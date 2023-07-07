格鬥女力 張偉麗融入中式摔跤

張偉麗8月將迎戰巴西選手阿曼達·萊莫斯。（取材自張偉麗微博）

UFC草量級世界冠軍、中國職業綜合格鬥運動員 張偉麗，8月20日將在美國波士頓 迎戰巴西選手阿曼達·萊莫斯（Amanda Lemos）。華西都市報報導，這是自張偉麗去年重奪金腰帶後的首場衛冕戰，萬眾矚目。

據報導，與首次奪得金腰帶後參加衛冕戰相比，如今的她已經卸下心理壓力，迎戰萊莫斯也在料想之中。她在泰國 訓練時，做全方位的準備——練習摔跤、站立、地面搏擊，「任何對手可以想到的方面，我們都準備了。」

上了籠子 肯定要贏

1989年出生的張偉麗，既是挑戰者也是被挑戰者，在衛冕賽的規則裡，她接受來自萊莫斯的挑戰；而在格鬥生涯裡，她一直在挑戰自己。被問及對本場比賽結果有何期待時，她的回答篤定而自信：「上了籠子（編者註：綜合格鬥賽場的八角籠）後，肯定是要贏得比賽。」

雖然沒有在賽場上交鋒過，但張偉麗對巴西格鬥名將阿曼達·萊莫斯並不陌生；今年35歲的萊莫斯，目前的職業戰績是13勝2負1平，賽場上擅長抓住時機反攻對手，腳下移動速度飛快，身體充滿爆發力。

實際上，重奪金腰帶後，張偉麗一直沒有放鬆訓練。今年年初，在河北老家和家人過完春節後，她和團隊便啟程到泰國進行基礎訓練，彌補短板。7月初抵達美國後，她將開始模擬對戰術。

外界的討論也圍繞著這兩個選手。UFC名將塔蒂亞娜·蘇亞雷斯公開表示，她更看好萊莫斯；而在UFC雙冠王塞胡多看來，萊莫斯給張偉麗帶來的威脅，會比美國選手羅斯·娜瑪尤納斯更大。面對這些猜測，張偉麗更想保持百分之百專注，做好自己；「我不會因為別人說什麼，就去否定我自己。」

訓練中的張偉麗。（微博）

挑戰自己 最大目標

這是張偉麗第一次在美國波士頓TD北岸花園球館出戰。2019年，首次奪得金腰帶後，她曾受邀前往花園球館觀看格鬥之夜比賽，坐在觀賽席上，像其他觀眾一樣為八角籠裡的選手吶喊助威。「現場氛圍特別爆炸，也有很多華人，喊得我嗓子都啞了。」在球館裡和UFC總裁見面時，她坦言很喜歡這裡。

和首次奪得金腰帶後參加衛冕賽的狀態相比，三年後的張偉麗已卸下心裡的重擔，被問及賽前的訓練狀態時，她稱，「狀態挺好的，我現在的感覺就是沒有壓力。」比起站在面前的選手，張偉麗更想挑戰的是自己。

回看第一次奪得金腰帶，她靠的是一腔熱血和對綜合格鬥運動的熱愛；而隨後而來的失利暴露出短板，促使她和團隊經歷更多嘗試和磨合，也讓她把注意力專注到當下。「我之前可能會想得特別長遠，想要衛冕、上一個級別，現在最重要的就是專注於把當下的事情做好。訓練的時候我就玩命練，吃的時候我就放鬆地吃，玩的時候我就放開玩。」

訓練中的張偉麗。（取材自微博）

中國元素 帶進賽場

一如往常，她想把更多中國元素帶到賽場上向世界展示；一方面，把中國式摔跤融入到自己的綜合格鬥戰術裡，是她一直在訓練的方向。另一方面，她希望能更好地去展現中國運動員謙虛、有血性的一面，這和更長遠的目標有關；她希望未來能讓更多人參與格鬥，並且把中國文化融入到現代格鬥。

「我一直在格鬥裡找一個出口，就是要找到我的根，我覺得中國武術就是我們的根。」

被問到「第一次在波士頓客場出戰，你會把一些中國的元素帶到賽場嗎？」張偉麗說：「我一直在練中國式摔跤，希望可以把中國式摔跤更好地融入到MMA (綜合格鬥)裡。」

「中國式摔跤和自由摔跤區別還是挺大的，在籠邊，包括兩個人纏抱的時候，中國式摔跤非常好用。」據報導，很多教練看到張偉麗平時的訓練，就會說「你這個摔跤技術跟別人不一樣」，其實就是中國式摔跤的技術。

張偉麗說，她出場的歌曲「滄海一聲笑」也是中國元素的歌曲，「我希望更好地展現中國運動員的另一面——謙虛、有血性，讓更多人真正認識中國運動員的精神。」

至於比賽結果，張偉麗說：「肯定希望自己能衛冕，現在就是做好眼前的事兒，沒想太多，進了籠子後，肯定是要贏得比賽。」