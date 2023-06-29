中藥材魔幻飆漲 是牛市來了？還是人為炒作？

部分中藥材價格持續走高，集市也湧進大批搶藥商人。圖為浙八味藥材城大宗中藥材集市。（取材自潮新聞）

中國的中藥材市場，正經歷著史上「最魔幻一年」，比黃金還貴的價格，讓人開車10多個小時連夜搶貨也在所不惜。媒體調查發現，中藥材漲價向產業鏈傳導，引發部分中成藥停售、停產。而由此產生的骨牌效應…還在繼續延伸。中藥材「牛市」或許已到。

今（2023）年以來，中藥材價格普漲，多味中藥材已打破價格天花板。近日浙江一位藥農擺攤賣4000公斤元胡，10分鐘就賣出52萬元（人民幣，下同）高價，衝上微博熱搜話題。浙江業界人士稱，今年不少中藥材貨量充足，價格卻也漲得離譜，近3月更漲到40年未遇行情。有多重因素導致，也有人為炒作，不僅可能擠壓到藥廠的經營，也影響消費者用藥權益。

原料漲 外省藥商備貨

潮新聞報導，每逢農曆二五八，是浙八味藥材城大宗中藥材集市開市的日子。目前，浙貝母、元胡和白朮等多種中藥材正值上市期，藥商們將數百噸原料打包發往外地。6月9日凌晨4時30分，浙江省磐安縣仁川鎮藥材收購商楊愛雲站在四五十袋浙貝母前和藥農算帳，裝滿藥材的一堆白色蛇皮袋，上秤一秤有500公斤。

磐安藥農種植的元胡。（取材自潮新聞）

「白朮價格穩定在歷史高位。磐安去年產的白朮6月價格75元/公斤，當年10月上新時才40元/公斤。而在2019年，白朮僅為18元/公斤。」 磐安縣中藥材產業協會會長楊定升說，大家普遍有買漲不買跌心理，去年產的白朮新貨，目前基本已經被搶購一空。6月9日元胡批發價137元/公斤，與2018年低谷期相比，價格漲了400%。

不到6點，來自安徽亳州的藥商耿文華已經採購了40噸浙貝母切片，主要銷往藥企。耿文華說，價格雖上漲，上半年他的採購量還是增長了30%，部分藥企怕成本再度增加，紛紛開始備貨。來自安徽的藥商曾先生一行，也開車10多個小時連夜趕到集市採購。

剛從地裡挖出來的浙貝母。（取材自潮新聞）

浙貝母是磐安主產中藥材，楊定升表示，過去20年浙貝母價格高點和低點相差近10倍。2003年浙貝母個（烘乾的浙貝母個體）漲至240元/公斤。此後價格長期在低谷，2019年最低跌到28元/公斤，生切片33到35元/公斤。2023年6月初浙貝母生切片80元/公斤，6月中旬浙貝母生切片已漲至98元/公斤。

在全國其他中藥材市場，同樣在高位運轉的還有牛黃、當歸、黨參等多個中藥材品種。6月9日，天然牛黃80到85萬元/公斤，同比增長近50%。而當天的黃金價格為450.45元/克，折算每公斤價格約45萬元，相當於約2克黃金能買到1克天然牛黃。

據中國中藥協會中藥材信息中心官網監測數據，5月10日至6月10日，當歸價格一個月漲50%，上半年總計漲300%。此外，上半年黨參價格也漲200%以上。「這些都是大宗中藥材，屬於市場剛需，最終都得由消費者買單。」楊定升表示。

藥方漲 門診感受深刻

明顯感受到價格變化的，還有中醫門診的病人。6月4日，杭州市民王小華（化名）在某省級三甲醫院看完中醫門診後發現，14帖中藥煎服製劑價格近千元。「我跟主治醫生確認過，方子較漲價前貴了一半，有些方子甚至漲了三分之二。」藥材漲價，確實增加了病人求診成本。

浙江省立同德醫院一名中醫專家說：「本院中藥飲片從今年年初開始漲價，屬同類醫院中漲價較晚的一家。在藥方裡，如果原本6克用量減少到5克，儘管只有1克之差，但效果會差很多，無法通過減少藥量降低藥價。」

專為省級三甲醫院供貨的一家醫藥公司負責人李偉（化名）出示的一組進貨價格，印證了漲價說法。今年多款中藥飲片身價翻了四五倍，以同款500克/份對比，當歸飲片從42元漲到242元，黨參飲片從63元漲到238元，貓爪草飲片從71元漲到352元。

據了解，中成藥、飲片均根據國家醫保 目錄實行報銷政策。醫院備供中成藥由浙江省統一招採和掛網採購，所有在公立醫院銷售的中成藥，經過藥廠──醫藥流通公司──醫院──患者三個環節，前兩個環節會有一定盈利，但最後醫院零差價出售給患者藥物。

「備供飲片則由醫院根據醫保支付價的一定折扣率進行招標採購。」報導引述浙江一家省級三甲醫院相關負責人表示。2022年1月，浙江醫療保障局發布通知要求，定點公立醫療機構的中藥飲片嚴格按照實際購進價格順加不超25%銷售。

磐安一中成藥生產企業的倉庫，囤了4500噸中藥材原料，能供該企業使用兩年。（取材自潮新聞）

利潤 降 部分中藥停產

「中藥材漲價影響消費終端的同時，也加重藥企經營成本。」磐安中藥材商會會長張光華介紹，「在部分中藥材漲價數倍的行情下，沒有足夠資金囤原料的藥廠，利潤空間會被擠壓，最終部分中成藥可能會被迫停產、下線。」

磐安縣從事藥材加工近40年的陳江輝（化名）表示，這兩年有止痛功效的元胡漲價漲得厲害，一家合作多年的止痛膏藥生產企業告訴他，「企業倉庫沒有足夠庫存，現在元胡價格太高，而膏藥售價又受限制，產品沒有利潤，就不再生產了。」

據初步統計，遼寧、江蘇、安徽、廣西、山西、寧夏等地均發布藥品取消掛網通知。5月25日，貴州省醫保局發布「取消2023年第四批88個藥品掛網資格通知」顯示，河北百善藥業生產的元胡止痛片、黃連上清片，江西心正藥業生產的六味地黃丸等均在取消掛網名單內；此前的2月20日，甘肅 相關通知標註24種藥品取消掛網的原因是「企業生產成本上漲」。

業內人士分析，取消掛網的原因與生產成本上漲、利潤下降、供貨緊張、生產線改造或停止等有關。取消掛網意味著，這些藥退出當地公立醫院採購。

浙八味藥材城大宗中藥材集市。（取材自潮新聞）

資金炒作 淡季不淡恐持續

楊定升表示，此次中藥材行情一路走高，天氣、土地租金、人工、產量、外圍資金介入等，都是影響中藥材供應量及價格的重要因素。比如今年甘肅產的當歸、黨參等中藥材，由於種植面積減少、乾旱和倒春寒等多重因素，造成原產地產量減少。這類供不應求的藥材，價格在持續攀升。

甘肅岷縣藥商謝輝表示，青海產區6月的當歸苗正常情況能長到30厘米高，但因為前期苗子受霜凍，多種因素疊加，不少沒有出苗，「現在該產區有不少當歸種苗出現死根、爛根，今年可能繼續大量減產，當歸將繼續漲價。」

中國中藥協會中藥材市場專業委員會相關負責人鮑愛東表示，中藥材價格上漲原因，除了受產量影響，還有供貨周期因素。比如一種中藥材生長需5年，集中上市期過後，市場供應量逐年緊縮，價格就會有所上漲。「這類漲價會隨著中藥材再次集中上市，供應量增大後有所緩解。比如現在處於價格高位的黃連，到了集中上市期，價格肯定會有所下降。」

中國中藥協會中藥材信息中心官網5月30日發布的一則「2023年5月綜合200指數解讀：淡季不淡的情況恐怕還會延續」提到，「按照往年經驗，5月是傳統用藥淡季，不過今年一些害怕成本再度被抬升的用藥單位，開始進行備貨，進而使得價格進一步被抬高。」

青海種植地的當歸，因多種因素疊加，不少沒有出苗。（取材自潮新聞／謝輝供圖）

磐安浙貝母上市交易。（取材自潮新聞）

楊定升表示，他注意到今年不少中藥材貨量充足，卻價格漲得離譜。他認為，「當下水牛角、黃連、白朮等部分中藥材，明顯存在資金炒作跡象。」部分中藥材在短時間內價格翻倍增長，資金炒作抬價不容小覷。