。車隊其餘人員已安全返回敦煌市。若羌縣公安局立即與醫療、應急等部門成立救援隊伍，全力與敦煌市有關部門聯合開展搜救工作。7月29日，警方再發布通報稱，最後一名失聯者也遇難。

罹難者脫水 臉難辨認

華商報報導，有疑似知情者在微信群聊中透露，上述車隊為四川籍，包含多輛越野車和皮卡車，原計畫路線為羅布泊的北線，穿越470公里的大海道無人區，不知為何走了南線，奔彭加木碑去了，而且只帶了兩天的食物和油。

據救援人員講述找到失聯人員的現場，「嚴重脫水，面部幾乎無法辨認。」搜救隊先是在沙漠中發現了那輛藍色皮卡車，在車子周圍，散落的東西隨處可見，又走了一段距離，遠遠發現一名男子躺在沙漠中一動不動。走近後發現，這名男子已經遇難。

據了解，新疆羅布泊國家級野駱駝自然保護區氣候異常乾燥、炎熱，年平均氣溫11.6℃，夏季最高氣溫>40℃，冬季最低氣溫-20℃以下，年降水量20毫米。業內人士稱，保護區夏季高溫 ，地表最高溫度可達70℃左右，即使在近傍晚的帳篷裡，蠟燭也會被迅速融彎。穿越羅布泊應盡量避開5到8月。

曾多次穿越羅布泊的老張說，在羅布泊，夏季對於徒步者、探險者的考驗往往更大。「當下身處羅布泊，人體需水量是平時的3至4倍以上。」而地表溫度高所造成徒步者的體溫升高，一般體溫達到40℃，人類的中樞神經系統就會紊亂，體內蛋白質會凝固，有生命危險；體溫超過42℃，人的器官將產生不可逆轉的損傷，嚴重時會死亡。

若羌縣12345工作人員說，縣轄區內的野駱駝國家級自然保護區歸相關管理局管轄，外地遊客在沒有批准的情況下肯定不能私自進入。「這個保護區有我們保護的野駱駝，之前都快滅絕了，屬於我們的瀕危野生動物，這幾年才慢慢數量增加了一點點，牠們膽子很小，很怕人，牠們生活範圍在無人區，所以當地人從來不去打擾牠們。」

據報導，2017年以來，新疆羅布泊野駱駝國家級自然保護區管理局曾多次發出通告：嚴禁一切社會團體、單位或個人進入保護區開展旅遊、探險活動，一經發現將依法予以處罰，情節嚴重的將追究刑事責任。但近年仍不時傳出有闖入者死亡情況。

4大無人區 生人勿進

在戶外圈，一直流傳著「國內四大無人區」的說法。上游新聞綜合報導，據統計，截至目前已有多人在其中喪生或失蹤，危險性不可小覷。

羅布泊是國家級野駱駝自然保護區。（取材自上游新聞）

新疆羅布泊 沙塵暴、流沙吞噬生命

羅布泊位於新疆塔里木盆地東部，中國最大沙漠塔克拉瑪干沙漠的最東緣，是世界上著名的乾旱中心，海拔780米左右。上世紀60年代，羅布泊未乾涸前，中國的第一顆原子彈、氫彈就是在這裡試爆成功。羅布泊乾涸後，周圍生態環境發生巨變，各種植物全部枯死，很快羅布泊就和塔克拉瑪干沙漠融為了一體，從此成為了寸草不生的地方，被稱做「死亡之海」。

幾十年來，消失的生物學家彭加木、徒步中國殞命於此的余純順，小說「鬼吹燈」、「羅布泊之謎」、天涯論壇的「雙魚玉佩」等作品的渲染，讓原本神祕的羅布泊變得更加撲朔迷離。資深戶外達人羅煜認為，羅布泊的危險主要來自兩點，一是沙塵暴，會讓人迷失方向；二是流沙，車子一旦陷進去，只能等待救援。狼群等很少見，除了戈壁就是荒漠，還有野駱駝。

另外，就是各種意外，羅煜表示，「現在這麼熱的天，如果車輛遇險的話，車上不能待了，得找個避陽光的地方，不然人體水分蒸發量大，脫水後很容易死亡。」

西藏自治區北部羌塘國家級自然保護區的藏羚羊。（新華社）

西藏羌塘無人區 海拔最高生命禁區

1500多公里的國家級自然保護區——羌塘無人區位於西藏那曲地區和阿里地區，是中國徒步最危險和艱難的路線之一，被稱為「生命禁區」。這裡有大量被列為國家重點保護的野生動物，比如藏羚羊、野犛牛、雪豹、藏野驢、藏原羚、黑頸鶴等30餘種。

西藏那曲市安多縣自然資源局局長拉巴在接受中國之聲採訪時表示，遊客徒步闖入羌塘無人區會有生命危險。第一個是氣候惡劣，海拔5000以上，風雪交加；另外就是狼、棕熊之類的猛獸、公的野犛牛所造成的身體傷害。最大的問題是保護區太大，一旦斷糧、斷水，容易餓死或冷死。

然而羌塘無人區嚴酷的自然環境並未阻止探險人士不顧人身安全毅然前往。2014年10月4日，李聰明開始騎行橫穿羌塘無人區至可可西里無人區沱沱河，此後即失聯。拉薩旅遊圈的「大神」劉銀川，2017年10月23日欲徒步穿越羌塘保護區，從此再沒有出現在人們的視線裡。

青海可可西里。（新華社）

可可西里管理處人員正救援受困車輛。（新華社）

青海可可西里 氣候惡劣 缺氧缺淡水

青海可可西里國家級自然保護區位於青海省玉樹藏族自治州西部，總面積450萬公頃。是21世紀初世界上原始生態環境保存較好的自然保護區，也是中國建成的面積最大，海拔最高，野生動物資源最為豐富的自然保護區之一。平均海拔4600米以上，氣候乾燥寒冷，嚴重缺氧和缺淡水，自然環境險惡。

2020年9月，青海格爾木市公安局通告，禁止一切社會團體或個人隨意從格爾木前往玉樹州可可西里自然保護區開展旅遊、探險、非法穿越等活動。

然而就在此前，兩位年輕人將生命永遠的留在了這裡。2020年8月1日晚，警方在無人區發現來青海旅遊失聯的女大學生黃雨濛的遺骸，黃雨濛因畢業被延遲來散心，生前說自己帶了帳篷要住在可可西里。當月，另一位騎單車進入可可西里後失聯的95後河南小伙李凱洋，也被證實在無人區離世，他曾在朋友圈發出稱自己聽到狼叫聲後失聯。

新疆阿爾金山國家級自然保護區兔子湖周邊地貌。（新華社）

新疆阿爾金無人區 磁礦、沼澤恐怖傳聞

阿爾金無人區位於新疆阿爾金山南部，是四周被高山環繞的封閉性盆地，氣候寒冷，乾旱多風，蒸發強烈，全年沒有無霜期，保護區內有藏羚羊、野犛牛、藏野驢等珍貴的保護動物。當地的牧民寧願讓牛羊餓死也絕不會進區內的「死亡谷」那陵格勒山谷放牧，因為曾有人在山谷中追尋羊群時死亡，遺體衣衫完整毫無傷痕，死因蹊蹺，至今是謎。

除了「神祕死亡」事件，還有很多詭異恐怖的傳聞：比如每當大雨過後，谷地裡到處是動物的屍骸，有野驢、野牛、野狐狸和鳥類等，旁邊是燒焦的灰土；有人聽見谷內傳出獵人和挖金者悲慘無助的嚎哭聲；還有人常會看到奇形怪狀的石峰，在夜晚幻化成怪物吞噬人命……

經研究表明，那陵格勒山谷分布含強磁性的岩石，越到谷底磁性越強，指南針、電話、手機網路等在這裡都會消失；谷地特殊地形導致在上空容易形成帶電雲層，相互作用產生雷電現象，移動和高聳的物體容易遭受雷擊；谷裡的凍土層融化後形成沼澤，人畜陷入會憑空消失。