靠打拳走出大山 電影「八角籠中」角色原型蘇木：我們很幸運

蘇木和小夥伴2014年一起打比賽獲得團體第一名。(取材自海報新聞)

根據四川涼山格鬥孤兒真實事件改編的電影「八角籠中」，上映至今在暑期檔票房已突破19億人民幣，外界對導演王寶強讚譽有加。角色主人公原型蘇木感動的看了電影3次，因為打拳讓他走出大山、站上世界級舞台，對他來說「八角籠」就意味著出路，是他改變命運的契機。

電影「八角籠中」由王寶強(左)自導自演，講述格鬥孤兒的故事，圖為他與角色原型蘇木(右)合影。(取材自海報新聞)

四川省阿壩藏族羌族自治州黑水縣的蘇木達爾基（以下稱蘇木）是電影「八角籠中」主人公原型。

1996年出生的蘇木，不僅是中國UFC(終級格鬥冠軍賽)中新生代運動員 的佼佼者，還是四川打進UFC的第一人。電影聚光燈下，觀眾看到了他熱血沸騰的逐夢場景，可大家看不到的，是他從「放牛娃」到「藏族雄鷹」的命運流轉。

海報新聞報導，2010年夏季，正在為暑假作業發愁的蘇木被叔叔介紹到恩波格鬥俱樂部練習格鬥。俱樂部老師要求蘇木把暑假作業做完再來報名，一個字都沒寫的他央求老師，得到的答覆是：必須家長同意。

蘇木是家中獨子，父母務農，窮到連牛都沒有一頭，收入僅夠活著。回憶起兒時的日子，他笑著說，「自己平時就是種地、撿石頭、打些零工，如果沒有格鬥，我現在可能還在放牛，放的還得是別人家的牛」。

家人再清楚不過，蘇木學習倒數，從小和夥伴們在沙地裡玩摔跤，屬於學業上沒有慧根，體力上卻有所擅長的孩子。於是，14歲的蘇木被父母送到了恩波俱樂部，開始學習格鬥。

兒時的蘇木（右一）。(取材自海報新聞)

有肉吃有床睡 他要留下

蘇木還記得，第一次來到恩波俱樂部，他的第一個反應是「能一直住在這裡就好了」。因為在家裡，他沒有自己單獨的床。剛去俱樂部，一人一間房，上下鋪很大，蘇木睡著很踏實，也很舒服。蘇木來時只穿了一身衣服，沒帶多餘的行李，俱樂部的老闆恩波便帶著他和新來的孩子去品牌店購置衣物。「以前都是過年過節才能換一次新衣服，在這里經常有新衣服穿，那得多開心」。

有軟軟的床睡，有可以替換的新衣服，有肉吃、有學上，還有比賽可打，當時蘇木就下定決心，「一定要留在這裡」。

恩波是一名退役軍人，他讓像蘇木一樣的困境兒童免費在這裡吃穿住，還教孩子們格鬥謀生。

「他生活中很親切，訓練時很嚴格。下雨天，看到我們穿拖鞋，他會怪我們不穿襪子，容易著涼。吃飯時，他會給我們加肉加菜。比賽中，他會在台下給我們鼓勵。」正因如此，蘇木和其他孩子稱呼恩波為乾爹，對他的評價和讚美達到「給予我們新生命，這輩子都會感激他」的高度。

「剛到俱樂部的半年，基本都是練習基本功，一年半以後，我們才開始接觸比賽。」蘇木進步很快，「我還是恩波俱樂部的隊長，所以平常對自己要求很嚴格」。

電影「八角籠中」劇照，呈現出孩子們刻苦練習。(取材自微博)

受傷才能偷懶 休息兩天

報導指出，參加各類比賽時，蘇木甚至不敢想像，終有一天，自己會一躍成為披著國旗站在世界舞台上的中國驕傲。2013年，他拿到了四川省散打比賽第二名，2014年，他被選為省隊隊員。他印象最深的，還是2016年獲得MMA「武林籠中對」史上首條蠅量級金腰帶。

蘇木說，當時自己壓力非常大。「因為教練也說，你可是咱們俱樂部第一個競爭金腰帶的人，一定要肩負責任。所以我就悄悄加練。每天早上7點起來跑步，之後跟大家一起訓練，晚上大家都休息了，我還要自己練習動作。」兩個多月的高強度訓練中，蘇木最放鬆的時候，就是受傷那次。「膝蓋腫了一個大包，終於可以偷個懶，心安理得去休息兩天了」。

14歲啟蒙散打，一直到19歲才轉練MMA綜合格鬥，22歲正式簽約加入終極格鬥冠軍賽（UFC）。蘇木認為，打拳才是那個真正屬於自己的出路。「對於在大山裡只能放牛和背石頭賺錢的孩子來說，父母沒有辦法給他們指出可行的道路，學習成績不好，最終結局大概率也是繼續在家務農。」

走出大山 習武得到出路

蘇木說，除了UFC，俱樂部裡其他的夥伴通過習武也有了其他出路，比如散打、從軍從警、做武術教練。「我們真的是一批幸運的孩子，對我們來說，『八角籠』就意味著出路。」

電影上映後，蘇木完完整整看了三遍，電影又讓他回想起和夥伴們並肩戰鬥的種種。他覺得，格鬥是不是孩子們的最好出路，其實沒有人能給出最完美的答案。但至少，孩子們不後悔，便是最好的結局。