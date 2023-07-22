不愛外賣、不去餐廳… 年輕人為何愛上老年食堂？

杭州首個社區老年食堂。（取材自人民網）

浙江老年食堂開辦20年，除了讓老年人有方便用餐、可以聊天的「社交場所」，便宜、乾淨、方便，也吸引年輕人的胃，而多樣化的經營，讓食堂在公益和盈利間獲得平衡。至於主打極簡主義「白人飯」，雖然進化到讓人掉食欲，但不僅是當今的「社交貨幣」，也不失為便捷的飲食方式。

老年食堂，這個名字並不陌生；從2003年浙江第一家老年食堂開辦至今，浙江已建成老年食堂1萬2000餘個（含助餐點），覆蓋全省約55%的城鄉社區。錢江晚報報導，近年來，老者齊聚的食堂卻慢慢吸引年輕人的目光。

乾淨衛生 比外賣便宜

每天中午11點半，金華金東區多湖街道的「美地大食堂」，有不少年輕人來排隊打飯。在附近寫字樓上班的白領李丹，自從今年3月發現這家食堂後，常和同事一起來用餐，「和點外賣比起來，這裡的飯菜乾淨衛生，價格也比較親民。」

在年輕人和社區老年食堂相互成就的同時，一些疑問也隨之而來：老年人用餐，會和年輕人發生矛盾嗎？對外開放的老年食堂，如何在公益與盈利之間取得平衡？

杭州古盪街道嘉荷社區的「嘉味道」老年食堂，早在去年11月份就因廣受年輕人青睞而火出了圈。

工作日中午，白領小楊和同事在「嘉味道」點了四個菜，兩葷兩素，沒超過50塊錢（人民幣，下同）。他說，便宜、乾淨、方便，是他們愛去老年食堂的原因。

杭州上城區的幸福鄰里食堂也有不少年輕粉絲。據報導，在一條長桌上埋頭吃的顧客，有一半是年輕人。「知道這裡是老年食堂，但我完全不會尷尬。」因為距離近，年輕的小吳經常來這裡吃飯

「我也是同事推薦來的。」23歲的林女士在老年食堂吃了一年，「中晚飯有一半是在老年食堂解決的。」

40歲的沈先生則是第一次來幸福鄰里食堂用餐，「一葷一素，比我以前的單位食堂省了十幾塊。」30歲出頭的趙女士除了點贊老年食堂的性價比，還點讚了氛圍，「年輕人、中年人、老年人一起吃吃飯聊聊天，輕鬆舒服」。

在大家點讚社區老年食堂的同時，作為管理者的鄭詠梅面臨的是如何讓食堂生存下去。

老人們在杭州湍口鎮迎豐村老年食堂打飯。(新華社)

據報導，她承接金秋大食堂前曾是酒店管理者，「當時古盪街道來找我，說老年食堂上一任管理者已無法經營，希望我來接手。」做過多年酒店，鄭詠梅明白老年食堂「不是個賺錢的行業」。

同樣的問題也擺在幸福鄰里食堂管理者唐延勝和他的同行面前，他們交流後的一致結論是，如果老年食堂只服務老年人，無法支撐食堂良性運營，「要麼政府一直補貼，否則只能走向倒閉」。

抓年輕的胃 炒菜分時段

鄭詠梅算過一筆帳，金秋大食堂一天有200多名老人光顧，有一半以上老人一餐只消費10到11塊，有些人甚至只需要5到6塊，「這樣下去，食堂經營只能保本」。多樣化經營，吸引年輕群體，是很多老年食堂經營者想到的辦法。

金秋大食堂有個炒菜時間表：中午10點至11點半，菜色鬆軟低糖，是給老人們準備的；11點半至下午1點，重油重辣的菜登場，是為了留住年輕人的胃。

「老年食堂的師傅只有多幹活、會變化，才能適應。」鄭詠梅說，雖然累點，但吸引來年輕人光顧，撐起老年食堂一半的營業額。

「嘉味道」剛開業就受年輕人青睞，同樣是食堂提早調研的結果。「周邊能吃快餐的地方不多，居住和工作在此的年輕人又很多，於是我們改變老年食堂的經營模式，將年輕人納入服務對象。」店長說。

為適應年輕人的口味，「嘉味道」增加小炒肉、干鍋花菜、毛血旺、酸辣土豆絲等菜品，一餐有55至60個菜可供選擇，其中有八至十個辣菜。

店長說，老年食堂照顧到年輕人的胃，引來雙向奔赴，「去年開業以來，年輕人比例一直高於老年人，最高時年輕人和老年人的比例是八比二，現在老年人就餐比例慢慢提升，占客流四成。」

互相體諒 用餐更融洽

隨年輕人湧入，老年食堂衍生出一些意想不到的狀況。

「通常，老年食客和年輕食客是錯峰而食的，上午10點至11點半是老年人中餐時間，接下來一個多小時年輕人居多。」鄭詠梅說，隨著天氣越來越熱，室內用餐需求加劇，午餐高峰時老年人多，但年輕人也多，空間擁擠。

「我們的本意是老年人優先。」鄭詠梅心裡很清楚，要優先保證老年人用餐。這時，鄭詠梅化身「老娘舅」，一面送饅頭給年輕人，請他們去會客廳等等，另一面提醒那些吃完仍坐著聊天的老年客戶：「阿姨叔叔吃完了能不能先撤？年輕人都餓著肚子呢。」

也有老年人吐槽：「老年食堂接待年輕人，為什麼不乾脆叫年輕人食堂？」其實多樣化經營後，鄭詠梅努力平衡各方需求，「目前店內年輕人客流占比25%，最多允許到30%。」

大部分時間，老年人和年輕人相處融洽，「老年人會關心年輕人是不是吃太少，有老人買饅頭給年輕人加餐。高峰期請年輕人在旁邊等，他們也理解。」鄭詠梅說。

鄭詠梅發現老年食堂更像是社交場所，「有些老人在家不是看電視就是看天花板，但到食堂可以和朋友聊天。」

讓她頗有感觸的是，平時節約的老人們，在孩子們來看他們時很捨得花錢，「到老年食堂就隨便點菜，能點上百元，和孩子們一起吃。」

極簡「白人飯」 「兔子看了都搖頭」

最近在小紅書 、抖音等社交平台上，一種名為「白人飯」（white people food）的飲食方式走紅。界面新聞報導，它之所以有這樣的名字，是因為這種飲食方式最初火爆起來就是源於網友曬出的外國同事、朋友在工作日的午餐。

「白人飯」可謂是簡單到極致——它可能是生芹菜蘸上沙拉醬，也可能是堅果、生菜、芝士倒碗裡，甚至是一整根未切的胡蘿蔔、一顆生的西蘭花和幾片餅乾……這些食材構成的一頓「白人飯」，被戲稱「兔子看了都搖頭」。

一整根未切的胡蘿蔔就是一頓「白人飯」，被戲稱「兔子看了都搖頭」。（小紅書）

方便快捷 但不好吃

說到底，「白人飯」的精髓在於「生、冷、少」，無需像準備中餐一樣，手頭有什麼，洗洗就可以吃了；好處是方便、快捷，壞處是「不好吃」。

這樣的發帖在引起眾多國外留學生共鳴的同時，也引發國內網友的效仿與調侃。報導指出，小紅書上，關於「白人飯」已經衍生出#白人飯、#白人飯也是飯、#白人飯也是飯meme、#為白人飯發聲等話題，微博上的#白人飯話題閱讀量達483.6萬。

各種表情包應運而生，有人開始嘗試這種飲食方式；「不用跑食堂也不用點什麼外賣，番茄、白杏、一塊隔夜燕麥酸奶杯、一片麵包（冷凍，明天早上復烤）、一小盒蝦仁加煎三文魚。早午飯齊活！耗時五分鐘吧」。

中國網友對「白人飯」的討論也引起外媒的關注，美國CNN、Buzzfeed與英國衛報等紛紛報導，介紹「白人飯」在中國網絡上的走紅。

而在主打極簡主義或「餓不死風」的「白人飯」中，出鏡率最高的食材奶酪也意外被帶火；番茄夾上水牛芝士撒上黑胡椒，經典的布拉塔奶酪被配予青提，做成一道「青提布拉塔」端上桌，盒馬的和潤牌布拉塔奶酪因此賣到缺貨。 「生、冷、少」是「白人飯」的精髓，手頭有什麼，洗洗就可以吃。（小紅書）

新飲食方式 源於輕食

「白人飯」之所以成為如今的社交貨幣，除了大家的玩梗心態，還有不少商業原因。首先，一定程度上得益於前輩輕食在消費者處培養出的心智。

「輕食」不是指一種特定的食物，而是餐飲的一種形態，輕的不僅僅是指食材分量，更是食材烹飪方式簡約，保留食材的本來營養和味道。

根據華經產業研究院的報告，輕食概念2002年首次進入中國食品消費市場，經歷長達十年的蟄伏期，2014年起大量企業湧入，2020年隨著劉畊宏健身操的火爆，輕食行業獲得資本關注。

2020年，「超能鹿戰隊」獲1200萬元的天使 輪融資 ；2021年鮮食代餐品牌「妖精的盒子」完成數百萬元天使輪融資，「維士小盒飯」獲近億人民幣的A輪融資；2022年，「FOODBOWL超級碗」半年內完成兩輪融資，金額達數千萬元。華經產業研究院報告顯示，2017-2021年，中國輕食行業註冊數量大幅增長，累計新增企業占總量的64%。

其次，白人飯不僅操作簡單，與輕食相比，食材種類更少且擺盤「粗糙」，更便宜，降低嘗試與參與網絡話題的門檻。

據智聯招聘發布的「2019年白領生活狀況調研報告」，超過六成的白領午餐費用控制在20元以內，艾媒諮詢「2022年中國餐飲行業發展現狀及市場調研分析報告」也指出，2021年中國白領群體食用中式快餐的可接受價格中，八成受訪者選擇了30元以下。

對比之下，輕食連鎖店Wagas的一份沙拉動輒就要超過50元，但「白人飯」的自製成本可能只需要十幾元。

眼下，白人飯已經衍生出諸多不同的版本和教程。雖然一切從簡，但網友們還是盡力讓自己嘗試一些比較好吃的東西；比如加上水煮蛋和午餐肉，吃不慣麵包的換成饅頭，上根黃瓜，再配上一杯美式咖啡——看起來就像是「瘦身」的輕食簡餐。

「帶飯的盡頭是白人飯；嘲笑白人飯、理解白人飯、最終成為白人飯。」有網友這樣調侃道。