我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜

男子搭法航座位狂飄屎臭味 追問真相後竟是人血+排泄物

格鬥女力 張偉麗融入中式摔跤

中國新聞組／整理
張偉麗8月將迎戰巴西選手阿曼達·萊莫斯。（取材自張偉麗微博）
張偉麗8月將迎戰巴西選手阿曼達·萊莫斯。（取材自張偉麗微博）

UFC草量級世界冠軍、中國職業綜合格鬥運動員張偉麗，8月20日將在美國波士頓迎戰巴西選手阿曼達·萊莫斯（Amanda Lemos）。華西都市報報導，這是自張偉麗去年重奪金腰帶後的首場衛冕戰，萬眾矚目。

據報導，與首次奪得金腰帶後參加衛冕戰相比，如今的她已經卸下心理壓力，迎戰萊莫斯也在料想之中。她在泰國訓練時，做全方位的準備——練習摔跤、站立、地面搏擊，「任何對手可以想到的方面，我們都準備了。」

上了籠子 肯定要贏

1989年出生的張偉麗，既是挑戰者也是被挑戰者，在衛冕賽的規則裡，她接受來自萊莫斯的挑戰；而在格鬥生涯裡，她一直在挑戰自己。被問及對本場比賽結果有何期待時，她的回答篤定而自信：「上了籠子（編者註：綜合格鬥賽場的八角籠）後，肯定是要贏得比賽。」

雖然沒有在賽場上交鋒過，但張偉麗對巴西格鬥名將阿曼達·萊莫斯並不陌生；今年35歲的萊莫斯，目前的職業戰績是13勝2負1平，賽場上擅長抓住時機反攻對手，腳下移動速度飛快，身體充滿爆發力。

實際上，重奪金腰帶後，張偉麗一直沒有放鬆訓練。今年年初，在河北老家和家人過完春節後，她和團隊便啟程到泰國進行基礎訓練，彌補短板。7月初抵達美國後，她將開始模擬對戰術。

外界的討論也圍繞著這兩個選手。UFC名將塔蒂亞娜·蘇亞雷斯公開表示，她更看好萊莫斯；而在UFC雙冠王塞胡多看來，萊莫斯給張偉麗帶來的威脅，會比美國選手羅斯·娜瑪尤納斯更大。面對這些猜測，張偉麗更想保持百分之百專注，做好自己；「我不會因為別人說什麼，就去否定我自己。」

訓練中的張偉麗。（微博）
訓練中的張偉麗。（微博）

挑戰自己 最大目標

這是張偉麗第一次在美國波士頓TD北岸花園球館出戰。2019年，首次奪得金腰帶後，她曾受邀前往花園球館觀看格鬥之夜比賽，坐在觀賽席上，像其他觀眾一樣為八角籠裡的選手吶喊助威。「現場氛圍特別爆炸，也有很多華人，喊得我嗓子都啞了。」在球館裡和UFC總裁見面時，她坦言很喜歡這裡。

和首次奪得金腰帶後參加衛冕賽的狀態相比，三年後的張偉麗已卸下心裡的重擔，被問及賽前的訓練狀態時，她稱，「狀態挺好的，我現在的感覺就是沒有壓力。」比起站在面前的選手，張偉麗更想挑戰的是自己。

回看第一次奪得金腰帶，她靠的是一腔熱血和對綜合格鬥運動的熱愛；而隨後而來的失利暴露出短板，促使她和團隊經歷更多嘗試和磨合，也讓她把注意力專注到當下。「我之前可能會想得特別長遠，想要衛冕、上一個級別，現在最重要的就是專注於把當下的事情做好。訓練的時候我就玩命練，吃的時候我就放鬆地吃，玩的時候我就放開玩。」

訓練中的張偉麗。（取材自微博）
訓練中的張偉麗。（取材自微博）

中國元素 帶進賽場

一如往常，她想把更多中國元素帶到賽場上向世界展示；一方面，把中國式摔跤融入到自己的綜合格鬥戰術裡，是她一直在訓練的方向。另一方面，她希望能更好地去展現中國運動員謙虛、有血性的一面，這和更長遠的目標有關；她希望未來能讓更多人參與格鬥，並且把中國文化融入到現代格鬥。

「我一直在格鬥裡找一個出口，就是要找到我的根，我覺得中國武術就是我們的根。」

被問到「第一次在波士頓客場出戰，你會把一些中國的元素帶到賽場嗎？」張偉麗說：「我一直在練中國式摔跤，希望可以把中國式摔跤更好地融入到MMA (綜合格鬥)裡。」

「中國式摔跤和自由摔跤區別還是挺大的，在籠邊，包括兩個人纏抱的時候，中國式摔跤非常好用。」據報導，很多教練看到張偉麗平時的訓練，就會說「你這個摔跤技術跟別人不一樣」，其實就是中國式摔跤的技術。

張偉麗說，她出場的歌曲「滄海一聲笑」也是中國元素的歌曲，「我希望更好地展現中國運動員的另一面——謙虛、有血性，讓更多人真正認識中國運動員的精神。」

至於比賽結果，張偉麗說：「肯定希望自己能衛冕，現在就是做好眼前的事兒，沒想太多，進了籠子後，肯定是要贏得比賽。」

（取材自張偉麗微博）
（取材自張偉麗微博）

運動員 波士頓 泰國

上一則

葉倫正在訪中 北京財政部發聲：「脫鉤斷鍊」沒有贏家

下一則

七七事變86年 工聯促日道歉 還盼港府做這些

延伸閱讀

長榮評估美國3客運新航點 波士頓、華盛頓、達拉斯

長榮評估美國3客運新航點 波士頓、華盛頓、達拉斯
真要和查克柏格打「鐵籠格鬥」？馬斯克將接受UFC傳奇人物聖皮耶訓練

真要和查克柏格打「鐵籠格鬥」？馬斯克將接受UFC傳奇人物聖皮耶訓練
鐵籠格鬥 馬斯克與查克柏格叫囂

鐵籠格鬥 馬斯克與查克柏格叫囂
馬斯克鐵籠格鬥查克柏格 積極備戰

馬斯克鐵籠格鬥查克柏格 積極備戰

熱門新聞

網傳小情侶在上海地鐵裡親熱的畫面。（視頻截圖）

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

2023-06-30 08:30
再去美元化? 阿根廷以人民幣償還美元外債。 （美聯社）

俄不顧兄弟情 急拋售人民幣 普亭被發現也在賣賣賣

2023-07-02 02:28
央視披露，一對夫婦涉及間諜罪。女方為在職工程師，疑似中了「美男計」，為出軌對象做了17年間諜，還拉攏副縣長丈夫入夥。（取自法治在線公眾號）

留學出軌境外男子…女工程師當17年間諜 還拉丈夫入夥

2023-07-05 14:26
拍得上海豪宅的得物App創始人楊冰以人民幣100億元的身家位居《2022胡潤百富榜》第621名。（取材自界面新聞）

上海豪宅1.58億人民幣成交 得標者曝光 身價100億

2023-07-03 12:42
一名中國女遊客上網控訴在馬來西亞吉隆坡國際機場遇到騙子，對方還與她合影。（取材自華人生活網）

好心掏錢助人 中國女客在吉隆坡機場被騙上千美元

2023-07-04 08:30
一名男子在河南省鄭州街道旁查看招聘信息。（路透）

高薪老總45歲失業 求職碰壁只能當快遞員引共鳴

2023-06-30 07:30

超人氣

更多 >
布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露

布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露
李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意

李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意
這五種機上食物 空姐不碰

這五種機上食物 空姐不碰
最營養的魚 你可能不常吃

最營養的魚 你可能不常吃
葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹

葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹