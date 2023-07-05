想看自然美景得先掏錢？ 景區築牆擋景 憑啥？

青海湖浩瀚碧澄的湖面，宛如一面巨大的寶鏡，在陽光下熠熠生輝。（新華社）

「築牆擋景」洩漏是景區經營者短視近利的狹隘心態，以及未隨著時代與消費形態改變而調整的老舊思維。即使仍堅持傳統「靠山吃山靠水吃水」，也不該對山水「一圈了之」。除了經營者該具備更開放與創意的理念，公權力也應適時介入。

中國國內部分雪山、湖泊、湖泊周邊公路近來被發現紛紛築起圍牆遮擋景觀，遊客想賞景就必須買門票。儘管這些景區稱是為了安全等因素，仍引來網民吐槽是出於利益考量。官媒新華社也發文狠批「築牆擋景」說到底還是靠山吃山的門票思維作祟。而最新發展是，黃河壺口瀑布旅遊區沿線圍牆已拆除。網民呼籲其他有圍牆的景區也應效仿，還景於民。

梅里雪山 付費才能看

上游新聞報導，雲南省迪慶州德欽縣梅里雪山國家公園附近214國道旁峽谷一段圍牆，近日引起爭議。相關報導顯示，這些圍牆擋住遊客原本在公路邊就能欣賞到梅里雪山全貌的機會，遊客只能付費買票才能進入景區修建的觀景平台賞景。

梅里雪山美景。（新華社）

雲南省迪慶州德欽縣梅里雪山國家公園附近214國道旁峽谷旁的圍牆。（取材自上游新聞／視頻截圖）

「過去遠遠就可以看到梅里雪山，現在一眼望去只有一堵堵圍牆，大煞風景。」遊客張澤說，圍牆很長，正常情況下絕對看不到圍牆內的風光，且當地還豎立了「此區域禁止放飛無人機」警示牌。可以說，景區建立起了一道全方位無死角的「立體封鎖線」，目的是為防止遊客「偷窺」。

梅里雪山景區運營企業6月26日回應表示，對於網民反映雲南梅里雪山飛來寺景點、金沙江大灣景點在國道旁修建圍牆致無法在公路上欣賞景觀情況，將誠懇抓好整改工作，對兩個景點實行免費開放。但未提及圍牆何時拆除。

壺口瀑布 砌牆挨轟

黃河壺口瀑布景區是山西、陝西兩省共有景區，面積龐大，但只要沿著毗鄰壺口主景區的路段通行，都能觀賞到壺口瀑布的壯觀景色。今年五一假期卻有多名遊客反映稱，壺口瀑布山西側和陝西側的道路都被圍牆隔擋得嚴嚴實實，引發輿論批評並調侃：「黃河是我們的母親河，進家門看望母親，難道還需要先買張門票？」

遊客在山西吉縣黃河壺口瀑布旅遊區遊覽觀瀑。（新華社）

黃河壺口瀑布沿途公路有砌牆圍擋，完全看不見黃河的壯麗景色。（取材自上游新聞／視頻截圖）

綜合山西、陝西官方說法，修建圍牆是為保證遊客安全，不被該路段的落石砸中，也有一說建牆是景區在進行內部擴建的安全考慮，並非為防止遊客偷窺景色。但網民仍質疑，「這些都是弄個矮矮的防撞墩就可以解決的問題，為何偏偏弄一堵高牆？」兩地官方稍後再稱已向陝旅集團等方面提出整改意見，並進一步加強安全管理。

最新進展是，極目新聞報導，7月1日，有網民拍攝視頻爆料，黃河壺口瀑布旅遊區（陝西側）沿線的圍牆已被拆除。但相關單位目前尚未對此回應。不少網民拍手稱好，並表示希望國內其他給景區修建圍牆的應該效仿，早日拆除圍牆。

環青海湖 圍滿鐵絲網

青海湖環湖360公里圍上鐵絲網，也因此引起公眾關注。一些遊客發視頻表示，此前任何一條路都能通到湖邊，現在只保留了二郎劍景區和仙女湖景區兩條路，「除官方景區，沒有一條路能夠走到青海湖水邊」，並指「圍欄後路離湖太遠，曾經可以進去的小門沒了，自駕 停車遠眺也沒戲了。」

青海湖相關工作人員回應稱，青海湖周邊圍欄已存在多年。部分牧民為招攬遊客私自打開通道，遊客車輛容易碾壓草場造成生態破壞亂象，2022年當地政府開始整治。但仍引來輿論質疑，超長超高的圍欄維護成本過高，且上面鐵絲也可能傷害野生動物，青海湖加圍欄不是一勞永逸的好辦法。

青海湖景區保護利用管理局工作人員後來稱，遊客直接開車進入核心景區，車輛碾壓草場後，恢復過程比較漫長。 當地近期做了大量工作，對景區景點功能、設施進行升級，遊客購票後就可以進入核心景區親水、觀鳥打卡。

成因複雜 難一拆了事

新華社為此於6月26日發出「築牆擋景不如還景於民」時評認為，「不管基於什麼說法，這種『築牆擋景』行為似有短視之嫌，說到底還是靠山吃山的『門票思維』作祟。對自然景區隨便扎牆設卡，也許能收到仨瓜倆棗，但最終令慕名而來的遊客望而卻步。」

新華時評指出，有些名勝 通過法定程序建成景區，但也有部分屬於沒有建設的公共資源。旅遊法規定，利用公共資源建設的景區的門票以及景區內的遊覽場所、交通工具等另行收費項目，實行政府定價或者政府指導價，嚴格控制價格上漲。擬收費或者提高價格的，應當舉行聽證會，徵求旅遊者、經營者和有關方面的意見，論證其必要性、可行性。

「由此可見，法律對利用公共資源收費的規定清晰且嚴格。若未經法定程序、沒有開發建設、沒有增值服務，建個圍牆、圈塊地就要收費，恐怕合規性得打個問號。」新華時評說。

上游新聞引述曾在某市旅遊局擔任領導職務的劉長（化名）說，從企業角度看，企業要生存要發展，肯定會想方設法創收，門票是其中很重要的一項收益。 「雖然各地都在討論減少對門票經濟的依賴。但實際上，對於一些欠發達地區，門票的確會對當地旅遊收益產生影響。」

「如果你在景區外就能看到好風光，你會選擇買票嗎？」劉長認為，一些旅遊收益模式比較單一的地方，這種門票損失是當地無法忍受的虧損。而某些景區雖然沒有建圍欄，劉長表示，不是因為景區不想建，而是沒必要，因為大部分景點只有進景區才能看到。

世界旅遊城市聯合會特聘專家王笑宇表示，表面看「築牆擋景」，是行政配置資源的滯後思維模式，以及短視的資源變現的投機行為，而底層邏輯則是景區開發及運營主體創新意識不足、創新能力匱乏，缺少市場配置資源的專業能力。

至於各地景區外修築的圍牆、圍擋等最終能否拆除，劉長直言「難說」。雖然從門票等角度來看，各地「築牆」行為似難以杜絕，但一些地方由於景區經營權和自主權已經被一併轉讓，兼之背後成因複雜，很難「一拆了事」。

擋住風景 也隔開人心

報導引述南開大學旅遊與服務學院副教授于海波表示，當代遊客的旅遊需求重點之一是情緒和情感消費，「景區高牆遮擋的是風景，隔開的是人心」。于海波認為，口碑是區域旅遊發展的生命線。高牆極大破壞周邊大地景觀完整性，需要整改。更重要的是對此類事件要防微杜漸。

于海波建議，景區開發在審批階段就要進行景區建設風貌與大尺度環境景觀協調性的評審論證，同時對途經遊客大地景觀觀光 權的相應保障也要進行評審論證。自然資源依託的景區門票經濟日漸式微，探尋景區門票經濟的補償、替代、升級方案，勢在必行。

新華社時評也指出，發展旅遊業，要算眼前帳，更要算長遠帳。比如，杭州西湖、桂林象鼻山等景點免費開放所帶來的旅遊產業化效益，遠遠超過當初門票收入。

旅遊業是綜合性產業，發展要義在於聚人氣。那些坐擁得天獨厚自然風光的地方，理應樹立大旅遊觀、大風景觀，以人為本、還景於民，將旅遊產業鏈條做大，依靠完善的配套設施、豐富的產品供給、優質的服務吸引並留住遊客，還湖於民，還景於民。