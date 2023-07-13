河道貼大理石磚？ 鄭州回應慢半拍 自媒炒流量忙得團團轉

多個網路社交帳號爆料視頻中，工人在河道內貼磚的施工現場。（視頻截圖）

一個河道整治工程，讓歷史名城登上熱搜榜，媒體、自媒體和直播主們為求真相和流量，也各自「忙」得團團轉，而這其中最冷靜的，反而是「讓子彈飛了好一會兒」的市政府。

鄭州 ，真是個魔幻的城市。

金水河帝湖段全景。（取材自央視）

金水河濱河公園改造現場。（取材自大河報）

近日，網路爆料稱河南鄭州金水河「河道乾掛大理石」工程耗資達34億元（人民幣，下同），媒體查證稱連現場工人都批這項工程「浪費」。而面對輿論質疑，鄭州官方直到4天後才澄清稱造價僅650萬，而且用的是花崗岩。有網民因此要求追究造謠者，以及連大理石和花崗岩都分不清楚的媒體責任，而鄭州「太遲鈍」的回應也被諷是讓爆料者賺飽了流量。

爆料真的嗎？媒體紛查

綜合澎湃新聞、央廣網、新京報報導，這則爆料信息始於多個網路社交媒體帳號7月6日發文稱，河南鄭州花費34億為金水河河道乾掛大理石磚，一傳聞立馬在網路上發酵，引起眾多網民批評浪費公帑，多個自媒體帳號更瘋狂發文「34.03億元用於長度22.3公里河道，平均每公里花費1.48億人民幣，算下來每米需要花費15萬，這也太荒唐。」引發熱議。

多家媒體此後幾天找鄭州市城鄉建設局組織宣傳部等單位查證，獲得的回覆都是「會回覆」、「是誤傳」、「具體採訪需要報備」、「正開會討論」，接著就不見下文。「自力救濟」的媒體從鄭州市城鄉建設局的一份招標公告中，查到了33.54億元是治理工程總投資金額，其中工程建安費25.47億元。網傳的鄭州花34億用於乾掛大理石的信息數據，主要來自於此。

多個網路社交帳號爆料視頻中，多位工人正在河道內貼磚，河道中只有少量積水。（視頻截圖）

根據「公告」內容，金水河綜合整治工程內容主要包括水安全保障及配套工程、沿河路綜合整治提升工程、橋梁恢復提升工程、水質保障與生態恢復工程、園林景觀工程及智慧管理工程等多項工程。由此看來，33.54億元並非全部用於乾掛大理石，但「公告」並無該工程施工內容的具體信息，確實金額多少仍需官方釋疑。

實探現場 還要裝景觀燈

由於遲遲未見鄭州官方進一步的說明，7月7日，媒體記者紛紛實探施工現場，發現金水河部分地段人行步道 兩旁的牆面上確實已乾掛「大理石」，並非在河道內，每處所乾掛的大理石長度約100米，所掛大理石自身高度在1.6至2米。已鋪設瓷磚的牆壁外立面上，離地約50厘米處還安裝有內嵌式景觀燈，接有電線，部分步道外側已安裝護欄。

正在施工的兩位工人還告訴記者：「河道也不深，不到1米，前幾天鄭州下雨，水都跟人行步道齊平了。一下大雨河道都滿了，鋪這個純粹浪費。」他們覺得，在河道兩旁周圍鋪設大理石沒有必要。

沿河道貼磚 民眾難理解

除了金額和石材之外，網民不解的還有，大理石的鋪設雖然在人行步道牆面，但是人行步道距離河底的距離卻十分近，大理石牆面最低處距離河底約為50厘米。在河道水量大的情況下，乾掛大理石是否會存在脫落的風險？對河道的抗洪疏浚能力是否會有影響呢？沿河道貼磚有無安全上的考量？乾掛大理石有無設計上的考量和現實必要性？

另有長期在金水河附近工作的市民說，金水河旁原本就有人行步道，但現在步道的高度被挖低了。一位施工人員拍攝的視頻顯示，7月3日18時許，由於降雨，河水漫上人行步道，水位接近內嵌式景觀燈的位置。

而此時，7月7日，鄭州官方仍未對外做完整回應，即使多位媒體記者來到鄭州市城鄉建設局等候多時，都不見相關負責人出面。鄭州市城鄉建設局辦公室人員則在登記記者採訪問題後，稱有回覆後再進行聯繫。而當天截至發稿，媒體並未得到鄭州市城鄉建設局任何回覆。

鄭州市人民公園北側金水河河道周邊正在乾掛大理石。（取材自央廣網）

大理石鋪設雖然在人行步道牆面，但人行步道距離河底的距離卻十分近，被質疑大理石存在脫落的風險。（取材自央廣網）

市府避答 舊提案被挖出

媒體再扒出鄭州市城鄉建設局曾在2020年答覆市政協委員的提案中指出，金水河現狀以「三面光」河道為主，總體親水性差、形象品質不佳。並稱當時完成的金水河綜合整治提升工程方案宣稱充分借鑑了南韓首爾清溪川「分段整治、岸線梳理」設計理念，從上游到下游分為五個片區，而爭議中的鄭州市人民公園北側金水河河段，就屬於5個片區中的市井人文區。

而對於部分遊步道降低後高程與常水位高差較小，存在一定的防汛風險，鄭州市城鄉建設局解釋為，本次提升改造考慮在親水游步道出入口設置警示牌、提醒廣播等，同時在下沉遊步道進入口設置人流控制設施，洪水 期間禁止行人進入，並參考南韓清溪川等城區河道成熟管理經驗，在橋下及鄰近綠道段設置應急逃生通道、無障礙設施通道等，以確保行人安全。

據微信公眾號「鄭州發布」，2021年11月25日，鄭州正式啟動以保障防洪安全為核心的金水河綜合整治。在防洪排澇方面的整治上，將通過通卡口、順河床、理岸坡提升行洪能力。之後的2022年8月，鄭州市城鄉建設局在答覆相關提案時透露，2021年「7·20」特大暴雨災後，金水河綜合整治工程加速推進，整治方案在達到百年一遇防洪標準。

金水河帝湖段整治後的實景。（取材自中國新聞網／鄭州市城鄉建設局網站圖）

4天後通報 耗資34億變650萬

就在媒體和網民們問號滿天飛卻只能各憑本事找答案，網路對於鄭州花錢如流水的傳言沸沸揚揚之際，鄭州官方終於在7月10日悄悄於網站公布了一份相關通報。中國新聞網報導，據鄭州市城鄉建設局網站消息，鄭州市金水河綜合整治工程指揮部7月10日發布關於金水河綜合整治工程情況通報。

通報稱，金水河綜合整治工程於2023年1月實現全線開工建設。工程批覆概算投資為34.02億元，主要包括兩部分：一是河道綜合整治25.33億元，全長22公里，建設內容為河道防洪排澇能力提升、親水步道貫通等，其中，綜合整治共20.12公里、共9.97億元，折合每公里造價約4950萬元；調洪及分洪閘部分長2.18公里、共3.88億元。

二是沿河路及涉鐵節點改造8.69億元，建設內容為沿河路拆除外遷新建道路以及下穿鐵路段河道拓寬等，由中國鐵路鄭州局集團代建。該工程部分掛貼花崗岩石材的河道長度約10.8公里，面積約2.68萬平方米，總造價約650萬元，占總投資的0.2%，掛貼石材位於人行步道外側。河道內主體工程和污水管道外遷等已完工，具備行洪條件，整體工程預計今年年底完工。

通報指出，金水河綜合整治工程設計由中國電建集團華東勘測設計研究院中標。設計綜合考慮金水河綜合整治涉及護岸、堰壩、水閘及清淤清障等多個方面，因採取H型護岸樁擋牆方案，完成後接縫處不可避免存在不平整粗糙面，對行洪和行人安全都有風險，且裸露的護岸樁或擋牆觀感較差，根據國內類似工程經驗，對表面進行處理是必要的。

花崗岩可抵抗水流沖刷

目前，國內採用的通用處理方式主要有石材掛貼、石材濕貼、混凝土預製板材掛貼等。根據測算，混凝土預製板材掛貼單價過高，石材濕貼易脫落、影響安全，最終選用「先掛石材、後灌漿」的石材掛貼工藝。所用石材為花崗岩，而非大理石。經計算，金水河若遇100年一遇洪水，其洪水流速在2至3米每秒，掛貼花崗岩立面可抵抗該流速的沖刷。

自此，所謂「鄭州花34億河道乾掛大理石」傳聞，瞬間被網民「回應很全面，解釋很清楚」等的刷屏沖得幾乎煙消雲散，網民們紛紛肯定鄭州的通報「寫的非常好」、「很專業的回應，很棒」、「這個說的清清楚楚，明明白白」、「謠言止於智者」。