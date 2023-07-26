搶錢？保命？暑期遊薪酬翻倍 「烤」驗北京導遊

導遊在故宮內的研學團中講解。（取材自中新網）

有人為了翻倍的薪資在創紀錄的高溫 和洶湧的人流裡「拚命」，也有人把健康擺第一，只求「保命」。比天氣還「熱」的暑期遊，正「烤」驗著北京 導遊們的體耐力。

近日，「日薪2500（人民幣，下同）招不到導遊」的話題衝上微博熱搜。隨著暑期開啟，多地旅遊市場迎來火爆模式，不僅各景區一票難求，北京的導遊也變得非常搶手，日薪千元仍「一導難求」。不少人因此對導遊的薪資十分「羨慕」，其實，導遊們也正面臨著高強度工作狀態所帶來的身心上的艱巨挑戰。

「最近北京地接導遊特別不好找，來北京旅遊的人太多了，一共就那麼多旅遊資源，搶都搶不來。每天都有電話打來問我們有幾十人的團接不接，但是我們現在因為沒有導遊，根本接不了。」北京商報引述北京一家旅行社工作人員坦言，「之前北京導遊一天給600元就行，現在一個導遊一天給1600元還不一定能找到，後續還有2個團等著安排導遊呢。」

一名從業十幾年的北京資深導遊也肯定了此事。「近半個月以來，北京地接導遊成了緊俏資源，薪資也大幅上漲，以往600到800元一天打底的導遊，現在至少要1500元起步了，有的甚至還要2000元以上。」

周休僅1天 搶票成難題

中新網報導，對於旅遊市場的火爆，在北京當了17年導遊的李媛媛說「毫不誇張，2023年春節到現在，除了周一，我基本每天在故宮帶團，有時候實在太累了！」41歲的李媛媛說，白天她要帶團講解，晚上回家還得參與搶票，身心疲憊。「這個夏天我突然有種力不從心的感覺。」

儘管這個夏天北京高溫創紀錄，但來自中國各地的遊客湧向北京，故宮更是熱門景區中的頂流。李媛媛所在旅行社全體上下忙得不可開交，僅故宮團每天就有20多個。李媛媛一天帶一個6小時的故宮精講團，加上公司發的高溫補貼，收入可超過1000元。

導遊價格水漲船高。連「四海八荒」的朋友都通過微信給李媛媛發來「問候」：「你們現在掙錢都掙不過來了吧？」李媛媛表示，導遊緊缺，一方面受疫情 影響，很多導遊改行，另一方面和門票有很大關係，客人搶到票後預訂導遊，但導遊沒票，那麼有票的導遊就極為珍貴。

是的，導遊要負責的不只是帶團，還包括搶各景區的門票。「現在團隊票很難搶到未成年票，所以基本上都是發動導遊一起搶票，後來是誰搶到自己票，誰帶團。」李媛媛說，「導遊服務費是和團型、講解水平掛鉤的，暑期確實出現了1000元以上一天的導服，但這是要求有票的導遊，有票且又講解好的導遊更是少之又少。」

北京故宮博物院的參觀人潮。 （歐新社）

全天曝曬 日行2萬步

近日，北京持續高溫，這給導遊和遊客帶來極大的考驗。7月2日，一名北京地接導遊，在頤和園帶團遊覽時因熱射病送醫搶救無效離世，引發極大關注。在故宮做導遊，高溫帶來的炙烤更甚。

「7月2號我帶6小時故宮團，當天客人排隊進故宮安檢就已經熱得不行了，身體不適，我全天都在陪客人在故宮急救室看病，那一天我一句也沒講解。當天下午出故宮我也病倒了，得了帶狀皰疹。」李媛媛說。

北京目前旅行團隊分兩種，一種是多日遊，李媛媛說，這樣的團隊導遊會很累，因為很多團都有觀看升旗儀式，每天凌晨2點就要到達天安門廣場安檢口，一天好幾個景區，到晚上9點後才能回酒店休息。還有一種就是日遊類型的景區精講團，頤和園、恭王府還好點，因為有樹蔭可以涼快會兒，而故宮基本上全天暴曬。

圓明園外休息的導遊。（取材自北京日報）

經常有遊客朋友問李媛媛，今天故宮大約走幾萬步？她的回答是：1萬8000是起步。李媛媛說，導遊界有一句行話：新疆導遊能歌善舞，西安導遊能說會道，北京導遊走斷腿。在北京景區，隨便一個導遊的背包裡面一定有藿香正氣、十滴水、黃氏響聲丸、鐵笛丸等藥品備用。

買水排隊 衣服全天濕透

帶團一天，李媛媛得喝6瓶礦泉水，衣服基本上全天處在濕透狀態。在故宮，有時候買水得排隊，好多遊客都是一箱12瓶直接買走，買冰水要靠運氣，因故宮裡的冰櫃不時就會空空如也。李媛媛因此自備了「避暑神器」，接團前一天在家裡冰箱冷凍一兩瓶礦泉水，當天早上裹上塑料袋裝在書包裡，用來降溫。到中午時，冰凍礦泉水就變成了熱水，幾乎可以用來泡茶。

高溫下的李媛媛，上衣背後幾乎濕透。（取材自中新網）

為了防暑，李媛媛備好了一切可以防曬的物品，包括遮陽帽、遮陽傘，但手臂還是被曬得黢黑。但李媛媛仍用高質量的講解吸引客人堅持下去。「我們最大的心願都不是五星好評了，只要客人不去急救室，健康就好。」

疫後人才流失 「一導難求」亂象多

北京商報調查發現，近半個月來，北京導遊的勞務價格大幅增長，並出現「一導難求」的狀況，除了旅遊需求的集中、超量釋放，就是歷經疫情，旅遊市場人才大量流失，且短期內無法回流，致供應鏈恢復艱難。而初級導遊頂替中級導遊等德不配位等現象也偶有存在，學者憂心可能形成價格和服務不匹配的惡性循環，也有學者認為7月底到8月初暑期末時應能緩解。

北京導遊究竟為什麼短缺？北京商報報導，北京旅遊行業協會導遊分會秘書長李健表示，今年和2019年的註冊導遊總數變化不大，但並非所有持證導遊都還在從事導遊行業。此前很多持有導遊證的導遊已經轉型、離開旅遊行業，這是導致北京旅遊「一導難求」的原因之一。

據了解，2019年北京市註冊導遊有4萬多名。目前北京旅遊行業協會導遊分會中持證的導遊有2萬多名，另還有部分掛靠在各大旅行社的導遊和個體導遊。

專精某領域 不接低價團

和平天下集團總裁張志利表示，2020年以來，旅遊業遇冷，旅遊人數急劇減少，導遊通過接團獲得的收入無法支撐其生活，為了生存，導遊只能轉型或者離開旅遊行業。李健表示，這些離開的人重回行業的可能性很小，因為導遊行業通過接待旅行團和遊客爭取薪資，收入來源缺乏穩定性，在轉型入職其他行業後，眼界和待遇均有所提升，很難重回導遊行業。

導遊職業的持續細分也是原因之一。李健表示，目前非常受歡迎的精講和專項講解導遊，往往集中在博物館等某一垂直領域，相比常規的帶團，工作環境和內容相對輕鬆。上述資深導遊表示，「很多導遊捨棄了常規旅遊團和低價團的接待，因此很多旅行社出高價也找不到接手的導遊。」

導遊供不應求形成的加價行為也帶來不少隱患。報導指出，竇俊傑表示，當下薪資飆漲打破原本的導遊市場默認的收費規則，容易造成導遊市場「德不配位」現象；有些旅行社為找到導遊加價但放低對導遊的標準，也有導遊為了多賺錢，選擇出價更高的團單，這形成了價格和服務不匹配的惡性循環，影響遊客的遊玩體驗。

大量團單 工作量超負荷

此外，在大量團單壓力下，導遊們的健康問題也難以保障。「現在大多數導遊都在北京高溫環境中進行超身體負荷的高強度工作，沒辦法得到充分休息。」據了解，部分導遊甚至連續一周七天都在帶團工作。北京一家大型旅行社相關負責人認為，這需要從導遊供給和遊客需求兩方面來緩解目前的問題。

而在增加導遊供給上，一方面要加快對導遊體系的培養，吸引更多年輕人加入，另一方面，旅行社等也要盡量化解導遊承載的壓力，分擔搶票等工作，保障導遊身體健康和帶團精力。

「北京導遊供不應求的時間不會持續很長，現階段正處於消化這個波峰的時候，預計7月底到8月初慢慢應該會回歸到比較理性的範疇。」竇俊傑表示。