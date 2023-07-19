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爸爸走前，再奮力推兒一把…天才譯者的「獨行」人生

中國新聞組／整理
金性勇生前陪金曉宇在公園中閱讀。（視頻截圖）
金性勇生前陪金曉宇在公園中閱讀。（視頻截圖）

兩年前，父親一篇「我的天才兒子」將他「推出門外」，打開了他和世界的接口，一夕暴紅的他開始不斷得到外界的認可。獨自生活的100多天裡，這一次，他決定「主動走出門外」。

母親離世不到兩年，今（2023）年1月18日，金曉宇的父親金性勇也因病去世。在杭州一間60平方米小房子裡，「天才譯者」金曉宇開始學做菜，把米袋按日期順序排列，計算菜錢、稿酬，日常生活像一張嚴格執行的「表格」。5月30日，金曉宇簽下遺體捐贈書，「他（父親）捐我也捐。」跟隨父親做件有意義的事，彷彿預示著，他51年來第一次的人生「獨行」不會孤單。

紅星新聞報導，已經51歲到了「知天命」年紀的金曉宇，幾乎沒有白髮，皮膚白皙，像30多歲的青年。他說話的方式、語調，青澀的微表情，更像一個不諳世事的少年。他對身邊的事物也有著少年心性般的獨特理解和規矩，不允許別人隨意入侵、打破，這種固執是他內心秩序的一種體現。

患躁鬱症 高中輟學

每天不到6點，金曉宇起床洗漱，熱飯。7點步行一小時去離家三站路遠的市場買菜，再乘公交車返回。到家先洗菜，9點到10點半回臥室翻譯。上午10點半，舀半杯米煮飯。吃完飯，聽半個小時廣播，再午休半小時，接下來繼續翻譯。下午5點半熱剩飯，晚上8點前洗澡上床，聽半個小時廣播就睡了。

金曉宇在廚房準備自己的午餐。（取材自潮新聞）
金曉宇在廚房準備自己的午餐。（取材自潮新聞）

金曉宇覺得近期自己左眼視力下降，認為跟吃了某種治療躁鬱症的藥物「準脫不了關係」。從上午10點開始，金曉宇就吃藥問題和社區書記黃麗娜展開了半個小時辯論。直到詢問過醫師，金曉宇答應不減藥量，黃麗娜囑託社區的阿德師傅一日三次給金曉宇滴眼藥水，緩解視力問題。

單眼視障 6年自學3語言

金曉宇十分珍視自己的眼睛，這是他翻譯的「窗戶」。6歲那年，玩具手槍裡射出的一根針，正中他的右眼，不得已做了晶狀體摘除手術。此後他便靠著一隻眼睛生活，原本成績優異的他也因為視力問題開始厭學。高中又患上「雙相情感障礙（躁鬱症），導致他輟學，往後每年都會住院兩三次。

母親曹女士總是在金曉宇成長的關鍵時刻做出重要的決定。比如1993年購置電腦，讓金曉宇學習上網，而後安排自學考試，讓他去浙江圖書館借閱書籍，金曉宇在6年間自學了德、日、英語。又因為母親答應校友的邀請，讓金曉宇開啟了人生的翻譯之路：一部外文短篇小說「船熱」。「如果沒有這些東西，我的生活肯定與現在不一樣了。」金曉宇說。

父親金性勇因病去世後，他答應了父親的最後一個願望：捐獻遺體。金性勇不想自己的後事拖累兒子，但金曉宇一開始是反對父親捐獻遺體的，還把父親簽字的資料撕了。但他了解這是父親的遺願，必須幫助父親完成這個心願，後來還是同意，並說「如果他捐的話，我也同他一樣。」

告別後沒多久，受刺激的金曉宇舊病復發，今年3月又經歷了最久的一次住院。出院後第一件事，就是請黃麗娜聯繫省紅十字會，並在5月30日簽下遺體捐贈書，紅十字會工作人員表示，金曉宇還捐獻他的腦組織，這對於雙向情感障礙這類的精神疾病的研究意義有很高的價值。

母去世 學習積極前行

母親的去世讓金曉宇第一次感受死亡帶來的衝擊，而在父親去世後，面對往後一人獨行的課題，金曉宇認為「更多地促成了一種深層次的生活動力」。一開始他也沉浸在失去親人的痛苦中，「我想還是逐漸擺脫一些，總是沉浸在其中並不好，想他也沒有用。」他說。

金曉宇說，就像母親離開後，父親很快就處理掉了很多母親的衣服。金曉宇說捨不得丟，爸爸告訴他，有些事情不要沉浸在其中，而是要積極前行。父親還曾告訴金曉宇，過去的事情已經過去了，不要過多地提及困難的事情，只要是自己認為對的，去做就行了。他擔心時間不夠用，「所以，除了翻譯外，只要有機會，我還是要繼續努力學習西班牙語。」

金曉宇的第一本譯作「船熱」是由南京大學出版社推出。「除了南大，翻譯界沒人知道金曉宇是誰，社會上沒人知道我兒子到底付出了多少心血，更沒人知道這些書是一個躁鬱症患者翻譯的。」2022年1月17日，金曉宇父親金性勇在這篇名為「我的天才兒子」的自述中寫到。

像苦行僧 日背一頁辭典

金曉宇形容自己的譯者生活像苦行僧。翻譯「本雅明書信集」時，他準備了一本厚達800多頁的德漢小詞典，每天早上背一頁，複習6頁，光背單詞就要一個小時，他邊提高詞彙量邊翻譯，詞典背完，書也譯完了。對著桌上型電腦，脖子、背和眼睛痛得難受，金曉宇就「乘公交」放鬆自己，「一路上，感覺車窗外就像古代的山水畫一樣。」他說。

金性勇那篇自述激起的巨大反響，讓金曉宇加入浙江作協和翻譯出版社，社區還為他成立了「曉宇譯角」。金曉宇手頭正翻譯「印加文明」，浙江文藝出版社郵寄日本作家平野啟一郎的「葬送」還沒聊合同，「我希望可以提高一點稿酬。」父親去世後，他不時會思考賺錢的問題，「要爭取的，我盡量爭取一點」。

金曉宇的主要花費在「吃」。「自己做肯定便宜多了，比如說一個素菜老年食堂也要8塊（人民幣）多（人民幣，下同）一盤，我自己做的話沒幾塊錢，還可以吃兩頓。」他會在過季時買打5折的冰淇淋，多逛幾個菜攤菜對比價格，幾乎每頓飯都吃蝦，曾為花60塊買的老鴨沒肉而發愁......藉著生活細節填補爸爸離世後的心理落差，金曉宇也慢慢沾染了些許煙火氣。

金曉宇最愛吃蝦。（取材自紅星新聞）
金曉宇最愛吃蝦。（取材自紅星新聞）

6月，金曉宇收到人民文學出版社的編輯委託人給他郵件的兩本書，希望他閱讀全文，如果覺得好，再看是否有可能給人民文學出版社翻譯這兩本書。金曉宇覺得很開心，因為父親生前視人民文學出版社為出版業的最高殿堂，如果能在人民文學出版社出版一本書，「也算是達成了他在世時對我事業上的憧憬」。

金曉宇閱讀作品。（取材自紅星新聞）
金曉宇閱讀作品。（取材自紅星新聞）

父挖掘兒天賦 還照顧病妻

「我的天才兒子」發出後，金性勇不厭其煩地在家中接待紛至沓來的媒體記者，重複介紹著金曉宇在翻譯上的天賦。金曉宇則在一旁簡單應答。多數人看到的是媒體報導中才華橫溢且命運多舛的多語言翻譯家，但在黃麗娜眼中，在金曉宇與躁鬱症拉扯的30幾年裡，是金性勇默默承擔著漫長照顧孩子的責任。

父親金性勇的手一直呵護著兒子金曉宇的創作。（取材自杭州日報）
父親金性勇的手一直呵護著兒子金曉宇的創作。（取材自杭州日報）

金曉宇每年都會犯病，有時會出去招惹別人，金性勇總是跟在後面道歉、認錯。金曉宇媽媽臥床的3年裡，金性勇還一手承擔著照顧妻子的任務，晚上每隔兩小時給她翻身，幾乎晚上沒有睡過整覺，白天還是要繼續做飯、洗衣，住院的前兩天還在做飯。金曉宇讓父親請保母，金性勇不願意，反而提出要花10萬元裝修房子，要給金曉宇找一個老伴。

金性勇病重住院，中途醫師說再過幾天就可以出院，金曉宇以為爸爸會沒事，「很奇怪的。」他不理解爸爸最終為何沒能出院。父親走的那天，金曉宇毫不避諱的拍了照片，他怕以後沒了念想。看著照片，他發現，一個人是會悄無聲息突然離開他的生活的。

金曉宇的媽媽生肖屬虎，爸爸和金曉宇都屬鼠。媽媽臥床後瘦成皮包骨，金曉宇一直親暱的叫她「老貓」。媽媽去世後，他一個人常念叨「老貓走了，老貓走了」。後來，金曉宇發覺爸爸越來越像一隻「老耗子」。而現在，「老貓」和「老耗子」都走了。

潮新聞報導，找個人陪曉宇，是金性勇還在世時的心願，但一直沒能完成。在人生中最長的一次住院期間，出乎黃麗娜意料的是，金曉宇至少兩次主動向她提起，想找個伴，一起走接下去的路。金曉宇希望與外界聯結更多，這是在父母親走後，他對抗疾病的另一個出口。

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