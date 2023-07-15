斜槓新職業「小飯桌」、「陪拍」這些搞錢計畫火了

章亦燒的一頓「小飯桌」餐食。（取材自都市快報）

社交平台掀起「成人小飯桌」熱潮，「口味家常」、「非預製菜」、「少鹽少油」俘獲沒時間做飯、不會做飯的人，也成了待業者、全職媽媽、自由時間較多的上班族的「搞錢計畫」；至於另一個「搞錢計畫」──陪拍則是主打陪伴，就像「飯搭子」，成為都市青年的「遊玩搭子」，在陪玩陪打卡的同時，捕捉美好瞬間。

「炒得鍋都要冒火了，今天暫停一天，明天繼續。」杭州「90後」小伙章亦在社交主頁上告知：十多天前，他可能沒想到，大廠設計師崗位辭職六、七年後，再一次讓自己忙碌起來的會是買菜做飯。

都市快報報導，從6月中下旬開始，不知從哪裡颳起來的風，小紅書 、抖音等社交平台上掀起「成人小飯桌」的熱潮；「口味家常」、「非預製菜」、「少鹽少油」，俘獲了沒時間做飯、不會做飯的年輕人，但食品安全、營業資質的質疑隨之而來。

待業者 掙點小收入

有些忌口，加上辭職後空閒時間多，章亦常年在家自己做飯，「小飯桌」這種形式，是他無意間在網上刷到的。

「佛係做飯，菜品偏微辣」、「我吃啥你就吃啥」、「提前一天預約」……6月26日，章亦的「小飯桌」在小紅書上開張，一餐35元（人民幣，下同）；配送區域暫定3公里內。

早上五、六點起床，直奔菜場買菜，回來後洗菜、切菜、備餐、打包、配送；休息一會兒，開始準備晚餐……章亦算算日子，從試營業首日僅一單生意到「炒得鍋都要冒火了」，不過十來天。

觀察了幾天，章亦發現光顧的99%是女性上班族，「『小飯桌』的客戶群像，看中的就是『家常』兩個字」。

章亦燒的一頓「小飯桌」餐食。（取材自都市快報）

全職媽 賺到成就感

小溫比章亦早三天開張，「提前一晚泡雜糧，早上起來把米飯預約在電飯煲，下班回家就在廚房打仗。今天主菜：東坡肉、肉末蛋、葫蘆鹹肉、山藥排骨，19點前完成配送。」小溫是個上班族，但愛做飯，「然後發現還能掙錢」。

小溫將接單量控制在10單內，即便如此，進行到第7天，她還是打算暫時只接「回頭客」，「忙不過來，還是要好好上班。」

可可媽是全職媽媽，「一邊帶娃一邊賺點小錢，反正給自家人也要一天三頓做飯，不如一次多做些」。據報導，她的訂單範圍在小區內，每天差不多能接12單。「小區裡不會做飯的年輕人很多，晚飯就放在大門口的外賣桌上，他們下班後剛好帶回家吃。」

「每份15-35元，一個月流水4000元左右，能抵一部分生活費；主要是鄰居們誇飯菜好吃時，會有被需要的感覺。」

這類「小飯桌」通常主打買家和賣家吃一樣的飯菜，賣家中有待業者和全職媽媽，也有自由時間相對較多的上班族；有的想賺點零花錢，也有的抱著創業試水，各種社交平台是他們的主陣地。

「小飯桌」通常主打買家和賣家吃一樣的飯菜，賣家中有待業者和全職媽媽，也有自由時間相對較多的上班族。(取材自都市快報）

食安隱憂 「出事了誰擔？」

沒時間做飯、也不太會做飯的年輕打工人成為主力軍；「之前總吃外賣，我覺得好吃的那種，價格差不多要50元起步。」從事互聯網行業的Momo長期居家辦公，「試過七、八家，葷素搭配比較合適，菜量不大但能吃飽。以前忙起來會忘記吃，現在一天兩頓送上門，飲食反而變得規律。」

火熱的「小飯桌」也引來一些質疑：「30元一份？我為什麼不吃商場裡有保障的連鎖實體店外賣」、「萬一吃出點什麼事，誰擔責？」

「賣家和買家吃一樣的，個人感覺可能還比某些『黑』外賣乾淨。需要擔心的是配送過程中，由於天太熱，外加沒有保溫導致的變質，但目前我還沒碰到這種情況。」Momo說著自己的看法，「至於個人健康狀況，就看賣家的自覺了。」

章亦也注意到這些爭議，這幾天，他忙著找店面，盡快把各種經營所需證件辦下來，「要商業化還是得證照齊全，以避免潛在的糾紛和法律責任。」

這波「小飯桌」有點像2014年掀起互聯網創業熱潮的「家庭共享廚房」，只不過目前以個人行為為主。據報導，「回家吃飯」、「媽媽的菜」、「蹭飯」、「丫米」……9年前，大量私廚平台湧現，其中「回家吃飯」在一年內註冊用戶數超百萬並融資4輪，被稱為「餐飲界滴滴」。

2020年6月，「回家吃飯」宣布停運。當時，許多用戶收到一條短信通知：「近期接北京 市市場監督管理局朝陽分局通知，回家吃飯平台暫停運營。」

陪拍陪打卡 消除社交孤獨

「本人好相處，審美在線」、「單人出遊或朋友不會拍照可以找我」……錢江晚報報導，最近網上颳起了一陣「陪拍」風，各地陪拍正在紛紛上崗。

剛放暑假，20歲的杭州大學生琳子就開始自己的「搞錢計畫」——陪拍；琳子會在前一晚將拍照、化妝工具放進背包，第二天到約定地點見面，琳子化妝前會詢問對方喜歡的風格，簡單化好妝後就開始邊玩邊拍，有時還能「蹭」個下午茶。

「我也是看到陪拍很火，因為平常很喜歡拍照，上過一些攝影網課，我在6月就開始嘗試，利用暑假賺點外快，而且給別人拍出好看的照片也很有成就感。」琳子說。

不同寫真 主打陪伴

「陪拍」不同於「約拍」、「寫真」，更像從中分支出來的新生事物，在年輕群體中廣受歡迎。據報導，比起約拍的高質高效創作出片，陪拍的陪伴屬性更強，重點在於陪玩打卡的同時，捕捉美好瞬間。

「來找我陪拍的，一部分是探店愛好者，更多的是之前沒拍出滿意照片，或內向、不敢展現自己的女孩。」琳子說。

報導指出，在社交平台中，各地發布「陪拍」信息的比比皆是，每條帖子下面，還有不少網友跟帖詢問，有些甚至排到一個月以後，在短視頻平台，「陪拍」話題有1.6億次播放量，足見火爆程度。

在社交平台中，各地發布「陪拍」信息的比比皆是。（取材自微博）

杭州陪拍博主小米 表示，自己7月目前已接了26單，有的一天要拍三單，從早到晚幾乎無縫銜接。「一開始主要是獨自來杭州旅遊的遊客，現在這種模式火起來了，普及面也更廣。」

陪拍火爆，折射出年輕人對高質量拍照的需求，網上經常有人說：「如果出去玩沒拍到好看的照片，那就等於沒出門。」在一則點讚高達上百萬的短視頻中，一名博主展示找陪拍的經歷：一個人出遊花上30元（人民幣，下同），由對方提供設備和動作指導，就能拍出一組滿意的照片。

價格便宜 也是火爆原因

價格便宜也是陪拍爆火的主因；一般而言，價格在每小時50元上下，彩妝造型另外收費10元至30元不等。相較於動輒上千元的專業約拍，百元內就能搞定的陪拍更能迎合日常拍照需求。

陪拍，是「陪伴經濟」衍生出的一種新形式，可以消除「社交孤獨」；「除了拍出好看的照片，更重要的是拍攝過程中提供的情緒價值。」琳子說，陪拍就像「飯搭子」一樣，成為都市青年的「遊玩搭子」、 「拍照搭子」。

「陪拍」有時還能擔任起導遊和朋友的角色，因而也具有一定的社交屬性；不少陪拍博主分享陪拍過程交朋友的經歷，「今天的客人姐姐人很好，還請我吃飯，又約了下一單。」一名來自廣西的陪拍博主說。

另有一名上海陪拍博主表示，有些女孩很合拍，彼此會從工作類型聊到城市節奏，從人生體驗聊到目標規畫，「這麼算下來也是擁有遍布全國的姐妹。」

也有人從陪拍獲得滿足感，有網友分享經歷：「我個人覺得自己不算很好看，陪拍小姐姐會告訴我怎麼拍好看，眼睛看哪裡，不要駝背、內扣肩膀等」、「一直給我鼓勵」。「陪拍之所以那麼火，我覺得這是一種互利共贏的社交遊戲，付出較少的花費與精力，彼此都能得到滿足。」琳子說。

水平差異大 可能踩雷

報導指出，大部分做陪拍的都是業餘攝影愛好者，利用閒暇和工作空檔接單；「陪拍門檻較低，有些人可能是跟風入行，水平並不好。」也有不少網友吐槽「踩雷」經歷。

「第一次找陪拍也是最後一次，我拍完只想說這技術還敢收費」、「基本的構圖都做不到，她拍了幾十張，我只選出一張能用的」、「拍照水平一言難盡」。有網友反映，一些陪拍只會公式化拍照，不管顧客的穿搭風格與拍攝風格是否匹配，太過強勢不尊重消費者意願的情況也時有發生。

攝影師王先生認為，雖然陪拍門檻低，但想獲得穩定客源要求就比較高，不僅要提供一定的服務品質和情緒價值，還要讓別人喜歡你的風格，「陪拍應該會像上門做飯、代人遛狗一樣，火一陣，但應該不會長期、大範圍地火下去。」王先生說。