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中國查扣嚴 南加華人快遞業疫後關門多

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北京遊想逛名校清華、北大 先過黃牛這一關？

中國新聞組／整理
遊客在北京大學西門留影。(新華社)
遊客在北京大學西門留影。(新華社)

參觀中國名校北京大學、清華大學是北京遊「熱門行程」，但校方免費預約登記比景區買票還難，黃牛見縫插針經營「代辦業務」，一家三口價格喊上2000元人民幣(約280美元)，貴過環球影城；「名校黃牛」突破大學圍牆，除了折射大學校園的公眾服務屬性，還有民眾的「名校迷思」、家長望子成龍的「名校夢」。

這個暑假除了各大旅遊景點一票難求，免費開放遊客參觀的清華、北大也被「黃牛黨」盯上，北京商報報導，一家三口參觀清北，黃牛票的價格要2000元，甚至貴過環球影城票價。

參觀清華大學的遊客不少。（視頻截圖）
參觀清華大學的遊客不少。（視頻截圖）

★預約太難搶 花錢「代辦」

一連蹲點三天，設置好了倒計時的秒表，8點鐘準時衝進預約界面，張恆除了見證清華、北大校園預約名額是如何秒沒的，其他就剩反覆地填寫預約信息。

張恆的兒子今年小升初考得不錯，作為一直在地方家長口中的「小學霸」，兒子來北京的一個願望就是看看中國最好的高校。「誰還沒個清北的夢。」就為了兒子這句話，也是希望孩子樹立未來的目標，張恆一家三口到北京旅遊的行程裡，清北校園遊是最早被計畫上的。

「看新聞，做好故宮門票不好搶的準備，也有了去環球影城排大隊的預期，怎麼也沒想到進清華、北大是這次來北京旅遊中最難突破的環節。」張恆無奈地說，故宮雖然火爆，但還有一日遊「江湖救急」；環球影城人多，但早起點還能衝一衝，清北就不一樣了，只能靠自己搶。

在連續三天搶預約受挫後，搶不到票的張恆動起找黃牛的心思；在閒魚等多個平台搜索後，張恆還真找到號稱能「代辦」幫忙預約進校的「黃牛」。

「我問了幾個自稱有辦法能幫忙約進學校的人，他們的報價都是300多元。如果兩個學校全去的話，我們一家三口光進學校的花費就要快2000元，想來想去還是太貴了，就繞學校走一圈吧。」張恆說。

對比北京其他景點，故宮官售門票為每張60元，頤和園全價聯票價格同樣每張60元，另有一些博物館基本為免費預約。用張恆的話來說，如果透過黃牛預約去清北，這一趟花銷將超過環球影城一家三口的門票。

「不是我們不願意為中國頂尖學府埋單，關鍵是環球影城的門票是官方定價、官方渠道，清北的官方渠道是免費的，這錢埋單也埋單不到學校手裡。」

參觀北京大學的遊客。（視頻截圖）
參觀北京大學的遊客。（視頻截圖）

★暑期很熱門 報價翻倍

和張恆有類似感受的遊客不在少數；據報導，目前，多個社交平台上均有多條涉及「清北預約搶票攻略」、「有償清北預約」的討論。

一名聲稱可幫忙預約進校參觀的「黃牛」表示，進入清北的門票價格為單人單校360元；另一名「黃牛」價格稍低，收費標準清華大學350元、北京大學320元。當被問及多人及兒童如何收費時，兩名「黃牛」均表示，收費按人頭算，不分兒童、成人，如果人數多可以便宜一些。

據報導，今年4月清北尚未全面開放預約，相關黃牛報價在100-200元左右，而暑期雖然清北校園全面開放，但大量研學團、親子團也進入北京，清北「黃牛」的要價和預約門檻也水漲船高，開放後價格反而翻倍。從多名「黃牛」的報價來看，今年暑假想進一趟清北，少則300元，多則甚至達到500元。

北京大學開放免費參觀，但需要預約登記。（取材自官網）
北京大學開放免費參觀，但需要預約登記。（取材自官網）

★研學一日遊 收費上千

報導指出，一名以「清北研學一日遊」為賣點的賣家表示，一趟一日遊收費500元，但內容僅為帶進學校參觀。該名賣家透露，除預約進校，還能提供校內一對一的學霸講解，收費為兩小時1000元。

此外，該名賣家還提供與清北相關的校外研學產品。即在校園附近，清北學霸一對多的半日研學，收費標準為家長199元、孩子399元。當被問及預約渠道時，該名賣家則表示，預約為團體預約，並稱「門票太少了，他們幫客戶買所以才收錢」。

一名黃牛隱晦地表示，「有自己的渠道」，並表示不方便透露。另一名「黃牛」則稱，超過300元的定價並非自己要價高，而是「成本就很高」。其中一名「黃牛」提到，北大在校生只能一次預約兩個人，機會很小。

據報導，在多個社交平台上，不少遊客直接留言，希望能找到在清北就讀的學生幫忙預約進校參觀，部分遊客更是直接表示願意為此付費。

據清華大學和北京大學此前發布的預約參觀通知顯示，清華大學暑期對外開放到8月6日，北京大學則表示，一般情況下，寒暑假、法定節假日及雙休日期間均開放校園參觀。

從官方認可的預約渠道來看，清華大學團隊參觀須通過「清華大學保衛部」網站進行預約，可預約未來14天參觀，團隊參觀僅面向中小學生群體開放，預約主體為中小學或教育主管部門。

北京大學則強調，中小學和教育行政部門等預約團體入校，可提前與學校招生辦、院系或保衛部溝通，按流程辦理。兩所高校均未提及面向社會企業開放團體預約通道。

調查也發現，名校黃牛亂象不止存在於清北兩所名校，在某電商平台以名校參觀等字眼為關鍵詞搜索，發現廈門大學、復旦大學、人民大學等多所學校的有償預約均赫然在列。

網路平台有許多代預約清北參觀業務的訊息。（視頻截圖）
網路平台有許多代預約清北參觀業務的訊息。（視頻截圖）

●黃牛層出不窮 專家：大學不該有圍牆

為滿足暑期公眾參觀需求，包括北京大學、清華大學等國內知名高校先後發布預約參觀消息，「平安燕園」微信公眾號稱，為維護校園秩序，個人和團隊預約均實行限額管理，且校園參觀不收取任何費用；然而，一些打著「研學」名義的團隊，卻破壞高校校園的暑期秩序。

澎湃新聞報導，7月7日，北京大學保衛部發布違規通報，稱發現名為「狼爸部落」的校外研學團隊，通過聯繫校內人員、借用帳號在樹洞平台發布預約求助信息等方式拆分預約，由多名校內師生預約入校。

7月24日，北京大學也發布通報，稱7月21日名為「北大金秋暑期定制課」的校外研學團隊，由部分校友透過預約同行人員的方式，拆分預約139名學員入校，每人收費1萬800元，合計收費約150萬元。與此同時，學校保衛部、校友工作辦公室將進一步完善校友預約系統使用規則，

今年甫從清華大學畢業的小蔡說，學校開放給在校學生的預約名額為每日三人次，「主要是開放給學生親友」；清華大學此前發布的通知顯示，如有為無關人員預約或轉借、轉租帳號等情形，將按校紀校規處理處分，必要時取消預約。

除高校的內部處理，海淀警方也在面向「黃牛」打擊，針對近期轄區相關高校開放校園參觀出現的「有償」帶客入校等問題，依法行政拘留「黃牛」、「黑導遊」及無照遊商等相關違法人員。

但北京商報報導，與演唱會、旅遊景點的黃牛相比，「名校黃牛」多為個人行為，未形成較大規模，且基本通過網絡銷售，存在調查取證上的困難，且罰責不高。

北京卓緯律師事務所合夥人孫志峰表示，根據相關法律法規，偽造、變造、倒賣車票、船票、航空客票、文藝演出票、體育比賽入場券或其他有價票證、憑證，處10日以上15日以下拘留，可併處1000元以下罰款；情節較輕的，處五日以上十日以下拘留，可併處500元以下罰款；「如果數量巨大且符合非法經營罪構成要件的，不排除構成非法經營罪的可能。」

「名校黃牛」層出不窮的背後，折射出的也是公眾對大學校園公眾服務屬性的需求。中國教育科學研究院研究員儲朝暉說，大學本身具有公共屬性，解決亂象的關鍵在於如何有效構建學校秩序和社會秩序。「我認為大學是不該有圍牆的。很多大學管理非常嚴格，但依舊存在私自帶人進校的情況。這些現象是難以杜絕的，需要社會和學校一起共建秩序。」

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