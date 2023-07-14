敦煌女兒獲星星命名 「樊錦詩星」閃耀天際

樊錦詩至今已從事敦煌文物事業整整60年。（取材自微博）

前言：「我的一生只做了一件事，就是守護和研究敦煌莫高窟」，樊錦詩以60年歲月守護莫高窟，還捐出獎金積蓄共計2000萬元；她說自己雖已年過80，但只要一息尚存，就會繼續為此盡心竭力。而今，一顆以她名字命名的小行星「樊錦詩星」在天際運轉，見證「敦煌女兒」的初心不悔。

擇一事，終一生；心歸處，是敦煌，60年來，「敦煌女兒」樊錦詩初心不悔，樊錦詩表示：「我的一生只做了一件事，就是守護和研究敦煌莫高窟，這是值得一生奉獻的高尚事業，是必然要奉獻一生的艱苦事業，也是需要一代又一代人為之奮鬥的永恆事業」。

繼向北京 大學捐資1000萬元（人民幣，下同，約138.7萬美元）支持敦煌學研究後，樊錦詩再向中國敦煌石窟保護研究基金會捐資1000萬元，成立「樊錦詩基金」用於敦煌文物事業發展。

外表柔弱 勇猛如虎

10日，「樊錦詩星」命名、樊錦詩基金設立暨樊錦詩從事敦煌文物工作60年座談會在敦煌研究院舉辦。經國際天文學聯合會（IAU）小行星命名委員會批准，中科院紫金山天文台發現的、國際編號為381323號的小行星命名為「樊錦詩星」。而來自海內外30多位敦煌學專家分享與樊錦詩交流、交往的故事。

「樊錦詩星」命名儀式10日在甘肅敦煌舉行，圖為「樊錦詩星」”國際命名公報、證書等。 （中新社）

中新社報導，「我們培養一個人不容易，你們在那麼多的地方，找不出來一個人，非要從我們莫高窟的山溝裡頭挖一個人走。」「你別看她很柔弱，她的要求是很嚴格的。」「她對莫高窟懷有熱情，保護莫高窟是她的終身事業。她屬虎，保護莫高窟時的她就像老虎一樣勇猛。」……

在敦煌莫高窟，85歲的樊錦詩已工作整整60年。60年來，她全身心投入敦煌文物保護事業，認真、嚴謹、坦率的性格在圈內有目共睹。聽著諸多敦煌學專家回憶著與自己的「嚴苛往事」，滿頭白髮的樊錦詩像孩子一般笑著，又一邊記錄下他們關於文物工作的建議。

樊錦詩今年85歲，自1963年從北京大學歷史系考古專業畢業來到敦煌莫高窟，至今已從事敦煌文物事業整整60年，現為敦煌研究院名譽院長，曾獲得「文物保護傑出貢獻者」國家榮譽稱號。人們提起她時，總是親切地稱她為「敦煌的女兒」。

年捐萬元 堅持28年

香港 文匯報報導，早在上世紀九十年代初，為了推進敦煌石窟保護研究事業的全面發展，爭取更多社會力量的支持，她與時任敦煌研究院院長段文傑等，利用國際友人、著名日本畫家平山郁夫的捐贈，創辦中國敦煌石窟保護研究基金會。

從那時起，每年樊錦詩都會從自己的工資裡拿出1萬元（約1387美元），捐給中國敦煌石窟保護研究基金會，至今已堅持28年；每次獲獎的獎盃、獎章與獎金也都交給敦煌研究院。2014年，樊錦詩退休 時，又把公積金帳戶裡存的45萬元（約6.2萬美元）一次性捐出。2020年獲得的「何梁何利科學技術成就獎」獎金100萬元港幣（約12.7萬美元），樊先生又如數捐贈給中國敦煌石窟保護研究基金會。

2019年樊錦詩獲得「呂志和獎—世界文明獎」正能量獎並獎金2000萬元港幣（約256萬美元）。如今，樊錦詩決定將其中一半捐給母校北京大學，另一半捐給敦煌研究院，在中國敦煌石窟保護研究基金會專門成立「樊錦詩基金」，用於推動敦煌石窟保護、研究、弘揚事業和培養急需緊缺人才。

圖為樊錦詩在莫高窟第85窟壁畫修復現場檢查工作。（取材自微博）

守護石窟 一待60載

「敦煌是我的事業，也是我的第二故鄉。服務敦煌是我終生的夙願，千年莫高是值得奉獻的地方。」 1963年夏天，一個瘦弱的江南年輕女子離開北京，踏上西去的列車。當時的樊錦詩根本不會想到自己會來到沙漠工作，更不會想到自己一去就是60年。

雖說對大西北惡劣的自然環境早有心理準備，但當樊錦詩真正住進莫高窟旁邊的破廟之後，才確切知道了什麼叫「反差」。樊錦詩曾說：「說沒有猶豫動搖是假話，和北京相比，那裡簡直就不是同一個世界，到處是蒼涼的黃沙。」但每走過一個石窟，都會使她驚嘆：「哎呀，太好了，太美了。」常書鴻、段文傑等前輩們鍥而不捨的精神也令她非常欽佩，她堅持了下來，這一幹就是幾十年。

每走過一個石窟，樊錦詩都會驚嘆太美了。（取材自微博）

申遺材料 全由手寫

據大公報報導，1987年，莫高窟被批准列為中國首批世界文化遺產，申遺的申報材料全由樊錦詩手寫，後來在她的推動之下，一系列保護條例和保護規畫出台。

80年代末，樊錦詩去北京出差，偶然看到有人在電腦上展示圖像，「當得知圖像數字化後儲存在電腦中就可以永遠不變，我腦洞大開。如果為敦煌石窟建立數字檔案，文物的歷史資訊豈不就可以永久保存了嗎？」樊錦詩說。為了讓敦煌石窟的文物信息永久保存、永續利用，樊錦詩又帶領團隊建立起系統的「數字敦煌」資源庫，敦煌文化與藝術真正地走出洞窟、走向世界。

回憶往昔，樊錦詩表示，60年來，她有幸參與、見證並為敦煌文物事業發展盡了自己的綿薄之力。在大家群策群力、鼎力支持下，敦煌文物事業已真正邁上科學的保護、研究、弘揚、管理道路，莫高窟在文化遺產保護管理方面的有效科學探索，得到國內外的高度肯定和評價。「國家把這麼重要的遺產交給我們，我們要對得起國家，對得起祖宗，對得起歷史。能為莫高窟做事，是我的幸運。」

樊錦詩從事敦煌文物工作60年座談會日前在敦煌研究院舉行，圖為樊錦詩在現場開心展示嘉賓的禮物。（中新社）

習近平總書記2019年在考察莫高窟並主持召開座談會時，當面勉勵她們再接再厲，努力把研究院建設成為世界文化遺產保護的典範和敦煌學研究的高地。「我認為，作為敦煌研究院的名譽院長，這也是對我個人的要求，所以我對敦煌的奉獻還要繼續，還要再盡綿薄之力。」 樊錦詩說。